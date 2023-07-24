Deseret News 2023 men’s, women’s 10K results

Female Overall
Place (Overall) Name, City — Time
1. (1) Savannah Berry, Orem — 31:42
2. (2) Makenna Myler, Sandy — 32:47
3. (3) Hannah Branch, Orem — 32:54
Female Masters
Place (Overall) Name, City — Time
1. (17) Taralyn Summers, Cottonwood Heights — 38:56
Female Under 12
Place (Overall) Name, City — Time
1. (282) Holland Christensen, Farmington — 1:10:09
2. (317) Jane Brogdon, Eagle Mountain — 1:15:21
Female 12-14
Place (Overall) Name, City — Time
1. (30) Isabella Cram, Layton — 41:13
2. (59) Maylin Lundell, Farr West — 45:13
3. (67) Michelle Elliss, West Valley City — 45:46
4. (89) Hannah Francis, Orem — 49:10
5. (91) Keili Hornberger, Carlsbad, CA — 49:17
6. (228) Erica Morrey, Highland — 1:03:49
7. (287) Kenzie Hall, Kaysville — 1:11:14
8. (297) Elizabeth Brogdon, Eagle Mountain — 1:12:59
9. (300) Tessa Brogdon, Eagle Mountain — 1:13:29
10. (375) Evan Biggs, Herriman — 1:25:08
Female 15-18
Place (Overall) Name, City — Time
1. (10) Kaden Mcgovern, Herriman — 35:42
2. (13) Julie Moore, Orem — 37:38
3. (19) Abby Stone, Orem — 39:21
4. (20) Rozlyn Stowe, Helper — 39:23
5. (21) Catherine Wald, North Ogden — 39:32
6. (25) Brecklyn Bugnet, Farr West — 40:15
7. (27) Hope Edmunds, Sandy — 40:57
8. (29) Sophie Waite, Orem — 41:06
9. (31) Sarah Dye, Pleasant View — 41:15
10. (32) Taylee Richards, Farr West — 41:28
11. (33) Sophia Taylor, Price — 41:29
12. (34) Allie Allen, Kaysville — 41:39
13. (35) Laynee Rowley, Marriott Slaterville — 41:45
14. (36) Kadence Gholson, Salt Lake City — 41:47
15. (37) Lily O’Neal, Eagle Mountain — 42:08
16. (38) Indianna Lundell, Farr West — 42:14
17. (39) Lily Waite, Orem — 42:18
18. (40) June Zimmerman, Orem — 42:30
19. (41) Maddie Pearson, Vineyard — 42:39
20. (42) Naomi Egnew, Bountiful — 42:42
21. (43) Ambree Jones, Price — 43:02
22. (44) Isabelle Mccullough, Bluffdale — 43:06
23. (46) Shelby Joy, North Ogden — 43:19
24. (47) Helen Glaze, Kaysville — 43:28
25. (49) Ellie Hanson, Price — 43:35
26. (51) Rebecca Ferre, West Jordan — 44:00
27. (53) Katie Ormsby, Layton — 44:05
28. (54) Keira Stacey, Centerville — 44:17
29. (56) Janie Rice, Holladay — 44:27
30. (57) Halle Backman, South Salt Lake — 44:53
31. (60) Brianne Young, Plain City — 45:13
32. (61) Jane Williams, Millcreek — 45:30
33. (62) Annika Caedington, Gainesville, FL — 45:31
34. (63) Cadence Keyes, Pleasant View — 45:35
35. (64) Reagan Wright, Layton — 45:35
36. (65) Tempe Anderson, Centerville — 45:38
37. (66) Abi Taylor, Ogden — 45:39
38. (68) Hannah Elliss, West Valley City — 45:58
39. (74) Sarah Scott, Centerville — 47:17
40. (75) Alexis Toronto, Farmington — 47:19
41. (77) Ashlyn May, Vineyard — 47:26
42. (84) Kate Egnew, Bountiful — 48:03
43. (86) Brynn Mays, Farmington — 48:44
44. (87) Ada Bradford, Price — 48:58
45. (99) Eliza Scown, Tooele — 50:21
46. (101) Maisey Nalder, Layton — 50:42
47. (102) Brynnlie Sperry, Sandy — 50:46
48. (103) Caroline Wagner, Sandy — 50:46
49. (105) Ciceily Kenworthy, Eagle Mountain — 50:55
50. (106) Andrea Buttermore, Eagle Mountain — 50:57
51. (109) Alidia Cox, Murray — 51:35
52. (112) Emma Albrechtsen, Farmington — 51:49
53. (113) Alexa Jones, Price — 51:56
54. (128) Sophie Whitesides, Layton — 54:16
55. (130) Brinley Harward, Salt Lake City — 54:19
56. (143) Jessica Neel, Draper — 55:56
57. (147) India Wiemers, Centerville — 56:15
58. (159) Karis Kopp, Salt Lake City — 57:39
59. (182) Anna Hirst, Kaysville — 59:31
60. (211) Libby Jardine, Farmington — 1:02:25
61. (239) Hannah Snow, Millcreek — 1:04:29
62. (246) Ruby Salazar, Holladay — 1:05:22
63. (249) Allie Brown, South Jordan — 1:05:52
64. (299) Rose Hall, Ogden — 1:13:23
65. (325) Maja Abildso, Salt Lake City — 1:16:53
66. (330) Ana Tafisi, West Valley City — 1:17:39
67. (343) Trinity Martin, South Salt Lake — 1:18:47
68. (344) Brianna Allen, South Jordan — 1:18:49
Female 19-24
Place (Overall) Name, City — Time
1. (5) Karli Branch, Draper — 34:27
2. (12) Shakayla Morgan, Saint George — 37:35
3. (15) Ali Bybee, Highland — 38:37
4. (18) Mariah Skinner, Springville — 39:03
5. (22) Raquel Corbett, Lehi — 39:59
6. (28) Sarah Humble, Salt Lake City — 41:04
7. (48) Sarah Cahill, Salt Lake City — 43:30
8. (70) Sierra Goodridge, Salt Lake City — 46:47
9. (79) Tayler Whitaker, West Jordan — 47:39
10. (82) Erin Berry, Fruit Heights — 47:58
11. (110) Coba Jones, Kaysville — 51:37
12. (132) Mia Krause, Salt Lake City — 54:35
13. (140) Erika Hubbard, Salt Lake City — 55:44
14. (141) Amanda Webster, Draper — 55:49
15. (144) Samantha Larkins, Holladay — 55:58
16. (149) Jessica Woodbury, Provo — 56:28
17. (154) Maggie Butters, Highland — 57:17
18. (155) Caitee Frost, Salt Lake City — 57:21
19. (163) Valerie Arguello, American Fork — 57:56
20. (168) Bailey Mena, Provo — 58:15
21. (178) Amber Aposhian, Fruit Heights — 59:06
22. (192) Vanessa Bentley, Holladay — 1:00:24
23. (195) Marissa Manley, Salt Lake City — 1:00:36
24. (197) Lauren Carson, Millcreek — 1:00:44
25. (206) Rachel Winder, South Jordan — 1:02:09
26. (207) Kayla Woodbury, Salt Lake City — 1:02:10
