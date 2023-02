High school wrestling: Morgan, Juab boys win 3A Divisional meets, Grantsville, Canyon View girls prevail at 3A/2A/1A meets

The 3A boys and combined 3A/2A/1A girls state qualifying divisional meets were held this week, with Juab and Morgan boys winning their respective meets and then Grantsville and Canyon View girls winning their meets.

All the state tournament qualifiers will now rest up for the two-day state tournament at the Sevier Valley Center on Feb. 15-16.

Boys 3A Divisional A

At Ben Lomond High School

Team scores



Juab, 597.6 Emery, 224.5 Richfield, 208.5 Canyon View, 196 Manti, 164.5 Carbon, 147 Summit Academy, 68 Juan Diego, 58

Individual results



106 — 1. Monty Christiansen, Emery; 2. Braxten Blackett, Juab; 3. Drake Johnson, Juab; 4. Durke Larsen, Manti; 5. Dixon Peacock, Emery; 6. Kaden Winterton, Carbon; 7. Croyden Despain, Richfield; 8. Memphis Bodily, Ben Lomond.

113 — 1. Hayden Adams, Juab; 2. Corbin Jensen, Emery; 3. Teagan Ogden, Richfield; 4. Gage Nielson, Canyon View; 5. Brayson World, Emery; 6. Cole Greenhalgh, Juab; 7. Dylan Bodily, Ben Lomond; 8. Wyatt Perry, Summit Academy.

120 — 1. Rowdey Peterson, Juab; 2. Trevor Jones, Carbon; 3. Teegan Anderson, Juab; 4. Bridger Christiansen, Manti; 5. Derrick Birch, Emery; 6. Mario Perez, Juan Diego Catholic; 7. Adrian Vasquez, Carbon; 8. Troy Mathews, Ben Lomond.

126 — 1. Dayson Torgerson, Richfield; 2. Merritt Meccariello, Emery; 3. Porter Anderson, Juab; 4. Zachary Sweitzer, Richfield; 5. Tanner Greenhalgh, Carbon; 6. Briley Dudley, Juab; 7. Brant Blood, Canyon View; 8. Mason Hurdsman, Emery.

132 — 1. Andrew Fox, American Leadership Academy; 2. Cooper Blackett, Juab; 3. Garrett Perry, Juab; 4. Karter Frischknecht, Richfield; 5. Hayden Christiansen, Emery; 6. Cole Cavalieri, Canyon View; 7. Jad Jensen, Ben Lomond; 8. Parker Holt, Carbon.

138 — 1. Hayden Park, Juab; 2. Garrin Lord, Richfield; 3. Gabriel Perry, Juab; 4. Nathan Nicoll, Canyon View; 5. Jack Cavalieri, Canyon View; 6. Drexton Torgerson, Richfield; 7. Aaron Aguilar, Ben Lomond; 8. Ray Erickson, Carbon.

144 — 1. Dax Johnson, Juab; 2. Benedict Holthaus, Juab; 3. Deegan Davies, Canyon View; 4. Isaac Robinson, Carbon; 5. Austin Denton, Manti; 6. John Barlow, Canyon View; 7. Dalton Birch, Emery; 8. Corbin Buckley, Juan Diego Catholic.

150 — 1. Chase Ingram, Juab; 2. Gavin Reynolds, Juab; 3. Colin Fausett, Carbon; 4. Siaosi Taufatofua, Richfield; 5. Boden Christman, Emery; 6. Alex Ortiz, Ben Lomond; 7. Kaden Nowell, Canyon View; 8. Isaias Roehr, Manti.

157 — 1. Henry Pulica, Canyon View; 2. Kelan Layton, Manti; 3. Dakota Lynn, Juab; 4. Preston Aagard, Juab; 5. Braden Puentes, Richfield; 6. Hazen Meccariello, Emery; 7. Victor Huitt, Carbon; 8. Antonio Archuleta, Juan Diego Catholic.

