Region 4
Overall standings (through two matches)
Stroke average — School
- 402 — West Jordan
- 419 — Cyprus
- 474 — Taylorsville
Individual standings
Stroke average — School
- 96 — Jaycee Garcia, West Jordan
- 100.5 — Baylee Berg, West Jordan
- 101 — Jovi Farmer, West Jordan
- 101.5 — Addi Youngdell, Cyprus
- 102 — Madi Hongell, Cyprus
- 104 — Taylor Smith, West Jordan
- 106 — Brooke Fresh, Cyprus
- 109.5 — Brinley Shields, Taylorsville
- 110 — Katie Chandra, Cyprus
- 111 — Taylor Fresh, Cyprus
Most recent tournament (March 25)
At Meadowbrook Golf Course
- 96 — Jaycee Garcia, West Jordan
- 96 — Jovi Farmer, West Jordan
- 98 — Addi Youngdell, Cyprus
- 103 — Baylee Berg, West Jordan
- 103 — Taylor Smith, West Jordan
- 104 — Madi Hongell, Cyprus
- 104 — Brinley Shields, Taylorsville
- 106 — Brooke Fresh, Cyprus
- 113 — Taylor Fresh, Cyprus
- 115 — Katie Chandra, Cyprus
Region 5
Overall standings (through two matches)
Stroke average — School
- 320.5 — Bonneville
- 355.5 — Clearfield
- 361.5 — Viewmont
- 358 — Bountiful
- 359 — Woods Cross
- 370 — Northridge
- 390 — Box Elder
- 414.5 — Roy
Individual standings
Stroke average — School
- 74.5 — Whitni Johnson, Bonneville
- 74.5 — Cameron Moffat, Clearfield
- 76.5 — Isabel Wade, Northridge
- 79.5 — Cambria Ohlsen, Bountiful
- 79.5 — Ivy Herrick, Bonneville
- 84.5 — Karissa Goff, Viewmont
- 83 — Anna Umbrell, Bonneville
- 83.5 — Mia Marberger, Bonneville
- 84.5 — Emma Hess, Clearfield
- 85.5 — Brea Patterson, Bountiful
Most recent tournament (March 27)
At Crane Field Golf Course
- 73 — Cameron Moffat, Clearfield
- 74 — Whitni Johnson, Bonneville
- 74 — Ivy Herrick, Bonneville
- 76 — Cambria Ohlsen, Bountiful
- 78 — Isabel Wade, Northridge
- 80 — Brea Patterson, Bountiful
- 80 — Emma Hess, Clearfield
- 83 — Mia Marburger, Bonneville
- 84 — Karissa Goff, Viewmont
- 85 — Kennedee Pearson, Woods Cross
- 85 — Avree Clark, Woods Cross
Region 6
Overall standings (through one match)
Stroke average — School
- 321 — Skyline
- 362 — Olympus
- 389 — Brighton
- 393 — East
- 410 — Alta
- 437 — Highland
Individual standings
Stroke average — School
69 — Ashley Lam Skyline
77 — Cate Cook Brighton
79 — Avery Kraatz, Skyline
84 — Campbell Kato, Olympus
85 — Tristyn Green, Skyline
86 — Bailey Sundberg, Skyline
89 — Tegan Halloran, Skyline
90 — Bekah Peay, Olympus
92 — Whitney Grant, East
93 — Hailey, Martin, Olympus
Most recent tournament (March 27)
At Mountain View Golf Course
- 69 — Ashley Lam Skyline
- 77 — Cate Cook Brighton
- 79 — Avery Kraatz, Skyline
- 84 — Campbell Kato, Olympus
- 85 — Tristyn Green, Skyline
- 86 — Bailey Sundberg, Skyline
- 89 — Tegan Halloran, Skyline
- 90 — Bekah Peay, Olympus
- 92 — Whitney Grant, East
- 93 — Hailey, Martin, Olympus
- 93 — Trinity Sauk, Alta
Region 7
Overall standings (through one match
