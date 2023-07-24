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Monday, July 24, 2023 | 
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Deseret News 2023 men’s, women’s 10K results

By James Edward James Edwardjedward@deseretnews.com
SHARE Deseret News 2023 men’s, women’s 10K results
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The Deseret News Marathon 10K race starts in Salt Lake City on Monday, July 24, 2023.

Scott G Winterton, Deseret News

Female Overall

Place (Overall) Name, City — Time

1. (1) Savannah Berry, Orem — 31:42

2. (2) Makenna Myler, Sandy — 32:47

3. (3) Hannah Branch, Orem — 32:54

Female Masters

Place (Overall) Name, City — Time

1. (17) Taralyn Summers, Cottonwood Heights — 38:56

Female Under 12

Place (Overall) Name, City — Time

1. (282) Holland Christensen, Farmington — 1:10:09

2. (317) Jane Brogdon, Eagle Mountain — 1:15:21

Female 12-14

Place (Overall) Name, City — Time

1. (30) Isabella Cram, Layton — 41:13

2. (59) Maylin Lundell, Farr West — 45:13

3. (67) Michelle Elliss, West Valley City — 45:46

4. (89) Hannah Francis, Orem — 49:10

5. (91) Keili Hornberger, Carlsbad, CA — 49:17

6. (228) Erica Morrey, Highland — 1:03:49

7. (287) Kenzie Hall, Kaysville — 1:11:14

8. (297) Elizabeth Brogdon, Eagle Mountain — 1:12:59

9. (300) Tessa Brogdon, Eagle Mountain — 1:13:29

10. (375) Evan Biggs, Herriman — 1:25:08

Female 15-18

Place (Overall) Name, City — Time

1. (10) Kaden Mcgovern, Herriman — 35:42

2. (13) Julie Moore, Orem — 37:38

3. (19) Abby Stone, Orem — 39:21

4. (20) Rozlyn Stowe, Helper — 39:23

5. (21) Catherine Wald, North Ogden — 39:32

6. (25) Brecklyn Bugnet, Farr West — 40:15

7. (27) Hope Edmunds, Sandy — 40:57

8. (29) Sophie Waite, Orem — 41:06

9. (31) Sarah Dye, Pleasant View — 41:15

10. (32) Taylee Richards, Farr West — 41:28

11. (33) Sophia Taylor, Price — 41:29

12. (34) Allie Allen, Kaysville — 41:39

13. (35) Laynee Rowley, Marriott Slaterville — 41:45

14. (36) Kadence Gholson, Salt Lake City — 41:47

15. (37) Lily O’Neal, Eagle Mountain — 42:08

16. (38) Indianna Lundell, Farr West — 42:14

17. (39) Lily Waite, Orem — 42:18

18. (40) June Zimmerman, Orem — 42:30

19. (41) Maddie Pearson, Vineyard — 42:39

20. (42) Naomi Egnew, Bountiful — 42:42

21. (43) Ambree Jones, Price — 43:02

22. (44) Isabelle Mccullough, Bluffdale — 43:06

23. (46) Shelby Joy, North Ogden — 43:19

24. (47) Helen Glaze, Kaysville — 43:28

25. (49) Ellie Hanson, Price — 43:35

26. (51) Rebecca Ferre, West Jordan — 44:00

27. (53) Katie Ormsby, Layton — 44:05

28. (54) Keira Stacey, Centerville — 44:17

29. (56) Janie Rice, Holladay — 44:27

30. (57) Halle Backman, South Salt Lake — 44:53

31. (60) Brianne Young, Plain City — 45:13

32. (61) Jane Williams, Millcreek — 45:30

33. (62) Annika Caedington, Gainesville, FL — 45:31

34. (63) Cadence Keyes, Pleasant View — 45:35

35. (64) Reagan Wright, Layton — 45:35

36. (65) Tempe Anderson, Centerville — 45:38

37. (66) Abi Taylor, Ogden — 45:39

38. (68) Hannah Elliss, West Valley City — 45:58

39. (74) Sarah Scott, Centerville — 47:17

40. (75) Alexis Toronto, Farmington — 47:19

41. (77) Ashlyn May, Vineyard — 47:26

42. (84) Kate Egnew, Bountiful — 48:03

43. (86) Brynn Mays, Farmington — 48:44

44. (87) Ada Bradford, Price — 48:58

45. (99) Eliza Scown, Tooele — 50:21

46. (101) Maisey Nalder, Layton — 50:42

47. (102) Brynnlie Sperry, Sandy — 50:46

48. (103) Caroline Wagner, Sandy — 50:46

49. (105) Ciceily Kenworthy, Eagle Mountain — 50:55

50. (106) Andrea Buttermore, Eagle Mountain — 50:57

51. (109) Alidia Cox, Murray — 51:35

52. (112) Emma Albrechtsen, Farmington — 51:49

53. (113) Alexa Jones, Price — 51:56

54. (128) Sophie Whitesides, Layton — 54:16

55. (130) Brinley Harward, Salt Lake City — 54:19

56. (143) Jessica Neel, Draper — 55:56

57. (147) India Wiemers, Centerville — 56:15

58. (159) Karis Kopp, Salt Lake City — 57:39

59. (182) Anna Hirst, Kaysville — 59:31

60. (211) Libby Jardine, Farmington — 1:02:25

61. (239) Hannah Snow, Millcreek — 1:04:29

62. (246) Ruby Salazar, Holladay — 1:05:22

63. (249) Allie Brown, South Jordan — 1:05:52

64. (299) Rose Hall, Ogden — 1:13:23

65. (325) Maja Abildso, Salt Lake City — 1:16:53

66. (330) Ana Tafisi, West Valley City — 1:17:39

67. (343) Trinity Martin, South Salt Lake — 1:18:47

68. (344) Brianna Allen, South Jordan — 1:18:49

Female 19-24

Place (Overall) Name, City — Time

1. (5) Karli Branch, Draper — 34:27

2. (12) Shakayla Morgan, Saint George — 37:35

3. (15) Ali Bybee, Highland — 38:37

4. (18) Mariah Skinner, Springville — 39:03

5. (22) Raquel Corbett, Lehi — 39:59

6. (28) Sarah Humble, Salt Lake City — 41:04

7. (48) Sarah Cahill, Salt Lake City — 43:30

8. (70) Sierra Goodridge, Salt Lake City — 46:47

9. (79) Tayler Whitaker, West Jordan — 47:39

10. (82) Erin Berry, Fruit Heights — 47:58

11. (110) Coba Jones, Kaysville — 51:37

12. (132) Mia Krause, Salt Lake City — 54:35

13. (140) Erika Hubbard, Salt Lake City — 55:44

14. (141) Amanda Webster, Draper — 55:49

15. (144) Samantha Larkins, Holladay — 55:58

16. (149) Jessica Woodbury, Provo — 56:28

17. (154) Maggie Butters, Highland — 57:17

18. (155) Caitee Frost, Salt Lake City — 57:21