165 — 1. Taylor Newton, Juab; 2. Breyer Wright, Juab; 3. Conner Brown, Summit Academy; 4. Toby Hardin, Juan Diego Catholic; 5. Koda Hansen, Richfield; 6. Devon Byars, Emery; 7. Gavin Fausett, Carbon; 8. Daniel Salazar, Ben Lomond.

175 — 1. Will Harmon, Juab; 2. Gregory Suwyn, Emery; 3. Kyler Crane, Manti; 4. Jonathon Jewkes, Carbon; 5. Conner White, Juab; 6. Bronson Dixon, Summit Academy; 7. Broden Jacobson, Richfield; 8. Jonathan Sherman, Ben Lomond.

190 — 1. Logan Holdaway, Juab; 2. Emery Thorson, Richfield; 3. Gavin Cardenas, Canyon View; 4. Brock Messersmith, Juab; 5. Paul Brown, Manti; 6. Sebastian Ramirez, Juan Diego Catholic; 7. Giovanni Hernandez, Juan Diego Catholic; 8. Vaylan Unsworth, Carbon.

215 — 1. Dallin Sweat, Manti; 2. Marc Richardson, Canyon View; 3. Aiden Seely, Juab; 4. Larsen Dixon, Summit Academy; 5. Porter Wohlfort, Juab; 6. Lane Despain, Summit Academy; 7. Kellen Lund, Manti; 8. Alfonzo Mendoza, American Leadership Academy.

285 — 1. Ty Blackburn, Juab; 2. Easton Thornley, Emery; 3. Aisea Hosea, Juab; 4. Jace Wilson, Manti; 5. Noah Macias, Canyon View; 6. Coleman Thorson, Richfield; 7. Joshua Howard, Emery; 8. Caleb Blake, Summit Academy.

Boys 3A Divisional B

At Morgan High School

Team scores



Morgan, 278.5 South Summit, 244 Delta, 214.5 Union, 214.5 North Sanpete, 146 Grantsville, 106 Grand, 73 Ogden, 36

Individual results



106 — 1. Krew King, North Sanpete; 2. Rylon Gary Teeples, South Summit; 3. Max Holtry, Morgan; 4. Aydin Bjarnson, North Sanpete; 5. Carter Wardell, Morgan; 6. Denis Cervantes, Grand County; 7. Pierce O`Rarden (Forfeit), Grantsville.

113 — 1. Robert Meinhardt, Delta; 2. Bryce Pulver, South Summit; 3. Luke Woolsey, Morgan; 4. Landon Moralez, Grand County; 5. Creed Butler, Delta; 6. Kale Reary, Union; 7. Reese Carter, Morgan; 8. Evan Craner, Grantsville.

120 — 1. Cody Dyches, North Sanpete; 2. Logan Eagar, Providence Hall; 3. Kage Bunker, Delta; 4. Ryler Jorgensen, Morgan; 5. Jaggen Stubbs, Union; 6. Gage Prescott, South Summit; 7. Dilyn Pentz, Morgan; 8. Landon Penrod, North Sanpete.

126 — 1. Drew Korth, Morgan; 2. Zane Winter, South Summit; 3. Kash Nelson, Delta; 4. Stockton Whiting, Union; 5. Spartan Stradinger, Union; 6. Teagin Poulsen, North Sanpete; 7. Brayden Porter, Morgan; 8. Benjamin Calchera, Grantsville.

132 — 1. Austin Paris, Grand County; 2. Trey Bradshaw, Delta; 3. Lane Peterson, Grand County; 4. Maverick Guymon, Morgan; 5. Keaton Sullivan, Grantsville; 6. Brody Ware, Grantsville; 7. Mathias Reed, Union; 8. Tyson Pace, Morgan.

138 — 1. Carson Nelson, Delta; 2. Kabryn Whiting, Union; 3. Drew Beckstrom, Delta; 4. Brandon Mora, South Summit; 5. Taite Toone, Morgan; 6. Briggs Metcalf, South Summit; 7. Rylan Albrecht, Grantsville; 8. Isaac Sturzenegger, Grantsville.

