Here’s a look at the results from the 5A divisional meets that were held at Lakeside Park in Orem on Tuesday morning. The meet is a state qualifying meet that narrows the field for the 5A state meet that will be held on Wednesday, Oct. 30 at Sugar House Park.

Teams from Regions 5, 6, 7, 8 and 9 were split up into two divisional meets, with 75% of teams in each divisional meet qualifying for state, along with the top six individuals who weren’t on a qualifying team.

Timpview’s Jane Hedengren finished with the fastest qualifying time of all the girls runners, while Taylorsville’s Edward Stout had the fastest qualifying time for the boys.

The results of those two boys and girls divisional meets are listed below.

Class 5A Girls

Tuesday’s divisional results

At Lakeside Park

SECTION A

Team results (top 10 teams advance to state)

Timpview, 48 Woods Cross, 97 Highland, 101 Salem Hills, 116 Box Elder, 135 Cyprus, 157 Brighton, 173 Wasatch, 180 Bountiful, 184 West, 222 Spanish Fork, 250 Roy, 341 Granger, 409

Individual results (top 20)

Jane Hedengren, Timpview, Sr., 17:20.2 Lily Alder, Timpview, Jr., 17:55.5 Bridget Smit, Brighton, Fr., 18:32.0 Maddie Reeder, Highland, So., 18:40.4 Katie Hansen, Woods Cross, Sr., 19:15.0 Haley Livingston, Salem Hills, So., 19:30.5 Brynn Poulson, Cyprus, Sr., 20:05.9 Kiara DeVries, Woods Cross, Sr., 20:10.8 Ellie Esplin, Timpview, Sr., 20:11.2 Lily Shawcroft, Cyprus, Sr., 20:14.2 Brie Nydegger, Woods Cross, Jr., 20:24.2 Kadence Gholson, Highland, Jr., 20:38.8 Mariah George, Wasatch, Sr., 20:42.5 Daphne Batmale, Timpview, Sr., 20:44.0 Macie Lee, Box Elder, Jr., 20:44.4 Maya Lee, Box Elder, Jr., 20:45.4 Piper Mcdaniel, Salem Hills, Fr., 20:46.1 Adora Powers, Wasatch, Sr., 20:47.2 Amy Rowley, Brighton, Fr., 20:49.9 Jasmine Pacheco, Cyprus, Sr., 20:57.5

SECTION B

Team results (top 11 teams advance to state)

Viewmont, 77 Springville, 85 Maple Mountain, 133 Northridge, 133 Olympus, 145 Taylorsville, 148 Bonneville (Ogden), 180 Cedar Valley, 190 Skyline (UT), 195 Alta, 217 Clearfield, 255 West Jordan, 302 East, 377 Hunter, 438

Individual results (top 20)

Adria Favero, Olympus, So., 18:15.1 Hallee Sullivan, Skyline, So., 18:26.7 Avery Barton, Bonneville, So., 18:29.2 Lily Jameson, Taylorsville, Fr., 18:37.7 Evelyn Cook, Northridge, Fr., 18:38.0 Alyssa Clayton, Viewmont, So., 18:46.6 Anna Kent, Springville, Jr., 18:56.2 Maya Boyer, Springville, Jr., 19:00.6 Layla Aguero, Maple Mountain, Sr., 19:00.9 Nicole Wayment, Bonneville, Sr., 19:07.0 Ashlynn Lainhart, Maple Mountain, Jr., 19:29.5 Sofia Jourdon, Olympus, Sr., 19:32.8 Sophie Sullivan, Skyline, Sr., 19:37.6 Audrey Lemon, Viewmont, Sr., 19:39.0 Tempe Anderson, Viewmont, Sr., 20:00.0 Lily O’Neal, Cedar Valley, Sr., 20:08.2 Savannah Galbraith, Springville, Sr., 20:11.2 Paula Briceno, Taylorsville, Jr., 20:17.8 Kestle Eames, Bonneville, Jr., 20:19.1 Josie Lee, Viewmont, Fr., 20:25.6

Class 5A Boys

Tuesday’s divisional results

At Lakeside Park

SECTION A

Team results (top 10 teams advance to state)

Viewmont, 44 Maple Mountain, 67 Alta, 71 Wasatch, 151 West Jordan, 166 Brighton, 176 Box Elder, 176 Spanish Fork, 178 Woods Cross, 219 Highland, 258 Cedar Valley, 302 Bonneville (Ogden), 325 Granger, 403 Kearns, 432

Individual results (top 20)

Aiden Cope, Maple Mountain, Sr., 15:46.1 Aidan Neal, Alta, Jr., 15:51.1 Alexander Spencer, Wasatch, Sr., 15:54.8 Peter Gehring, Viewmont, Sr., 16:05.7 Talmage Bruschke, Viewmont, Sr., 16:09.3 Jack Jensen, Alta, Sr., 16:17.2 David Tervort, Viewmont, Sr., 16:19.4 Ethan Mendes, Alta, Sr., 16:20.1 Clement Burton, Viewmont, Jr., 16:32.4 Samuel Phippen, Woods Cross, Jr., 16:33.4 Riley Thorpe, Maple Mountain, Jr., 16:33.5 Russell Fawcett, Maple Mountain, Sr., 16:33.6 Bryce Mecham, Box Elder, Jr., 16:36.4 Myles Jessen, Alta, So., 16:37.9 Tyndale Curtis, West Jordan, Sr., 16:40.8 Jacob Ward, Highland, Sr., 16:41.5 John Pearson, Wasatch, Sr., 16:42.1 Parker Lattin, Box Elder, Jr., 16:48.7 Bryce Arbuckle, Viewmont, Sr., 16:48.7 Zac Ingles, Brighton, Jr., 16:52.2

SECTION B

Team results (top 11 teams advance to state)

Taylorsville, 49 Northridge, 66 Skyline, 81 Timpview, 98 Springville, 116 Bountiful, 126 Olympus, 208 Salem Hills, 234 West, 245 Roy, 285 Cyprus, 299 Clearfield, 321 Hunter, 377 East, 457

Individual results (top 20)

