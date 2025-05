High school state track meet Day 1 for 4A, 3A, 2A and 1A at BYU in Provo on Friday, May 16, 2025.

Here’s a recap of all six Utah high school track and field 2025 state meets that were contested at BYU over a three-day period this past week.

6A Boys State Championship

Team scores

American Fork, 132.5 Corner Canyon, 117.5 Herriman, 89.5 Layton, 54 Syracuse, 41 Weber, 38.5 Lone Peak, 35.5 Davis, 31

Boys Individual results

100 meters — 1. David Konan, Corner Canyon, Sr., 10.67; 2. Ryker Robinson, Layton, Sr., 10.72; 3. Gavin Hurst, Layton, Jr., 10.75; 3. Jerome Myles, Corner Canyon, Sr., 10.75; 5. Wyatt Harmer, Syracuse, Sr., 10.89; 6. Briggs Parker, Skyridge, Jr., 10.92; 7. Chryshaun Lee, Corner Canyon, Sr., 10.93; 8. Steven Carlsen, Corner Canyon, Sr., 10.94.

200 meters — 1. David Konan, Sr. (Corner Canyon), 21.64; 2. Brock White, Sr. (Corner Canyon), 21.71; 3. Chryshaun Lee, Sr. (Corner Canyon), 21.76; 4. Owen McNeel, Sr. (Lone Peak), 21.89; 5. Kaden Fairbanks, Jr. (American Fork), 21.92; 6. Cael Flinders, Sr. (American Fork), 21.93; 7. Wyatt Harmer, Sr. (Syracuse), 22.16; 8. Briggs Parker, Jr. (Skyridge), 22.27.

400 meters — 1. Cael Flinders, American Fork, Sr., 48.34; 2. Tanner Merrill, Syracuse, Jr., 48.47; 3. Kaden Fairbanks, American Fork, Jr., 48.48; 4. Liam Lungren, Westlake, Jr., 49.41; 5. Zeke Kearney, Herriman, Sr., 49.53; 6. Orion Patten, Fremont, Sr., 49.58; 7. Kyrik Patch, Lone Peak, Sr., 49.87; 8. Slade Parker, Fremont, Jr., 49.88.

800 meters — 1. Tayshaun Ogomo, Herriman, Sr., 1:49.40; 2. McKay Wells, Corner Canyon, Sr., 1:49.57; 3. Ryker Bement, American Fork, Sr., 1:52.26; 4. Micah Tang, Herriman, Sr., 1:52.39; 5. Garrison Johnson, Weber, Sr., 1:52.57; 6. Austin Plewe, American Fork, Jr., 1:53.66; 7. Jonah Tang, Herriman, Sr., 1:54.15; 8. Kaden Evans, American Fork, Sr., 1:54.84.

1,600 meters — 1. Ryker Bement, American Fork, Sr., 4:11.94; 2. Austin Plewe, American Fork, Jr., 4:12.63; 3. Tayshaun Ogomo, Herriman, Sr., 4:13.14; 4. Micah Tang, Herriman, Sr., 4:14.02; 5. Carter Moore, American Fork, Sr., 4:15.76; 6. Cooper Tripp, Herriman, Sr., 4:16.45; 7. Eli Jarvis, Herriman, Jr., 4:16.98; 7. Phin Mayer, Corner Canyon, Sr., 4:16.98.

3,200 meters — 1. Jackson Spencer, Herriman, Jr., 8:56.43; 2. Kaden Evans, American Fork, Sr., 9:00.08; 3. Ryker Bement, American Fork, Sr., 9:07.29; 4. Micah Tang, Herriman, Sr., 9:08.55; 5. Carter Moore, American Fork, Sr., 9:08.83; 6. Austin Plewe, American Fork, Jr., 9:10.51; 7. Jonah Tang, Herriman, Sr., 9:13.38; 8. Jonathan Thornley, Layton, Sr., 9:15.51.

110 hurdles — 1. Josh Hamblin, Weber, Jr., 14.03; 2. Caleb Flint, Davis, Sr., 14.26; 3. Bradley Floyd, Syracuse, Sr., 14.68; 4. Trevor Cox, Layton, Jr., 15.26; 5. Blake Ames, Corner Canyon, Sr., 15.28; 6. Brenden Peavley, Corner Canyon, Sr., 15.34; 7. Carson Howard, Lehi, Jr., 15.59; 8. Kyle Greenwood, Farmington, Jr., 15.62.

300 hurdles — 1. Caleb Flint, Davis, Sr., 37.16; 2. Brock White, Corner Canyon, Sr., 37.61; 3. Blake Ames, Corner Canyon, Sr., 37.95; 4. Dejan Richards, Riverton, Sr., 37.99; 5. Ryker Miller, American Fork, Sr., 38.67; 6. Trevor Cox, Layton, Jr., 39.37; 7. Bradley Floyd, Syracuse, Sr., 39.50; 8. Joseph Hartvigsen, Layton, Jr., 39.85.

4x100 relay — 1. Corner Canyon (Bryton Brady, Isaiah Morris, Scott Pepper, David Konan), 41.02; 2. Layton, 41.88; 3. Skyridge, 42.20; 4. Herriman, 42.24; 5. Syracuse, 42.28; 6. American Fork, 42.29; 7. Farmington, 42.71; 8. Bingham, 42.97.

4x200 relay — 1. Corner Canyon (Blake Ames, Sr., David Konan, Sr., Scott Pepper, Jr., Jerome Myles, Sr.), 1:25.40; 2. Herriman, 1:27.09; 3. Syracuse, 1:27.10; 4. American Fork, 1:27.39; 5. Mountain Ridge, 1:27.90; 6. Skyridge, 1:28.07; 7. Riverton, 1:28.64; 8. Lone Peak, 1:29.09.

4x400 relay — 1. Herriman (Ryan Snedaker, Sr., Tayshaun Ogomo, Sr., Jackson Spencer, Jr., Zeke Kearney, Sr.), 3:15.83; 2. Westlake, 3:19.42; 3. Fremont, 3:20.81; 4. Weber, 3:21.44; 5. Lehi, 3:21.48; 6. Layton, 3:21.51; 7. Riverton, 3:23.49; 8. Davis, 3:23.57.

4x800 relay — 1. Herriman (Jonah Tang, Sr., Micah Tang, Sr., Tayshaun Ogomo, Sr., Jackson Spencer, Jr.), 7:38.93; 2. American Fork, 7:42.78; 3. Corner Canyon, 7:46.27; 4. Weber, 7:55.27; 5. Layton, 7:57.09; 6. Davis, 8:02.36; 7. Riverton, 8:02.87; 8. Syracuse, 8:02.98.

Long jump — 1. Ryker Miller, American Fork, Sr., 22′08.25; 2. Joshua Keel, Lehi, Sr., 21′09.25; 3. Ryan Snedaker, Herriman, Sr., 21′07.75; 4. Taylor Roberts, Lone Peak, So., 21′02.5; 5. Kamryn Moore, Bingham, Sr., 20′11.25; 6. Austin Jacobsen, Copper Hills, Sr., 20′08.5; 7. Nash Smoot, Weber, Sr., 20′08.25; 8. Carson Howard, Lehi, Jr., 20′07.0.

High jump — 1. Kamryn Moore, Bingham, Sr., 6′6.0″; 2. Konley Boyle, Weber, Sr., 6′4.0″; 3. Ty Baird, Skyridge, Jr., 6′4.0″; 4. Brandon Crockett, Weber, Sr., 6′2.0″; 4. Joshua Merrill, American Fork, Sr., 6′2.0″; 6. Griffin Davis, Layton, Jr., 6′2.0″; 6. Andy Ramirez, Westlake, Sr., 6′2.0″; 8. Cooper Ihler, Mountain Ridge, Sr., 6′2.0″.

Shot put — 1. Matthew Bryant, Lone Peak, Jr., 63′03.5; 2. Jace Cook, Syracuse, So., 62′10.25; 3. Asher Bowcutt, Copper Hills, Sr., 58′02.5; 4. Johnny Parker, Davis, So., 54′03.25; 5. Tina’u Fiaui, Corner Canyon, Jr., 53′06.5; 6. Kayden Duffin, Layton, Jr., 52′00.25; 7. Benjamin Asay, Layton, Jr., 51′06.0; 8. Madden Jensen, American Fork, Jr., 50′05.25.

Discus — 1. Matthew Bryant, Lone Peak, Jr., 197′07.0; 2. Asher Bowcutt, Copper Hills, Sr., 175′00.0; 3. Spencer Rice, Westlake, Sr., 161′02.0; 4. Tina’u Fiaui, Corner Canyon, Jr., 156′06.0; 5. Tayvin Jensen, American Fork, Sr., 155′07.0; 6. Kayden Duffin, Layton, Jr., 155′05.0; 7. Johnny Parker, Davis, So., 153′08.0; 8. Madden Jensen, American Fork, Jr., 152′10.0.

Javelin — 1. Ryder Gatten, Mountain Ridge, Sr., 191′0.0″; 2. Keaton Peery, Copper Hills, Sr., 191′0.0″; 3. Edward Hutchings, Skyridge, Sr., 188′4.0″; 4. Trevor Cox, Layton, Jr., 174′3.0″; 5. Spencer Rice, Westlake, Sr., 173′6.0″; 6. Sterling Fillmore, Lehi, So., 165′4.0″; 7. Pearce Fowler, Pleasant Grove, Sr., 165′3.0″; 8. Luke Palmer, Riverton, Jr., 161′6.0″.

Pole vault — 1. Adam Wightman, Mountain Ridge, Sr., 16′1.0″; 2. Ryker Miller, American Fork, Sr., 15′0.0″; 3. Aidan Springer, Corner Canyon, Sr., 13′0.0″; 4. Bronson Miller, American Fork, So., 13′0.0″; 5. Porter Luthi, Copper Hills, Sr., 12′6.0″; 6. Matthew Wagoner, Lone Peak, Sr., 12′0.0″; 7. Joshua Conlin, Davis, So., 11′6.0″; 8. Logan Allen, Farmington, Sr., 11′6.0″.

6A Girls State Championship

Team scores

American Fork, 101.5 Lone Peak, 78 Riverton, 68 Layton, 61 Mountain Ridge, 60 Corner Canyon, 56.5 Herriman, 48 Davis, 44

Girls Individual results

100 meters — 1. Kinzlee Riddle, Mountain Ridge, Sr., 11.70; 2. Cambria Hasler, American Fork, Sr., 11.85; 3. Liberty Henstrom, Corner Canyon, Sr., 12.00; 4. Layla Valadez, Corner Canyon, So., 12.20; 5. Sadie Fletcher, Weber, Jr., 12.23; 6. Aubree Hardy, Davis, Sr., 12.24; 7. Kaela Boden, Syracuse, Sr., 12.45; 7. Alice Peterson, Corner Canyon, Jr., 12.45.

200 meters — 1. Kinzlee Riddle, Mountain Ridge, Sr., 23.66; 2. Liberty Henstrom, Corner Canyon, Sr., 24.61; 3. Cambria Hasler, American Fork, Sr., 24.75; 4. Aubree Hardy, Davis, Sr., 25.07; 5. Alice Peterson, Corner Canyon, Jr., 25.27; 6. Sadie Fletcher, Weber, Jr., 25.37; 7. Layla Valadez, Corner Canyon, So., 25.38; 8. Hannah Cluff, American Fork, Jr., 25.83.

400 meters — 1. Kinzlee Riddle, Mountain Ridge, Sr., 53.06; 2. Cambria Hasler, American Fork, Sr., 55.77; 3. Kaitlyn Durham, Bingham, Sr., 57.10; 4. Sienna Holje, Davis, Jr., 57.79; 5. Ava Steere, Riverton, Jr., 58.44; 6. Mia Taylor, Westlake, Jr., 58.65; 7. Paisley Rogers, Riverton, So., 59.38; 8. Kenna Wong, Corner Canyon, Sr., 59.48.

800 meters — 1. Leah Larson, Riverton, Jr., 2:14.50; 2. Maya Bybee, Lone Peak, So., 2:15.01; 3. Zoey Nilsson, Lone Peak, Jr., 2:15.02; 4. Brecklyn Bugnet, Fremont, Sr., 2:15.10; 5. Paityn Rohatinsky, Lone Peak, So., 2:15.19; 6. Brielle Nilsson, Lone Peak, Jr., 2:16.35; 7. Anna Bybee, Lone Peak, Jr., 2:17.29; 8. Haley Whitford, American Fork, Sr., 2:17.76.

1,600 meters — 1. Maya Bybee, Lone Peak, So., 4:56.74; 2. Chloe Swain, Riverton, Sr., 5:00.96; 3. Paityn Rohatinsky, Lone Peak, So., 5:01.26; 4. Skye Jensen, American Fork, So., 5:03.35; 5. Leah Larson, Riverton, Jr., 5:04.00; 6. Remy McAdams, Lehi, So., 5:04.34; 7. Zoey Nilsson, Lone Peak, Jr., 5:04.36; 8. Brielle Nilsson, Lone Peak, Jr., 5:05.89.

3,200 meters — 1. Maya Bybee, Lone Peak, So., 10:35.63; 2. Skye Jensen, American Fork, So., 10:40.91; 3. Maci Woolf, Herriman, Sr., 10:56.26; 4. Maya Parker, Westlake, Jr., 10:58.32; 5. Grace Swanson, Riverton, Jr., 10:59.77; 6. Mya Oyler, Riverton, Sr., 11:03.58; 7. Claire Hoenes, Herriman, Sr., 11:05.21; 8. Talia Anderson, Westlake, Jr., 11:08.31.