Stroke average — School
- 327 — Timpview
- 341 — Salem Hills
- 355 — Spanish Fork
- 388 — Springville
- 405 — Wasatch
- 434 — Maple Mountain
- 481 — Cedar Valley
Individual standings
Stroke average — School
- 70 — Emma Lillywhite, Timpview
- 74 — Sage Hubbs, Salem Hills
- 75 — Katelin Bingham, Spanish Fork
- 76 — Navy Hubbs, Salem Hills
- 78 — Seneti Toluta’u, Timpview
- 86 — Tehya Geake, Wasatch
- 87 — Ali Smith, Springville
- 88 — Kate Miller, Timpview
- 90 — Ileigh Carlson, Spanish Fork
- 91 — Sam Ellis, Timpview
Most recent tournament
At Canyon Hills Golf Course
- 70 — Emma Lillywhite, Timpview
- 74 — Sage Hubbs, Salem Hills
- 75 — Katelin Bingham, Spanish Fork
- 76 — Navy Hubbs, Salem Hills
- 78 — Seneti Toluta’u, Timpview
- 86 — Tehya Geake, Wasatch
- 87 — Ali Smith, Springville
- 88 — Kate Miller, Timpview
- 90 — Ileigh Carlson, Spanish Fork
- 91 — Sam Ellis, Timpview
Region 12
Overall standings (through two matches)
Stroke average — School
- 350.5 — Richfield
- 381.5 — Juab
- 436.5 — Emery
- 436.5 — Manti
- 468.5 — Delta
- 501.5 — North Sanpete
- 539.5 — Canyon View
Individual standings
Stroke average — School
- 84 — Brielle Jolley, Richfield
- 84 — Shelby Gardner, Richfield
- 86.5 — Carly West, Carbon
- 88 — Reagan Lynn, Juab
- 89.5 — Hallie Janes, Richfield
- 90 — Ashlyn Matheson, Juab
- 90.5 — Jessica Applegarth, North Sanpete
- 93 — Mya Malcom, Richfield
- 94.5 — Abbee Albrecht, Richfield
- 95 — Mia Lewis, Richfield
- 95.5 — Grace Simms, Carbon
- 100.5 — Callie McPherson, Juab
Most recent tournament (April 1)
At Carbon Country Club Golf Course
- 82 — Shelby Gardner, Richfield
- 83 — Jessica Applegarth, North Sanpete
- 85 — Ashlyn Matheson, Juab
- 87 — Brielle Jolley, Richfield
- 88 — Carly West, Carbon
- 88 — Reagan Lynn, Juab
- 90 — Hallie Janes, Richfield
- 93 — Mya Malcom, Richfield
- 95 — Abbee Albrecht, Richfield
- 96 — Saige Gould, Juab
Region 13
Overall standings (through four matches)
Stroke average — School
- 381.5 — Morgan
- 383 — Union
- 419.25 — Grantsville
- 431.25 — Ogden
- 451.25 — Ben Lomond
- 518.5 — South Summit
Individual standings
Stroke average — School
- 84 — Brooklyn Brown Union
- 87.75 — Jane Poll Morgan
- 90 — Riley McBride Grantsville
- 95 — Kenadee Benson Morgan
- 97 — Presley Hester Ben Lomond
- 97.5 — Camden Smith Morgan
- 100 — Kaycie Payne Ogden
- 100.75 — Mekaea Richman Union
- 101 — Emeree Harrison Union
- 101.25 — Ashlyn Noss Morgan
Most recent tournament (March 25)
At El Monte Golf Course
- 77 — Jane Poll Morgan
- 81 — Brooklyn Brown Union
- 86 — Riley McBride Grantsville
- 91 — Kaycie Payne Ogden
- 93 — Valencia Johansen Ben Lomond
- 94 — Kennadee Benson Morgan
- 96 — Presley Hester Ben Lomond
- 97 — Camden Smith Morgan
- 97 — Cheznie Cook Union
- 97 — Mekaea Richman Union