144 — 1. Tucker Roybal, Union; 2. Jayson Rodriquez, South Summit; 3. Brixton Wright, Delta; 4. Donavin Gibson, Morgan; 5. Denver Cloward, Union; 6. Skyler Crowther, Morgan; 7. Gunner Griffs, Grantsville; 8. Cody Nielson, North Sanpete.

150 — 1. Brack Winterton, Union; 2. Jason Williams, South Summit; 3. Rylan Crowther, Morgan; 4. Joseph Belinski, Morgan; 5. William Skeem, Delta; 6. Payton Yates, Grantsville; 7. Easton Johnson, Grantsville; 8. Boston Horrocks, Union.

157 — 1. Benjamin Smith, South Summit; 2. Zak Sargent, Morgan; 3. Cache Nicolson, North Sanpete; 4. Weston Richins, Union; 5. John Ussing, Grantsville; 6. Kyson Vanderlinden, Union; 7. Kyle Nickle, Delta; 8. Cameron Skeem, Delta.

165 — 1. Riggin Boger, South Summit; 2. Karson Curtis, North Sanpete; 3. Jed Chatwin, Union; 4. Krew Galbraith, Morgan; 5. Brock Roley, Delta; 6. Gabe Toone, Morgan; 7. Juan Ramirez, South Summit; 8. Jax Allred, Grantsville.

175 — 1. Deagan Davis, Union; 2. Ethan Rainer, Grantsville; 3. Ryker Woodward, South Summit; 4. Oscar Dominguez, South Summit; 5. Lance Toone, Morgan; 6. Trevin Davis, Union; 7. Campbell Warnick, Delta; 8. Owen Sunderland, North Sanpete.

190 — 1. Rylee Creasey, Morgan; 2. Blake Carter, Delta; 3. Braxten Shobe, Ogden; 4. Brady Matthew Freeman, South Summit; 5. Chase Dahlberg, Union; 6. Ezra Cadena, Morgan; 7. Taualoa Laupapa, North Sanpete; 8. Lucas Duncan, Union.

215 — 1. Aydon Thomson, Morgan; 2. Treyson Rich, Morgan; 3. Kaleb Petersen, Union; 4. Foa Maile, Grantsville; 5. Marshal Wright, North Sanpete; 6. Gavin Ross, South Summit; 7. Caleb Stephenson, Delta; 8. Boden Welch, Providence Hall.

285 — 1. Cole Keele, Morgan; 2. Trayun Boger, South Summit; 3. Beachem Bosh, Grand County; 4. Colter Bloomfield, Delta; 5. Alonso Ivan Chaves Solis, Ogden; 6. Lane Henderson, Morgan; 7. Jared Harward, North Sanpete; 8. Mason George, Union.

Girls 3A/2A/1A Divisional A

At Morgan High School

Team scores



Grantsville, 301 Union, 205 North Sanpete, 128 Enterprise, 121 Manti, 92 Juan Diego, 88 Panguitch, 42 Summit Academy, 42

Individual results



100A — 1. Elizabeth Cox, Enterprise; 2. Rhylee Clark, Grantsville; 3. Kabree Duncan, Union; 4. Zivah Sires, Grantsville; 5. Diana Montanez, Enterprise.

105A — 1. Sophia Camargo, Grantsville; 2. Aliyah Zedicher, Manti; 3. Caelia Meyer, Grantsville; 4. Avery Parish, North Sanpete; 5. Katelyn Hamilton, Union.

110A — 1. Yvette Vargas, Juan Diego; 2. Arlie Jensen, Grantsville; 3. Taylor Rackley, Grantsville; 4. Whitley Kinross, North Sanpete; 5. Lainey Riquelme, Enterprise; 6. Madi Montoya, Union; 7. Tiffany Nguyen, Juan Diego; 8. Brierly Beck, Tintic.