19. (163) Valerie Arguello, American Fork — 57:56

20. (168) Bailey Mena, Provo — 58:15

21. (178) Amber Aposhian, Fruit Heights — 59:06

22. (192) Vanessa Bentley, Holladay — 1:00:24

23. (195) Marissa Manley, Salt Lake City — 1:00:36

24. (197) Lauren Carson, Millcreek — 1:00:44

25. (206) Rachel Winder, South Jordan — 1:02:09

26. (207) Kayla Woodbury, Salt Lake City — 1:02:10

27. (215) Elle Buxton, Draper — 1:02:40

28. (222) Kendell Mapp, Orem — 1:03:06

29. (226) Tara Jones, Fruit Heights — 1:03:31

30. (243) Madaline Kapetanov, Salt Lake City — 1:04:45

31. (247) Kailey Hall, Kaysville — 1:05:36

32. (248) Lexi Brown, Provo — 1:05:51

33. (250) Lindi Brown, South Jordan — 1:05:52

34. (252) Carley Milne, Cottonwood Heights — 1:06:02

35. (264) Eduarda Rocha, Salt Lake City — 1:07:28

36. (270) Carly Nunley, Salt Lake City — 1:09:07

37. (277) Emily Asay, Orem — 1:09:41

38. (292) Ella Holden, Salt Lake City — 1:11:48

39. (301) Diana Ortiz, Logan — 1:13:30

40. (332) Colleen Troxel, Sandy — 1:17:46

41. (337) Alyssa Christensen, Provo — 1:18

42. (338) Sarah Slater, Provo — 1:18:01

43. (346) Hannah Lindsey, Kaysville — 1:18:56

44. (347) Sarah Lindsey, Kaysville — 1:18:59

45. (356) Livia Hill, Bountiful — 1:20:32

46. (359) Brynne Rindlisbacher, Bluffdale — 1:21:01

47. (368) Courtney Isaac, Salt Lake City — 1:24:19

48. (381) Sariah Schmelter, Riverton — 1:25:59

49. (392) Losaline Vea, West Valley City — 1:30:05

Female 25-29

Place (Overall) Name, City — Time

1. (4) Madey Dickson, Herriman — 34:26

2. (6) Kaitlin Haviland, Logan — 34:46

3. (7) Hanna Hegemann Berens, Sandy — 34:50

4. (9) Lucy Biles, Salt Lake City — 35:17

5. (23) Maria Guy, Salt Lake City — 40:13

6. (45) Kami Lynch, Eagle Mountain — 43:11

7. (55) Denise Carlson, Grand Blanc, MI — 44:24

8. (76) Kimberly Carlson, Centerville — 47:20

9. (78) Abigail Thompson, Ephraim — 47:38

10. (80) Brooke Lynch, Kaysville — 47:46

11. (114) Madeline Luke, Salt Lake City — 52:04

12. (116) Lexi Carson, Cottonwood Heights — 52:15

13. (157) Maricela Reyes, Salt Lake City — 57:31

14. (161) Megan White, Salt Lake City — 57:49

15. (180) Chloe Swanson, Draper — 59:15

16. (209) Ella Dixon, Salt Lake City — 1:02:18

17. (210) Denali Mckinney, Salt Lake City — 1:02:20

18. (220) Stephanie Sloan, Lehi — 1:03:02

19. (232) Clare Prezzia, Salt Lake City — 1:04:01

20. (240) Emily Worrall, Salt Lake City — 1:04:33

21. (242) Amanda Kelso, Orem — 1:04:42

22. (251) Elizabeth Fucci, Cottonwood Heights — 1:05:58

23. (253) Kodie Dunn, Tooele — 1:06:14

24. (275) Holley Gregory, Logan — 1:09:38

25. (276) Hannah Parker, Salt Lake City — 1:09:39

26. (296) Collette Cook, Millcreek — 1:12:54

27. (311) Jessica Ramirez, Millcreek — 1:14:48

28. (318) Jaynee Rasband, Murray — 1:15:31

29. (319) Siu Loamanu, Taylorsville — 1:15:33

30. (324) Khemia Popa, Stansbury Park — 1:16:43

31. (327) Kelsi Cottrell, Kaysville — 1:17:14

32. (333) Maygan Lightstone, Sandy — 1:17:47

33. (342) Madeline Claude, Centerville — 1:18:45

34. (351) Maile Resta, Salt Lake City — 1:19:38

35. (363) Alexis Humphries, Logan — 1:22:29

36. (374) Jessica Taylor, Millcreek — 1:25:01

37. (388) Casey Hill, Salt Lake City — 1:28:32

38. (406) Madison Shupe, West Haven — 1:44:28

39. (415) Alisha Archibald, Millcreek — 2:06:10

Female 30-34

Place (Overall) Name, City — Time

1. (8) Megan Foley, Salt Lake City — 35:02

2. (11) Michelle Kruse, Twin Falls, ID — 37:14

3. (16) Hannah Anderson, Salt Lake City — 38:46

4. (26) Ashlynn Waite, South Jordan — 40:48

5. (73) Cyreen Haddad, Mesa, AZ — 47:06

6. (97) Chelsie Woodmansee, North Salt Lake — 50:09

7. (104) Valerie Swensen, Murray — 50:48

8. (115) Megan Thornton, North Salt Lake — 52:08

9. (126) Nicole Huston, Salt Lake City — 54:07

10. (135) Elizabeth Kiger, Salt Lake City — 54:59

11. (139) Alyssa Craig, Murray — 55:28

12. (146) Kaylee Dunn, Millcreek — 56:09

13. (151) Paige Fullmer, Providence — 56:38

14. (183) Beth Flint, West Valley City — 59:34

15. (196) Justine Kueffner, Taylorsville — 1:00:40

16. (213) Britny Flukinger, Warrenton, OR — 1:02:34

17. (216) Clare Bailey, Sandy — 1:02:48

18. (217) Amanda Clark, Omaha, NE — 1:02:50

19. (218) Shally Rowland, Bluffdale — 1:02:50

20. (223) Sheetal Ingale, North Salt Lake — 1:03:18

21. (229) Kumiko Ryther, Bluffdale — 1:03:50

22. (237) Allysen Vera, Grantsville — 1:04:25

23. (244) Suzanne Casado, Salt Lake City — 1:04:48

24. (255) Massiell German, North Salt Lake — 1:06:17

25. (266) Anjali Manyam, Bluffdale — 1:07:52

26. (273) Pamela Portocarrero, Clinton — 1:09:29

27. (274) Katherine Portocarrero, Salt Lake City — 1:09:30

28. (281) Kylie Cone, Salt Lake City — 1:09:50

29. (283) Ilaisaane Loamanu, Taylorsville — 1:10:28

30. (284) Annika Smith, South Weber — 1:10:47

31. (308) Carly Monsivais, Salt Lake City — 1:14:38

32. (322) Kesaia Taufa, Kearns — 1:16:18

33. (334) Stephanie Waitkevich, Saratoga Springs — 1:17:51

34. (341) Kristin Hancock, Layton — 1:18:32

35. (348) Shandel Cooper, Ogden — 1:19:26

36. (354) Annie Thomas, Salt Lake City — 1:19:56

37. (371) Kelsie Jensen, CARLIN, NV — 1:24:24

38. (379) Chanel Fox, Holladay — 1:25:46

39. (382) Emily Knowles, Fruit Heights — 1:26:23

40. (384) Chrissy Hinton, South Jordan — 1:26:29

41. (396) Kendra Bullough, Salt Lake City — 1:35:17

