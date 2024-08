The Utah Aggies storm the field before playing the UConn Huskies at the Maverik Stadium in Logan on Saturday, Aug. 27, 2022.

Preseason camps are now over and actual football will be played by the Utah State Aggies this Saturday night — Aug. 31 — inside Maverik Stadium.

Here’s Utah State’s official depth chart for the opener against Robert Morris.

Offense

QB

No. 7 — Spencer Petras — 6-5, 230 pounds, G-Sr.

No. 16 — Bryson Barnes — 6-2, 205 pounds, Jr.

RB

No. 3 — Rahsul Faison — 5-11, 200 pounds, Sr. — OR — No. 2 — Robert Briggs — 5-6, 185 pounds, Jr.

No. 21 — Herschel Turner — 5-9, 190 pounds, Fr.

WR

No. 1 — Jalen Royals — 6-0, 205 pounds, Sr.

No. 8 — Grant Page — 6-3, 200 pounds, So.

WR

No. 5 — Otto Tia — 6-4, 220 pounds, Jr.

No. 14 — Jack Hestera — 6-0, 185 pounds, Jr. — OR — No. 9 — Colby Bowman — 6-2, 195 pounds, G-Sr.

SLOT

No. 23 — Kyrese White — 5-10, 185 pounds, Sr.

No. 11 — Kahuna Davis — 5-10, 180 pounds, Jr.

TE

No. 87 — Broc Lane — 6-4, 245 pounds, G-Sr. — OR — No. 83 — Josh Sterzer — 6-3, 235 pounds, G-Sr.

No. 86 — Will Monney — 6-4, 230 pounds, So.

LT

No. 56 — Cole Motes — 6-5, 300 pounds, Sr.

No. 57 — Trey Andersen — 6-6, 285 pounds, Jr.

LG

No. 60 — Wyatt Bowles — 6-5, 300 pounds, G-Sr.

No. 72 — George Maile — 6-3, 305 pounds, So.

C

No. 55 — Falepule Alo — 6-1, 300 pounds, Sr.

No. 75 — Bryce Radford — 6-6, 320 pounds, So.

RG

No. 62 — Aloali’i Maui — 6-1, 305 pounds, Jr.

No. 73 — Elia Migao — 6-2, 310 pounds, Jr.

RT

No. 54 — Teague Andersen — 6-5, 305 pounds, So.

No. 51 — Jared Pele — 6-5, 300 pounds, Jr.

Defense

DE

No. 9 — Blaine Spires — 6-3, 230 pounds, G-Sr. — OR — No. 5 — Marlin Dean — 6-5, 235 pounds, Jr. — OR — No. 98 — Cian Slone — 6-4, 235 pounds, Sr.

DE

No. 45 — Enoka Migao — 6-4, 260 pounds, Jr. — OR — No. 50 — Lawrence Falatea — 6-4, 240 pounds, Jr. — OR — No. 11 — Gabe Peterson — 6-2, 255 pounds, Jr.

DT

No. 10 — Gabriel Iniguez Jr. — 6-1, 280 pounds, Jr.

No. 8 — Taz Williams — 6-1, 280 pounds, Sr.

DT

No. 95 — Miguel Jackson — 6-0, 290 pounds, Sr.

No. 44 — Bo Maile — 6-2, 290 pounds, Jr.

LB

No. 1 — Jon Ross Maye — 5-11, 230 pounds, Sr.

No. 39 — Jadon Pearson — 6-1, 205 pounds, G-Jr. — OR — No. 33 — Max Alford — 6-1, 245 pounds, So.

LB

No. 42 — Clyde Washington — 6-3, 240 pounds, G-Sr.

No. 26 — John Miller — 6-1, 225 pounds, Jr. — OR — No. 14 — Bronson Olevao Jr. — 6-1, 220 pounds, So. — OR — No. 27 — Logan Pili — 6-0, 235 pounds, So.

CB

No. 17 — Avante Dickerson — 5-11, 170 pounds, Jr.

No. 4 — DJ Graham II — 6-0, 200 pounds, Jr.

CB

No. 3 — JD Drew — 5-11, 165 pounds, So.

No. 25 — Noah Flores — 5-9, 180 pounds, Fr.

NB

No. 12 — Simeon Harris — 5-11, 180 pounds, Jr. — OR — No. 15 — Torren Union — 6-1, 200 pounds, G-Sr. — OR — No. 2 — Jaiden Francois — 5-10, 195 pounds, G-Sr.

S

No. 24 — Jordan Vincent — 5-10, 190 pounds, Sr.

No. 21 — Malik McConico — 6-2, 200 pounds, So. — OR — No. 7 — Omari Okeke — 6-2, 200 pounds, Sr.

S

No. 6 — Ike Larsen — 5-10, 195 pounds, Jr.

No. 19 — Chase Davis — 6-3, 185 pounds, Fr.

Special teams

K

No. 89 — Elliott Nimrod — 6-0, 185 pounds, G-Sr.

No. 88 — Tanner Cragun — 6-2, 195 pounds, Fr.

P

No. 63 — Stephen Kotsanlee — 6-1, 210 pounds, Gr-Sr.

No. 47 — Ryan Marks — 5-11, 235 pounds, So.

KR

No. 2 — Robert Briggs Jr. — 5-6, 185 pounds, Jr.

No. 1 — Jaylen Royals — 6-0, 205, Sr.

PR