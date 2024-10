Here’s a recap of the four 3A region cross country championships that were held this week. Next Tuesday, teams and individuals will compete in the 3A Divisional meet at Lakeside Park in Orem to earn their spots in the 3A state championship meet on Oct. 30 back at Sugarhouse Park.

Region 12

At Carbon Country Club Golf Course

Girls team scores

Emery, 51 Carbon, 56 Richfield, 63 Canyon View, 71 Nortn Sanpete, 129 Manti, 140 Juab, 177

Girls individual results

Addy Guymon, Emery, Jr., 17:49.7 Gentry Christiansen, Emery, So., 18:27.9 Rozlyn Stowe, Carbon, Jr., 18:46.5 Addie Hurst, Emery, Jr., 19:16.2 Josie Yates, Carbon, Fr., 19:30.1 KinLee Barney, Richfield, So., 20:14.1 Georgia Goold, Richfield, So., 20:14.6 Brighten Goold, Richfield, Sr., 20:23.7 Alivia Daley, Emery, Fr., 20:29.8 Ember Sorenson, Canyon View, So., 20:42.8 Aly Bryner, Carbon, Jr., 20:55.2 Penelope Neat, Canyon View, Sr., 21:10.4 Nancy Fife, Canyon View, So., 21:16.8 Tajia Davis, Juab, Sr., 21:26.5 Kirra Lovell, Canyon View, Sr., 21:30.0 Oakley Sederquist, North Sanpete, So., 21:33.3 Brettlee Kennedy, Carbon, Fr., 21:42.6 Savannah Christensen, North Sanpete, So., 21:46.1 Laynie Jolley, Richfield, So., 21:47.5 Kaylee Pitcher, Carbon, Jr., 22:00.6

Boys team scores

Carbon, 46 Canyon View, 47 Manti, 64 Richfield, 84 Emery, 140 North Sanpete, 148 Delta, 190 Juab, 253

Boys individual results

Thomas Daniels, Canyon View, Sr., 15:58.8 Logan Hadley, Canyon View, Sr., 16:04.5 Spencer Butler, Carbon, Sr., 16:14.6 Paul Gardner, Manti, So., 16:22.6 Elijah Thalman, Richfield, Jr., 16:25.3 Benson May, Manti, Jr., 16:33.5 Dallin Humes, Carbon, Jr., 16:34.1 Hank Barnett, Richfield, So., 16:36.3 Dillan Larsen, Emery, Sr., 16:37.7 Jarom Findlay, Canyon View, Fr., 16:46.4 Bradley Sweeney, Carbon, Sr., 16:47.5 Tyler Morris, Carbon, Sr., 16:59.4 Michael Weber, Carbon, So., 17:00.7 Nathaniel Callison, Canyon View, Sr., 17:04.9 Daniel Christensen, Delta, Sr., 17:05.4 Matthew Stromness, Carbon, So., 17:18.5 Taylor Dettinger, Manti, Sr., 17:19.4 Corbin Henry, Manti, Sr., 17:25.0 Mason Carlile, Manti, So., 17:25.5 William Heaton, Canyon View, Jr., 17:32.3

Morgan High School's boys cross country team won the Region 13 championship this week. | Provided by Morgan

Region 13

At Cottonwood Complex

Girls team scores

Ogden, 22 Morgan, 35

Girls individual results

Josie Kelly, Morgan, Jr., 22:40.5 Ally Stark, Ogden, Fr., 22:48.1 Eliza Bohne, Ogden, Jr., 22:49.0 Miley Torres, Ogden, So., 23:05.6 Shae Stephenson, Ogden, Sr., 23:22.1 Paiten Croxford, Morgan, Sr., 23:25.8 Aubree Brooks, Morgan, Sr., 23:28.3 Kathryn Butcher, Union, Jr., 23:37.3 Sophie Smith, Ogden, Sr., 23:46.9 Allison Baird, Union, So., 23:47.1 Annie Hunter, Ogden, So., 24:08.0 Eliza Keller, Morgan, Sr., 24:28.4 Kate Hiatt, Morgan, Fr., 24:41.9 Madeline (Maddie) Wells, Union, Fr., 24:56.1 Kaiya Clark, Ogden, Jr., 24:59.0 Anabelle (Anna) Limburg, Grantsville, Jr., 25:25.5 Brooklyn DeVries, Morgan, Fr., 25:26.4 Ayelen Vandenack, Ogden, Jr., 26:00.9 Olivia Connelly, Ogden, Jr., 26:34.3 Brynn Saunders, South Summit, Jr., 26:49.8

Boys team scores

Morgan, 45 Union, 50 Grantsville, 62 Ogden, 75 Ben Lomond, 133

Boys individual results

Evan Craner, Grantsville, Jr., 17:32.8 Ethan Christensen, Ogden, Fr., 17:49.9 Seth Hopkins, Morgan, So., 17:50.4 Cohen McGee, Union, Fr., 17:58.3 Blake Hadley, Morgan, So., 18:11.6 Brigham Ellis, Morgan, Fr., 18:16.8 True Ferrier, Ben Lomond, So., 18:19.2 Everett Hansen, Union, So., 18:25.7 Greyson Morwood, Union, Fr., 18:39.2 Grant Brockbrader, Ogden, So., 18:39.2 Sam Halls, Morgan, So., 18:49.0 Morgan Teggins, Grantsville, So., 18:52.1 Carson Anderson, Grantsville, So., 18:56.5 Austin Richens, Union, So., 18:59.3 Javen Kowallis, Union, Fr., 19:01.0 Jaxson Bastian, Union, So., 19:07.5 Daxton Lear, Grantsville, Sr., 19:08.1 Boone Burton, Ogden, Fr., 19:08.8 James Swallom, Grantsville, Sr., 19:12.1 Matthew Birt, Morgan, So., 19:18.2

Judge Memorial High School girls cross country won the Region 14 championship. | Provided by Judge

Region 14

At Wheeler Farm

Girls team scores

Judge Memorial, 15

Girls individual results

Sophia Tomczak, Judge Memorial, Jr., 24:53.6 Walden Smith, Judge Memorial, Jr., 25:11.6 Maren Thomas, Judge Memorial, Fr., 28:28.5 Polymnia Hanfland-Parenti, Judge Memorial, So., 30:30.4 Susannah Gray, Judge Memorial, Fr., 31:32.4 Collins Lillian, Judge Memorial, Sr., 32:44.0 Lillith Krüger, Providence Hall, Jr., 33:53.1 Nivetha Karthikeyan, Providence Hall, Sr., 39:11.5 Addison Falkner, Providence Hall, Sr., 57:26.8

Boys team scores

Summit Academy, 29 Judge Memorial, 37 Juan Diego, 64 Providence Hall, 115

Boys individual results