100 hurdles — 1. Sariah Gerald, Westlake, Sr., 14.59; 2. Ava Wyatt, Layton, Jr., 15.05; 3. Mallory Palmer, Layton, Sr., 15.14; 4. Lily Collier, American Fork, Sr., 15.51; 5. Ella Edwards, American Fork, Jr., 16.06; 6. Addison Wilcox, Copper Hills, Sr., 16.11; 7. Aubrey Ostler, Fremont, Sr., 16.27; 8. Mercedes Weaver, Bingham, Fr., 16.45.

300 hurdles — 1. Addison Wilcox, Copper Hills, Sr., 44.40; 2. Sariah Gerald, Westlake, Sr., 44.78; 3. Lily Collier, American Fork, Sr., 44.99; 4. Lydia Tarbet, Davis, So., 45.81; 5. Ava Wyatt, Layton, Jr., 45.87; 6. Tatum Turner, Lone Peak, So., 46.25; 7. Alexia Jarvis, Mountain Ridge, Jr., 46.36; 8. Ariah Hacker, Syracuse, Sr., 46.49.

4x100 relay — 1. Corner Canyon (Liberty Henstrom, Sophia Millich, Alice Peterson, Lily Winchester), 47.11; 2. American Fork, 47.89; 3. Syracuse, 48.97; 4. Mountain Ridge, 49.22; 5. Weber, 49.31; 6. Davis, 49.43; 7. Farmington, 49.51; 8. Bingham, 49.58.

4x200 relay — 1. Corner Canyon (Liberty Henstrom, Sr., Alice Peterson, Jr., Layla Valadez, So., Kenna Wong, Sr.), 1:40.55; 2. Mountain Ridge, 1:41.00; 3. Davis, 1:42.23; 4. American Fork, 1:42.51; 5. Syracuse, 1:44.20; 6. Layton, 1:44.29; 7. Herriman, 1:45.15; 8. Bingham, 1:45.58.

4x400 relay — 1. Syracuse (Kennedy Hadley, Jr., Aarianna Pearson, So., Shelby Lord, So., Talia Thompson, So.), 3:53.60; 2. Riverton, 3:55.46; 3. Davis, 3:59.67; 4. Lone Peak, 3:59.98; 5. American Fork, 4:00.08; 6. Fremont, 4:01.84; 7. Westlake, 4:03.74; 8. Mountain Ridge, 4:04.24.

4x800 relay — 1. Lone Peak (Maya Bybee, So., Brielle Nilsson, Jr., Zoey Nilsson, Jr., Paityn Rohatinsky, So.), 9:14.49; 2. Riverton, 9:22.32; 3. Davis, 9:27.36; 4. Herriman, 9:32.84; 5. American Fork, 9:34.09; 6. Westlake, 9:36.91; 7. Fremont, 9:43.83; 8. Layton, 9:44.25.

Long jump — 1. Halle Willardson, Herriman, Jr., 17′04.75; 2. Aubrey Galloway, Lone Peak, Sr., 17′01.25; 3. Addisyn Webb, Farmington, So., 16′11.5; 4. Abigail Dotson, Skyridge, Jr., 16′11.0; 5. Zoe Hein, Copper Hills, Sr., 16′08.75; 6. Lola Shepherd, Copper Hills, Sr., 16′07.5; 7. Ginger Ballstaedt, American Fork, Jr., 16′07.25; 8. Brynn Kingston, Layton, Jr., 16′06.5.

High jump — 1. Abby Tullis, Bingham, Jr., 5′06.0; 2. Brinley Barkdull, Syracuse, So., 5′02.0; 2. Abigail Dotson, Skyridge, Jr., 5′02.0; 4. Lily Collier, American Fork, Sr., 5′00.0; 4. Sage Rasmussen, Weber, Sr., 5′00.0; 6. Aubrey Dallas, Farmington, Sr., 5′00.0; 7. Reese Wood, Skyridge, Fr., 5′00.0; 8. Isabella Tolman, Farmington, So., 4′10.0.

Shot put — 1. Burklie Burton, Layton, Sr., 41′01.75; 2. Carly Trujillo, Mountain Ridge, Sr., 40′09.0; 3. Lacee Pace, Westlake, Jr., 38′07.5; 4. Abigail Combs, American Fork, Sr., 36′01.25; 5. Lorianne Feagaimaalii, Syracuse, So., 35′03.5; 6. Hadley Andreason, Mountain Ridge, Jr., 35′00.5; 7. Isla Jensen, Syracuse, Fr., 33′08.75; 8. Maryanne Carlson, Corner Canyon, Fr., 33′00.25.

Discus — 1. Burklie Burton, Layton, Sr., 145′7.0″; 2. Abigail Combs, American Fork, Sr., 134′1.0″; 3. Princess Faeamani, Layton, Jr., 121′2.0″; 4. Maddie Wheeler, Syracuse, Jr., 119′6.0″; 5. Maryanne Carlson, Corner Canyon, Fr., 113′1.0″; 6. Carly Trujillo, Mountain Ridge, Sr., 111′9.0″; 7. Abigail Hall, Weber, Jr., 107′4.0″; 8. Charleigh Hawkins, Fremont, Fr., 106′8.0″.

Javelin — 1. Brooke Tacke, Riverton, Sr., 129′06.0; 2. Burklie Burton, Layton, Sr., 115′10.0; 3. Jane Lemon, American Fork, Sr., 109′06.0; 4. Gracie Thoreson, Herriman, Sr., 109′06.0; 5. Taylor Freeland, Riverton, Fr., 109′00.0; 6. Ellie Pitcher, Davis, Sr., 104′10.0; 7. Lucy Richins, Riverton, Sr., 101′05.0; 8. Brooke Morris, Westlake, Sr., 99′10.0.

Pole vault — 1. Elizabeth Ekins, Herriman, Jr., 12′0.0″; 2. Savannah Berbert, Herriman, So., 11′6.0″; 3. Saige Baxter, Farmington, Jr., 10′6.0″; 4. Mikelle Molen, Corner Canyon, So., 10′6.0″; 5. Sophie Robinson, Layton, Jr., 10′0.0″; 6. Hazel Jenkins, American Fork, Fr., 9′6.0″; 7. Pyper Van Leeuwen, Riverton, Sr., 9′6.0″; 8. Katelyn Price, Syracuse, So., 9′0.0″.

5A Boys State Championship

Team scores

Viewmont, 84 Timpview, 55.5 Alta, 53 Maple Mountain, 48 West Jordan, 47 Brighton, 44 Springville, 42.5 Woods Cross; Bonneville, 40

Boys Individual results

100 meters — 1. Davis DeGroot, Bonneville, Jr., 10.69; 2. Jack Weaver, Timpview, Sr., 10.71; 3. Jeremylee Macias, Box Elder, Sr., 10.72; 4. Porter Creasy, West Jordan, Jr., 10.83; 5. Evan Morton, Alta, Jr., 10.89; 5. Dennis Tuaone, Timpview, Fr., 10.89; 7. Kenny Oswald, Olympus, Sr., 10.98; 8. Joseph Covey, Timpview, Sr., 11.01.

200 meters — 1. David Konan, Corner Canyon, Sr., 21.64; 2. Brock White, Corner Canyon, Sr., 21.71; 3. Chryshaun Lee, Corner Canyon, Sr., 21.76; 4. Owen McNeel, Lone Peak, Sr., 21.89; 5. Kaden Fairbanks, American Fork, Jr., 21.92; 6. Cael Flinders, American Fork, Sr., 21.93; 7. Wyatt Harmer, Syracuse, Sr., 22.16; 8. Briggs Parker, Skyridge, Jr., 22.27.

400 meters — 1. Davis DeGroot, Bonneville, Jr., 46.38; 2. Jack Weaver, Timpview, Sr., 47.34; 3. Jordan Jensen, Viewmont, Jr., 48.14; 4. Tyson Pugmire, Maple Mountain, Jr., 48.17; 5. Ace Brown, Viewmont, Sr., 48.27; 6. Griffin Backman, Highland, Fr., 48.60; 7. Grant Nelson, Woods Cross, Sr., 49.04; 8. Kash Keeler, Clearfield, Sr., 49.67.

800 meters — 1. Jonah Fearnley, Skyline, Sr., 1:53.66; 2. Ben Hyde, Viewmont, Sr., 1:54.20; 3. Aidan Neal, Alta, Jr., 1:54.95; 4. Edward Stout, Taylorsville, Jr., 1:55.25; 5. Eric Greding, Northridge, Sr., 1:55.28; 6. Brennon Tippets, Maple Mountain, Jr., 1:55.35; 7. Talmage Bruschke, Viewmont, Sr., 1:55.55; 8. Russell Fawcett, Maple Mountain, Sr., 1:55.87.

1,600 meters — 1. Jonah Fearnley, Skyline, Sr., 4:13.77; 2. Aidan Neal, Alta, Jr., 4:14.59; 3. Talmage Bruschke, Viewmont, Sr., 4:15.13; 4. Hayden Arbuckle, Viewmont, Sr., 4:15.29; 5. Ben Hyde, Viewmont, Sr., 4:15.43; 6. Edward Stout, Taylorsville, Jr., 4:15.52; 7. Davis Howe, Skyline, Sr., 4:15.83; 8. Kai Makowski, Taylorsville, Sr., 4:16.84.

3,200 meters — 1. Hayden Arbuckle, Viewmont, Sr., 9:07.86; 2. Logan Rohatinsky, Maple Mountain, So., 9:16.34; 3. Davey Boyce, Timpview, Sr., 9:16.96; 4. Edward Stout, Taylorsville, Jr., 9:17.79; 5. Ben Hyde, Viewmont, Sr., 9:18.95; 6. Talmage Bruschke, Viewmont, Sr., 9:20.28; 7. Peter Gehring, Viewmont, Sr., 9:21.07; 8. Jeffrey Hazard, Northridge, So., 9:22.56.

110 hurdles — 1. Demetruis Taylor, East, So., 14.19; 2. Beaumont La Fleur, Brighton, Sr., 14.47; 3. Calvin Hawkins, Brighton, Jr., 15.18; 4. William Downer, Clearfield, Sr., 15.23; 5. Carter Evans, Cedar Valley, So., 15.40; 6. Nathan Webb, Woods Cross, Sr., 15.42; 7. Luke Dodd, Springville, Jr., 15.54; 8. Lincoln Robinson, Taylorsville, Sr., 15.78.

300 hurdles — 1. Beaumont La Fleur, Brighton, Sr., 37.77; 2. Demetruis Taylor, East, So., 38.68; 3. Ace Brown, Viewmont, Sr., 38.82; 4. Andrew Ortiz, Northridge, Jr., 39.55; 5. Lincoln Houston, West Jordan, Sr., 39.76; 6. Campbell Brown, West Jordan, Sr., 40.11; 7. Luke Dodd, Springville, Jr., 40.12; 8. Calvin Hawkins, Brighton, Jr., 41.15.

4x100 relay — 1. West Jordan (Ryan Smith, Ayden Carter, Jase Olson, Porter Creasy), 42.42; 2. Cedar Valley, 42.70; 3. Alta, 42.92; 4. Salem Hills, 43.12; 5. Woods Cross, 43.38; 6. Cyprus, 43.44; 7. Springville, 43.55; 8. Taylorsville, 43.60.

4x200 relay — 1. Alta (Ryker Ellis, Jr., Dawson Douglas, Sr., Kenneth Rowe, Fr., Evan Morton, Jr.), 1:28.99; 2. Box Elder, 1:29.38; 3. Maple Mountain, 1:29.89; 4. Woods Cross, 1:30.26; 5. Timpview, 1:30.27; 6. Springville, 1:30.75; 7. Wasatch, 1:30.82; 8. Cedar Valley, 1:30.89.

4x400 relay — 1. Viewmont (Jordan Jensen, Jr., Thomas MacKay, Jr., Peter Gehring, Sr., Spencer Lewis, Sr.), 3:16.41; 2. Timpview, 3:22.82; 3. Maple Mountain, 3:23.18; 4. Clearfield, 3:24.58; 5. Highland, 3:25.06; 6. Springville, 3:25.81; 7. Alta, 3:28.98; 7. Cedar Valley, 3:28.98.

4x800 relay — 1. Viewmont (Hayden Arbuckle, Sr., Talmage Bruschke, Sr., Ben Hyde, Sr., Bryce Arbuckle, Sr.), 7:42.55; 2. Skyline, 7:44.10; 3. Maple Mountain, 7:48.51; 4. Northridge, 8:01.02; 5. Taylorsville, 8:05.18; 6. Springville, 8:06.32; 7. Alta, 8:08.38; 8. Wasatch, 8:12.52.

Long jump — 1. Davis DeGroot, Bonneville, Jr., 22′06.25; 2. Luc Whiting, Springville, Sr., 21′11.0; 3. Ben Staheli, Salem Hills, Jr., 21′10.25; 4. Isaac Wilkey, Bountiful, Sr., 21′07.0; 5. Ace Brown, Viewmont, Sr., 21′06.75; 6. Makai So’o, Northridge, Jr., 21′06.5; 7. Jaidon Colbert, West Jordan, Sr., 21′03.0; 8. Teancum Tirrell, Taylorsville, Sr., 21′01.25.

High jump — 1. Colin Hansen, Alta, Jr., 6′02.0; 2. Thys Evans, Maple Mountain, Sr., 6′02.0; 2. Brayden Smith, Springville, Jr., 6′02.0; 4. Rory Violette, Woods Cross, Sr., 6′02.0; 5. Jaidon Colbert, West Jordan, Sr., 6′00.0; 6. Julius Mulitalo, West Jordan, Sr., 6′00.0; 7. Brooks Halterman, West Jordan, So., 6′00.0; 8. Dodger Denning, West Jordan, Sr., 6′00.0.