27. (215) Elle Buxton, Draper — 1:02:40
28. (222) Kendell Mapp, Orem — 1:03:06
29. (226) Tara Jones, Fruit Heights — 1:03:31
30. (243) Madaline Kapetanov, Salt Lake City — 1:04:45
31. (247) Kailey Hall, Kaysville — 1:05:36
32. (248) Lexi Brown, Provo — 1:05:51
33. (250) Lindi Brown, South Jordan — 1:05:52
34. (252) Carley Milne, Cottonwood Heights — 1:06:02
35. (264) Eduarda Rocha, Salt Lake City — 1:07:28
36. (270) Carly Nunley, Salt Lake City — 1:09:07
37. (277) Emily Asay, Orem — 1:09:41
38. (292) Ella Holden, Salt Lake City — 1:11:48
39. (301) Diana Ortiz, Logan — 1:13:30
40. (332) Colleen Troxel, Sandy — 1:17:46
41. (337) Alyssa Christensen, Provo — 1:18
42. (338) Sarah Slater, Provo — 1:18:01
43. (346) Hannah Lindsey, Kaysville — 1:18:56
44. (347) Sarah Lindsey, Kaysville — 1:18:59
45. (356) Livia Hill, Bountiful — 1:20:32
46. (359) Brynne Rindlisbacher, Bluffdale — 1:21:01
47. (368) Courtney Isaac, Salt Lake City — 1:24:19
48. (381) Sariah Schmelter, Riverton — 1:25:59
49. (392) Losaline Vea, West Valley City — 1:30:05
Female 25-29
Place (Overall) Name, City — Time
1. (4) Madey Dickson, Herriman — 34:26
2. (6) Kaitlin Haviland, Logan — 34:46
3. (7) Hanna Hegemann Berens, Sandy — 34:50
4. (9) Lucy Biles, Salt Lake City — 35:17
5. (23) Maria Guy, Salt Lake City — 40:13
6. (45) Kami Lynch, Eagle Mountain — 43:11
7. (55) Denise Carlson, Grand Blanc, MI — 44:24
8. (76) Kimberly Carlson, Centerville — 47:20
9. (78) Abigail Thompson, Ephraim — 47:38
10. (80) Brooke Lynch, Kaysville — 47:46
11. (114) Madeline Luke, Salt Lake City — 52:04
12. (116) Lexi Carson, Cottonwood Heights — 52:15
13. (157) Maricela Reyes, Salt Lake City — 57:31
14. (161) Megan White, Salt Lake City — 57:49
15. (180) Chloe Swanson, Draper — 59:15
16. (209) Ella Dixon, Salt Lake City — 1:02:18
17. (210) Denali Mckinney, Salt Lake City — 1:02:20
18. (220) Stephanie Sloan, Lehi — 1:03:02
19. (232) Clare Prezzia, Salt Lake City — 1:04:01
20. (240) Emily Worrall, Salt Lake City — 1:04:33
21. (242) Amanda Kelso, Orem — 1:04:42
22. (251) Elizabeth Fucci, Cottonwood Heights — 1:05:58
23. (253) Kodie Dunn, Tooele — 1:06:14
24. (275) Holley Gregory, Logan — 1:09:38
25. (276) Hannah Parker, Salt Lake City — 1:09:39
26. (296) Collette Cook, Millcreek — 1:12:54
27. (311) Jessica Ramirez, Millcreek — 1:14:48
28. (318) Jaynee Rasband, Murray — 1:15:31
29. (319) Siu Loamanu, Taylorsville — 1:15:33
30. (324) Khemia Popa, Stansbury Park — 1:16:43
31. (327) Kelsi Cottrell, Kaysville — 1:17:14
32. (333) Maygan Lightstone, Sandy — 1:17:47
33. (342) Madeline Claude, Centerville — 1:18:45
34. (351) Maile Resta, Salt Lake City — 1:19:38
35. (363) Alexis Humphries, Logan — 1:22:29
36. (374) Jessica Taylor, Millcreek — 1:25:01
37. (388) Casey Hill, Salt Lake City — 1:28:32
38. (406) Madison Shupe, West Haven — 1:44:28
39. (415) Alisha Archibald, Millcreek — 2:06:10
Female 30-34
Place (Overall) Name, City — Time
1. (8) Megan Foley, Salt Lake City — 35:02
2. (11) Michelle Kruse, Twin Falls, ID — 37:14
3. (16) Hannah Anderson, Salt Lake City — 38:46
4. (26) Ashlynn Waite, South Jordan — 40:48
5. (73) Cyreen Haddad, Mesa, AZ — 47:06
6. (97) Chelsie Woodmansee, North Salt Lake — 50:09
7. (104) Valerie Swensen, Murray — 50:48
8. (115) Megan Thornton, North Salt Lake — 52:08
9. (126) Nicole Huston, Salt Lake City — 54:07
10. (135) Elizabeth Kiger, Salt Lake City — 54:59
11. (139) Alyssa Craig, Murray — 55:28
12. (146) Kaylee Dunn, Millcreek — 56:09
13. (151) Paige Fullmer, Providence — 56:38
14. (183) Beth Flint, West Valley City — 59:34
15. (196) Justine Kueffner, Taylorsville — 1:00:40
16. (213) Britny Flukinger, Warrenton, OR — 1:02:34
17. (216) Clare Bailey, Sandy — 1:02:48
18. (217) Amanda Clark, Omaha, NE — 1:02:50
19. (218) Shally Rowland, Bluffdale — 1:02:50
20. (223) Sheetal Ingale, North Salt Lake — 1:03:18
21. (229) Kumiko Ryther, Bluffdale — 1:03:50
22. (237) Allysen Vera, Grantsville — 1:04:25
23. (244) Suzanne Casado, Salt Lake City — 1:04:48
24. (255) Massiell German, North Salt Lake — 1:06:17
25. (266) Anjali Manyam, Bluffdale — 1:07:52
26. (273) Pamela Portocarrero, Clinton — 1:09:29
27. (274) Katherine Portocarrero, Salt Lake City — 1:09:30
28. (281) Kylie Cone, Salt Lake City — 1:09:50
29. (283) Ilaisaane Loamanu, Taylorsville — 1:10:28
30. (284) Annika Smith, South Weber — 1:10:47
31. (308) Carly Monsivais, Salt Lake City — 1:14:38
32. (322) Kesaia Taufa, Kearns — 1:16:18
33. (334) Stephanie Waitkevich, Saratoga Springs — 1:17:51
34. (341) Kristin Hancock, Layton — 1:18:32
35. (348) Shandel Cooper, Ogden — 1:19:26
36. (354) Annie Thomas, Salt Lake City — 1:19:56
37. (371) Kelsie Jensen, CARLIN, NV — 1:24:24
38. (379) Chanel Fox, Holladay — 1:25:46
39. (382) Emily Knowles, Fruit Heights — 1:26:23
40. (384) Chrissy Hinton, South Jordan — 1:26:29
41. (396) Kendra Bullough, Salt Lake City — 1:35:17
42. (399) Elise Wood, Lehi — 1:38:23
43. (405) Amy Weloth, North Ogden — 1:44:28
44. (413) Kimberly Cottrell, Lehi — 2:00:45
Female 35-39
Place (Overall) Name, City — Time
1. (14) Tiffany Schwartz, Salt Lake City — 38:22
2. (52) Kiersten Swindle, Salt Lake City — 44:01