42. (399) Elise Wood, Lehi — 1:38:23

43. (405) Amy Weloth, North Ogden — 1:44:28

44. (413) Kimberly Cottrell, Lehi — 2:00:45

Female 35-39

Place (Overall) Name, City — Time

1. (14) Tiffany Schwartz, Salt Lake City — 38:22

2. (52) Kiersten Swindle, Salt Lake City — 44:01

3. (71) Camille Belcher, West Jordan — 46:48

4. (95) Meghan Flaherty, Cottonwood Heights — 49:56

5. (111) Sachiko Osterloh, Bluffdale — 51:48

6. (123) Rebecca Lilley, Albuquerque, NM — 53:45

7. (129) Eva Harris, Layton — 54:19

8. (134) Jennifer Hill, Murray — 54:43

9. (136) Liz Brown, Salt Lake City — 55:01

10. (137) Amanda Frost, Salt Lake City — 55:12

11. (152) Ligaya Kuiken, Lehi — 56:40

12. (153) Britta Bruderer, South Jordan — 57:12

13. (156) Mariko Osterloh, Bluffdale — 57:22

14. (158) Lisa Pearson, North Salt Lake — 57:37

15. (160) Megan Zollinger, Herriman — 57:40

16. (165) Sarah Willardson, Layton — 58:01

17. (167) Alexa Fine, Salt Lake City — 58:14

18. (170) Laura Wood, North Salt Lake — 58:32

19. (173) Sarah Fedderson, Salt Lake City — 58:44

20. (176) Margaret Rappleye, West Valley City — 59:04

21. (177) Jessica Jaeger, Oakley — 59:06

22. (189) Eileen Erickson, Lehi — 1:00:07

23. (190) Marli Mouritsen, Murray — 1:00:18

24. (199) Stephanie Oram, Sandy — 1:00:53

25. (200) Lauren Hardy, Windermere, FL — 1:00:54

26. (203) Natasha Adkinson, West Jordan — 1:01:14

27. (204) Erin Hunter, Millcreek — 1:01:53

28. (208) Candice Sandness, Sandy — 1:02:17

29. (212) Cindy Brough, Draper — 1:02:29

30. (224) Cara Mcintyre, Bluffdale — 1:03:20

31. (225) Shelley Colby, Star, ID — 1:03:30

32. (233) Valerie Yoder, Kearns — 1:04:03

33. (234) Mandy Figueroa, Sandy — 1:04:18

34. (238) Julie Winn, Taylorsville — 1:04:27

35. (260) Eliza Cook, Salt Lake City — 1:06:57

36. (262) Nicole Jones, Bluffdale — 1:07:14

37. (271) Laura Madsen, Snyderville — 1:09:22

38. (272) Holly Filipiak, Kensington, MD — 1:09:28

39. (278) Cynthia Lew, Murray — 1:09:42

40. (285) Lacie Davey, Elko, NV — 1:10:49

41. (291) Stacey Mcgrogan, Millcreek — 1:11:44

42. (295) Amy Wilson, Farmington — 1:12:51

43. (298) Heather Brogdon, Eagle Mountain — 1:13:01

44. (303) Katelyn Carmen, Lehi — 1:13:57

45. (309) Megan Schow, Las Vegas, NV — 1:14:39

46. (310) Rissa Nau, West Valley City — 1:14:46

47. (314) Wendy Mendoza, Salt Lake City — 1:15:07

48. (353) Sarah Thomas, Salt Lake City — 1:19:56

49. (365) Jessica Cole, Millcreek — 1:23:53

50. (372) Patricia Densley, Sandy — 1:24:32

51. (373) Brandy Aldrich, Midvale — 1:24:52

52. (376) Callie Boyce, Millcreek — 1:25:10

53. (378) Julianne Whitney, Murray — 1:25:32

54. (389) Ana Godinez, Salt Lake City — 1:28:50

55. (391) Joyce Taukafa, West Valley City — 1:30:04

56. (400) Jaya Godugu, Herriman — 1:41:50

57. (404) Silia Vaenuku, West Valley City — 1:44:09

58. (412) Danielle Mills, Lehi — 2:00:40

Female 40-44

Place (Overall) Name, City — Time

1. (24) Jami Caldwell, Kaysville — 40:13

2. (50) Ashley White, Millcreek — 43:47

3. (94) Jennifer Bowen, Salt Lake City — 49:55

4. (117) Amy Rinearson, Riverton — 52:24

5. (118) Katrina Mccullough, Bluffdale — 52:33

6. (121) Heather Staley, Draper — 53:10

7. (131) Sarah Bytheway, Fruit Heights — 54:29

8. (142) Bianca Lyon, Salt Lake City — 55:49

9. (148) Erin Gillies, Sandy — 56:20

10. (179) Kim Hadley, Woods Cross — 59:11

11. (186) Shannon Tuddenham, Salt Lake City — 59:50

12. (188) Cristina Schaub, Salt Lake City — 1:00:05

13. (202) Lindsay Eckersley, Layton — 1:01:09

14. (205) Melissa Lister, South Jordan — 1:01:55

15. (219) Cindi Hill, Plain City — 1:03

16. (235) Ronna Schrenk, Cottonwood Heights — 1:04:19

17. (236) Kristin Ray, West Jordan — 1:04:23

18. (254) Brooke Frederickson, Millcreek — 1:06:16

19. (259) Tiffani Lloyd, Silver Spring, MD — 1:06:32

20. (268) Laney Williams, Holladay — 1:08:21

21. (280) Kristin Whitaker, West Jordan — 1:09:49

22. (305) Sarah Roberts, West Jordan — 1:14:14

23. (306) Sarah Walton, Millcreek — 1:14:21

24. (307) Jana Williams, Millcreek — 1:14:22

25. (321) Kimi Christensen, Farmington — 1:16:03

26. (323) Megan Curtis, South Jordan — 1:16:31

27. (335) Jamie Hargreaves, Layton — 1:17:59

28. (350) Cori Moore, West Valley City — 1:19:34

29. (357) Holly Sutorius, Cottonwood Heights — 1:20:49

30. (366) Jill Winsor, Sandy — 1:24:09

31. (367) Vanessa Wayment, Herriman — 1:24:15

32. (386) Lindsi Barber, Lehi — 1:28

33. (397) Kamille Wardell, South Jordan — 1:35:58

34. (402) Motusi Liti, Sandy — 1:44:05

35. (403) Susana Fuatiga, West Jordan — 1:44:07

36. (409) Kate Miller, Sandy — 1:45:38

Female 45-49

Place (Overall) Name, City — Time

1. (58) Alicia Perry, Salt Lake City — 44:56

2. (69) Vanessa Christenson, Marion, IA — 46:44

3. (72) Laurissa Neuenschwander, Kaysville — 47:06

4. (81) Denise Lopez, BOUNTIFUL — 47:53

5. (88) Kristin Gibson, Saratoga Springs — 49:00

6. (92) Molly Rice, Holladay — 49:35

7. (93) Katja Vigil, Taylorsville — 49:45

8. (96) Camille Harvey, Taylorsville — 50:05

9. (108) Carmen Skidmore, Roy — 51:20

10. (138) Mindy Buxton, Draper — 55:13

11. (164) Alyssa Boone, Erda — 57:58

12. (185) Gigi Chandler, Salt Lake City — 59:39

13. (198) Esther Rowland, Highland — 1:00:50

14. (201) Anna Madison, South Jordan — 1:01:01

15. (214) Amy Hansen, Hooper — 1:02:39

16. (227) Amber Hill, Bountiful — 1:03:36