Shot put — 1. McCaffrey Smith, Woods Cross, Sr., 52′00.5; 2. Chevas Gregory, Timpview, Sr., 51′03.0; 3. Cade Draper, Roy, Sr., 48′06.5; 4. Xavier Bradley, West Jordan, Sr., 48′05.0; 5. Paula Havea, West Jordan, Jr., 47′11.25; 6. Jaxon Nettleton, Brighton, Jr., 47′02.0; 7. Vili Tapa’atoutai, Woods Cross, Jr., 46′11.75; 8. Logan Schuck, Alta, Jr., 46′07.25.

Discus — 1. Jaxon Nettleton, Brighton, Jr., 155′00.0; 2. Chance Richards, Box Elder, Jr., 154′05.0; 3. Jay Diediker, Maple Mountain, Sr., 148′09.0; 4. Ifo Pili, Granger, Jr., 141′08.0; 5. Ammon Findlay, Box Elder, Jr., 140′03.0; 6. McCaffrey Smith, Woods Cross, Sr., 138′05.0; 7. Ty Dorius, Wasatch, Sr., 135′09.0; 8. Chevas Gregory, Timpview, Sr., 134′02.0.

Javelin —1. Easton Leavitt, Springville, Sr., 187′02.0; 2. Colby Frokjer, Roy, Sr., 172′05.0; 3. Kody Horsley, Cedar Valley, Sr., 163′01.0; 4. Ezra Groat, Woods Cross, Sr., 158′02.0; 5. Jaxon Nettleton, Brighton, Jr., 156′06.0; 6. Kaden Wheeler, Box Elder, Sr., 154′00.0; 7. Cody Smith, Brighton, Sr., 150′10.0; 8. Sawyer Wayman, Taylorsville, Sr., 150′09.0.

Pole vault — 1. Kaleb Allen, Taylorsville, Sr., 13′06.0; 2. Jackson Barney, Cedar Valley, Sr., 12′06.0; 3. Ben Anson, Clearfield, Jr., 12′03.0; 4. Colton Reid, West Jordan, Jr., 11′00.0; 5. Joshua Downs, Box Elder, So., 11′00.0; 6. Brett Johnson, Salem Hills, Sr., 11′00.0; 7. Nathan Call, Salem Hills, Jr., 10′06.0; 8. Brody Jex, Box Elder, Jr., 10′06.0.

5A Girls State Championship

Team scores

Timpview, 77 Spanish Fork, 62 Cedar Valley, 61.5 Box Elder, 37 Highland, 33 Alta, 31 Cyprus; Olympus, 29

Girls Individual results

100 meters — 1. Emerson Stout, Cedar Valley, Sr., 11.84; 2. Zoe Deucher, Timpview, Sr., 12.07; 3. Sabrina Hubbel, Woods Cross, Jr., 12.20; 4. Macey Rockwood, Alta, Jr., 12.26; 5. Kassidee Kidd, Box Elder, Fr., 12.28; 6. Ashlee King, Clearfield, Sr., 12.42; 7. Saidey Johnson, Cedar Valley, Sr., 12.43; 8. Alexa Kovatch, Spanish Fork, Sr., 12.48.

200 meters — 1. Emerson Stout, Cedar Valley, Sr., 24.66; 2. Macey Rockwood, Alta, Jr., 24.90; 3. Alexa Kovatch, Spanish Fork, Sr., 25.38; 4. Lily Weaver, Clearfield, Jr., 25.62; 5. Zoe Deucher, Timpview, Sr., 25.69; 6. Ashlee King, Clearfield, Sr., 25.88; 7. Meg Murdock, Highland, Sr., 25.98; 8. Jane Warren, Springville, So., 26.23.

400 meters — 1. Macey Rockwood, Alta, Jr., 55.50; 2. Meg Murdock, Highland, Sr., 56.36; 3. Lexi Toronto, Viewmont, Sr., 56.80; 4. Analia Boyer, Springville, Sr., 58.24; 5. Della Ballard, Cedar Valley, Fr., 58.40; 6. Willow Stevens, Alta, So., 58.75; 7. Taizley Ball, Maple Mountain, So., 58.92; 8. Mayah Williams, Taylorsville, Fr., 59.08.

800 meters — 1. Lily Alder, Timpview, Jr., 2:05.33; 2. Jane Hedengren, Timpview, Sr., 2:08.49; 3. Lexi Toronto, Viewmont, Sr., 2:12.60; 4. Grace Callister, Skyline, Jr., 2:13.95; 5. Halle Sullivan, Skyline, So., 2:15.44; 6. Kiara DeVries, Woods Cross, Sr., 2:16.08; 7. Brie Nydegger, Woods Cross, Jr., 2:16.14; 8. Margaret Jeppesen, Viewmont, Sr., 2:17.13.

1,600 meters — 1. Jane Hedengren, Timpview, Sr., 4:56.21; 2. Avery Barton, Bonneville, So., 4:58.33; 3. Bridget Smit, Brighton, Fr., 4:59.22; 4. Maddie Reeder, Highland, So., 4:59.45; 5. Halle Sullivan, Skyline, So., 5:01.03; 6. Daphne Batmale, Timpview, Sr., 5:03.40; 7. Nicole Wayment, Bonneville, Sr., 5:06.41; 8. Katie Hansen, Woods Cross, Sr., 5:08.80.

3,200 meters — 1. Jane Hedengren, Timpview, Sr., 9:48.73; 2. Lily Alder, Timpview, Jr., 10:19.81; 3. Maddie Reeder, Highland, So., 10:35.31; 4. Avery Barton, Bonneville, So., 10:45.87; 5. Bridget Smit, Brighton, Fr., 10:49.43; 6. Adria Favero, Olympus, So., 10:51.73; 7. Daphne Batmale, Timpview, Sr., 10:54.50; 8. Halle Sullivan, Skyline, So., 10:59.99.

100 hurdles — 1. Gabby Morfin, Cyprus, Sr., 14.91; 2. Lily Weaver, Clearfield, Jr., 15.40; 3. August Bigler, Olympus, Jr., 15.44; 4. Isabella Ward, Springville, Sr., 15.63; 5. Kirra Singley, Viewmont, Jr., 15.69; 6. Faith Nuetzel, East, Sr., 15.75; 7. Adi Gammell, Maple Mountain, Sr., 15.91; 8. Amelia Smith, Cedar Valley, Jr., 16.01.

300 hurdles — 1. August Bigler, Olympus, Jr., 43.54; 2. Lily Weaver, Clearfield, Jr., 43.66; 3. Addilynn Jensen, Spanish Fork, So., 45.14; 4. Faith Nuetzel, East, Sr., 45.63; 5. Adi Gammell, Maple Mountain, Sr., 45.85; 6. Gabby Morfin, Cyprus, Sr., 46.61; 7. Amelia Smith, Cedar Valley, Jr., 46.75; 8. Kennedi Hunt, Wasatch, So., 47.03.

4x100 relay — 1. Cedar Valley (Della Ballard, Olivia Crosby, Saidey Johnson, Emerson Stout), 47.50; 2. Woods Cross, 48.97; 3. Box Elder, 49.33; 4. Spanish Fork, 49.76; 5. Timpview, 49.88; 6. Northridge, 50.04; 7. Salem Hills, 50.41; 8. Brighton, 50.73.

4x200 relay — 1. Cedar Valley (Della Ballard, Fr., Saidey Johnson, Sr., Emerson Stout, Sr., Kelsey Woodbury, Sr.), 1:42.00; 2. Spanish Fork, 1:44.69; 3. Box Elder, 1:44.81; 4. Woods Cross, 1:45.07; 5. Northridge, 1:46.02; 6. Brighton, 1:47.12; 6. Springville, 1:47.12; 8. Salem Hills, 1:47.52.

4x400 relay — 1. Timpview (Daphne Batmale, Sr., Ellie Esplin, Sr., Lily Alder, Jr., Jane Hedengren, Sr.), 4:01.41; 2. Viewmont, 4:03.39; 3. Highland, 4:03.50; 4. Olympus, 4:04.85; 5. Cedar Valley, 4:05.41; 6. Maple Mountain, 4:06.26; 7. Wasatch, 4:06.35; 8. Clearfield, 4:07.02.

4x800 relay — 1. Timpview (Daphne Batmale, Sr., Gwen Boulton, Jr., Lily Alder, Jr., Jane Hedengren, Sr.), 9:19.30; 2. Skyline, 9:23.44; 3. Viewmont, 9:24.39; 4. Highland, 9:28.56; 5. Box Elder, 9:30.39; 6. Springville, 9:30.77; 7. Woods Cross, 9:31.95; 8. Maple Mountain, 9:49.69.

Long jump — 1. Kassidee Kidd, Box Elder, Fr., 17′4.75″; 2. Bella Staheli, Salem Hills, Sr., 17′0.75″; 3. Cambelle Jones, Highland, Sr., 17′0.5″; 4. Gabby Morfin, Cyprus, Sr., 17′0.0″; 5. Addilynn Jensen, Spanish Fork, So., 16′9.75″; 6. Taizley Ball, Maple Mountain, So., 16′9.5″; 7. Nataya Valenzuela, Box Elder, Sr., 16′8.25″; 8. Brianna Warcup, Salem Hills, So., 16′5.25″.

High jump — 1. Mae Johnson, Bountiful, Sr., 5′09.0; 2. Addilynn Jensen, Spanish Fork, So., 5′03.0; 3. Hailey Clark, Maple Mountain, Sr., 5′03.0; 4. Sarah Kellogg, Olympus, Jr., 5′01.0; 5. McCall Preston, Woods Cross, So., 5′01.0; 5. Amelia Smith, Cedar Valley, Jr., 5′01.0; 7. Belinda Henderson, Maple Mountain, So., 5′01.0; 8. Adriana Pau’u, Cyprus, Sr., 4′11.0.

Shot put — 1. Mahala Speredon, Wasatch, So., 41′3.5″; 2. Brynn Morgan, Spanish Fork, Sr., 37′11.25″; 3. Mama Koula Tuitupou-Kutu, Hunter, Sr., 37′9.75″; 4. Hoku Pili, Granger, So., 37′6.0″; 5. Karlee Mayfield, Northridge, Sr., 37′4.25″; 6. Annikka Jay, Springville, So., 36′7.75″; 7. Adahleigh Anderson, Box Elder, Sr., 35′9.0″; 8. Maycee Hales, Box Elder, Fr., 35′2.5″.

Discus — 1. ‘Atelaite Latu, West, Jr., 136’07.0; 2. Sarah Harwood, Spanish Fork, So., 122′03.0; 3. Mama Koula Tuitupou-Kutu, Hunter, Sr., 117′09.0; 4. Analeia Tilo, Cedar Valley, So., 117′06.0; 5. Karlee Mayfield, Northridge, Sr., 117′06.0; 6. Mahala Speredon, Wasatch, So., 115′01.0; 7. Annikka Jay, Springville, So., 109′10.0; 8. Adahleigh Anderson, Box Elder, Sr., 109′08.0.

Javelin — 1. Calee Sharp, Cyprus, Sr., 129′02.0; 2. Sarah Harwood, Spanish Fork, So., 122′09.0; 3. Cassidy Southam, Maple Mountain, Jr., 115′06.0; 4. McKinley Ferguson, Alta, So., 111′05.0; 5. Jyllian Petty, West, Jr., 106′07.0; 6. Lindsay Bott, Box Elder, Jr., 106′00.0; 7. Kynzlee Miller, Box Elder, So., 104′09.0; 8. Brooke Bergeson, Springville, Sr., 103′06.0.

Pole vault — 1. Saidey Johnson, Cedar Valley, Sr., 11′00.0; 2. Oaklee Wilson, Maple Mountain, Jr., 10′00.0; 3. Avery Edwards, Clearfield, Jr., 9′00.0; 4. Sara Pryor, West Jordan, Sr., 8′06.0; 5. Brittney Jensen, Clearfield, Sr., 8′06.0; 5. Emma Wilson, Salem Hills, Sr., 8′06.0; 7. Maycie Pearce, Clearfield, Jr., 8′06.0; 7. Jessica Richards, Cedar Valley, So., 8′06.0.

4A Boys State Championship

Team scores

Orem, 74 Park City, 56 Mountain View, 55 Desert Hills, 45 Pine View, 44 Snow Canyon, 36 Crimson Cliffs, 34 Payson; Green Canyon, 33

Boys Individual results

100 meters — 1. Ran Sawyer, Dixie, Sr., 10.55; 2. Elijah Warner, Park City, Jr., 10.83; 3. Kyler Helt, Desert Hills, Sr., 10.87; 4. Graham Livingston, Ridgeline, Jr., 10.89; 5. Soakai Fa, Snow Canyon, Jr., 10.91; 6. Jenner Fulton, West Field, Jr., 11.00; 7. Kaden Krebs, Green Canyon, Sr., 11.04; 8. Boston Rowley, Stansbury, So., 11.09.

200 meters — 1. Graham Livingston, Ridgeline, Jr., 21.73; 2. Sebastian Bodily, Park City, Sr., 21.76; 2. Jenner Fulton, West Field, Jr., 21.76; 4. Kyler Helt, Desert Hills, Sr., 21.87; 5. Isaac Strong, Orem, Jr., 22.02; 6. Noah Haskins, Orem, Sr., 22.09; 7. Skyler Connelly, Mountain View, Sr., 22.25; 8. Elijah Warner, Park City, Jr., 22.26.