3. (71) Camille Belcher, West Jordan — 46:48
4. (95) Meghan Flaherty, Cottonwood Heights — 49:56
5. (111) Sachiko Osterloh, Bluffdale — 51:48
6. (123) Rebecca Lilley, Albuquerque, NM — 53:45
7. (129) Eva Harris, Layton — 54:19
8. (134) Jennifer Hill, Murray — 54:43
9. (136) Liz Brown, Salt Lake City — 55:01
10. (137) Amanda Frost, Salt Lake City — 55:12
11. (152) Ligaya Kuiken, Lehi — 56:40
12. (153) Britta Bruderer, South Jordan — 57:12
13. (156) Mariko Osterloh, Bluffdale — 57:22
14. (158) Lisa Pearson, North Salt Lake — 57:37
15. (160) Megan Zollinger, Herriman — 57:40
16. (165) Sarah Willardson, Layton — 58:01
17. (167) Alexa Fine, Salt Lake City — 58:14
18. (170) Laura Wood, North Salt Lake — 58:32
19. (173) Sarah Fedderson, Salt Lake City — 58:44
20. (176) Margaret Rappleye, West Valley City — 59:04
21. (177) Jessica Jaeger, Oakley — 59:06
22. (189) Eileen Erickson, Lehi — 1:00:07
23. (190) Marli Mouritsen, Murray — 1:00:18
24. (199) Stephanie Oram, Sandy — 1:00:53
25. (200) Lauren Hardy, Windermere, FL — 1:00:54
26. (203) Natasha Adkinson, West Jordan — 1:01:14
27. (204) Erin Hunter, Millcreek — 1:01:53
28. (208) Candice Sandness, Sandy — 1:02:17
29. (212) Cindy Brough, Draper — 1:02:29
30. (224) Cara Mcintyre, Bluffdale — 1:03:20
31. (225) Shelley Colby, Star, ID — 1:03:30
32. (233) Valerie Yoder, Kearns — 1:04:03
33. (234) Mandy Figueroa, Sandy — 1:04:18
34. (238) Julie Winn, Taylorsville — 1:04:27
35. (260) Eliza Cook, Salt Lake City — 1:06:57
36. (262) Nicole Jones, Bluffdale — 1:07:14
37. (271) Laura Madsen, Snyderville — 1:09:22
38. (272) Holly Filipiak, Kensington, MD — 1:09:28
39. (278) Cynthia Lew, Murray — 1:09:42
40. (285) Lacie Davey, Elko, NV — 1:10:49
41. (291) Stacey Mcgrogan, Millcreek — 1:11:44
42. (295) Amy Wilson, Farmington — 1:12:51
43. (298) Heather Brogdon, Eagle Mountain — 1:13:01
44. (303) Katelyn Carmen, Lehi — 1:13:57
45. (309) Megan Schow, Las Vegas, NV — 1:14:39
46. (310) Rissa Nau, West Valley City — 1:14:46
47. (314) Wendy Mendoza, Salt Lake City — 1:15:07
48. (353) Sarah Thomas, Salt Lake City — 1:19:56
49. (365) Jessica Cole, Millcreek — 1:23:53
50. (372) Patricia Densley, Sandy — 1:24:32
51. (373) Brandy Aldrich, Midvale — 1:24:52
52. (376) Callie Boyce, Millcreek — 1:25:10
53. (378) Julianne Whitney, Murray — 1:25:32
54. (389) Ana Godinez, Salt Lake City — 1:28:50
55. (391) Joyce Taukafa, West Valley City — 1:30:04
56. (400) Jaya Godugu, Herriman — 1:41:50
57. (404) Silia Vaenuku, West Valley City — 1:44:09
58. (412) Danielle Mills, Lehi — 2:00:40
Female 40-44
Place (Overall) Name, City — Time
1. (24) Jami Caldwell, Kaysville — 40:13
2. (50) Ashley White, Millcreek — 43:47
3. (94) Jennifer Bowen, Salt Lake City — 49:55
4. (117) Amy Rinearson, Riverton — 52:24
5. (118) Katrina Mccullough, Bluffdale — 52:33
6. (121) Heather Staley, Draper — 53:10
7. (131) Sarah Bytheway, Fruit Heights — 54:29
8. (142) Bianca Lyon, Salt Lake City — 55:49
9. (148) Erin Gillies, Sandy — 56:20
10. (179) Kim Hadley, Woods Cross — 59:11
11. (186) Shannon Tuddenham, Salt Lake City — 59:50
12. (188) Cristina Schaub, Salt Lake City — 1:00:05
13. (202) Lindsay Eckersley, Layton — 1:01:09
14. (205) Melissa Lister, South Jordan — 1:01:55
15. (219) Cindi Hill, Plain City — 1:03
16. (235) Ronna Schrenk, Cottonwood Heights — 1:04:19
17. (236) Kristin Ray, West Jordan — 1:04:23
18. (254) Brooke Frederickson, Millcreek — 1:06:16
19. (259) Tiffani Lloyd, Silver Spring, MD — 1:06:32
20. (268) Laney Williams, Holladay — 1:08:21
21. (280) Kristin Whitaker, West Jordan — 1:09:49
22. (305) Sarah Roberts, West Jordan — 1:14:14
23. (306) Sarah Walton, Millcreek — 1:14:21
24. (307) Jana Williams, Millcreek — 1:14:22
25. (321) Kimi Christensen, Farmington — 1:16:03
26. (323) Megan Curtis, South Jordan — 1:16:31
27. (335) Jamie Hargreaves, Layton — 1:17:59
28. (350) Cori Moore, West Valley City — 1:19:34
29. (357) Holly Sutorius, Cottonwood Heights — 1:20:49
30. (366) Jill Winsor, Sandy — 1:24:09
31. (367) Vanessa Wayment, Herriman — 1:24:15
32. (386) Lindsi Barber, Lehi — 1:28
33. (397) Kamille Wardell, South Jordan — 1:35:58
34. (402) Motusi Liti, Sandy — 1:44:05
35. (403) Susana Fuatiga, West Jordan — 1:44:07
36. (409) Kate Miller, Sandy — 1:45:38
Female 45-49
Place (Overall) Name, City — Time
1. (58) Alicia Perry, Salt Lake City — 44:56
2. (69) Vanessa Christenson, Marion, IA — 46:44
3. (72) Laurissa Neuenschwander, Kaysville — 47:06
4. (81) Denise Lopez, BOUNTIFUL — 47:53
5. (88) Kristin Gibson, Saratoga Springs — 49:00
6. (92) Molly Rice, Holladay — 49:35
7. (93) Katja Vigil, Taylorsville — 49:45
8. (96) Camille Harvey, Taylorsville — 50:05
9. (108) Carmen Skidmore, Roy — 51:20
10. (138) Mindy Buxton, Draper — 55:13
11. (164) Alyssa Boone, Erda — 57:58
12. (185) Gigi Chandler, Salt Lake City — 59:39
13. (198) Esther Rowland, Highland — 1:00:50
14. (201) Anna Madison, South Jordan — 1:01:01
15. (214) Amy Hansen, Hooper — 1:02:39
16. (227) Amber Hill, Bountiful — 1:03:36
17. (230) Sarahi Dehesa, Salt Lake City — 1:03:52
18. (261) Brooke Wehrli, Herriman — 1:07:04
19. (263) Melinda Lutali, Salt Lake City — 1:07:24
20. (290) Myunga Choi, South Salt Lake — 1:11:43