17. (230) Sarahi Dehesa, Salt Lake City — 1:03:52

18. (261) Brooke Wehrli, Herriman — 1:07:04

19. (263) Melinda Lutali, Salt Lake City — 1:07:24

20. (290) Myunga Choi, South Salt Lake — 1:11:43

21. (293) Jocelyn Sciortino Shades, Stansbury Park — 1:12:30

22. (294) Sarah Holland, Salt Lake City — 1:12:30

23. (302) Kristina Francom, South Jordan — 1:13:35

24. (315) Kerstin Bishop, Orem — 1:15:09

25. (316) Stephanie Jackson, Bountiful — 1:15:10

26. (320) Missy Omer, Millcreek — 1:16:02

27. (328) June Smith, Clearfield — 1:17:31

28. (329) Julie Willeitner, Orem — 1:17:32

29. (349) Sela Langi, Magna — 1:19:27

30. (360) Becky Black, Holladay — 1:21:56

31. (361) Rita Sutton, Salt Lake City — 1:22:15

32. (364) Amy Livingston, Millcreek — 1:22:42

33. (369) Shanna Wilson, Saint George — 1:24:20

34. (377) Satomi Biggs, Herriman — 1:25:13

35. (383) Lorelle Hall, Kaysville — 1:26:29

36. (390) Sarah Hill, Salt Lake City — 1:28:58

37. (394) Christine Rappleye, West Valley City — 1:31:13

Female 50-54

Place (Overall) Name, City — Time

1. (83) Laura Hulse, West Jordan — 48:03

2. (85) Kate Sneddon-Boyden, Salt Lake City — 48:43

3. (98) Mindy Leo, Murray — 50:17

4. (122) Amy King, South Jordan — 53:44

5. (124) Pauline Richardson, Maddiston, NA — 53:51

6. (127) Sherry Lauritzen, Taylorsville — 54:12

7. (145) Inmaculada Galan, Homewood, IL — 56:08

8. (150) Sheryl Baldwin, Montezuma Creek — 56:31

9. (166) Liza Nash, Kaysville — 58:08

10. (171) Maki Yamagata, South Salt Lake — 58:37

11. (172) Lisa Jackson, Salt Lake City — 58:42

12. (184) Keri Lawrence, Pleasant Grove — 59:35

13. (231) Holly Jones, Herriman — 1:03:55

14. (245) Kristin Jones, Fruit Heights — 1:04:57

15. (265) Karen Summerhays, Kalaheo, HI — 1:07:47

16. (267) Merilee Rowley, South Jordan — 1:08:08

17. (288) Stefanie Voigt, Cottonwood Heights — 1:11:20

18. (312) Teresa Carling Jones, South Jordan — 1:14:59

19. (326) Jennifer Burrow Sanchez, Salt Lake City — 1:16:55

20. (331) Rebecca Williams, Tooele — 1:17:46

21. (340) Patricia Van Drunen, Layton — 1:18:17

22. (352) Tracy Walker, Salt Lake City — 1:19:45

23. (355) Amy Hernandez, Ogden — 1:20:08

24. (385) Wendy Wadsworth, Salt Lake City — 1:27:09

25. (393) Kaniteli Vea, West Valley City — 1:30:05

26. (407) Jamie Chynoweth, Spanish Fork — 1:44:57

27. (408) Heather Farrimond, Kearns — 1:44:58

28. (410) Michelle Hanson, West Jordan — 1:52:43

29. (416) Deelynn Southwick, Mesa, AZ — 2:09

Female 55-59

Place (Overall) Name, City — Time

1. (90) Sydnie Carson, Salt Lake City — 49:15

2. (107) Tracey Saxey, Clearfield — 51:00

3. (120) Ellen Gregory, Apple Valley — 52:52

4. (125) Diane Anderson, West Valley City — 53:57

5. (133) Katrina Joseph, Sandy — 54:35

6. (174) Liz Jensen, Salt Lake City — 58:58

7. (181) Teresa Steele, Murray — 59:18

8. (187) Lisa Laurel, Daphne, AL — 59:54

9. (191) Marsha Ash, Riverton — 1:00:22

10. (257) Karen Warren, South Jordan — 1:06:21

11. (304) Vicki Bott, Salt Lake City — 1:14:05

12. (313) Marcie Nielsen, Salt Lake City — 1:15:01

13. (358) Marysue Floisand, Salt Lake City — 1:20:57

14. (380) Deborah Norris, Taylorsville — 1:25:47

15. (411) Shannon Nebeker, Holladay — 1:55:41

Female 60-64

Place (Overall) Name, City — Time

1. (169) Betty Winters, Ogden — 58:17

2. (175) Jacqueline Bailey, Sandy — 58:59

3. (193) Christi Snyder, Coalville — 1:00:27

4. (241) Karen Rushton, Taylorsville — 1:04:39

5. (256) Miriam Sheffield, Kaysville — 1:06:18

6. (258) Karen Olney, Grantsville — 1:06:23

7. (269) Nola Lucke, North Salt Lake — 1:08:49

8. (279) Michelle Behrmann, Riverton — 1:09:47

9. (286) Wendy Ericson, Broomfield, CO — 1:11:03

10. (289) Kirsten Stoneley, Woodland Hills, CA — 1:11:38

11. (339) Mary Mabey, Salt Lake City — 1:18:12

12. (345) Stephanie Young, Bountiful — 1:18:50

13. (370) Cathy King, Fairfield Township, OH — 1:24:21

14. (387) Cindi Pugmire, Lehi — 1:28:02

15. (395) Suzette Cottrell, Kaysville — 1:35:14

16. (401) Shelli Densley, South Jordan — 1:42:46

17. (414) Gail Richardson, Salt Lake City — 2:04:33

Female 65-69

Place (Overall) Name, City — Time           

1. (100) Anne Kilgore, Millcreek — 50:34

2. (119) Diana Brewer, South Jordan — 52:49

3. (194) Gwen Cannon, Salt Lake City — 1:00:28

4. (221) Karen Brown, Millcreek — 1:03:05

5. (362) Katy Kessinger, Cottonwood Heights — 1:22:26

1. (162) Gladys Buxton, Salt Lake City — 57:54

2. (336) Lourdes Cooke, Salt Lake City — 1:18

3. (398) Virginia Danieu, Park City — 1:36:31

Male Overall

Place (Overall) Name, City — Time

1. (1) Jared Ward, Mapleton — 27:58

2. (2) Joey Nokes, Riverton — 28:26

3. (3) Habtamu Cheney, Provo — 29:06

Male Masters

Place (Overall) Name, City — Time

1. (64) Scott Gifford, Cottonwood Heights — 34:23

Male Under 12

Place (Overall) Name, City — Time

1. (365) Logan Green, Plain City — 1:02:54

2. (374) Andrew Sneddon, Lehi — 1:04:02

3. (441) Rome Valladares, Lehi — 1:17:44

Male 12-14

Place (Overall) Name, City — Time

1. (71) Christian Stanford, ALPINE — 34:28

2. (91) Graham Judkins, Plain City — 35:54

3. (122) Maverick Dutson, Orem — 37:23

4. (152) Parker Harris, Layton — 39:06

5. (154) Isaac Fredin, LAYTON — 39:20

6. (159) Micah Hooper, Centerville — 40:01

7. (167) Kurt Perry, Riverton — 40:55