400 meters — 1. Sebastian Bodily, Park City, Sr., 47.21; 2. Skyler Connelly, Mountain View, Sr., 48.25; 3. Landon Myers, Green Canyon, Sr., 48.48; 4. Aidan Pehrson, Stansbury, Sr., 49.25; 5. Ryan Parker, Desert Hills, Sr., 49.62; 6. Warner Ellis, Crimson Cliffs, So., 49.80; 7. Kade Jenson, Payson, Sr., 49.92; 8. Greyson Chinn, Desert Hills, Jr., 50.03.

800 meters — 1. Peter Mecham, Orem, Jr., 1:54.24; 2. Bridger Jaggi, Pine View, Sr., 1:54.29; 3. Van Talbott, Park City, Sr., 1:55.19; 4. Deiderik Witt, Timpanogos, Sr., 1:55.30; 5. Kyle Rimmasch, Pine View, Jr., 1:56.38; 6. Benjamin Judd, Snow Canyon, Jr., 1:56.52; 7. Evan Reinhart, Stansbury, Sr., 1:56.53; 8. Wes Peterson, Orem, Jr., 1:56.71.

1,600 meters — 1. Deiderik Witt, Timpanogos, Sr., 4:16.59; 2. Kyle Steadman, Mountain View, Sr., 4:18.63; 3. Bridger Jaggi, Pine View, Sr., 4:21.52; 4. Kyle Chipman, Mountain View, So., 4:21.70; 5. Peter Mecham, Orem, Jr., 4:21.92; 6. Josh Martin, Hillcrest, Sr., 4:22.39; 7. Carter Sisam, Jordan, Sr., 4:22.50; 8. Jarren Ence, Hurricane, Sr., 4:25.11.

3,200 meters — 1. Deiderik Witt, Timpanogos, Sr., 9:08.54; 2. Kyle Steadman, Mountain View, Sr., 9:09.06; 3. Bridger Jaggi, Pine View, Sr., 9:09.11; 4. Takashi Shipp, Orem, Jr., 9:25.55; 5. Maverick Dutson, Mountain View, So., 9:27.59; 6. Kyle Chipman, Mountain View, So., 9:28.26; 7. Braxton Williams, Tooele, Jr., 9:34.89; 8. Jarren Ence, Hurricane, Sr., 9:36.43.

110 hurdles — 1. Denver Spanheimer, Payson, Sr., 14.40; 2. Caiden Garcia-Casey, Crimson Cliffs, Sr., 14.76; 3. Ryan Moser, Sky View, Jr., 14.90; 4. Cameron Hill, Snow Canyon, Jr., 15.16; 5. Isaac Strong, Orem, Jr., 15.23; 6. Samuel Simmons, Cedar, So., 15.38; 7. Matthew Fassbinder, Jordan, Sr., 15.42; 8. Dylan Dye, Orem, Jr., 15.45.

300 hurdles — 1. Isaac Strong, Orem, Jr., 38.37; 2. Denver Spanheimer, Payson, Sr., 38.42; 3. Chase Horne, Orem, Jr., 39.32; 4. Luke Heiner, Ridgeline, Sr., 39.36; 5. Matthew Fassbinder, Jordan, Sr., 39.44; 6. Caiden Garcia-Casey, Crimson Cliffs, Sr., 39.60; 7. Oliver Timpson, Park City, So., 39.92; 8. Ryan Moser, Sky View, Jr., 39.98.

4x100 relay — 1. Desert Hills (Malikhi Perry, Kyler Helt, Jamison Ray, Evan Renner), 41.92; 2. Orem, 41.94; 3. Dixie, 42.53; 4. Snow Canyon, 42.74; 5. Green Canyon, 42.82; 6. Ridgeline, 42.92; 7. Park City, 43.34; 8. Sky View, 43.37.

4x200 relay — 1. Park City (Sebastian Bodily, Owen Osorio, Noah Scherf, Elijah Warner), 1:26.65; 2. Green Canyon, 1:27.17; 3. Mountain View, 1:28.41; 4. Desert Hills, 1:28.49; 5. Orem, 1:29.73; 6. Snow Canyon, 1:29.82; 7. Mountain Crest, 1:29.87; 8. Uintah, 1:30.80

4x400 relay — 1. Park City (Leo Gorder, Van Talbott, Trey Hudson, Owen Osorio), 3:20.02; 2. Desert Hills, 3:20.47; 3. Green Canyon, 3:23.01; 4. Stansbury, 3:24.03; 5. Orem, 3:25.90; 6. Sky View, 3:26.31; 7. Payson, 3:27.20; 8. Hillcrest, 3:27.57.

4x800 relay — 1. Stansbury (Forest Call, Evan Reinhart, Caleb Deeter, Jaxon Allen), 7:52.27; 2. Orem, 7:54.20; 3. Mountain View, 7:57.89; 4. Hurricane, 8:07.89; 5. Pine View, 8:07.92; 6. Snow Canyon, 8:08.73; 7. Timpanogos, 8:09.56; 8. Desert Hills, 8:15.24.

Long jump — 1. Eli Connelly, Crimson Cliffs, Jr., 23′10.25; 2. Brody Jacobs, Hurricane, Jr., 21′09.25; 3. Denver Spanheimer, Payson, Sr., 21′06.75; 4. Henry Bush, Mountain View, Jr., 20′10.0; 5. Sawyer Kohler, Desert Hills, Sr., 20′09.0; 6. Aaron Rawlings, Logan, Sr., 20′07.5; 7. Eli Russo, Jordan, Sr., 20′07.0; 8. Micah Wells, Desert Hills, Sr., 20′06.75.

High jump — 1. Eli Connelly, Crimson Cliffs, Jr., 7′0.0″; 2. Max Oliver, West Field, Jr., 6′6.0″; 3. Nathan Briggs, Cedar, Sr., 6′4.0″; 4. Denver Spanheimer, Payson, Sr., 6′4.0″; 5. Blake Wallis, Sky View, Jr., 6′2.0″; 6. Gage Huntsman, Hurricane, Sr., 6′0.0″; 6. Blake Palmer, Ridgeline, Jr., 6′0.0″; 6. Zach Sickler, Sky View, Sr., 6′0.0″.

Shot put — 1. Kingston Bailey, Dixie, Jr., 53′2.75″; 2. Ethan Sam Fong, Pine View, Jr., 50′0.5″; 3. Tobias Johnson, Stansbury, Sr., 49′9.25″; 4. Tydon Jones, Bear River, Sr., 48′11.25″; 5. Gideon Owen, Uintah, Sr., 48′7.0″; 6. Adam Collins, Hillcrest, Sr., 48′5.5″; 7. William Poulsen, Green Canyon, Sr., 47′11.75″; 8. Titus Tuinei, Hurricane, Sr., 47′3.5″.

Discus — 1. Gideon Owen, Uintah, Sr., 153′11.0; 2. Ethan Sam Fong, Pine View, Jr., 149′09.0; 3. Tydon Jones, Bear River, Sr., 147′11.0; 4. William Poulsen, Green Canyon, Sr., 142′05.0; 5. Adam Collins, Hillcrest, Sr., 141′04.0; 6. Phoenix Hogge, Snow Canyon, So., 138′05.0; 7. Caleb Argyle, Ridgeline, Sr., 137′10.0; 8. Nathan Purcell, Mountain Crest, Jr., 136′05.0.

Javelin — 1. Joseph Smith, Snow Canyon, Sr., 195′5.0″; 2. Treysen Colmenares, Uintah, Sr., 195′3.0″; 3. Bristol Woods, Dixie, Jr., 181′8.0″; 4. Jacob Proctor, Tooele, Sr., 170′7.0″; 5. Austyn Stratz, Uintah, Sr., 160′6.0″; 6. Tydon Jones, Bear River, Sr., 158′4.0″; 7. Owen Penrod, Orem, Jr., 154′9.0″; 8. Kayden Barlow, Tooele, Sr., 152′1.0″.

Pole vault — 1. Brennan Powell, Timpanogos, So., 13′00.0; 2. Carter Hill, Hillcrest, Sr., 11′06.0.

4A Girls State Championship

Team scores

Pine View, 122 Snow Canyon, 97 Park City, 56 Mountain View, 46 Orem, 37 Sky View, 35.5 Desert Hills, 33 Green Canyon, 32

Girls Individual results

100 meters — 1. Amelia Nadauld, Snow Canyon, Jr., 11.82; 2. Ashley Leavitt, Pine View, Jr., 11.91; 3. Jade Reimer, Pine View, Sr., 12.03; 4. Macey Woolley, Crimson Cliffs, So., 12.21; 5. Lucy Harris, Desert Hills, Sr., 12.41; 6. Estella Salyers, Park City, Sr., 12.50; 7. McKenna Taylor, Payson, So., 12.53; 8. Aliysa Hunting, Uintah, Jr., 12.61.

200 meters — 1. Amelia Nadauld, Snow Canyon, Jr., 23.96; 2. Jade Reimer, Pine View, Sr., 24.23; 3. Ashley Leavitt, Pine View, Jr., 24.45; 4. Macey Woolley, Crimson Cliffs, So., 24.48; 5. Brooklyn Sturdivant, Timpanogos, Sr., 24.69; 6. Sierra Darling, Park City, Jr., 24.89; 7. Aimee Lynn Sapp, Hurricane, Jr., 25.38; 8. Estella Salyers, Park City, Sr., 25.55.

400 meters — 1. Ashley Leavitt, Pine View, Jr., 54.92; 2. Brooklyn Sturdivant, Timpanogos, Sr., 55.63; 3. Sierra Darling, Park City, Jr., 55.88; 4. Aliysa Hunting, Uintah, Jr., 56.99; 5. Makiah Turner, Snow Canyon, Jr., 57.21; 6. Alexis Daynes, Cedar, Fr., 57.87; 7. Gracie Meeds, Bear River, Sr., 58.09; 8. Hadley Millsap, West Field, Fr., 58.36.

800 meters — 1. Julie Moore, Mountain View, Sr., 2:14.25; 2. Emmalee Williams, Pine View, Jr., 2:15.06; 3. Alexis Daynes, Cedar, Fr., 2:15.91; 4. Kylee McKinlay, Desert Hills, Jr., 2:17.04; 5. Paige Wagner, Park City, Jr., 2:17.07; 6. Elise Wright, Ridgeline, Sr., 2:17.43; 7. Hailey Atwater, West Field, So., 2:18.04; 8. Sierra Ferguson, Jordan, Jr., 2:18.74.

1,600 meters — 1. Julie Moore, Mountain View, Sr., 5:06.45; 2. Lily Knowles, Mountain Crest, So., 5:07.79; 3. Leah Larsen, Stansbury, Jr., 5:10.89; 4. Madelyn Embley, Orem, Sr., 5:11.65; 5. Emmalee Williams, Pine View, Jr., 5:11.75; 6. Charlotte Felt, Green Canyon, Sr., 5:12.20; 7. Tatum Flach, Park City, Fr., 5:12.31; 8. Hailey Atwater, West Field, So., 5:12.87.

3,200 meters — 1. Julie Moore, Mountain View, Sr., 10:48.18; 2. Madelyn Embley, Orem, Sr., 10:55.16; 3. Emmalee Williams, Pine View, Jr., 10:58.91; 4. Hailey Shakespear, Green Canyon, Sr., 11:01.64; 5. Chelsea Shakespear, Green Canyon, Sr., 11:03.86; 6. Tatum Flach, Park City, Fr., 11:06.27; 7. Charlotte Felt, Green Canyon, Sr., 11:09.39; 8. Sophia Waite, Mountain View, Jr., 11:09.91.

100 hurdles — 1. Tia Brown, Snow Canyon, Sr., 14.27; 2. Lucy Harris, Desert Hills, Sr., 14.58; 3. Samantha Johansen, Crimson Cliffs, Jr., 14.77; 4. Brecke Boyer, Crimson Cliffs, So., 15.00; 5. Tori Conrad, Pine View, Sr., 15.08; 6. Sadie Stewart, Sky View, Jr., 15.20; 7. Kate Sundstrom, Sky View, Sr., 15.33; 8. Aimee Lynn Sapp, Hurricane, Jr., 15.61.

300 hurdles — 1. Amelia Nadauld, Snow Canyon, Jr., 41.39; 2. Tia Brown, Snow Canyon, Sr., 42.62; 3. Lucy Harris, Desert Hills, Sr., 43.07; 4. Abby Egbert, Orem, Sr., 44.32; 5. Brecke Boyer, Crimson Cliffs, So., 44.41; 6. Leah Albrecht, Cedar, Sr., 44.53; 7. Kate Sundstrom, Sky View, Sr., 44.64; 8. Kambri Muir, Payson, Jr., 45.08.

4x100 relay — 1. Park City (Sierra Darling, Rachel Roderick, Estella Salyers, Charley Weight), 48.28; 2. Timpanogos, 48.57; 3. Snow Canyon, 48.86; 4. Mountain View, 48.89; 5. Crimson Cliffs, 49.18; 6. Payson, 49.30; 7. Pine View, 49.32; 8. Desert Hills, 49.75.

4x200 relay — 1. Park City (Ivabella Brown, Rachel Roderick, Estella Salyers, Charley Weight), 1:41.74; 2. Pine View, 1:41.89; 3. Snow Canyon, 1:43.50; 4. Orem, 1:44.38; 5. Ridgeline, 1:44.39; 6. Desert Hills, 1:44.61; 7. Green Canyon, 1:44.86; 8. Cedar, 1:45.29.