21. (293) Jocelyn Sciortino Shades, Stansbury Park — 1:12:30
22. (294) Sarah Holland, Salt Lake City — 1:12:30
23. (302) Kristina Francom, South Jordan — 1:13:35
24. (315) Kerstin Bishop, Orem — 1:15:09
25. (316) Stephanie Jackson, Bountiful — 1:15:10
26. (320) Missy Omer, Millcreek — 1:16:02
27. (328) June Smith, Clearfield — 1:17:31
28. (329) Julie Willeitner, Orem — 1:17:32
29. (349) Sela Langi, Magna — 1:19:27
30. (360) Becky Black, Holladay — 1:21:56
31. (361) Rita Sutton, Salt Lake City — 1:22:15
32. (364) Amy Livingston, Millcreek — 1:22:42
33. (369) Shanna Wilson, Saint George — 1:24:20
34. (377) Satomi Biggs, Herriman — 1:25:13
35. (383) Lorelle Hall, Kaysville — 1:26:29
36. (390) Sarah Hill, Salt Lake City — 1:28:58
37. (394) Christine Rappleye, West Valley City — 1:31:13
Female 50-54
Place (Overall) Name, City — Time
1. (83) Laura Hulse, West Jordan — 48:03
2. (85) Kate Sneddon-Boyden, Salt Lake City — 48:43
3. (98) Mindy Leo, Murray — 50:17
4. (122) Amy King, South Jordan — 53:44
5. (124) Pauline Richardson, Maddiston, NA — 53:51
6. (127) Sherry Lauritzen, Taylorsville — 54:12
7. (145) Inmaculada Galan, Homewood, IL — 56:08
8. (150) Sheryl Baldwin, Montezuma Creek — 56:31
9. (166) Liza Nash, Kaysville — 58:08
10. (171) Maki Yamagata, South Salt Lake — 58:37
11. (172) Lisa Jackson, Salt Lake City — 58:42
12. (184) Keri Lawrence, Pleasant Grove — 59:35
13. (231) Holly Jones, Herriman — 1:03:55
14. (245) Kristin Jones, Fruit Heights — 1:04:57
15. (265) Karen Summerhays, Kalaheo, HI — 1:07:47
16. (267) Merilee Rowley, South Jordan — 1:08:08
17. (288) Stefanie Voigt, Cottonwood Heights — 1:11:20
18. (312) Teresa Carling Jones, South Jordan — 1:14:59
19. (326) Jennifer Burrow Sanchez, Salt Lake City — 1:16:55
20. (331) Rebecca Williams, Tooele — 1:17:46
21. (340) Patricia Van Drunen, Layton — 1:18:17
22. (352) Tracy Walker, Salt Lake City — 1:19:45
23. (355) Amy Hernandez, Ogden — 1:20:08
24. (385) Wendy Wadsworth, Salt Lake City — 1:27:09
25. (393) Kaniteli Vea, West Valley City — 1:30:05
26. (407) Jamie Chynoweth, Spanish Fork — 1:44:57
27. (408) Heather Farrimond, Kearns — 1:44:58
28. (410) Michelle Hanson, West Jordan — 1:52:43
29. (416) Deelynn Southwick, Mesa, AZ — 2:09
Female 55-59
Place (Overall) Name, City — Time
1. (90) Sydnie Carson, Salt Lake City — 49:15
2. (107) Tracey Saxey, Clearfield — 51:00
3. (120) Ellen Gregory, Apple Valley — 52:52
4. (125) Diane Anderson, West Valley City — 53:57
5. (133) Katrina Joseph, Sandy — 54:35
6. (174) Liz Jensen, Salt Lake City — 58:58
7. (181) Teresa Steele, Murray — 59:18
8. (187) Lisa Laurel, Daphne, AL — 59:54
9. (191) Marsha Ash, Riverton — 1:00:22
10. (257) Karen Warren, South Jordan — 1:06:21
11. (304) Vicki Bott, Salt Lake City — 1:14:05
12. (313) Marcie Nielsen, Salt Lake City — 1:15:01
13. (358) Marysue Floisand, Salt Lake City — 1:20:57
14. (380) Deborah Norris, Taylorsville — 1:25:47
15. (411) Shannon Nebeker, Holladay — 1:55:41
Female 60-64
Place (Overall) Name, City — Time
1. (169) Betty Winters, Ogden — 58:17
2. (175) Jacqueline Bailey, Sandy — 58:59
3. (193) Christi Snyder, Coalville — 1:00:27
4. (241) Karen Rushton, Taylorsville — 1:04:39
5. (256) Miriam Sheffield, Kaysville — 1:06:18
6. (258) Karen Olney, Grantsville — 1:06:23
7. (269) Nola Lucke, North Salt Lake — 1:08:49
8. (279) Michelle Behrmann, Riverton — 1:09:47
9. (286) Wendy Ericson, Broomfield, CO — 1:11:03
10. (289) Kirsten Stoneley, Woodland Hills, CA — 1:11:38
11. (339) Mary Mabey, Salt Lake City — 1:18:12
12. (345) Stephanie Young, Bountiful — 1:18:50
13. (370) Cathy King, Fairfield Township, OH — 1:24:21
14. (387) Cindi Pugmire, Lehi — 1:28:02
15. (395) Suzette Cottrell, Kaysville — 1:35:14
16. (401) Shelli Densley, South Jordan — 1:42:46
17. (414) Gail Richardson, Salt Lake City — 2:04:33
Female 65-69
Place (Overall) Name, City — Time
1. (100) Anne Kilgore, Millcreek — 50:34
2. (119) Diana Brewer, South Jordan — 52:49
3. (194) Gwen Cannon, Salt Lake City — 1:00:28
4. (221) Karen Brown, Millcreek — 1:03:05
5. (362) Katy Kessinger, Cottonwood Heights — 1:22:26
1. (162) Gladys Buxton, Salt Lake City — 57:54
2. (336) Lourdes Cooke, Salt Lake City — 1:18
3. (398) Virginia Danieu, Park City — 1:36:31
Male Overall
Place (Overall) Name, City — Time
1. (1) Jared Ward, Mapleton — 27:58
2. (2) Joey Nokes, Riverton — 28:26
3. (3) Habtamu Cheney, Provo — 29:06
Male Masters
Place (Overall) Name, City — Time
1. (64) Scott Gifford, Cottonwood Heights — 34:23
Male Under 12
Place (Overall) Name, City — Time
1. (365) Logan Green, Plain City — 1:02:54
2. (374) Andrew Sneddon, Lehi — 1:04:02
3. (441) Rome Valladares, Lehi — 1:17:44
Male 12-14
Place (Overall) Name, City — Time
1. (71) Christian Stanford, ALPINE — 34:28
2. (91) Graham Judkins, Plain City — 35:54
3. (122) Maverick Dutson, Orem — 37:23
4. (152) Parker Harris, Layton — 39:06
5. (154) Isaac Fredin, LAYTON — 39:20
6. (159) Micah Hooper, Centerville — 40:01
7. (167) Kurt Perry, Riverton — 40:55
8. (168) Kyle Chipman, Orem — 41:19
9. (172) Ethan Price, Herriman — 41:32
10. (174) Atticus May, Millcreek — 41:37
11. (188) Boston Rindlisbacher, Bluffdale — 43:06