8. (168) Kyle Chipman, Orem — 41:19

9. (172) Ethan Price, Herriman — 41:32

10. (174) Atticus May, Millcreek — 41:37

11. (188) Boston Rindlisbacher, Bluffdale — 43:06

12. (200) Maxwell Christensen, Farmington — 44:55

13. (207) Cal Rowland, Highland — 45:15

14. (261) Landon Summers, Cottonwood Heights — 51:43

15. (266) Jonah Archibald, Salt Lake City — 52:12

16. (270) Aiden Fedderson, Salt Lake City — 52:30

17. (286) Samuel Williams, Millcreek — 54:07

18. (299) Brigham Scown, Tooele — 55:09

19. (337) Carson Mackey, Layton — 58:24

20. (339) Andrew Greatorex, Salt Lake City — 59:10

21. (354) Eric Pierson, Cottonwood Heights — 1:00:31

22. (355) Ryan Davis, Cottonwood Heights — 1:00:32

23. (427) Henry Christensen, Farmington — 1:14:42

Male 15-18

Place (Overall) Name, City — Time

1. (10) Kyle Steadman, Orem — 30:46

2. (14) Vance Langston, Cottonwood Heights — 31:20

3. (19) Sam Ghiz, Riverton — 31:43

4. (20) Aaron Eskelson, Layton — 31:46

5. (21) Tk Munanui, West Jordan — 31:49

6. (23) Corbin Randall, Bluffdale — 32:12

7. (25) Jacob Scott, Kaysville — 32:20

8. (27) Gabe Hooper, Centerville — 32:22

9. (28) Tanner Orton, South Jordan — 32:23

10. (29) Ethan Lund, Farmington — 32:26

11. (31) Isaac Lundberg, Kaysville — 32:32

12. (32) Jonny Reed, Kaysville — 32:40

13. (33) Mason Sidwar, Eagle Mountain — 32:44

14. (34) Weston Egnew, Bountiful — 32:47

15. (37) Maxwell Wright, Orem — 32:50

16. (39) Landon Nunley, Riverton — 32:53

17. (42) Peter Gehring, Centerville — 33:00

18. (44) Isaiah Gilbert, South Jordan — 33:05

19. (45) Ezra Nelson, Lehi — 33:10

20. (47) Davis Rydman, Layton — 33:14

21. (49) Dalin Holje, Layton — 33:19

22. (50) Garrison Johnson, North Ogden — 33:22

23. (52) Carter Summers, Cottonwood Heights — 33:30

24. (53) Tyson Gubler, Riverton — 33:31

25. (54) Richard Caleb Mcdonald, South Jordan — 33:40

26. (56) Hayden Hooper, Bountiful — 33:47

27. (58) Jj Allen, Stansbury Park — 33:50

28. (59) Ashton Pedersen, Herriman — 34:02

29. (60) Tyler Palmer, Alpine — 34:02

30. (61) Izaac Crosland, Farmington — 34:10

31. (62) Alex Maxfield, West Jordan — 34:12

32. (63) Joshua Nicolaides, Morgan — 34:15

33. (65) Isaac Allen, South Jordan — 34:23

34. (66) Elias Nalder, Layton — 34:23

35. (67) Ryan Rich, Tooele — 34:25

36. (68) Hayden Arbuckle, Centerville — 34:26

37. (70) Joey Burton, Layton — 34:27

38. (72) Aiden Thorne, Layton — 34:29

39. (74) Harrison Hughs, Kaysville — 34:39

40. (75) Wes Peterson, Orem — 34:41

41. (78) Cade Rawlings, Kaysville — 34:45

42. (79) Jonathan Fowles, Sandy — 34:47

43. (80) Brenen Elliott, Holladay — 34:55

44. (81) Brock Norseth, Sandy — 34:56

45. (82) Lucas Ramage, North Ogden — 35:07

46. (83) Evan Reinhart, Stansbury Park — 35:11

47. (84) Sage Humphrey, Ridgefield, CT — 35:17

48. (85) Colton Cranney, Price — 35:19

49. (86) Carter Rawlings, Kaysville — 35:22

50. (87) Stoker Thornley, Layton — 35:34

51. (88) Ben Hyde, West Bountiful — 35:40

52. (89) Gavin Alder, Riverton — 35:46

53. (90) Will Evershed, South Jordan — 35:48

54. (92) Mike Sabin, Willard — 35:57

55. (93) Kyler Poulson, Riverton — 35:57

56. (94) Guy Kruger, Holladay — 35:57

57. (96) Treson Swenson, Layton — 36:00

58. (97) Ivan Van Drimmelen, Kaysville — 36:05

59. (98) Brooks Anderton, Morgan — 36:06

60. (99) David Tervort, Kaysville — 36:10

61. (101) Tyndale Curtis, West Jordan — 36:22

62. (102) Easton Humes, Price — 36:24

63. (103) Owen Rogers, Stansbury Park — 36:24

64. (104) Billy Kinsey, Salt Lake City — 36:26

65. (106) Will Hyde, West Bountiful — 36:28

66. (107) Matthew Curtis, West Jordan — 36:31

67. (109) Calvin Whaley, Orem — 36:34

68. (110) Josh Halverson, Kaysville — 36:39

69. (111) Hunter Robinson, Herriman — 36:43

70. (113) Ari Wilson, Stansbury Park — 36:55

71. (114) Zeke Mitchell, Salt Lake City — 37:02

72. (115) Tiberius Putnam, Perry — 37:02

73. (116) Ammon Larsen, Orem — 37:08

74. (118) Logan Mcevoy, Price — 37:10

75. (121) Christopher Tippets, North Ogden — 37:21

76. (123) Spencer Butler, Price — 37:23

77. (124) Isaiah Lange, Evanston, WY — 37:24

78. (125) Bennett Harkness, North Ogden — 37:31

79. (126) Dallin Humes, Price — 37:32

80. (128) Cruz Hazen, Sandy — 37:36

81. (130) Eddy Wall, Millcreek — 37:38

82. (134) Bryce Arbuckle, Centerville — 37:49

83. (135) Aaron Jowers, Magna — 37:52

84. (137) Keith Mcallister, Orem — 37:58

85. (142) Noah Nelson, Lehi — 38:39

86. (144) Lincoln Swan, Layton — 38:49

87. (145) Zac Ingles, Cottonwood Heights — 38:49

88. (147) Isaac Sohler, Orem — 39:01

89. (150) Colin Pugmire, Layton — 39:04

90. (151) Tyler Morgan, Stansbury Park — 39:06

91. (155) Jayden Dean, Pleasant View — 39:31

92. (156) Sam Hooper, Centerville — 39:43

93. (157) Zach Whiting, Holladay — 39:44

94. (158) Cannon Christensen, Farmington — 39:57

95. (160) Mckay Nalder, Layton — 40:05

96. (166) Samuel Rooney, Eagle Mountain — 40:53

97. (169) Cade Shannon, Eagle Mountain — 41:27

98. (170) Austin Radel, Sandy — 41:28

99. (177) Tanner Pulsipher, Farmington — 41:52

100. (180) Bracken Hanson, Price — 42:08

101. (183) Jay Remington, Centerville — 42:48

102. (184) Jake Pugmire, Layton — 42:51

103. (185) G Perry, Riverton — 42:58

104. (187) Bryson Hall, Kaysville — 43:00

105. (189) Joshua Jackson, Salt Lake City — 43:10

