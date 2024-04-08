Timpview’s Emma Lillywhite lines up her ball as she competes in the 5A girls High School State Championships at Remuda Golf Course in Ogden on Tuesday, May 9, 2023. | Scott G Winterton, Deseret News

By James Edward

Region 4

Overall standings (through two matches)

Stroke average — School

  • 402 — West Jordan
  • 419 — Cyprus
  • 474 — Taylorsville

Individual standings

Stroke average — School

  • 96 — Jaycee Garcia, West Jordan
  • 100.5 — Baylee Berg, West Jordan
  • 101 — Jovi Farmer, West Jordan
  • 101.5 — Addi Youngdell, Cyprus
  • 102 — Madi Hongell, Cyprus
  • 104 — Taylor Smith, West Jordan
  • 106 — Brooke Fresh, Cyprus
  • 109.5 — Brinley Shields, Taylorsville
  • 110 — Katie Chandra, Cyprus
  • 111 — Taylor Fresh, Cyprus

Most recent tournament (March 25)

At Meadowbrook Golf Course

  • 96 — Jaycee Garcia, West Jordan
  • 96 — Jovi Farmer, West Jordan
  • 98 — Addi Youngdell, Cyprus
  • 103 — Baylee Berg, West Jordan
  • 103 — Taylor Smith, West Jordan
  • 104 — Madi Hongell, Cyprus
  • 104 — Brinley Shields, Taylorsville
  • 106 — Brooke Fresh, Cyprus
  • 113 — Taylor Fresh, Cyprus
  • 115 — Katie Chandra, Cyprus

Region 5

Overall standings (through two matches)

Stroke average — School

  • 320.5 — Bonneville
  • 355.5 — Clearfield
  • 361.5 — Viewmont
  • 358 — Bountiful
  • 359 — Woods Cross
  • 370 — Northridge
  • 390 — Box Elder
  • 414.5 — Roy

Individual standings

Stroke average — School

  • 74.5 — Whitni Johnson, Bonneville
  • 74.5 — Cameron Moffat, Clearfield
  • 76.5 — Isabel Wade, Northridge
  • 79.5 — Cambria Ohlsen, Bountiful
  • 79.5 — Ivy Herrick, Bonneville
  • 84.5 — Karissa Goff, Viewmont
  • 83 — Anna Umbrell, Bonneville
  • 83.5 — Mia Marberger, Bonneville
  • 84.5 — Emma Hess, Clearfield
  • 85.5 — Brea Patterson, Bountiful

Most recent tournament (March 27)

At Crane Field Golf Course

  • 73 — Cameron Moffat, Clearfield
  • 74 — Whitni Johnson, Bonneville
  • 74 — Ivy Herrick, Bonneville
  • 76 — Cambria Ohlsen, Bountiful
  • 78 — Isabel Wade, Northridge
  • 80 — Brea Patterson, Bountiful
  • 80 — Emma Hess, Clearfield
  • 83 — Mia Marburger, Bonneville
  • 84 — Karissa Goff, Viewmont
  • 85 — Kennedee Pearson, Woods Cross
  • 85 — Avree Clark, Woods Cross

Region 6

Overall standings (through one match)

Stroke average — School

  • 321 — Skyline
  • 362 — Olympus
  • 389 — Brighton
  • 393 — East
  • 410 — Alta
  • 437 — Highland

Individual standings

Stroke average — School

69 — Ashley Lam Skyline

77 — Cate Cook Brighton

79 — Avery Kraatz, Skyline

84 — Campbell Kato, Olympus

85 — Tristyn Green, Skyline

86 — Bailey Sundberg, Skyline

89 — Tegan Halloran, Skyline

90 — Bekah Peay, Olympus

92 — Whitney Grant, East

93 — Hailey, Martin, Olympus

Most recent tournament (March 27)

At Mountain View Golf Course

  • 69 — Ashley Lam Skyline
  • 77 — Cate Cook Brighton
  • 79 — Avery Kraatz, Skyline
  • 84 — Campbell Kato, Olympus
  • 85 — Tristyn Green, Skyline
  • 86 — Bailey Sundberg, Skyline
  • 89 — Tegan Halloran, Skyline
  • 90 — Bekah Peay, Olympus
  • 92 — Whitney Grant, East
  • 93 — Hailey, Martin, Olympus
  • 93 — Trinity Sauk, Alta