12. (200) Maxwell Christensen, Farmington — 44:55
13. (207) Cal Rowland, Highland — 45:15
14. (261) Landon Summers, Cottonwood Heights — 51:43
15. (266) Jonah Archibald, Salt Lake City — 52:12
16. (270) Aiden Fedderson, Salt Lake City — 52:30
17. (286) Samuel Williams, Millcreek — 54:07
18. (299) Brigham Scown, Tooele — 55:09
19. (337) Carson Mackey, Layton — 58:24
20. (339) Andrew Greatorex, Salt Lake City — 59:10
21. (354) Eric Pierson, Cottonwood Heights — 1:00:31
22. (355) Ryan Davis, Cottonwood Heights — 1:00:32
23. (427) Henry Christensen, Farmington — 1:14:42
Male 15-18
Place (Overall) Name, City — Time
1. (10) Kyle Steadman, Orem — 30:46
2. (14) Vance Langston, Cottonwood Heights — 31:20
3. (19) Sam Ghiz, Riverton — 31:43
4. (20) Aaron Eskelson, Layton — 31:46
5. (21) Tk Munanui, West Jordan — 31:49
6. (23) Corbin Randall, Bluffdale — 32:12
7. (25) Jacob Scott, Kaysville — 32:20
8. (27) Gabe Hooper, Centerville — 32:22
9. (28) Tanner Orton, South Jordan — 32:23
10. (29) Ethan Lund, Farmington — 32:26
11. (31) Isaac Lundberg, Kaysville — 32:32
12. (32) Jonny Reed, Kaysville — 32:40
13. (33) Mason Sidwar, Eagle Mountain — 32:44
14. (34) Weston Egnew, Bountiful — 32:47
15. (37) Maxwell Wright, Orem — 32:50
16. (39) Landon Nunley, Riverton — 32:53
17. (42) Peter Gehring, Centerville — 33:00
18. (44) Isaiah Gilbert, South Jordan — 33:05
19. (45) Ezra Nelson, Lehi — 33:10
20. (47) Davis Rydman, Layton — 33:14
21. (49) Dalin Holje, Layton — 33:19
22. (50) Garrison Johnson, North Ogden — 33:22
23. (52) Carter Summers, Cottonwood Heights — 33:30
24. (53) Tyson Gubler, Riverton — 33:31
25. (54) Richard Caleb Mcdonald, South Jordan — 33:40
26. (56) Hayden Hooper, Bountiful — 33:47
27. (58) Jj Allen, Stansbury Park — 33:50
28. (59) Ashton Pedersen, Herriman — 34:02
29. (60) Tyler Palmer, Alpine — 34:02
30. (61) Izaac Crosland, Farmington — 34:10
31. (62) Alex Maxfield, West Jordan — 34:12
32. (63) Joshua Nicolaides, Morgan — 34:15
33. (65) Isaac Allen, South Jordan — 34:23
34. (66) Elias Nalder, Layton — 34:23
35. (67) Ryan Rich, Tooele — 34:25
36. (68) Hayden Arbuckle, Centerville — 34:26
37. (70) Joey Burton, Layton — 34:27
38. (72) Aiden Thorne, Layton — 34:29
39. (74) Harrison Hughs, Kaysville — 34:39
40. (75) Wes Peterson, Orem — 34:41
41. (78) Cade Rawlings, Kaysville — 34:45
42. (79) Jonathan Fowles, Sandy — 34:47
43. (80) Brenen Elliott, Holladay — 34:55
44. (81) Brock Norseth, Sandy — 34:56
45. (82) Lucas Ramage, North Ogden — 35:07
46. (83) Evan Reinhart, Stansbury Park — 35:11
47. (84) Sage Humphrey, Ridgefield, CT — 35:17
48. (85) Colton Cranney, Price — 35:19
49. (86) Carter Rawlings, Kaysville — 35:22
50. (87) Stoker Thornley, Layton — 35:34
51. (88) Ben Hyde, West Bountiful — 35:40
52. (89) Gavin Alder, Riverton — 35:46
53. (90) Will Evershed, South Jordan — 35:48
54. (92) Mike Sabin, Willard — 35:57
55. (93) Kyler Poulson, Riverton — 35:57
56. (94) Guy Kruger, Holladay — 35:57
57. (96) Treson Swenson, Layton — 36:00
58. (97) Ivan Van Drimmelen, Kaysville — 36:05
59. (98) Brooks Anderton, Morgan — 36:06
60. (99) David Tervort, Kaysville — 36:10
61. (101) Tyndale Curtis, West Jordan — 36:22
62. (102) Easton Humes, Price — 36:24
63. (103) Owen Rogers, Stansbury Park — 36:24
64. (104) Billy Kinsey, Salt Lake City — 36:26
65. (106) Will Hyde, West Bountiful — 36:28
66. (107) Matthew Curtis, West Jordan — 36:31
67. (109) Calvin Whaley, Orem — 36:34
68. (110) Josh Halverson, Kaysville — 36:39
69. (111) Hunter Robinson, Herriman — 36:43
70. (113) Ari Wilson, Stansbury Park — 36:55
71. (114) Zeke Mitchell, Salt Lake City — 37:02
72. (115) Tiberius Putnam, Perry — 37:02
73. (116) Ammon Larsen, Orem — 37:08
74. (118) Logan Mcevoy, Price — 37:10
75. (121) Christopher Tippets, North Ogden — 37:21
76. (123) Spencer Butler, Price — 37:23
77. (124) Isaiah Lange, Evanston, WY — 37:24
78. (125) Bennett Harkness, North Ogden — 37:31
79. (126) Dallin Humes, Price — 37:32
80. (128) Cruz Hazen, Sandy — 37:36
81. (130) Eddy Wall, Millcreek — 37:38
82. (134) Bryce Arbuckle, Centerville — 37:49
83. (135) Aaron Jowers, Magna — 37:52
84. (137) Keith Mcallister, Orem — 37:58
85. (142) Noah Nelson, Lehi — 38:39
86. (144) Lincoln Swan, Layton — 38:49
87. (145) Zac Ingles, Cottonwood Heights — 38:49
88. (147) Isaac Sohler, Orem — 39:01
89. (150) Colin Pugmire, Layton — 39:04
90. (151) Tyler Morgan, Stansbury Park — 39:06
91. (155) Jayden Dean, Pleasant View — 39:31
92. (156) Sam Hooper, Centerville — 39:43
93. (157) Zach Whiting, Holladay — 39:44
94. (158) Cannon Christensen, Farmington — 39:57
95. (160) Mckay Nalder, Layton — 40:05
96. (166) Samuel Rooney, Eagle Mountain — 40:53
97. (169) Cade Shannon, Eagle Mountain — 41:27
98. (170) Austin Radel, Sandy — 41:28
99. (177) Tanner Pulsipher, Farmington — 41:52
100. (180) Bracken Hanson, Price — 42:08
101. (183) Jay Remington, Centerville — 42:48
102. (184) Jake Pugmire, Layton — 42:51
103. (185) G Perry, Riverton — 42:58
104. (187) Bryson Hall, Kaysville — 43:00
105. (189) Joshua Jackson, Salt Lake City — 43:10
106. (193) Matthew Price, Lehi — 43:48
107. (197) Landen Taysom, Eagle Mountain — 44:30
108. (198) Payton Mackey, Layton — 44:42