4x400 relay — 1. Park City (Sierra Darling, Isabella Smilowitz, Paige Wagner, Havana Weight), 3:54.42; 2. Bear River, 3:59.18; 3. Pine View, 4:01.11; 4. Snow Canyon, 4:01.71; 5. Orem, 4:01.86; 6. Uintah, 4:03.47; 7. Hurricane, 4:04.91; 8. Cedar, 4:06.71.

4x800 relay — 1. Mountain View (June Zimmerman, Sophia Waite, Ashlyn May, Julie Moore), 9:20.05; 2. Orem, 9:25.30; 3. Pine View, 9:33.97; 4. Cedar, 9:35.96; 5. Park City, 9:47.30; 6. Stansbury, 9:51.66; 7. Green Canyon, 9:56.47; 8. Crimson Cliffs, 9:59.74.

Long jump — 1. Amelia Nadauld, Snow Canyon, Jr., 19′4.25″; 2. Tia Brown, Snow Canyon, Sr., 18′8.5″; 3. Lucy Harris, Desert Hills, Sr., 17′11.0″; 4. Lili Madsen, Sky View, Fr., 17′10.0″; 5. Sadie Stewart, Sky View, Jr., 17′9.0″; 6. Kynzee Atkinson, Mountain Crest, So., 17′6.25″; 7. Makiah Turner, Snow Canyon, Jr., 17′3.5″; 8. Brené Hogan, Payson, Fr., 16′11.5″.

High jump — 1. Tori Conrad, Pine View, Sr., 5′06.0; 1. Sadie Stewart, Sky View, Jr., 5′06.0; 3. Abby Bodily, Ridgeline, Sr., 5′04.0; 3. Keyera Nyman, Sky View, Sr., 5′04.0; 5. Lili Madsen, Sky View, Fr., 5′04.0; 6. Claire LeFevre, Pine View, Sr., 5′02.0; 7. Julia Fawson, Ridgeline, Jr., 5′02.0; 8. Emelia Stewart, Sky View, Fr., 5′00.0.

Shot put — 1. Kiera Sam Fong, Pine View, Jr., 44′04.25; 2. Kennedy Scott, Snow Canyon, Sr., 40′06.25; 3. Alexis Brunstad, Hurricane, Sr., 40′03.25; 4. Kennedie Palmer, Stansbury, Sr., 38′03.75; 5. Kortnee Samuelu, Green Canyon, Sr., 37′07.25; 6. Kate Carter, Hurricane, Sr., 36′02.75; 7. Mya Hinds, Green Canyon, Jr., 34′09.5; 8. Jerri Togiai, Cedar, Jr., 33′11.25.

Discus — 1. Gianna Makaafi, Stansbury, Sr., 138′0.0″; 2. Mailey Rimmasch, Pine View, Fr., 134′0.0″; 3. Kiera Sam Fong, Pine View, Jr., 133′10.0″; 4. Kennedie Palmer, Stansbury, Sr., 126′9.0″; 5. Kate Carter, Hurricane, Sr., 116′5.0″; 6. Uese King, Logan, Jr., 114′6.0″; 7. Anna Thayer, Orem, Sr., 112′8.0″; 8. Paisley Bell, Uintah, Jr., 111′7.0″.

Javelin — 1. Chloe Glines, Uintah, Sr., 135′03.0; 2. Mya Hinds, Green Canyon, Jr., 129′00.0; 3. Kate Carter, Hurricane, Sr., 121′06.0; 4. Lindsey Hansen, Tooele, Sr., 115′09.0; 5. Kiera Sam Fong, Pine View, Jr., 111′09.0; 6. Alexandra Esplin, Cedar, So., 111′04.0; 7. Paisley Bell, Uintah, Jr., 107′07.0; 8. Ashlynn Dillman, Uintah, Sr., 105′08.0.

Pole vault — 1. Kallie Doverspike, Hillcrest, So., 8′00.0; 2. Sarah Lignell, Hillcrest, So., 7′06.0; 3. Charly Nelson, Hillcrest, Sr., 7′06.0; 4. Lindsay Siavrakas, Hillcrest, Jr., 7′00.0.

3A Boys State Championship

Team scores

Morgan, 98.5 Union, 97 Juab, 92.5 Ogden, 56 Richfield, 54 Delta, 45.5 Summit, 43 Canyon View, 39

Boys Individual results

100 meters — 1. Giselle Fehrenbach, Summit Academy, Fr., 12.33; 2. Karli Jones, Richfield, So., 12.40; 3. Camryn Huber, Union, Sr., 12.70; 4. Hadley Chadwick, Ben Lomond, Jr., 12.84; 5. Sophie Smoot, South Summit, So., 12.85; 6. London Garner, Union, Sr., 12.89; 7. Kendall Peterson, Morgan, So., 12.94; 8. Brier Gailey, Morgan, Sr., 12.98.

200 meters — 1. Jaden Heap, Juab, Jr., 21.33; 2. Payton Myers, Juab, Jr., 21.83; 3. Gage Yardley, Richfield, Sr., 22.13; 4. Kyle Lively, Summit Academy, Sr., 22.15; 5. Enoch Johnson, Morgan, Jr., 22.23; 6. Damon Millburn, South Summit, Sr., 22.27; 7. Braylen Fail, Juan Diego, Jr., 22.54; 8. Cy Arnold, Ogden, Sr., 22.64.

400 meters — 1. Ty Johnson, Grantsville, Jr., 49.55; 2. Wayke Olsen, Union, Sr., 49.73; 3. Maxwell Carlson, Carbon, Sr., 49.76; 4. Kenneth Whitmer, Morgan, Jr., 50.10; 5. Hudson Spell, Richfield, Sr., 50.14; 6. Ridge Olsen, Union, Jr., 50.16; 7. Max Holtry, Morgan, Jr., 50.61; 8. Brady Bell, Union, Sr., 50.73.

800 meters — 1. Martin Honl, Layton Christian Academy, Sr., 1:56.63; 2. Matthew Costello, Union, Sr., 1:58.18; 3. Ryan Ekstrom, Ogden, Sr., 1:58.65; 4. Thomas Daniels, Canyon View, Sr., 1:58.69; 5. Kaden Kolste, Delta, Jr., 1:58.76; 6. Rustin Reddish, Ogden, Sr., 1:58.80; 7. Jadon Heywood, North Sanpete, Sr., 1:59.01; 8. Henry Rose, Morgan, Jr., 2:01.81.

1,600 meters — 1. Thomas Daniels, Canyon View, Sr., 4:23.99; 2. Kaden McGovern, Summit Academy, Sr., 4:25.33; 3. Matthew Costello, Union, Sr., 4:26.40; 4. Rustin Reddish, Ogden, Sr., 4:27.89; 5. Bradley Ekstrom, Ogden, Sr., 4:28.69; 6. Logan Hadley, Canyon View, Sr., 4:30.61; 7. Hank Barnett, Richfield, So., 4:31.03; 8. Hunter Horrocks, Union, Jr., 4:31.95.

3,200 meters — 1. Kaden McGovern, Summit Academy, Sr., 9:19.63; 2. Matthew Costello, Union, Sr., 9:21.36; 3. Thomas Daniels, Canyon View, Sr., 9:29.50; 4. Bradley Ekstrom, Ogden, Sr., 9:33.97; 5. Logan Hadley, Canyon View, Sr., 9:39.16; 6. Paul Gardner, Manti, So., 9:41.16; 7. Benson May, Manti, Jr., 9:41.19; 8. Hunter Horrocks, Union, Jr., 9:48.56.

110 hurdles — 1. Kenneth Whitmer, Morgan, Jr., 15.23; 2. Jackson Turner, Ogden, Jr., 15.54; 3. Parker DeVries, Morgan, Sr., 15.66; 4. Maverick Guymon, Morgan, Sr., 15.71; 5. Gavin Miller, Union, Sr., 15.88; 6. Drake Beebe, Morgan, Fr., 16.18; 7. Jett Rawlinson, Delta, Jr., 16.54; 8. Carter Branch, Carbon, So., 16.58.

300 hurdles — 1. Gavin Miller, Union, Sr., 38.70; 2. Maverick Guymon, Morgan, Sr., 38.85; 3. Parker DeVries, Morgan, Sr., 39.75; 4. Jackson Turner, Ogden, Jr., 40.63; 5. Bodie Erickson, Morgan, Sr., 40.64; 6. Bradley Sweeney, Carbon, Sr., 41.64; 7. Korver Pace, Delta, So., 41.82; 8. Jett Rawlinson, Delta, Jr., 42.32.

4x100 relay — 1. Juab (Triston Coleman, Payton Myers, Korbin Mace, Jaden Heap), 41.75; 2. Union, 42.84; 3. Summit Academy, 42.89; 4. Richfield, 43.38; 5. Carbon, 44.05; 6. Ogden, 44.23; 7. South Summit, 44.28; 7. Morgan, 44.28.

4x400 relay — 1. Union (Brady Bell, Gavin Miller, Ridge Olsen, Wayke Olsen), 3:20.53; 2. Morgan, 3:22.10; 3. Richfield, 3:28.39; 4. Canyon View, 3:29.69; 5. Carbon, 3:30.69; 6. Juab, 3:31.49; 7. Delta, 3:33.17; 8. Ogden, 3:37.67.

Sprint medley relay — 1. Union (Trace Thomas, Ridge Olsen, Brady Bell, Matthew Costello), 3:31.98; 2. Summit Academy, 3:34.10; 3. Ogden, 3:34.36; 4. Morgan, 3:35.11; 5. Carbon, 3:38.38; 6. Delta, 3:40.53; 7. North Sanpete, 3:44.29; 8. Manti, 3:46.67.

Long jump — 1. Jaden Heap, Juab, Jr., 22′03.0; 2. Gage Yardley, Richfield, Sr., 21′05.5; 3. Kenneth Whitmer, Morgan, Jr., 21′04.5; 4. Dexter Packard, Carbon, So., 21′04.5; 5. Ethan Duncan, Union, Sr., 21′02.0; 6. Blake Rasmussen, Union, Sr., 20′11.0; 7. Connor Pruitt, Delta, Sr., 20′06.25; 8. Kix Riding, Delta, So., 20′04.75.

High jump — 1. Kenneth Whitmer, Morgan, Jr., 6′7.0″; 2. Cooper Allred, Juab, Sr., 6′4.0″; 3. Traxton Jewkes, Carbon, Sr., 6′4.0″; 4. Dresden Jensen, Grantsville, Jr., 6′0.0″; 5. Kelsen Allred, Juab, So., 6′0.0″; 5. Bodey Shurtz, Delta, So., 6′0.0″; 7. Cody Bills, Canyon View, Sr., 5′10.0″; 8. Joseph McLean, Morgan, Jr., 5′10.0″.

Shot put — 1. Seth Blunt, Union, Jr., 48′11.0″; 2. Zayden Viers, Delta, Sr., 48′2.25″; 3. Adrien Campbell, Ogden, Jr., 45′10.5″; 4. Jace Milberger, Juab, Sr., 44′10.5″; 5. Kaleb Hess, Richfield, Jr., 44′9.0″; 6. Luke Worley, Richfield, Jr., 42′6.75″; 7. Tavin Hopoate, Juab, Jr., 42′1.25″; 8. Blake Forsythe, Richfield, Sr., 41′8.0″.

Discus — 1. Zayden Viers, Delta, Sr., 159′05.0; 2. Levi Brooks, Morgan, Sr., 156′02.0; 3. Luke Worley, Richfield, Jr., 146′02.0; 4. Devon Byars, Emery, Sr., 146′01.0; 5. Bridger Leavitt, Canyon View, Sr., 138′03.0; 6. Mason Forsythe, Richfield, So., 133′08.0; 7. Bridger Damron, Richfield, So., 133′00.0; 8. Dylan Moody, Delta, Jr., 129′10.0.

Javelin — 1. Jay Rowley, Juab, Sr., 183′4.0″; 2. Kaylex Cox, Manti, Sr., 178′2.0″; 3. Kobe Driggs, Delta, Jr., 177′7.0″; 4. Boston Moser, Morgan, Jr., 162′2.0″; 5. Porter Jackson, Juab, Sr., 160′2.0″; 6. Coby Rasmussen, Manti, Jr., 157′8.0″; 7. Gavin Miller, Union, Sr., 157′1.0″; 8. Gage England, Juab, Sr., 155′3.0″.

3A Girls State Championship

Team scores

Union, 127 Richfield, 102 Emery, 89 Carbon, 54 Morgan, 41.5 Juan Diego, 41 Manti, 31 Summit Academy, 21

Girls Individual results

100 meters — 1. Giselle Fehrenbach, Summit Academy, Fr., 12.33; 2. Karli Jones, Richfield, So., 12.40; 3. Camryn Huber, Union, Sr., 12.70; 4. Hadley Chadwick, Ben Lomond, Jr., 12.84; 5. Sophie Smoot, South Summit, So., 12.85; 6. London Garner, Union, Sr., 12.89; 7. Kendall Peterson, Morgan, So., 12.94; 8. Brier Gailey, Morgan, Sr., 12.98.

200 meters — 1. Karli Jones, Richfield, So., 25.04; 2. Giselle Fehrenbach, Summit Academy, Fr., 25.46; 3. Skylee Guymon, Emery, So., 25.92; 4. Camryn Huber, Union, Sr., 26.17; 5. Kiki Booker, Judge Memorial Catholic, Sr., 26.22; 6. Kendall Peterson, Morgan, So., 26.33; 7. Hadley Chadwick, Ben Lomond, Jr., 26.65; 8. London Garner, Union, Sr., 26.72.