Region 7

Overall standings (through one match

Stroke average — School

  • 327 — Timpview
  • 341 — Salem Hills
  • 355 — Spanish Fork
  • 388 — Springville
  • 405 — Wasatch
  • 434 — Maple Mountain
  • 481 — Cedar Valley

Individual standings

Stroke average — School

  • 70 — Emma Lillywhite, Timpview
  • 74 — Sage Hubbs, Salem Hills
  • 75 — Katelin Bingham, Spanish Fork
  • 76 — Navy Hubbs, Salem Hills
  • 78 — Seneti Toluta’u, Timpview
  • 86 — Tehya Geake, Wasatch
  • 87 — Ali Smith, Springville
  • 88 — Kate Miller, Timpview
  • 90 — Ileigh Carlson, Spanish Fork
  • 91 — Sam Ellis, Timpview

Most recent tournament

At Canyon Hills Golf Course

  • 70 — Emma Lillywhite, Timpview
  • 74 — Sage Hubbs, Salem Hills
  • 75 — Katelin Bingham, Spanish Fork
  • 76 — Navy Hubbs, Salem Hills
  • 78 — Seneti Toluta’u, Timpview
  • 86 — Tehya Geake, Wasatch
  • 87 — Ali Smith, Springville
  • 88 — Kate Miller, Timpview
  • 90 — Ileigh Carlson, Spanish Fork
  • 91 — Sam Ellis, Timpview

Region 12

Overall standings (through two matches)

Stroke average — School

  • 350.5 — Richfield
  • 381.5 — Juab
  • 436.5 — Emery
  • 436.5 — Manti
  • 468.5 — Delta
  • 501.5 — North Sanpete
  • 539.5 — Canyon View

Individual standings

Stroke average — School

  • 84 — Brielle Jolley, Richfield
  • 84 — Shelby Gardner, Richfield
  • 86.5 — Carly West, Carbon
  • 88 — Reagan Lynn, Juab
  • 89.5 — Hallie Janes, Richfield
  • 90 — Ashlyn Matheson, Juab
  • 90.5 — Jessica Applegarth, North Sanpete
  • 93 — Mya Malcom, Richfield
  • 94.5 — Abbee Albrecht, Richfield
  • 95 — Mia Lewis, Richfield
  • 95.5 — Grace Simms, Carbon
  • 100.5 — Callie McPherson, Juab

Most recent tournament (April 1)

At Carbon Country Club Golf Course

  • 82 — Shelby Gardner, Richfield
  • 83 — Jessica Applegarth, North Sanpete
  • 85 — Ashlyn Matheson, Juab
  • 87 — Brielle Jolley, Richfield
  • 88 — Carly West, Carbon
  • 88 — Reagan Lynn, Juab
  • 90 — Hallie Janes, Richfield
  • 93 — Mya Malcom, Richfield
  • 95 — Abbee Albrecht, Richfield
  • 96 — Saige Gould, Juab

Region 13

Overall standings (through four matches)

Stroke average — School

  • 381.5 — Morgan
  • 383 — Union
  • 419.25 — Grantsville
  • 431.25 — Ogden
  • 451.25 — Ben Lomond
  • 518.5 — South Summit

Individual standings

Stroke average — School

  • 84 — Brooklyn Brown Union
  • 87.75 — Jane Poll Morgan
  • 90 — Riley McBride Grantsville
  • 95 — Kenadee Benson Morgan
  • 97 — Presley Hester Ben Lomond
  • 97.5 — Camden Smith Morgan
  • 100 — Kaycie Payne Ogden
  • 100.75 — Mekaea Richman Union
  • 101 — Emeree Harrison Union
  • 101.25 — Ashlyn Noss Morgan

Most recent tournament (March 25)

At El Monte Golf Course

  • 77 — Jane Poll Morgan
  • 81 — Brooklyn Brown Union
  • 86 — Riley McBride Grantsville
  • 91 — Kaycie Payne Ogden
  • 93 — Valencia Johansen Ben Lomond
  • 94 — Kennadee Benson Morgan
  • 96 — Presley Hester Ben Lomond
  • 97 — Camden Smith Morgan
  • 97 — Cheznie Cook Union
  • 97 — Mekaea Richman Union