109. (205) Myckle Ashmore, West Valley City — 45:12
110. (212) Zachary Olsen, Herriman — 45:50
111. (215) Ethan Curtis, South Jordan — 45:57
112. (217) Seth Carlin, Sandy — 46:03
113. (229) Cam Allred, Syracuse — 47:58
114. (233) Taylor Porter, Lehi — 48:17
115. (236) Carter Adams, Holladay — 48:24
116. (240) Tyler Hall, Kaysville — 48:55
117. (248) Josue Garcia Ruiz, West Valley City — 50:26
118. (252) Treyton Brown, South Jordan — 51:15
119. (275) Thomas Jones, South Jordan — 53:06
120. (318) Valentino Pichardo, Midvale — 56:40
121. (320) Caleb Robinson, Kimberly, ID — 56:45
122. (321) Kaleb Hardy, Windermere, FL — 56:47
123. (401) Noah Jones, South Jordan — 1:07:57
124. (431) Skyler Biggs, Herriman — 1:15:15
Male 19-24
Place (Overall) Name, City — Time
1. (5) Jakob Tew, South Salt Lake — 29:38
2. (6) Dalton Mortensen, Bountiful — 29:41
3. (8) Bowen Martin, Page, AZ — 30:19
4. (12) Logan Dana, South Jordan — 30:59
5. (15) Quinton Read, St. George — 31:32
6. (18) Chris Barrientos, 84606 — 31:39
7. (26) Isaac Rasmussen, Highland — 32:21
8. (30) Donny Speas, Columbus, OH — 32:30
9. (40) Dan Powell, Cottonwood Heights — 32:54
10. (41) Brad Murray, Provo — 32:57
11. (48) Samuel Bennett, Sandy — 33:16
12. (55) Samuel Gerlach, Perry — 33:41
13. (69) Corbin Martin, Page, AZ — 34:27
14. (73) Derek Ashby, Provo — 34:39
15. (76) Joshua Peters, Provo — 34:42
16. (95) Koa Shutt, Lehi — 35:58
17. (108) Jeffrey Agren, Logan — 36:31
18. (131) Arden Cook, Brigham City — 37:40
19. (136) Trent Chipman, Orem — 37:56
20. (140) Ethan Maxfield, West Jordan — 38:32
21. (141) Isaac Neuenschwander, Kaysville — 38:34
22. (179) Logan Florence, Columbus, OH — 41:55
23. (186) Spencer Hall, Kaysville — 42:59
24. (196) Landon Edwards, West Jordan — 44:26
25. (203) Gordon Madison, South Jordan — 45:03
26. (208) Christopher Damond, Salt Lake City — 45:20
27. (221) Tanner Kofoed, Layton — 46:51
28. (242) Dakota Edmonds, West Valley City — 49:08
29. (259) Connor Jones, Kaysville — 51:36
30. (268) Carter Bullock, Salt Lake City — 52:16
31. (269) Kenny Kocherscheidt, Draper — 52:19
32. (271) Jace Callor, Salt Lake City — 52:40
33. (280) Ian Clayton, Salt Lake City — 53:49
34. (282) Porter Dansie, Hurricane — 53:56
35. (290) Coit Nelson, Riverton — 54:24
36. (303) Alex Zang, Salt Lake CIty — 55:37
37. (335) Haylee Chapman, West Point — 58:15
38. (345) Nathan Jones, Herriman — 59:50
39. (347) Isaac Workman, North Salt Lake — 59:57
40. (387) Cannon Gadd, Kaysville — 1:05:36
41. (400) Braxton Reed, South Salt Lake — 1:07:40
Male 25-29
Place (Overall) Name, City — Time
1. (4) Jacob Heslington, Provo — 29:37
2. (9) Jaydn Asay, Orem — 30:36
3. (11) Sean Oconnor, Salt Lake City — 30:56
4. (22) Nathan Stringham, Salt Lake City — 31:52
5. (35) Andrew Allen, Saint George — 32:47
6. (36) Jake Lee, Pleasant View — 32:49
7. (43) Marcus Dickson, Herriman — 33:01
8. (51) Jared Murphy, Provo — 33:27
9. (105) Joshua Perez, Herriman — 36:27
10. (129) Justin Sheets, Ogden — 37:37
11. (149) Will Trelease, Herriman — 39:04
12. (165) Daniel Humble, Salt Lake City — 40:43
13. (171) Kye Nielsen, Salt Lake City — 41:29
14. (213) Henry Hall, North Ogden — 45:52
15. (224) Josh Garff, Salt Lake City — 47:30
16. (241) Ian Watson, Draper — 49:00
17. (247) Andy Parzynski, Millcreek — 50:06
18. (256) Matthew Brayton, Midvale — 51:24
19. (276) Hunter Basche, Salt Lake City — 53:31
20. (304) Tyler Maxfield, North salt lake — 55:38
21. (305) Jordan Webster, Draper — 55:41
22. (312) Jaron Corbett, Lehi — 56:13
23. (330) Jared Thompson, Ephraim — 58:06
24. (333) Nick Mena, Provo — 58:15
25. (334) Michael Dellenbach, Holladay — 58:15
26. (336) Cal Cazier, Salt Lake City — 58:18
27. (338) Easton Gibson, Saratoga Springs — 58:55
28. (368) Jordan Jensen, Midvale — 1:03:10
29. (373) Christian Schraegle, Salt Lake City — 1:04
30. (375) Brayden Jones, Fruit Heights — 1:04:16
31. (376) Logan Leavitt, Taylor — 1:04:20
32. (377) Jayden Zundel, South Jordan — 1:04:25
33. (379) Dennis Christensen, Provo — 1:04:43
34. (399) Raymond Hightower, Layton — 1:07:30
35. (404) Bryce Robinson, Kimberly, ID — 1:08:31
36. (410) Antonio Resta, Salt Lake City — 1:09:29
37. (430) Chad Carter, North Pole, AK — 1:15
38. (432) Jayden Rasband, Murray — 1:15:15
39. (433) Eduardo Ortiz, Holladay — 1:15:21
40. (456) Ryan Ferree, Salt Lake City — 1:25:46
41. (470) Merrick Mcdonald, Salt Lake City — 1:45:38
Male 30-34
Place (Overall) Name, City — Time
1. (7) Jarred Iacovelli, Salt Lake City — 29:52
2. (13) Jason Lynch, Kaysville — 31:08
3. (38) Kevin Allen, Salt Lake City — 32:51
4. (46) Scotty Mckeel, Riverton — 33:14
5. (143) Benjamin Jacobson, Farmington — 38:41
6. (153) Troy Winder, Sandy — 39:08
7. (178) Russell Olsen, Logan — 41:53
8. (182) Ben Fager, West Jordan — 42:37
9. (209) Erik Nilsson, Salt Lake City — 45:23
10. (216) Brandon Bowen, Holladay — 46:02
11. (219) Mark Reese, Salt Lake City — 46:26
12. (227) Wade Young, Salt Lake City — 47:47
13. (234) Joe Hastings, West Jordan — 48:19
14. (237) Brock Robison, Eagle Mountain — 48:27
15. (277) Jeremy Harper, Laveen, AZ — 53:32
16. (291) Joshua Goodmansen, Salt Lake City — 54:39
17. (300) Bryan Call, Millcreek — 55:20