400 meters — 1. Gianna White, Carbon, Sr., 59.11; 2. Lisa Richards, Union, So., 59.64; 3. Alexis Burt, Morgan, Sr., 1:00.02; 4. Ella Kerrigan, Juan Diego, Fr., 1:00.80; 5. Emma Bowman, Carbon, Jr., 1:01.05; 6. Savannah Christensen, North Sanpete, So., 1:01.09; 7. Berlin Beasley, Ogden, So., 1:01.31; 8. Olivia Geddes, Ogden, Fr., 1:02.57.

800 meters — 1. Rozlyn Stowe, Carbon, Jr., 2:12.17; 2. Addy Guymon, Emery, Jr., 2:12.72; 3. River White, Union, Sr., 2:14.78; 4. Gentry Christiansen, Emery, So., 2:19.14; 5. Jaylie Jenkins, Union, Sr., 2:22.10; 6. Brighten Goold, Richfield, Sr., 2:22.73; 7. KinLee Barney, Richfield, So., 2:25.86; 8. Anna Smith, Judge Memorial Catholic, Jr., 2:27.80.

1,600 meters — 1. River White, Union, Sr., 4:56.85; 2. Gentry Christiansen, Emery, So., 5:06.72; 3. Jaylie Jenkins, Union, Sr., 5:07.22; 4. Brighten Goold, Richfield, Sr., 5:28.91; 5. Kaylee Nielsen, Union, Fr., 5:28.93; 6. Clara Geddes, Ogden, So., 5:29.10; 7. Addie Hurst, Emery, Jr., 5:30.19; 8. KinLee Barney, Richfield, So., 5:30.79.

3,200 meters — 1. River White, Union, Sr., 10:29.25; 2. Addy Guymon, Emery, Jr., 10:35.51; 3. Jaylie Jenkins, Union, Sr., 10:55.56; 4. Gentry Christiansen, Emery, So., 11:11.99; 5. Lundi Ferrier, Ben Lomond, Sr., 11:41.95; 6. Reese Moss, Summit Academy, Sr., 11:43.70; 7. Brighten Goold, Richfield, Sr., 11:44.28; 8. Addie Hurst, Emery, Jr., 11:45.55.

100 hurdles — 1. Skylee Guymon, Emery, So., 14.59; 2. Lisa Richards, Union, So., 15.17; 3. Emersyn Visser, Providence Hall, Sr., 15.49; 4. Mylee Jensen, Richfield, Sr., 15.67; 5. Megan Beus, Ogden, Jr., 16.17; 6. Isabel Wanstrom, South Summit, Sr., 16.22; 7. Taylor Novak, Canyon View, Jr., 16.38; 8. Kabree Gordon, Emery, Jr., 16.43.

300 hurdles — 1. Skylee Guymon, Emery, So., 42.69; 2. Emersyn Visser, Providence Hall, Sr., 45.25; 3. Mylee Jensen, Richfield, Sr., 46.55; 4. Megan Beus, Ogden, Jr., 47.57; 5. Kabree Gordon, Emery, Jr., 48.08; 6. Katie Jones, North Sanpete, Jr., 48.14; 7. Ashley Burt, Morgan, Sr., 48.30; 8. Brighton Aland, Union, So., 48.50.

4x100 relay — 1. Richfield (Mylee Jensen, Preslie Harward, Katie Anderson, Karli Jones), 49.91; 2. Union, 50.21; 3. Morgan, 50.87; 4. Carbon, 51.38; 5. Canyon View, 51.66; 6. Grantsville, 52.28; 7. Juab, 52.31; 8. Ogden, 52.57.

4x400 relay — 1. Emery (Molly Christiansen, Gentry Christiansen, Skylee Guymon, Addy Guymon), 4:01.48; 2. Carbon, 4:04.57; 3. Union, 4:08.57; 4. Morgan, 4:12.48; 5. Richfield, 4:12.71; 6. Juab, 4:14.34; 7. Juan Diego, 4:14.95; 8. North Sanpete, 4:15.15.

Sprint medley relay — 1. Carbon (Brooklyn Lowe, Malia Smith, Gianna White, Rozlyn Stowe), 4:07.19; 2. Morgan, 4:22.37; 3. Union, 4:23.95; 4. Richfield, 4:26.35; 5. Emery, 4:29.48; 6. South Summit, 4:33.70; 7. Ogden, 4:36.50; 8. North Sanpete, 4:38.27.

Long jump — 1. Mylee Jensen, Richfield, Sr., 17′5.0″; 2. Karli Jones, Richfield, So., 17′3.75″; 3. Lisa Richards, Union, So., 16′11.5″; 4. RowdieLynn Savage, Juab, Jr., 16′4.5″; 5. Kabree Gordon, Emery, Jr., 16′2.5″; 6. Savannah Christensen, North Sanpete, So., 16′2.0″; 7. Kendall Peterson, Morgan, So., 16′1.5″; 8. Katie Anderson, Richfield, Sr., 15′9.75″.

High jump — 1. Lisa Richards, Union, 5′07.0; 2. Isabel Wanstrom, South Summit, 5′01.0; 3. Alyssa Stevens, Grantsville, 5′01.0; 3. Makayla Williams, Morgan, 5′01.0; 5. Emily Dufour, Carbon, 4′11.0; 5. Eliza Harward, Juab, 4′11.0; 5. Megan Stilson, Emery, 4′11.0; 8. BrinLee Brough, Delta, 4′11.0.

Shot put — 1. Maile Mataele, Juan Diego, Jr., 36′01.75; 2. Anali Kling, Richfield, So., 36′01.5; 3. Cadee Alder, Manti, Sr., 35′03.5; 4. Amelia Cook, Union, Jr., 32′06.5; 5. Kambree Taylor, Delta, Jr., 32′03.25; 6. IIa Jacobs, Juan Diego, Jr., 32′01.5; 7. Marvella Young, Delta, Jr., 31′11.75; 8. Keely Hansen, Manti, So., 30′06.5.

Discus — 1. Maile Mataele, Juan Diego, Jr., 125′8.0″; 2. Cadee Alder, Manti, Sr., 117′1.0″; 3. Emma Peterson, Richfield, So., 105′1.0″; 4. Maggie Belnap, Richfield, Fr., 102′5.0″; 5. IIa Jacobs, Juan Diego, Jr., 99′11.0″; 6. Anali Kling, Richfield, So., 99′7.0″; 7. Torence Taylor, Canyon View, So., 96′10.0″; 8. Jenna Torman, Morgan, So., 96′7.0″.

Javelin — 1. Cadee Alder, Manti, Sr., 152′07.0; 2. Justi Cook, Union, Sr., 143′10.0; 3. Brooklyn Olson, Manti, Sr., 120′00.0; 4. IIa Jacobs, Juan Diego, Jr., 118′06.0; 5. Rebecca Swasey, Carbon, Sr., 114′06.0; 6. Alyssa Haller, Canyon View, Jr., 101′05.0; 7. Ellie Williams, Juan Diego, Jr., 98′08.0; 8. Ella Bishop, South Summit, So., 97′08.0.

2A Boys State Championship

Team scores

Millard, 110.5 Kanab, 79 South Sevier, 67 North Summit, 56.5 Enterprise, 53.5 North Sevier, 51 San Juan, 45 Parowan, 43.5

Boys Individual results

100 meters — 1. Preston Brown, Kanab, Sr., 11.03; 2. Preston Sanchez, Millard, Sr., 11.06; 3. Mckade Nelson, North Summit, Sr., 11.19; 4. Teque Truman, Enterprise, Jr., 11.20; 5. Trevor Richins, North Summit, Sr., 11.36; 6. Jagger Nieves, San Juan, Jr., 11.45; 7. Masen Healey, South Sevier, So., 11.52; 8. Anthony Barca, Kanab, Sr., 11.59.

200 meters — 1. Preston Brown, Kanab, Sr., 22.17; 2. Teque Truman, Enterprise, Jr., 22.66; 3. Tate Stubbs, Parowan, Jr., 22.69; 4. Trevor Richins, North Summit, Sr., 23.02; 5. Mackson Bastian, South Sevier, Sr., 23.03; 6. Joel Dalzon, Wasatch Academy, So., 23.06; 7. Mckade Nelson, North Summit, Sr., 23.08; 8. Anthony Barca, Kanab, Sr., 23.35.

400 meters — 1. Joel Dalzon, Wasatch Academy, So., 48.83; 2. Ben Ralphs, Millard, Sr., 49.79; 3. Knox Woolstenhulme, North Summit, So., 51.23; 4. Mikey Pimentel, Beaver, So., 51.55; 5. Jason Carlisle, Parowan, Sr., 51.80; 6. John Brockbank, American Heritage, Fr., 52.17; 7. Cynch Wanlass, North Sevier, Jr., 52.19; 8. Trace Pickering, Enterprise, Sr., 52.45.

800 meters —1. Ben Ralphs, Millard, Sr., 1:59.07; 2. Michael Jacobson, American Heritage, Sr., 2:00.18; 3. Roger Cope, Enterprise, Jr., 2:01.23; 4. James Ralphs, Millard, Jr., 2:01.24; 5. Cruze Hallows, North Sevier, Jr., 2:01.95; 6. River Shaw, Grand County, So., 2:02.43; 7. Lucas Shepherd, American Heritage, Sr., 2:02.78; 8. Hudson Smith, South Sevier, Jr., 2:03.79.

1,600 meters — 1. Ben Ralphs, Millard, Sr., 4:29.89; 2. James Ralphs, Millard, Jr., 4:30.79; 3. Cruze Hallows, North Sevier, Jr., 4:32.80; 4. River Shaw, Grand County, So., 4:33.21; 5. Roger Cope, Enterprise, Jr., 4:39.78; 6. Lincoln Hallows, North Sevier, Fr., 4:43.64; 7. Aidan Kerksiek, Beaver, Jr., 4:44.64; 8. Preston Packard, Grand County, So., 4:45.00.

3,200 meters — 1. Ben Ralphs, Millard, Sr., 9:38.40; 2. Cruze Hallows, North Sevier, Jr., 9:39.43; 3. James Ralphs, Millard, Jr., 10:04.32; 4. River Shaw, Grand County, So., 10:13.10; 5. Lincoln Hallows, North Sevier, Fr., 10:17.81; 6. Aidan Kerksiek, Beaver, Jr., 10:17.84; 7. Kolter Kelly, Millard, Sr., 10:19.51; 8. Braxton Brown, Kanab, Jr., 10:23.26.

110 hurdles — 1. Erick Robinson, South Sevier, Sr., 15.22; 2. Brayden Hammond, North Sevier, Sr., 15.70; 3. Nathan Tanner, American Leadership Academy, Sr., 15.75; 4. Kaden Turner, Millard, Sr., 16.02; 5. Tanner Stansfield, Duchesne, Sr., 16.07; 6. Jensen Davies, Millard, So., 16.13; 7. Daniel Bernhardi, Parowan, Sr., 16.35; 8. Gunner Tuttle, Parowan, So., 16.48.

300 hurdles — 1. Erick Robinson, South Sevier, Sr., 39.14; 2. Mackson Bastian, South Sevier, Sr., 39.46; 3. Trevor Richins, North Summit, Sr., 39.67; 4. Ashton Lowe, Millard, Sr., 40.83; 5. Nathan Tanner, American Leadership Academy, Sr., 41.01; 6. Tanner Stansfield, Duchesne, Sr., 41.76; 7. Makay Miller, American Leadership Academy, So., 42.19; 8. Jensen Davies, Millard, So., 43.13.

4x100 relay — 1. Millard (Kaden Turner, Kyle Cummings, Derk Memmott, Preston Sanchez), 44.16; 2. South Sevier, 44.45; 3. North Summit, 44.46; 3. Enterprise, 44.46; 5. San Juan, 44.71; 6. Parowan, 44.76; 7. North Sevier, 45.26; 8. Kanab, 45.39.

4x400 relay — 1. South Sevier (Mackson Bastian, Cooper Castle, Teancum Carter, Hudson Smith), 3:24.08; 2. North Summit, 3:25.45; 3. American Heritage, 3:31.27; 4. Enterprise, 3:32.08; 5. Kanab, 3:34.55; 6. Millard, 3:36.47; 6. Parowan, 3:36.47; 8. North Sevier, 3:37.37.

Sprint medley relay — 1. North Sevier (Kemper Curry, Brody Bulloch, Cynch Wanlass, Cruze Hallows), 3:37.23; 2. Enterprise, 3:38.00; 3. Millard, 3:40.48; 4. South Sevier, 3:41.45; 5. Grand County, 3:41.67; 6. San Juan, 3:44.88; 7. Beaver, 3:46.07; 8. North Summit, 3:48.08.

Long jump — 1. Tripp Palmer, San Juan, Jr., 20′11.75; 2. Tate Stubbs, Parowan, Jr., 20′09.75; 3. Sharmaarkay Mberwa, West Valley APA, Jr., 20′06.5; 4. Emmet Lurth, Beaver, So., 20′06.5; 5. Mackson Bastian, South Sevier, Sr., 20′06.25; 6. Easton Richins, North Summit, Sr., 20′00.0; 7. Joel Dalzon, Wasatch Academy, So., 19′11.5; 8. Camden Cartwright, Kanab, Jr., 19′10.5.

High jump — 1. Tripp Palmer, San Juan, Jr., 6′8.0″; 2. Tate Stubbs, Parowan, Jr., 6′4.0″; 3. Cash Cylvick, North Summit, Jr., 6′2.0″; 4. Ashton Anderson, Parowan, Jr., 6′2.0″; 5. Malakai Mack, American Leadership Academy, Sr., 6′0.0″; 6. Daniel Bernhardi, Parowan, Sr., 6′0.0″; 7. Emmet Lurth, Beaver, So., 5′10.0″; 8. Brayden Hammond, North Sevier, Sr., 5′10.0″.

