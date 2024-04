Timpview’s Emma Lillywhite lines up her ball as she competes in the 5A girls High School State Championships at Remuda Golf Course in Ogden on Tuesday, May 9, 2023.

Region 4

Overall standings (through two matches)

Stroke average — School

402 — West Jordan

419 — Cyprus

474 — Taylorsville

Individual standings

Stroke average — School

96 — Jaycee Garcia, West Jordan

100.5 — Baylee Berg, West Jordan

101 — Jovi Farmer, West Jordan

101.5 — Addi Youngdell, Cyprus

102 — Madi Hongell, Cyprus

104 — Taylor Smith, West Jordan

106 — Brooke Fresh, Cyprus

109.5 — Brinley Shields, Taylorsville

110 — Katie Chandra, Cyprus

111 — Taylor Fresh, Cyprus

Most recent tournament (March 25)

At Meadowbrook Golf Course

96 — Jaycee Garcia, West Jordan

96 — Jovi Farmer, West Jordan

98 — Addi Youngdell, Cyprus

103 — Baylee Berg, West Jordan

103 — Taylor Smith, West Jordan

104 — Madi Hongell, Cyprus

104 — Brinley Shields, Taylorsville

106 — Brooke Fresh, Cyprus

113 — Taylor Fresh, Cyprus

115 — Katie Chandra, Cyprus

Region 5

Overall standings (through two matches)

Stroke average — School

320.5 — Bonneville

355.5 — Clearfield

361.5 — Viewmont

358 — Bountiful

359 — Woods Cross

370 — Northridge

390 — Box Elder

414.5 — Roy

Individual standings

Stroke average — School

74.5 — Whitni Johnson, Bonneville

74.5 — Cameron Moffat, Clearfield

76.5 — Isabel Wade, Northridge

79.5 — Cambria Ohlsen, Bountiful

79.5 — Ivy Herrick, Bonneville

84.5 — Karissa Goff, Viewmont

83 — Anna Umbrell, Bonneville

83.5 — Mia Marberger, Bonneville

84.5 — Emma Hess, Clearfield

85.5 — Brea Patterson, Bountiful

Most recent tournament (March 27)

At Crane Field Golf Course

73 — Cameron Moffat, Clearfield

74 — Whitni Johnson, Bonneville

74 — Ivy Herrick, Bonneville

76 — Cambria Ohlsen, Bountiful

78 — Isabel Wade, Northridge

80 — Brea Patterson, Bountiful

80 — Emma Hess, Clearfield

83 — Mia Marburger, Bonneville

84 — Karissa Goff, Viewmont

85 — Kennedee Pearson, Woods Cross

85 — Avree Clark, Woods Cross

Region 6

Overall standings (through one match)

Stroke average — School

321 — Skyline

362 — Olympus

389 — Brighton

393 — East

410 — Alta

437 — Highland

Individual standings

Stroke average — School

69 — Ashley Lam Skyline

77 — Cate Cook Brighton

79 — Avery Kraatz, Skyline

84 — Campbell Kato, Olympus

85 — Tristyn Green, Skyline

86 — Bailey Sundberg, Skyline

89 — Tegan Halloran, Skyline

90 — Bekah Peay, Olympus

92 — Whitney Grant, East

93 — Hailey, Martin, Olympus

Most recent tournament (March 27)

At Mountain View Golf Course

69 — Ashley Lam Skyline

77 — Cate Cook Brighton

79 — Avery Kraatz, Skyline

84 — Campbell Kato, Olympus

85 — Tristyn Green, Skyline

86 — Bailey Sundberg, Skyline

89 — Tegan Halloran, Skyline

90 — Bekah Peay, Olympus

92 — Whitney Grant, East

93 — Hailey, Martin, Olympus

93 — Trinity Sauk, Alta

Region 7

Overall standings (through one match

Stroke average — School

327 — Timpview

341 — Salem Hills

355 — Spanish Fork

388 — Springville

405 — Wasatch

434 — Maple Mountain

481 — Cedar Valley

Individual standings

Stroke average — School

70 — Emma Lillywhite, Timpview

74 — Sage Hubbs, Salem Hills

75 — Katelin Bingham, Spanish Fork

76 — Navy Hubbs, Salem Hills

78 — Seneti Toluta’u, Timpview

86 — Tehya Geake, Wasatch

87 — Ali Smith, Springville

88 — Kate Miller, Timpview

90 — Ileigh Carlson, Spanish Fork

91 — Sam Ellis, Timpview

Most recent tournament

At Canyon Hills Golf Course

70 — Emma Lillywhite, Timpview

74 — Sage Hubbs, Salem Hills

75 — Katelin Bingham, Spanish Fork

76 — Navy Hubbs, Salem Hills

78 — Seneti Toluta’u, Timpview

86 — Tehya Geake, Wasatch

87 — Ali Smith, Springville

88 — Kate Miller, Timpview

90 — Ileigh Carlson, Spanish Fork

91 — Sam Ellis, Timpview

Region 12

Overall standings (through two matches)

Stroke average — School

350.5 — Richfield

381.5 — Juab

436.5 — Emery

436.5 — Manti

468.5 — Delta

501.5 — North Sanpete

539.5 — Canyon View

Individual standings

Stroke average — School

84 — Brielle Jolley, Richfield

84 — Shelby Gardner, Richfield

86.5 — Carly West, Carbon

88 — Reagan Lynn, Juab

89.5 — Hallie Janes, Richfield

90 — Ashlyn Matheson, Juab

90.5 — Jessica Applegarth, North Sanpete

93 — Mya Malcom, Richfield

94.5 — Abbee Albrecht, Richfield

95 — Mia Lewis, Richfield

95.5 — Grace Simms, Carbon

100.5 — Callie McPherson, Juab

Most recent tournament (April 1)

At Carbon Country Club Golf Course

82 — Shelby Gardner, Richfield

83 — Jessica Applegarth, North Sanpete

85 — Ashlyn Matheson, Juab

87 — Brielle Jolley, Richfield

88 — Carly West, Carbon

88 — Reagan Lynn, Juab

90 — Hallie Janes, Richfield

93 — Mya Malcom, Richfield

95 — Abbee Albrecht, Richfield

96 — Saige Gould, Juab

Region 13

Overall standings (through four matches)

Stroke average — School

381.5 — Morgan

383 — Union

419.25 — Grantsville

431.25 — Ogden

451.25 — Ben Lomond

518.5 — South Summit

Individual standings

Stroke average — School

84 — Brooklyn Brown Union

87.75 — Jane Poll Morgan

90 — Riley McBride Grantsville

95 — Kenadee Benson Morgan

97 — Presley Hester Ben Lomond

97.5 — Camden Smith Morgan

100 — Kaycie Payne Ogden

100.75 — Mekaea Richman Union

101 — Emeree Harrison Union

101.25 — Ashlyn Noss Morgan

Most recent tournament (March 25)

At El Monte Golf Course