18. (315) Jose Ortega, Murray — 56:25
19. (317) Sean Fullmer, Providence — 56:38
20. (340) Pasha Galayda, South Salt Lake — 59:12
21. (349) Niko Amaya, Millcreek — 1:00:16
22. (361) Christopher Douangdara, South Salt Lake — 1:02:18
23. (363) Andrew Dellenbach, Holladay — 1:02:35
24. (382) Valentina Douangdara, South Salt Lake — 1:05:08
25. (385) Dan Thirsk, Riverton — 1:05:16
26. (396) Emilio Santiago, South Salt Lake — 1:06:46
27. (402) Aditya Kulkarni, Salt Lake City — 1:08:23
28. (407) Devin Mahoney, West Jordan — 1:09:04
29. (414) Stephen Dona, Salt Lake City — 1:10:58
30. (415) Mazi Rakhsha, Sandy — 1:11:02
31. (417) James Stenquist, Clearfield — 1:12:08
32. (424) Joshua Hagemeyer, Farmington — 1:13:12
33. (435) Zachary Cottrell, Lehi — 1:15:35
34. (438) Alvin Gilbert, Salt Lake City — 1:17:29
35. (440) Abhinay Somani, Murray — 1:17:43
36. (447) Brendan Arita, Salt Lake City — 1:19:46
37. (466) Isaac Wood, Lehi — 1:38:23
Male 35-39
Place (Overall) Name, City — Time
1. (16) Jeff Manning, Pleasant Grove — 31:37
2. (17) Mark Currell, Bountiful — 31:38
3. (24) David Rasmussen, Springville — 32:17
4. (57) Brian Summers, Sandy — 33:50
5. (77) Adam Clark, Provo — 34:42
6. (100) Matt Polifka, Saratoga Springs — 36:11
7. (112) Nate Lloyd, Salt Lake City — 36:52
8. (120) Miles Borcik, Salt Lake City — 37:21
9. (127) Anatoliy Zharkikh, Cottonwood Heights — 37:35
10. (132) James Ogilvie, Cottonwood Heights — 37:45
11. (139) Steven Swensen, Murray — 38:29
12. (146) Jason Judkins, Plain City — 38:54
13. (148) Matthew Williams, Salt Lake City — 39:02
14. (161) Brandon Olson, Lehi — 40:13
15. (164) Bryan Winn, Taylorsville — 40:41
16. (175) Jeremy Brown, Salt Lake City — 41:40
17. (176) Mike Hancock, Layton — 41:46
18. (181) Brandon Kingman, Cincinnati, OH — 42:27
19. (195) Jason Myers, Salt Lake City — 44:07
20. (218) Daniel Wallingford, Salt Lake City — 46:14
21. (230) Lee Smither, Ogden — 48:05
22. (243) John Sigmon, Sandy — 49:09
23. (258) William Thomsen, Salt Lake City — 51:31
24. (267) Christopher Sharp, Sandy — 52:16
25. (278) Steele Jensen, Salt Lake City — 53:43
26. (284) Casey Lewis, Mesa, AZ — 53:59
27. (295) Joe Domiter, Millcreek — 54:57
28. (296) Truman Schenck, Millcreek — 54:57
29. (298) Nash Lockie, Cottonwood Heights — 54:59
30. (301) Jason Frost, Reston, VA — 55:20
31. (306) Benjamin Hardy, Windermere, FL — 55:47
32. (308) Tyson Cullimore, Draper — 55:56
33. (309) Erwin Portillo Jr, South Jordan — 56:00
34. (311) Taylor Wamsley, Millcreek — 56:08
35. (313) Paul Kuiken, Lehi — 56:18
36. (314) James Despain, Millcreek — 56:19
37. (322) Chris Rowe, Salt Lake City — 56:52
38. (329) Matthew Blaser, Cottonwood Heights — 58:04
39. (342) Kevin Garcia, Cottonwood Heights — 59:29
40. (344) Trevor Filipiak, Kensington, MD — 59:50
41. (358) Brian Donovan, Clearfield — 1:01:04
42. (372) Tabarri Hamilton, Bountiful — 1:03:55
43. (384) Ty Christiansen, Millcreek — 1:05:13
44. (394) Adam Aurich, Ogden — 1:06:22
45. (412) Jonathan Behrmann, Herriman — 1:09:48
46. (429) Tony Stark, Vineyard — 1:14:55
47. (434) Jamison Brogdon, Eagle Mountain — 1:15:21
48. (449) Vijayamahantesh Math, Draper — 1:21
49. (467) Scott Richardson, Salt Lake City — 1:39:55
Male 40-44
Place (Overall) Name, City — Time
1. (162) John Hatch, Provo — 40:30
2. (163) Paul Dixon, Centerville — 40:36
3. (173) David White, La Verne, CA — 41:37
4. (190) Eddie Ayala, North Salt Lake — 43:24
5. (194) Collin Ferre, West Jordan — 44:00
6. (204) Andrew Olson, Ashburn, VA — 45:06
7. (210) Brian Nicholls, Salt Lake City — 45:33
8. (211) Sam Larson, Sandy — 45:38
9. (238) Steve Archibald, Riverton — 48:33
10. (245) Phil Hornberger, Carlsbad, CA — 49:17
11. (250) Matthew Wright, Layton — 50:47
12. (279) Bryan Grady, Salt Lake City — 53:45
13. (287) Anoop Ashok, Herriman — 54:10
14. (289) Jason Carlton, Draper — 54:24
15. (292) Nolan Adams, cottonwood heights — 54:39
16. (297) Daniel Murphy, North Salt Lake — 54:58
17. (307) Robert Trishman, SALT LAKE CITY — 55:52
18. (362) Gediminas Cesevicius, Lemont, IL — 1:02:32
19. (370) Brent Mackey, Layton — 1:03:37
20. (386) Cosme Salazar, Holladay — 1:05:22
21. (411) Kelli Brown, South Jordan — 1:09:33
22. (413) Shea Whitaker, West Jordan — 1:09:49
23. (423) Robert Hall, Kaysville — 1:13:10
24. (428) Julio Duran, Bountiful — 1:14:42
Male 45-49
Place (Overall) Name, City — Time
1. (117) Sanford White, Millcreek — 37:09
2. (119) Theo Martin, Page, AZ — 37:14
3. (138) Curtis Waite, Riverton — 38:00
4. (199) Ray Chipman, Orem — 44:42
5. (201) Justin Elliss, West Valley City — 44:56
6. (220) Dan Dowdle, Riverton — 46:48
7. (226) Jonathan Jackson, Heber City — 47:44
8. (231) Mike Allred, Syracuse — 48:08
9. (232) Spencer Rice, Holladay — 48:11
10. (239) Josh Stewart, Salt Lake City — 48:46
11. (244) Mike Tiakel Strauss, Orem — 49:11
12. (249) John Hunt, Salt Lake City — 50:46
13. (251) Jeremy Wood, Taylorsville — 50:54
14. (254) Rawl Wharton, Holladay — 51:22
15. (260) Randy Rindlisbacher, Bluffdale — 51:41
16. (265) David Vierkant, Sandy — 52:02
17. (273) Tim Porter, Lehi — 52:43
18. (288) Robby Duncan, West Jordan — 54:18
19. (325) Matt Nelson, Riverton — 57:04