106. (193) Matthew Price, Lehi — 43:48

107. (197) Landen Taysom, Eagle Mountain — 44:30

108. (198) Payton Mackey, Layton — 44:42

109. (205) Myckle Ashmore, West Valley City — 45:12

110. (212) Zachary Olsen, Herriman — 45:50

111. (215) Ethan Curtis, South Jordan — 45:57

112. (217) Seth Carlin, Sandy — 46:03

113. (229) Cam Allred, Syracuse — 47:58

114. (233) Taylor Porter, Lehi — 48:17

115. (236) Carter Adams, Holladay — 48:24

116. (240) Tyler Hall, Kaysville — 48:55

117. (248) Josue Garcia Ruiz, West Valley City — 50:26

118. (252) Treyton Brown, South Jordan — 51:15

119. (275) Thomas Jones, South Jordan — 53:06

120. (318) Valentino Pichardo, Midvale — 56:40

121. (320) Caleb Robinson, Kimberly, ID — 56:45

122. (321) Kaleb Hardy, Windermere, FL — 56:47

123. (401) Noah Jones, South Jordan — 1:07:57

124. (431) Skyler Biggs, Herriman — 1:15:15

Male 19-24

Place (Overall) Name, City — Time

1. (5) Jakob Tew, South Salt Lake — 29:38

2. (6) Dalton Mortensen, Bountiful — 29:41

3. (8) Bowen Martin, Page, AZ — 30:19

4. (12) Logan Dana, South Jordan — 30:59

5. (15) Quinton Read, St. George — 31:32

6. (18) Chris Barrientos, 84606 — 31:39

7. (26) Isaac Rasmussen, Highland — 32:21

8. (30) Donny Speas, Columbus, OH — 32:30

9. (40) Dan Powell, Cottonwood Heights — 32:54

10. (41) Brad Murray, Provo — 32:57

11. (48) Samuel Bennett, Sandy — 33:16

12. (55) Samuel Gerlach, Perry — 33:41

13. (69) Corbin Martin, Page, AZ — 34:27

14. (73) Derek Ashby, Provo — 34:39

15. (76) Joshua Peters, Provo — 34:42

16. (95) Koa Shutt, Lehi — 35:58

17. (108) Jeffrey Agren, Logan — 36:31

18. (131) Arden Cook, Brigham City — 37:40

19. (136) Trent Chipman, Orem — 37:56

20. (140) Ethan Maxfield, West Jordan — 38:32

21. (141) Isaac Neuenschwander, Kaysville — 38:34

22. (179) Logan Florence, Columbus, OH — 41:55

23. (186) Spencer Hall, Kaysville — 42:59

24. (196) Landon Edwards, West Jordan — 44:26

25. (203) Gordon Madison, South Jordan — 45:03

26. (208) Christopher Damond, Salt Lake City — 45:20

27. (221) Tanner Kofoed, Layton — 46:51

28. (242) Dakota Edmonds, West Valley City — 49:08

29. (259) Connor Jones, Kaysville — 51:36

30. (268) Carter Bullock, Salt Lake City — 52:16

31. (269) Kenny Kocherscheidt, Draper — 52:19

32. (271) Jace Callor, Salt Lake City — 52:40

33. (280) Ian Clayton, Salt Lake City — 53:49

34. (282) Porter Dansie, Hurricane — 53:56

35. (290) Coit Nelson, Riverton — 54:24

36. (303) Alex Zang, Salt Lake CIty — 55:37

37. (335) Haylee Chapman, West Point — 58:15

38. (345) Nathan Jones, Herriman — 59:50

39. (347) Isaac Workman, North Salt Lake — 59:57

40. (387) Cannon Gadd, Kaysville — 1:05:36

41. (400) Braxton Reed, South Salt Lake — 1:07:40

Male 25-29

Place (Overall) Name, City — Time

1. (4) Jacob Heslington, Provo — 29:37

2. (9) Jaydn Asay, Orem — 30:36

3. (11) Sean Oconnor, Salt Lake City — 30:56

4. (22) Nathan Stringham, Salt Lake City — 31:52

5. (35) Andrew Allen, Saint George — 32:47

6. (36) Jake Lee, Pleasant View — 32:49

7. (43) Marcus Dickson, Herriman — 33:01

8. (51) Jared Murphy, Provo — 33:27

9. (105) Joshua Perez, Herriman — 36:27

10. (129) Justin Sheets, Ogden — 37:37

11. (149) Will Trelease, Herriman — 39:04

12. (165) Daniel Humble, Salt Lake City — 40:43

13. (171) Kye Nielsen, Salt Lake City — 41:29

14. (213) Henry Hall, North Ogden — 45:52

15. (224) Josh Garff, Salt Lake City — 47:30

16. (241) Ian Watson, Draper — 49:00

17. (247) Andy Parzynski, Millcreek — 50:06

18. (256) Matthew Brayton, Midvale — 51:24

19. (276) Hunter Basche, Salt Lake City — 53:31

20. (304) Tyler Maxfield, North salt lake — 55:38

21. (305) Jordan Webster, Draper — 55:41

22. (312) Jaron Corbett, Lehi — 56:13

23. (330) Jared Thompson, Ephraim — 58:06

24. (333) Nick Mena, Provo — 58:15

25. (334) Michael Dellenbach, Holladay — 58:15

26. (336) Cal Cazier, Salt Lake City — 58:18

27. (338) Easton Gibson, Saratoga Springs — 58:55

28. (368) Jordan Jensen, Midvale — 1:03:10

29. (373) Christian Schraegle, Salt Lake City — 1:04

30. (375) Brayden Jones, Fruit Heights — 1:04:16

31. (376) Logan Leavitt, Taylor — 1:04:20

32. (377) Jayden Zundel, South Jordan — 1:04:25

33. (379) Dennis Christensen, Provo — 1:04:43

34. (399) Raymond Hightower, Layton — 1:07:30

35. (404) Bryce Robinson, Kimberly, ID — 1:08:31

36. (410) Antonio Resta, Salt Lake City — 1:09:29

37. (430) Chad Carter, North Pole, AK — 1:15

38. (432) Jayden Rasband, Murray — 1:15:15

39. (433) Eduardo Ortiz, Holladay — 1:15:21

40. (456) Ryan Ferree, Salt Lake City — 1:25:46

41. (470) Merrick Mcdonald, Salt Lake City — 1:45:38

Male 30-34

Place (Overall) Name, City — Time

1. (7) Jarred Iacovelli, Salt Lake City — 29:52

2. (13) Jason Lynch, Kaysville — 31:08

3. (38) Kevin Allen, Salt Lake City — 32:51

4. (46) Scotty Mckeel, Riverton — 33:14

5. (143) Benjamin Jacobson, Farmington — 38:41

6. (153) Troy Winder, Sandy — 39:08

7. (178) Russell Olsen, Logan — 41:53

8. (182) Ben Fager, West Jordan — 42:37

9. (209) Erik Nilsson, Salt Lake City — 45:23

10. (216) Brandon Bowen, Holladay — 46:02

11. (219) Mark Reese, Salt Lake City — 46:26

12. (227) Wade Young, Salt Lake City — 47:47

13. (234) Joe Hastings, West Jordan — 48:19

14. (237) Brock Robison, Eagle Mountain — 48:27

15. (277) Jeremy Harper, Laveen, AZ — 53:32