Shot put — 1. Cash Palmer, San Juan, Jr., 48′4.25″; 2. Wyatt Orton, Kanab, Sr., 44′11.0″; 3. Domanik La Corti, Water Canyon, Sr., 43′6.0″; 4. Hudson Flinders, South Sevier, Jr., 43′2.25″; 5. Nathan Stewart, Kanab, Sr., 43′1.5″; 6. Dan Gates, Millard, Sr., 43′1.25″; 7. Dillan Remund, Duchesne, Jr., 42′11.25″; 8. Deagan Allen, Kanab, Fr., 41′9.5″.

Discus — 1. Van Westbrook, Grand County, Jr., 148′02.0; 2. Kaden Turner, Millard, Sr., 141′08.0; 3. Wyatt Orton, Kanab, Sr., 135′01.0; 4. Levi Stewart, Kanab, Jr., 131′00.0; 5. Brayden Johnson, Kanab, Jr., 128′05.0; 6. Ethan Shurtliff, Enterprise, Jr., 126′11.0; 7. Dean Anderson, North Sevier, Sr., 125′02.0; 8. Rustyn Mackelprang, Parowan, So., 124′06.0.

Javelin — 1. Dixon Kelly, Kanab, Sr., 172′3.0″; 2. Nolan Johnson, Enterprise, Sr., 162′4.0″; 3. Troy Federkeil, Kanab, Sr., 157′0.0″; 4. Tripp Palmer, San Juan, Jr., 156′7.0″; 5. Isaac Clarkson, Kanab, Sr., 154′11.0″; 6. Tate Richins, North Summit, Sr., 147′6.0″; 7. Nathan Stewart, Kanab, Sr., 144′6.0″; 8. Kip Richins, North Summit, Jr., 144′5.0″.

2A Girls State Championship

Team scores

North Summit, 165 North Sevier, 73 Grand, 72 Millard, 68.5 South Sevier, 49.5 Beaver, 36 San Juan, 28.5 Rowland Hall, 27

Girls Individual results

100 meters — 1. Trey Torgerson, North Sevier, Sr., 12.46; 2. Scarlett Brock, North Summit, Sr., 12.53; 3. Ellen Reed, American Heritage, So., 12.89; 4. Kailee Meador, Grand County, Jr., 12.93; 5. Kyla Wilde, North Summit, Jr., 13.09; 6. Olivia Bassett, Millard, Jr., 13.21; 7. Kessler Staples, South Sevier, Fr., 13.26; 8. Lacey Gibbs, American Heritage, So., 13.29.

200 meters — 1. Trey Torgerson, North Sevier, Sr., 25.07; 2. Cale Torgerson, North Sevier, Sr., 25.33; 3. Scarlett Brock, North Summit, Sr., 25.74; 4. Kessler Staples, South Sevier, Fr., 26.62; 5. Kailee Meador, Grand County, Jr., 26.89; 6. Kenidee Glazier, Kanab, Jr., 27.19; 7. Jaidyn Kinnear, North Summit, Sr., 27.24; 8. Kyla Wilde, North Summit, Jr., 27.57.

400 meters — 1. Trey Torgerson, North Sevier, Sr., 56.06; 2. Scarlett Brock, North Summit, Sr., 56.89; 3. Ruby Lurth, Beaver, Fr., 58.61; 4. Hartlyn Richins, North Summit, Sr., 1:00.76; 5. Jaidyn Kinnear, North Summit, Sr., 1:00.88; 6. Taelyn Marshall, Beaver, Fr., 1:01.99; 7. Lynlee Worley, Millard, Fr., 1:02.27; 8. Lucinda Shapley, Water Canyon, Sr., 1:02.74.

800 meters — 1. Ainsleigh Kasprick, Grand County, Sr., 2:15.51; 2. Kenidee Glazier, Kanab, Jr., 2:18.11; 3. Carolina Corcoran, Rowland Hall, Sr., 2:22.69; 4. Taelyn Marshall, Beaver, Fr., 2:23.79; 5. Ava Sargent, North Summit, Jr., 2:24.35; 6. Isabell Sargent, North Summit, So., 2:26.22; 7. Gemma Phillips, Grand County, So., 2:27.42; 8. Audrey Moore, North Summit, Fr., 2:27.56.

1,600 meters — 1. Ainsleigh Kasprick, Grand County, Sr., 5:03.76; 2. Brooke Greenberg, Rowland Hall, Fr., 5:05.75; 3. Isabell Sargent, North Summit, So., 5:21.22; 4. Ava Sargent, North Summit, Jr., 5:22.80; 5. Audrey Moore, North Summit, Fr., 5:26.07; 6. Chayden Sargent, North Summit, Jr., 5:27.39; 7. Kyra Moat, Millard, Sr., 5:32.21; 8. Ginny Johnson, Enterprise, Fr., 5:32.68.

3,200 meters — 1. Brooke Greenberg, Rowland Hall, Fr., 10:53.04; 2. Ainsleigh Kasprick, Grand County, Sr., 11:14.99; 3. Chayden Sargent, North Summit, Jr., 11:18.28; 4. Audrey Moore, North Summit, Fr., 11:41.15; 5. Hadley Kasprick, Grand County, Fr., 11:48.45; 6. Kyra Moat, Millard, Sr., 11:52.56; 7. Ava Sargent, North Summit, Jr., 11:57.46; 8. Isabell Sargent, North Summit, So., 12:00.59.

100 hurdles — 1. Cale Torgerson, North Sevier, Sr., 15.49; 2. Braylin Hennefer, North Summit, So., 15.59; 3. Makenna Jackman, Grand County, So., 15.75; 4. Ruby Lurth, Beaver, Fr., 16.24; 5. Ellie Wirig, Maeser Prep Academy, Fr., 16.67; 6. Isabelle Meacham, Duchesne, Jr., 16.73; 7. Olivia Bassett, Millard, Jr., 16.89; 7. Gracie Winegar, South Sevier, Jr., 16.89.

300 hurdles — 1. Cale Torgerson, North Sevier, Sr., 44.33; 2. Hartlyn Richins, North Summit, Sr., 45.08; 3. Ruby Lurth, Beaver, Fr., 46.84; 4. Makenna Jackman, Grand County, So., 46.94; 5. Braylin Hennefer, North Summit, So., 47.72; 6. Victoria Kolev, Millard, Sr., 48.73; 7. Sydney Kinnear, North Summit, Sr., 49.07; 8. Brittin Tanner, North Summit, Fr., 49.42.

4x100 relay — 1. North Summit (Braylin Hennefer, Zetta Brock, Myla Williams, Kyla Wilde), 50.91; 2. Millard, 51.40; 3. Kanab, 51.62; 4. South Sevier, 51.90; 5. San Juan, 52.27; 6. Rowland Hall, 53.61; 7. Maeser Prep Academy, 53.92; 8. Duchesne, 54.27.

4x400 relay — 1. North Summit (Scarlett Brock, Jaidyn Kinnear, Ava Sargent, Hartlyn Richins), 4:02.90; 2. Grand County, 4:15.14; 3. South Sevier, 4:15.46; 4. Maeser Prep Academy, 4:17.99; 5. Millard, 4:25.24; 6. Beaver, 4:28.98; 7. Parowan, 4:32.04; 8. Duchesne, 4:32.98.

Sprint medley relay — 1. Grand County (Hannah Burgess, Makenna Jackman, Hadley Kasprick, Gemma Phillips), 4:12.47; 2. Beaver, 4:19.06; 3. Millard, 4:25.86; 4. North Summit, 4:29.86; 5. Maeser Prep Academy, 4:32.94; 6. South Sevier, 4:36.57; 7. St. Joseph Catholic, 4:39.42; 8. Enterprise, 4:40.06.

Long jump — 1. Katie Olsen, Maeser Prep Academy, Sr., 16′3.25″; 2. Savanah Brady, South Sevier, Jr., 16′2.5″; 3. Braylin Hennefer, North Summit, So., 15′11.5″; 4. Kyla Wilde, North Summit, Jr., 15′11.25″; 5. Keezie Flannery, San Juan, Jr., 15′10.5″; 6. Taylen Yardley, Parowan, Sr., 15′9.5″; 7. Hartlyn Richins, North Summit, Sr., 15′7.0″; 8. Breckell Quarnberg, Millard, Jr., 15′6.75″.

High jump — 1. Ellen Reed, American Heritage, So., 5′07.0; 2. Cale Torgerson, North Sevier, Sr., 5′06.0; 3. Riley Gough, South Sevier, Sr., 5′05.0; 4. Keezie Flannery, San Juan, Jr., 4′11.0; 4. Ellie Stephens, North Summit, So., 4′11.0; 6. Kashlyn Jensen, North Summit, Sr., 4′11.0; 6. Rebekah Stewart, Gunnison Valley, Sr., 4′11.0; 8. Hallee Peterson, Gunnison Valley, Sr., 4′11.0.

Shot put — 1. Ellie Stephens, North Summit, So., 37′11.0; 2. Eliza Larsen, Millard, So., 35′01.25; 3. Lily Moon, Duchesne, Sr., 33′11.0; 4. Taylor Janes, Kanab, Sr., 33′03.25; 5. Chadlin Blonquist, North Summit, So., 33′01.0; 6. Savannah Richmond, San Juan, Sr., 32′10.5; 7. Kaylee Hansen, North Sevier, So., 32′03.25; 8. Alyssa Rosquist, North Sevier, Sr., 30′11.25.

Discus — 1. Savannah Richmond, San Juan, Sr., 119′11.0″; 2. Presley Blackburn, South Sevier, Fr., 114′3.0″; 3. Lily Moon, Duchesne, Sr., 112′8.0″; 4. Eliza Larsen, Millard, So., 101′10.0″; 5. Abbi Roberts, North Sevier, Jr., 97′2.0″; 6. Hayden Shumway, San Juan, Sr., 94′8.0″; 7. Bailee Moser, North Summit, Sr., 91′8.0″; 8. Kayla Johns, South Sevier, Jr., 91′7.0″.

Javelin — 1. Jaycee Barlow, Enterprise, Jr., 114′07.0; 2. Abigail DeGraffenried, Millard, Jr., 110′11.0; 3. Blakelie Davies, Millard, Fr., 104′11.0; 4. Eliza Larsen, Millard, So., 104′07.0; 5. Mya Deaton, South Sevier, Sr., 103′04.0; 6. Jaidyn Kinnear, North Summit, Sr., 101′08.0; 7. Callie Cummings, Millard, Fr., 100′04.0; 8. Hallee Hutchins, Millard, Fr., 99′07.0.

1A Boys State Championship

Team scores

1. Panguitch, 155

2. Rich, 100

3. Milford, 84

3. Valley, 84

5. Monticello, 49

6. Tintic, 42

7. Bryce Valley, 34

8. Manila, 33.8

Boys Individual results

100 meters — 1. Hudson Parry, Rich, So., 11.16; 2. Clay Gray, Bryce Valley, So., 11.34; 3. Colton Barnes, Milford, Sr., 11.40; 4. Tavon Black, Monticello, Sr., 11.65; 5. Samuel Leifson, Rich, Sr., 11.67; 5. Bode O’mealy, Rich, So., 11.67; 7. Jace Cox, Valley, Sr., 11.69; 8. Jaeden Camacho, Monticello, Jr., 11.83.

200 meters — 1. Hudson Parry, Rich, So., 22.37; 2. Clay Gray, Bryce Valley, So., 22.90; 3. Colton Barnes, Milford, Sr., 23.13; 4. Tavon Black, Monticello, Sr., 23.61; 5. Jaeden Camacho, Monticello, Jr., 23.72; 6. Samuel Leifson, Rich, Sr., 23.77; 7. Bode O’mealy, Rich, So., 23.80; 8. Enoch Wilson, Manila, So., 23.89.

400 meters — 1. Hudson Parry, Rich, So., 49.52; 2. Colton Barnes, Milford, Sr., 50.92; 3. Enoch Wilson, Manila, So., 51.31; 4. Casey Walter, Panguitch, So., 52.53; 5. Masen Brown, Tintic, Jr., 52.84; 6. Jace Cox, Valley, Sr., 52.87; 7. Elam Etsitty, Whitehorse, Jr., 53.72; 8. Cole Ward, Tintic, Sr., 54.24.

800 meters — 1. Warren Spencer, Valley, Sr., 2:03.19; 2. Masen Brown, Tintic, Jr., 2:04.63; 3. Curtis Henrie, Panguitch, So., 2:07.12; 4. Trexton Spaulding, Milford, Jr., 2:08.42; 5. Josh Perez, Panguitch, Jr., 2:08.76; 6. Nolan Cox, Valley, Fr., 2:08.90; 7. James Houston, Panguitch, Sr., 2:09.56; 8. Eli Carling, Monticello, Fr., 2:10.67.

1,600 meters — 1. Warren Spencer, Valley, Sr., 4:44.59; 2. Masen Brown, Tintic, Jr., 4:45.63; 3. Daniel Draper, Manila, Jr., 4:51.21; 4. Eli Carling, Monticello, Fr., 4:51.91; 5. Nolan Cox, Valley, Fr., 4:52.12; 6. Josh Perez, Panguitch, Jr., 4:52.55; 7. Curtis Henrie, Panguitch, So., 4:53.54; 8. Trexton Spaulding, Milford, Jr., 4:59.85.