115A — 1. Skyley Hanna, Juan Diego; 2. Bailey Rainer, Grantsville; 3. Journey Toomey, North Sanpete; 4. McKinly Collier, Grantsville; 5. Britley Frehner, Union.

120A — 1. Alexandra Ramirez, Enterprise; 2. Brielle Fawson, Grantsville; 3. Reagan Pitt, Grantsville; 4. Lorie Wardell, Morgan; 5. Callie Jacobsen, Enterprise; 6. Addisynn Meryhew, Union; 7. Veronika Wilhelm, Kanab; 8. Sophi Johnson, North Sanpete.

125A — 1. Evie Davidson, Union; 2. Vanessa Elexpuru, Grantsville; 3. Kieran Mooney, Panguitch; 4. Ximena Torales-Quintana, Juan Diego; 5. Heidi Marshall, Kanab; 6. Addilee Hall, Enterprise; 7. Payton Adams, Grand County; 8. Hannah Miller, Grantsville.

130A — 1. Nikki Dong, Grantsville; 2. DebiJean Henrie, Panguitch; 3. Josie Prevedel, Union; 4. Jade Alcala, Juan Diego; 5. Adriana Acosta, Enterprise; 6. Mieke Smith, Grantsville; 7. Sunny Yazzie, Union; 8. Alexis Passaretti, North Sanpete.

135A — 1. Charlise Matsuda, Summit Academy; 2. Emily Perkins, Union; 3. Olivia Richmond, North Sanpete; 4. Sophia Calchera, Grantsville; 5. Gracie Horrocks, Union; 7. Mercedes Allen, Maeser Prep Academy.

140A — 1. Willow Stewart, North Sanpete; 2. Kaizley Clark, Grantsville; 3. Bailee Thompson, Union; 4. Mattie Richens, Union; 5. Karla Juarez Barrueta, Enterprise; 6. Yaretzi Munguia, North Sanpete.

145A — 1. Courtney Mecham, Grantsville; 2. Sadie Groene, Grand County; 3. Isabel Cebilla, Manti; 4. Socorro Serrano, Enterprise; 5. Raegan Bastian, Union; 6. Jadyn Howlett, North Sanpete; 7. Natalie Wendel, Grantsville; 8. Ashby Davis, Beaver.

155A — 1. Hailey Broderick, Grantsville; 2. Amelia Simper, Manti; 3. Lindee Ussing, Grantsville; 4. Aileen Terry, North Sanpete; 5. Ashleigh Mayabb, Utah Military Academy; 6. Raqael Brickey, Maeser Prep Academy; 7. Ijada Mahkewa, Union.

170A — 1. Addison Kriegh, Tintic; 2. Addison Butler, Grantsville; 3. Dahlia Perry, Union; 4. Emry Miller, Summit Academy; 5. Kathrine Allred, North Sanpete; 6. Isabela Bates, Grantsville; 7. Kayte Tejada, North Sanpete.

190A — 1. Jasmin Brown, Union; 2. Zoey Cloward, Grantsville; 3. Emma Johansen, North Sanpete; 4. Boydee Gravatt, Union; 5. Hannah Perry, North Sanpete; 6. Kimberly Navarro, Enterprise; 7. Lila Andrew, Grantsville.

235A — 1. Danelynn Castro, Manti; 2. Kymmura McCook, Union; 3. Nazaretta Lavalouis, Utah Military Academy; 4. Macie Chukwuba, Grantsville; 5. Ina Silvers, Enterprise; 6. Kira Hart, Grantsville; 7. Shelby Putnam, Enterprise; 8. Dephne Serawop, Union.

Girls 3A/2A/1A Divisional B

At Morgan High School

Team scores



Canyon View, 267 Juab, 265 Rich, 155.5 Richfield, 136 ALA, 130 North Sevier, 102 Duchesne, 76 Carbon, 58

Individual results