16. (291) Joshua Goodmansen, Salt Lake City — 54:39

17. (300) Bryan Call, Millcreek — 55:20

18. (315) Jose Ortega, Murray — 56:25

19. (317) Sean Fullmer, Providence — 56:38

20. (340) Pasha Galayda, South Salt Lake — 59:12

21. (349) Niko Amaya, Millcreek — 1:00:16

22. (361) Christopher Douangdara, South Salt Lake — 1:02:18

23. (363) Andrew Dellenbach, Holladay — 1:02:35

24. (382) Valentina Douangdara, South Salt Lake — 1:05:08

25. (385) Dan Thirsk, Riverton — 1:05:16

26. (396) Emilio Santiago, South Salt Lake — 1:06:46

27. (402) Aditya Kulkarni, Salt Lake City — 1:08:23

28. (407) Devin Mahoney, West Jordan — 1:09:04

29. (414) Stephen Dona, Salt Lake City — 1:10:58

30. (415) Mazi Rakhsha, Sandy — 1:11:02

31. (417) James Stenquist, Clearfield — 1:12:08

32. (424) Joshua Hagemeyer, Farmington — 1:13:12

33. (435) Zachary Cottrell, Lehi — 1:15:35

34. (438) Alvin Gilbert, Salt Lake City — 1:17:29

35. (440) Abhinay Somani, Murray — 1:17:43

36. (447) Brendan Arita, Salt Lake City — 1:19:46

37. (466) Isaac Wood, Lehi — 1:38:23

Male 35-39

Place (Overall) Name, City — Time

1. (16) Jeff Manning, Pleasant Grove — 31:37

2. (17) Mark Currell, Bountiful — 31:38

3. (24) David Rasmussen, Springville — 32:17

4. (57) Brian Summers, Sandy — 33:50

5. (77) Adam Clark, Provo — 34:42

6. (100) Matt Polifka, Saratoga Springs — 36:11

7. (112) Nate Lloyd, Salt Lake City — 36:52

8. (120) Miles Borcik, Salt Lake City — 37:21

9. (127) Anatoliy Zharkikh, Cottonwood Heights — 37:35

10. (132) James Ogilvie, Cottonwood Heights — 37:45

11. (139) Steven Swensen, Murray — 38:29

12. (146) Jason Judkins, Plain City — 38:54

13. (148) Matthew Williams, Salt Lake City — 39:02

14. (161) Brandon Olson, Lehi — 40:13

15. (164) Bryan Winn, Taylorsville — 40:41

16. (175) Jeremy Brown, Salt Lake City — 41:40

17. (176) Mike Hancock, Layton — 41:46

18. (181) Brandon Kingman, Cincinnati, OH — 42:27

19. (195) Jason Myers, Salt Lake City — 44:07

20. (218) Daniel Wallingford, Salt Lake City — 46:14

21. (230) Lee Smither, Ogden — 48:05

22. (243) John Sigmon, Sandy — 49:09

23. (258) William Thomsen, Salt Lake City — 51:31

24. (267) Christopher Sharp, Sandy — 52:16

25. (278) Steele Jensen, Salt Lake City — 53:43

26. (284) Casey Lewis, Mesa, AZ — 53:59

27. (295) Joe Domiter, Millcreek — 54:57

28. (296) Truman Schenck, Millcreek — 54:57

29. (298) Nash Lockie, Cottonwood Heights — 54:59

30. (301) Jason Frost, Reston, VA — 55:20

31. (306) Benjamin Hardy, Windermere, FL — 55:47

32. (308) Tyson Cullimore, Draper — 55:56

33. (309) Erwin Portillo Jr, South Jordan — 56:00

34. (311) Taylor Wamsley, Millcreek — 56:08

35. (313) Paul Kuiken, Lehi — 56:18

36. (314) James Despain, Millcreek — 56:19

37. (322) Chris Rowe, Salt Lake City — 56:52

38. (329) Matthew Blaser, Cottonwood Heights — 58:04

39. (342) Kevin Garcia, Cottonwood Heights — 59:29

40. (344) Trevor Filipiak, Kensington, MD — 59:50

41. (358) Brian Donovan, Clearfield — 1:01:04

42. (372) Tabarri Hamilton, Bountiful — 1:03:55

43. (384) Ty Christiansen, Millcreek — 1:05:13

44. (394) Adam Aurich, Ogden — 1:06:22

45. (412) Jonathan Behrmann, Herriman — 1:09:48

46. (429) Tony Stark, Vineyard — 1:14:55

47. (434) Jamison Brogdon, Eagle Mountain — 1:15:21

48. (449) Vijayamahantesh Math, Draper — 1:21

49. (467) Scott Richardson, Salt Lake City — 1:39:55

Male 40-44

Place (Overall) Name, City — Time

1. (162) John Hatch, Provo — 40:30

2. (163) Paul Dixon, Centerville — 40:36

3. (173) David White, La Verne, CA — 41:37

4. (190) Eddie Ayala, North Salt Lake — 43:24

5. (194) Collin Ferre, West Jordan — 44:00

6. (204) Andrew Olson, Ashburn, VA — 45:06

7. (210) Brian Nicholls, Salt Lake City — 45:33

8. (211) Sam Larson, Sandy — 45:38

9. (238) Steve Archibald, Riverton — 48:33

10. (245) Phil Hornberger, Carlsbad, CA — 49:17

11. (250) Matthew Wright, Layton — 50:47

12. (279) Bryan Grady, Salt Lake City — 53:45

13. (287) Anoop Ashok, Herriman — 54:10

14. (289) Jason Carlton, Draper — 54:24

15. (292) Nolan Adams, cottonwood heights — 54:39

16. (297) Daniel Murphy, North Salt Lake — 54:58

17. (307) Robert Trishman, SALT LAKE CITY — 55:52

18. (362) Gediminas Cesevicius, Lemont, IL — 1:02:32

19. (370) Brent Mackey, Layton — 1:03:37

20. (386) Cosme Salazar, Holladay — 1:05:22

21. (411) Kelli Brown, South Jordan — 1:09:33

22. (413) Shea Whitaker, West Jordan — 1:09:49

23. (423) Robert Hall, Kaysville — 1:13:10

24. (428) Julio Duran, Bountiful — 1:14:42

Male 45-49

Place (Overall) Name, City — Time

1. (117) Sanford White, Millcreek — 37:09

2. (119) Theo Martin, Page, AZ — 37:14

3. (138) Curtis Waite, Riverton — 38:00

4. (199) Ray Chipman, Orem — 44:42

5. (201) Justin Elliss, West Valley City — 44:56

6. (220) Dan Dowdle, Riverton — 46:48

7. (226) Jonathan Jackson, Heber City — 47:44

8. (231) Mike Allred, Syracuse — 48:08

9. (232) Spencer Rice, Holladay — 48:11

10. (239) Josh Stewart, Salt Lake City — 48:46

11. (244) Mike Tiakel Strauss, Orem — 49:11

12. (249) John Hunt, Salt Lake City — 50:46

13. (251) Jeremy Wood, Taylorsville — 50:54

14. (254) Rawl Wharton, Holladay — 51:22

15. (260) Randy Rindlisbacher, Bluffdale — 51:41

16. (265) David Vierkant, Sandy — 52:02

17. (273) Tim Porter, Lehi — 52:43

18. (288) Robby Duncan, West Jordan — 54:18

19. (325) Matt Nelson, Riverton — 57:04