3,200 meters — 1. Warren Spencer, Valley, Sr., 10:21.58; 2. Daniel Draper, Manila, Jr., 10:26.29; 3. Eli Carling, Monticello, Fr., 10:27.95; 4. Nolan Cox, Valley, Fr., 10:29.65; 5. Dax Jolley, Rich, Fr., 10:35.42; 6. Curtis Henrie, Panguitch, So., 10:48.98; 7. Trexton Spaulding, Milford, Jr., 10:49.44; 8. Scott Wakefield, Rich, Fr., 11:06.23.

110 hurdles — 1. Caleb Cox, Panguitch, So., 16.55; 2. Jasper Johnson, Rich, So., 16.79; 3. Steele Browning, Manila, Sr., 16.81; 4. Max Albrecht, Panguitch, Jr., 17.08; 5. Dallin Park, Tabiona, Sr., 17.46; 6. Bryson Fabrizio, Tabiona, Sr., 17.54; 7. Tayon Blackburn, Milford, So., 17.66.

300 hurdles — 1. Burkley Dalton, Panguitch, Sr., 40.86; 2. Caleb Cox, Panguitch, So., 41.87; 3. Samuel Leifson, Rich, Sr., 42.15; 4. Seth Taylor, Monticello, Jr., 42.28; 5. Dallin Park, Tabiona, Sr., 43.65; 6. Jett Holmes, Rich, Jr., 43.91; 7. Bryson Fabrizio, Tabiona, Sr., 43.92; 8. Brayden Frandsen, Panguitch, Jr., 44.07.

4x100 relay — 1. Monticello (Jaeden Camacho, Carter Rogers, Josh Morrison, Tavon Black), 44.11; 2. Panguitch, 44.56; 3. Rich, 45.16; 4. Milford, 46.43; 5. Tabiona, 47.11; 6. Valley, 48.75; 7. Tintic, 49.21; 8. Whitehorse, 49.72.

4x400 relay — 1. Panguitch (Caleb Cox, James Houston, Max Woolsey, Burkley Dalton), 3:35.57; 2. Valley, 3:42.64; 3. Monticello, 3:44.32; 4. Rich, 3:48.37; 5. Milford, 3:56.37; 6. Wayne, 4:05.06; 6. Manila, 4:05.06.

Sprint medley relay — 1. Tintic (Tristan Lovell, Tristan Terry, Cole Ward, Masen Brown), 3:44.47; 2. Valley, 3:47.08; 3. Rich, 3:51.10; 4. Manila, 3:51.95; 5. Panguitch, 3:54.50; 6. Milford, 4:02.71; 7. Whitehorse, 4:06.96; 8. Monticello, 4:16.00.

Long jump — 1. Clay Gray, Bryce Valley, So., 20′07.75; 2. Jace Cox, Valley, Sr., 20′02.25; 3. Sadler Barnes, Milford, Sr., 19′10.0; 4. Kyzler Merryweather, Milford, Jr., 19′08.25; 5. Bryson Fabrizio, Tabiona, Sr., 19′05.25; 6. Drake Weston, Rich, Sr., 19′03.75; 7. Caleb Cox, Panguitch, So., 19′01.0; 8. Tristan Lovell, Tintic, So., 19′00.25.

High jump — 1. Jace Cox, Valley, Sr., 6′5.0″; 2. Clay Gray, Bryce Valley, So., 6′4.0″; 3. Colton Barnes, Milford, Sr., 6′4.0″; 4. Daxton Miller, Panguitch, Sr., 6′2.0″; 5. Remme Chappell, Panguitch, Sr., 6′0.0″; 6. Sadler Barnes, Milford, Sr., 5′10.0″; 7. Noah Peck, Altamont, Fr., 5′8.0″; 8. Steele Browning, Manila, Sr., 5′6.0″; 8. Jaxen Cottam, Escalante, Jr., 5′6.0″; 8. Quinn Sauerhoff, Telos Academy, So., 5′6.0″.

Shot put — 1. Cannon Carter, Milford, Jr., 48′0.0″; 2. Daxton Miller, Panguitch, Sr., 43′3.75″; 3. Easton Eborn, Rich, Jr., 42′2.5″; 4. Braylon Jones, Tintic, So., 41′9.0″; 5. Verdis Winder, Tabiona, Sr., 40′9.25″; 6. Boston Jolley, Rich, Jr., 40′5.5″; 7. Karter Groll, Rich, Jr., 40′4.75″; 8. Tavin Jessen, Piute, Sr., 40′3.75″.

Discus — 1. Bridger Chappell, Panguitch, Sr., 136′11.0; 2. Maverick Albrecht, Panguitch, Jr., 131′04.0; 3. Cannon Carter, Milford, Jr., 125′11.0; 4. Karter Groll, Rich, Jr., 122′07.0; 5. Remme Chappell, Panguitch, Sr., 119′11.0; 6. Skyler Russell, Milford, So., 118′10.0; 7. Easton Eborn, Rich, Jr., 117′01.0; 8. Artorius Griffin, Escalante, So., 113′07.0.

Javelin — 1. Daxton Miller, Panguitch, Sr., 179′7.0″; 2. Casey Walter, Panguitch, So., 156′5.0″; 3. Remme Chappell, Panguitch, Sr., 144′0.0″; 4. Judd Taylor, Altamont, Sr., 143′11.0″; 5. Tayon Blackburn, Milford, So., 142′3.0″; 6. Haygen Jameson, Tintic, Jr., 141′11.0″; 7. Max Albrecht, Panguitch, Jr., 140′9.0″; 8. Tavin Jessen, Piute, Sr., 128′9.0″.

1A Girls State Championship

Team scores

Panguitch, 157 Monticello, 112.5 Rich, 110 Valley, 75.5 Tabiona, 55 Milford, 34 Manila, 18.5 Pinnacle, 18

Girls Individual results

100 meters — 1. Jane Jennings, Valley, So., 13.01; 2. Molly Weston, Rich, So., 13.02; 3. Marlee Mack, Monticello, Jr., 13.29; 4. Haydn Henderson, Tabiona, So., 13.37; 5. Raegyn Bateman, Tabiona, So., 13.40; 6. Shylee Keele, Panguitch, Fr., 13.46; 7. Maddie Cox, Valley, Jr., 13.61; 8. Hanna White, Milford, Jr., 13.63.

200 meters — 1. Jane Jennings, Valley, So., 26.46; 2. Molly Weston, Rich, So., 27.40; 3. Annie Yardley, Panguitch, So., 27.68; 4. Haydn Henderson, Tabiona, So., 27.89; 5. Shylee Keele, Panguitch, Fr., 27.95; 6. Maddie Cox, Valley, Jr., 27.99; 7. Chloe Stewart, Wayne, Jr., 28.31; 7. Ruthanna Wilson, Manila, Jr., 28.31.

400 meters — 1. Annie Yardley, Panguitch, So., 1:01.15; 2. Maron Freestone, Monticello, So., 1:03.50; 3. Lauren Thacker, Altamont, So., 1:05.07; 4. Kaidence Pippy, Tabiona, So., 1:05.74; 5. Maddie Cox, Valley, Jr., 1:05.82; 6. Lilli Burton, Monticello, Sr., 1:06.09; 7. Laci McKinnon, Rich, So., 1:06.91; 8. Dakota Monroe, Milford, Jr., 1:07.35.

800 meters — 1. Paige Smith, Rich, Jr., 2:20.33; 2. Annie Yardley, Panguitch, So., 2:21.83; 3. Marah Long, Monticello, Sr., 2:22.07; 4. Brooke Albrecht, Panguitch, Jr., 2:25.80; 5. Lyda Taylor, Rich, So., 2:26.76; 6. Dakota Monroe, Milford, Jr., 2:37.59; 7. Kloe Crofts, Valley, Fr., 2:38.69; 8. Lydia George, Milford, So., 2:40.03.

1,600 meters — 1. Paige Smith, Rich, Jr., 5:18.27; 2. Brooke Albrecht, Panguitch, Jr., 5:21.71; 3. Lyda Taylor, Rich, So., 5:24.42; 4. Marah Long, Monticello, Sr., 5:26.77; 5. Siri Syrett, Bryce Valley, Sr., 5:47.74; 6. Dakota Monroe, Milford, Jr., 5:4

3,200 meters — 1. Marah Long, Monticello, Sr., 11:34.12; 2. Paige Smith, Rich, Jr., 11:34.47; 3. Lyda Taylor, Rich, So., 11:39.24; 4. Brooke Albrecht, Panguitch, Jr., 11:45.02; 5. Annie Yardley, Panguitch, So., 12:13.33; 6. Siri Syrett, Bryce Valley, Sr., 12:28.38; 7. Ayla Carling, Monticello, Sr., 12:51.00; 8. Allie Carling, Monticello, Fr., 13:02.96.

100 hurdles — 1. Marlee Mack, Monticello, Jr., 15.93; 2. Shylee Keele, Panguitch, Fr., 16.88; 3. Ruthanna Wilson, Manila, Jr., 17.12; 4. Maron Freestone, Monticello, So., 17.28; 5. Kassidee Cox, Valley, Fr., 17.91; 5. Macey Griffiths, Valley, Jr., 17.91; 7. Grace Tebbs, Panguitch, So., 18.80; 8. Oaklee Woolsey, Panguitch, Sr., 18.99.

300 hurdles — 1. Marlee Mack, Monticello, Jr., 46.03; 2. Shylee Keele, Panguitch, Fr., 47.22; 3. Ruthanna Wilson, Manila, Jr., 47.50; 4. Maron Freestone, Monticello, So., 49.96; 5. Josie Mack, Monticello, So., 51.61; 6. Macey Griffiths, Valley, Jr., 51.88; 7. Kassidee Cox, Valley, Fr., 51.95; 8. Grace Tebbs, Panguitch, So., 53.54.

4x100 relay — 1. Tabiona (Taliya Allred, Haydn Henderson, Adree Fabrizio, Raegyn Bateman), 52.78; 2. Rich, 53.58; 3. Panguitch, 53.59; 4. Milford, 54.08; 5. Monticello, 55.21; 6. Valley, 55.98; 7. Tintic, 56.61; 8. Altamont, 57.15.

4x400 relay — 1. Monticello (Josie Mack, Lilli Burton, Ayla Carling, Grace Coleman), 4:27.02; 2. Valley, 4:32.77; 3. Altamont, 4:40.11; 4. Rich, 4:41.04; 5. Milford, 4:58.52; 6. Dugway, 5:24.98; 7. Wayne, 5:45.51.

Sprint medley relay — 1. Rich (Clare Shinkle, Carly England, Laci McKinnon, Lyda Taylor), 4:33.01; 2. Milford, 4:42.82; 3. Panguitch, 4:44.94; 4. Monticello, 4:45.16; 5. Valley, 4:57.63; 6. Whitehorse, 5:08.63; 7. Altamont, 5:37.28; 8. Dugway, 5:51.56.

Long jump — 1. Marlee Mack, Monticello, Jr., 17′1.5″; 2. Jane Jennings, Valley, So., 16′0.25″; 3. Raegyn Bateman, Tabiona, So., 15′9.75″; 4. Ruthanna Wilson, Manila, Jr., 15′6.75″; 5. Jenna Platt, Bryce Valley, Fr., 15′3.25″; 6. Molly Weston, Rich, So., 14′11.25″; 7. Brianna Martinez, Valley, So., 14′7.5″; 8. Adree Fabrizio, Tabiona, Fr., 14′5.5″.

High jump — 1. Paige Smith, Rich, Jr., 5′06.25; 2. Kendra Schofield, Milford, Jr., 5′01.0; 3. Peyton Pippy, Tabiona, Jr., 5′01.0; 4. Laci McKinnon, Rich, So., 4′11.0; 5. Maron Freestone, Monticello, So., 4′11.0; 5. Jane Jennings, Valley, So., 4′11.0; 7. Brianna Martinez, Valley, So., 4′09.0; 8. Taliya Allred, Tabiona, So., 4′09.0.

Shot put — 1. Byntlee Owens, Panguitch, Sr., 35′10.75; 2. Heather Kerr, Pinnacle, Sr., 32′06.0; 3. Jerzi Johnson, Panguitch, Fr., 32′05.0; 4. Klarity Edwards, Panguitch, Jr., 31′07.75; 5. Kadee Harland, Panguitch, Sr., 31′04.5; 6. Kyleigh Adair, Monticello, Jr., 31′02.0; 7. Emma Bettridge, Valley, So., 30′09.0; 8. Tyla Pugmire, Rich, Jr., 30′01.25.

Discus — 1. Heather Kerr, Pinnacle, Sr., 103′10.0″; 2. Maycee Rhoades, Tabiona, Sr., 103′2.0″; 3. Tyla Pugmire, Rich, Jr., 101′0.0″; 4. Haisley Chappell, Panguitch, Fr., 98′11.0″; 5. Kayela Gines, Tabiona, So., 96′0.0″; 6. Byntlee Owens, Panguitch, Sr., 94′4.0″; 7. Jerzi Johnson, Panguitch, Fr., 92′10.0″; 8. Klarity Edwards, Panguitch, Jr., 91′5.0″.

Javelin — 1. Kadee Harland, Panguitch, Sr., 131′00.0; 2. Josslyn Griffin, Panguitch, Sr., 110′07.0; 3. Brooklyn Harland, Panguitch, So., 104′00.0; 4. Maci Frandsen, Panguitch, Jr., 102′09.0; 5. Sonata Griffin, Escalante, Sr., 102′03.0; 6. Cloee Orton, Panguitch, Sr., 100′07.0; 7. Lillee Torgersen, Panguitch, Jr., 99′00.0; 8. Haisley Chappell, Panguitch, Fr., 96′08.0.