20. (357) Chris Madison, South Jordan — 1:01
21. (367) Nate Hill, Plain City — 1:02:59
22. (388) Paul Gadd, Kaysville — 1:05:36
23. (397) Ethan Wehrli, Herriman — 1:07:05
24. (406) Clint Zundel, South Jordan — 1:08:50
25. (408) Stan Olson, Sandy — 1:09:27
26. (416) Doug Hansen, Riverton — 1:11:28
27. (425) Jeremy Hall, Ogden — 1:13:26
28. (443) Rommel Valladares, Lehi — 1:17:44
29. (457) Stephen Purser, West Jordan — 1:25:59
Male 50-54
Place (Overall) Name, City — Time
1. (133) Vincent Han, Provo — 37:48
2. (191) Michael Bergquist, Salt Lake City — 43:28
3. (202) Tyler Perry, Riverton — 44:56
4. (214) T.J. Buxton, Draper — 45:56
5. (228) Brett Abildso, Salt Lake City — 47:56
6. (235) Jonathan Boyd, Kaysville — 48:21
7. (246) Jason Rowland, Highland — 49:36
8. (257) Jeff Jones, Fruit Heights — 51:25
9. (262) Matthew Baldwin, Montezuma Creek — 51:45
10. (272) Michael King, South Jordan — 52:41
11. (274) Shon Robinson, Kimberly, ID — 53:05
12. (293) Robert Vigil, South Jordan — 54:45
13. (324) Jason Burrow Sanchez, Salt Lake City — 56:55
14. (328) Louis Hernandez, West Valley City — 57:55
15. (331) Julio Espinoza, Salt Lake City — 58:09
16. (341) Glovany Rocha, Salt Lake City — 59:12
17. (343) Byron Lawrence, Pleasant Grove — 59:34
18. (346) Al Tolentino, Draper — 59:51
19. (351) Brent Soderborg, Pakkret, NA — 1:00:22
20. (371) David Koldewyn, Salt Lake City — 1:03:52
21. (383) Joseph Montoya, Herriman — 1:05:08
22. (389) Scott Hall, Kaysville — 1:05:40
23. (398) Blaine Mathison, Salt Lake City — 1:07:24
24. (409) Jason Mcphie, Sandy — 1:09:29
25. (444) Thomas Hrabal, Herriman — 1:18:15
26. (446) Dana Morrey, Highland — 1:19:41
27. (468) Bob Hanson, West Jordan — 1:42:11
Male 55-59
Place (Overall) Name, City — Time
1. (206) Tim Barnes, Mountain Green — 45:13
2. (222) Wayne Jensen, West Valley City — 47:03
3. (223) Michael Laputka, Salt Lake City — 47:25
4. (225) Z Winston, Dallas, TX — 47:44
5. (253) Perry Hacker, Salt Lake City — 51:18
6. (263) Jr Lutali, Salt Lake City — 51:46
7. (294) Andy Ludwig, Salt Lake City — 54:56
8. (326) Eric Short, South Weber — 57:39
9. (348) Stephen Waitkevich, Saratoga Springs — 59:59
10. (350) Reid Hales, DRAPER — 1:00:18
11. (352) Allyson Haws, Bluffdale — 1:00:23
12. (360) Douglas Jones, Herriman — 1:02
13. (366) James Galeas, Salt Lake City — 1:02:56
14. (369) Jeffrey Cain, Lake Stevens, WA — 1:03:32
15. (378) Frank Liebmann, American Fork — 1:04:35
16. (380) Ken Clark, Bluffdale — 1:05:04
17. (392) Vince Kanegae, West Jordan — 1:06:10
18. (405) David Dellenbach, Holladay — 1:08:34
19. (426) Steve Draney, Salt Lake City — 1:14:06
20. (445) David Foster, Kitty Hawk, NC — 1:18:16
21. (448) Luigi Resta, Salt Lake City — 1:20:35
22. (454) Blake Bird, Millcreek — 1:24:16
23. (459) Dave Nash, Kaysville — 1:29:48
24. (465) Andy Floisand, Salt Lake City — 1:37:20
25. (469) Bob Bergman, South Weber — 1:44:54
26. (471) Daniel Stober, Herriman — 1:50:42
Male 60-64
Place (Overall) Name, City — Time
1. (192) Michael Cahill, Salt Lake City — 43:44
2. (255) Jesse Moreno, Stansbury Park — 51:23
3. (281) David Layton, Centerville — 53:56
4. (283) John Snyder, Coalville — 53:57
5. (302) George Nail, Frisco, TX — 55:25
6. (310) Roger Johnsen, Holladay — 56:04
7. (319) Arthur Warsoff, Salt Lake City — 56:40
8. (323) Keven Rowe, Salt Lake City — 56:52
9. (332) Regan Rasband, Draper — 58:12
10. (353) Faron Young, Bountiful — 1:00:25
11. (356) Frank Zang, Salt Lake CIty — 1:00:53
12. (364) Dave Fischer, Highland — 1:02:44
13. (381) Terrence Bride, Ogden — 1:05:04
14. (393) Dale Warren, South Jordan — 1:06:19
15. (395) Eduardo Ayala Sr, North Salt Lake — 1:06:31
16. (420) Jeff Begley, Canton-de-Hatley, NA — 1:12:20
17. (421) Brian Congreve, Harrisville — 1:12:47
18. (436) Bruce Olney, Grantsville — 1:15:49
19. (453) Wayne Pullan, Salt Lake City — 1:22:39
20. (460) Ben Mehr, Kaysville — 1:30:20
21. (462) Andrew Pullens, Sandy — 1:31:50
22. (464) Randy Jensen, Salt Lake City — 1:34:42
Male 65-69
Place (Overall) Name, City — Time
1. (264) Michael Barrus, Mapleton — 52:01
2. (316) Jossy Swain, Sandy — 56:29
3. (390) Ludwig Willeitner, Sandy — 1:05:50
4. (391) Lamar Ewell, Midvale — 1:06
5. (403) Gregory Behrmann, Riverton — 1:08:31
6. (419) Gilbert N Porter, Orem — 1:12:13
7. (422) Todd Stevenson, Fruit Heights — 1:12:50
8. (439) Blair Cox, Salt Lake City — 1:17:37
9. (442) Dj Carlin, Sandy — 1:17:44
10. (450) Dale Johnson, Keedysville, MD — 1:21:47
11. (451) James Grua, Salt Lake City — 1:22:08
12. (455) Jared Lucero, Salt Lake City — 1:25:33
Male 70-79
Place (Overall) Name, City — Time
1. (285) Garth Gatrell, Layton — 54:01
2. (327) Paul Norris, Henderson, NV — 57:43
3. (359) David Martinez, Midvale — 1:01:39
4. (418) Robert Bigelow, Salt Lake City — 1:12:11
5. (437) Steve Killpack, Salt Lake City — 1:16:43
6. (452) Clark Hinckley, Salt Lake City — 1:22:15
7. (458) Lorin Barker, Salt Lake City — 1:28:53
8. (463) Roger Livingston, Salt Lake City — 1:32:28
Male 80-89
Place (Overall) Name, City — Time
1. (461) Stephen Stathis, Holladay — 1:30:53
2. (472) Darryl Beardall, Santa Rosa, CA — 2:09:12
3. (473) Richard Carling, Salt Lake City — 2:27:58