20. (357) Chris Madison, South Jordan — 1:01

21. (367) Nate Hill, Plain City — 1:02:59

22. (388) Paul Gadd, Kaysville — 1:05:36

23. (397) Ethan Wehrli, Herriman — 1:07:05

24. (406) Clint Zundel, South Jordan — 1:08:50

25. (408) Stan Olson, Sandy — 1:09:27

26. (416) Doug Hansen, Riverton — 1:11:28

27. (425) Jeremy Hall, Ogden — 1:13:26

28. (443) Rommel Valladares, Lehi — 1:17:44

29. (457) Stephen Purser, West Jordan — 1:25:59

Male 50-54

Place (Overall) Name, City — Time

1. (133) Vincent Han, Provo — 37:48

2. (191) Michael Bergquist, Salt Lake City — 43:28

3. (202) Tyler Perry, Riverton — 44:56

4. (214) T.J. Buxton, Draper — 45:56

5. (228) Brett Abildso, Salt Lake City — 47:56

6. (235) Jonathan Boyd, Kaysville — 48:21

7. (246) Jason Rowland, Highland — 49:36

8. (257) Jeff Jones, Fruit Heights — 51:25

9. (262) Matthew Baldwin, Montezuma Creek — 51:45

10. (272) Michael King, South Jordan — 52:41

11. (274) Shon Robinson, Kimberly, ID — 53:05

12. (293) Robert Vigil, South Jordan — 54:45

13. (324) Jason Burrow Sanchez, Salt Lake City — 56:55

14. (328) Louis Hernandez, West Valley City — 57:55

15. (331) Julio Espinoza, Salt Lake City — 58:09

16. (341) Glovany Rocha, Salt Lake City — 59:12

17. (343) Byron Lawrence, Pleasant Grove — 59:34

18. (346) Al Tolentino, Draper — 59:51

19. (351) Brent Soderborg, Pakkret, NA — 1:00:22

20. (371) David Koldewyn, Salt Lake City — 1:03:52

21. (383) Joseph Montoya, Herriman — 1:05:08

22. (389) Scott Hall, Kaysville — 1:05:40

23. (398) Blaine Mathison, Salt Lake City — 1:07:24

24. (409) Jason Mcphie, Sandy — 1:09:29

25. (444) Thomas Hrabal, Herriman — 1:18:15

26. (446) Dana Morrey, Highland — 1:19:41

27. (468) Bob Hanson, West Jordan — 1:42:11

Male 55-59

Place (Overall) Name, City — Time

1. (206) Tim Barnes, Mountain Green — 45:13

2. (222) Wayne Jensen, West Valley City — 47:03

3. (223) Michael Laputka, Salt Lake City — 47:25

4. (225) Z Winston, Dallas, TX — 47:44

5. (253) Perry Hacker, Salt Lake City — 51:18

6. (263) Jr Lutali, Salt Lake City — 51:46

7. (294) Andy Ludwig, Salt Lake City — 54:56

8. (326) Eric Short, South Weber — 57:39

9. (348) Stephen Waitkevich, Saratoga Springs — 59:59

10. (350) Reid Hales, DRAPER — 1:00:18

11. (352) Allyson Haws, Bluffdale — 1:00:23

12. (360) Douglas Jones, Herriman — 1:02

13. (366) James Galeas, Salt Lake City — 1:02:56

14. (369) Jeffrey Cain, Lake Stevens, WA — 1:03:32

15. (378) Frank Liebmann, American Fork — 1:04:35

16. (380) Ken Clark, Bluffdale — 1:05:04

17. (392) Vince Kanegae, West Jordan — 1:06:10

18. (405) David Dellenbach, Holladay — 1:08:34

19. (426) Steve Draney, Salt Lake City — 1:14:06

20. (445) David Foster, Kitty Hawk, NC — 1:18:16

21. (448) Luigi Resta, Salt Lake City — 1:20:35

22. (454) Blake Bird, Millcreek — 1:24:16

23. (459) Dave Nash, Kaysville — 1:29:48

24. (465) Andy Floisand, Salt Lake City — 1:37:20

25. (469) Bob Bergman, South Weber — 1:44:54

26. (471) Daniel Stober, Herriman — 1:50:42

Male 60-64

Place (Overall) Name, City — Time

1. (192) Michael Cahill, Salt Lake City — 43:44

2. (255) Jesse Moreno, Stansbury Park — 51:23

3. (281) David Layton, Centerville — 53:56

4. (283) John Snyder, Coalville — 53:57

5. (302) George Nail, Frisco, TX — 55:25

6. (310) Roger Johnsen, Holladay — 56:04

7. (319) Arthur Warsoff, Salt Lake City — 56:40

8. (323) Keven Rowe, Salt Lake City — 56:52

9. (332) Regan Rasband, Draper — 58:12

10. (353) Faron Young, Bountiful — 1:00:25

11. (356) Frank Zang, Salt Lake CIty — 1:00:53

12. (364) Dave Fischer, Highland — 1:02:44

13. (381) Terrence Bride, Ogden — 1:05:04

14. (393) Dale Warren, South Jordan — 1:06:19

15. (395) Eduardo Ayala Sr, North Salt Lake — 1:06:31

16. (420) Jeff Begley, Canton-de-Hatley, NA — 1:12:20

17. (421) Brian Congreve, Harrisville — 1:12:47

18. (436) Bruce Olney, Grantsville — 1:15:49

19. (453) Wayne Pullan, Salt Lake City — 1:22:39

20. (460) Ben Mehr, Kaysville — 1:30:20

21. (462) Andrew Pullens, Sandy — 1:31:50

22. (464) Randy Jensen, Salt Lake City — 1:34:42

Male 65-69

Place (Overall) Name, City — Time

1. (264) Michael Barrus, Mapleton — 52:01

2. (316) Jossy Swain, Sandy — 56:29

3. (390) Ludwig Willeitner, Sandy — 1:05:50

4. (391) Lamar Ewell, Midvale — 1:06

5. (403) Gregory Behrmann, Riverton — 1:08:31

6. (419) Gilbert N Porter, Orem — 1:12:13

7. (422) Todd Stevenson, Fruit Heights — 1:12:50

8. (439) Blair Cox, Salt Lake City — 1:17:37

9. (442) Dj Carlin, Sandy — 1:17:44

10. (450) Dale Johnson, Keedysville, MD — 1:21:47

11. (451) James Grua, Salt Lake City — 1:22:08

12. (455) Jared Lucero, Salt Lake City — 1:25:33

Male 70-79

Place (Overall) Name, City — Time

1. (285) Garth Gatrell, Layton — 54:01

2. (327) Paul Norris, Henderson, NV — 57:43

3. (359) David Martinez, Midvale — 1:01:39

4. (418) Robert Bigelow, Salt Lake City — 1:12:11

5. (437) Steve Killpack, Salt Lake City — 1:16:43

6. (452) Clark Hinckley, Salt Lake City — 1:22:15

7. (458) Lorin Barker, Salt Lake City — 1:28:53

8. (463) Roger Livingston, Salt Lake City — 1:32:28

Male 80-89

Place (Overall) Name, City — Time

1. (461) Stephen Stathis, Holladay — 1:30:53

2. (472) Darryl Beardall, Santa Rosa, CA — 2:09:12

3. (473) Richard Carling, Salt Lake City — 2:27:58

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