Herriman and Bingham compete in a softball game in South Jordan on Thursday, March 27, 2025.

The UHSAA revealed its debut 2025 RPI rankings for high school softball Thursday morning.

The teams who claimed RPI top billing in their respective classifications at the midway point of the season are Riverton (6A), Salem Hills (5A), Bear River (4A), Union (3A) and South Sevier (2A).

The RPI rankings are used to seed the playoffs and are based 45% on winning percentage, 45% on opponents’ winning percentage and 10% on opponents’ opponents winning percentage. This is the fourth year the formula is using a 45-45-10 calculation.

In the latest Deseret News weekly rankings, the top team in each classification are Riverton (6A), Salem Hills (5A), Desert Hills (4A), Grantsville (3A) and South Sevier (2A).

Here’s a look at the detailed RPI rankings for each classification:

Class 6A RPI Rankings

Rank School RPI WP OWP OOWP W-L 1 Riverton 0.820 1.000 0.692 0.581 11-0 2 Mountain Ridge 0.716 0.909 0.554 0.577 10-1 3 Lehi 0.674 0.833 0.529 0.612 10-2 4 Westlake 0.658 0.778 0.559 0.559 7-2 5 Farmington 0.637 0.667 0.632 0.529 6-3 6 Syracuse 0.629 0.667 0.606 0.561 8-4 7 Pleasant Grove 0.628 0.800 0.467 0.579 8-2 8 Bingham 0.550 0.550 0.547 0.569 5-4 9 Herriman 0.544 0.500 0.584 0.566 7-7 10 American Fork 0.537 0.600 0.487 0.482 6-4 11 Copper Hills 0.532 0.545 0.504 0.602 6-5 12 Davis 0.526 0.455 0.590 0.564 5-6 13 Skyridge 0.495 0.429 0.548 0.552 6-8 14 Fremont 0.450 0.167 0.711 0.548 2-10 15 Lone Peak 0.398 0.300 0.471 0.515 3-7 16 Weber 0.380 0.250 0.469 0.567 2-6 17 Layton 0.365 0.000 0.690 0.540 0-3 18 Corner Canyon 0.347 0.167 0.494 0.496 2-10

Class 5A RPI Rankings

Rank School RPI WP OWP OOWP W-L 1 Salem Hills 0.725 0.900 0.580 0.589 9-1 2 Bountiful 0.693 0.909 0.512 0.531 10-1 3 West Jordan 0.685 0.800 0.589 0.596 8-2 4 Box Elder 0.664 0.908 0.433 0.606 12-1 5 Maple Mountain 0.640 0.833 0.460 0.579 10-2 6 Cedar Valley 0.609 0.675 0.557 0.543 11-5 7 Taylorsville 0.602 0.667 0.547 0.559 8-4 8 Springville 0.598 0.667 0.549 0.505 8-4 9 Olympus 0.597 0.800 0.411 0.515 8-2 10 Cyprus 0.590 0.643 0.545 0.551 9-5 11 Clearfield 0.545 0.636 0.464 0.504 7-4 12 Spanish Fork 0.533 0.400 0.663 0.546 4-6 13 Viewmont 0.510 0.455 0.563 0.527 5-6 14 Brighton 0.500 0.455 0.551 0.474 5-6 15 Northridge 0.482 0.400 0.564 0.483 4-6 16 Wasatch 0.471 0.308 0.627 0.504 4-9 17 Hunter 0.470 0.375 0.569 0.453 3-5 18 Bonneville 0.413 0.250 0.559 0.485 3-9 19 Highland 0.401 0.500 0.285 0.472 2-2 20 Woods Cross 0.400 0.375 0.396 0.533 3-5 21 East 0.391 0.300 0.476 0.418 3-7 22 Granger 0.382 0.250 0.493 0.482 3-9 23 Kearns 0.371 0.308 0.410 0.480 4-9 24 Skyline 0.356 0.273 0.417 0.457 3-8 25 West 0.318 0.111 0.503 0.416 1-8 26 Roy 0.305 0.000 0.572 0.479 0-7 27 Alta 0.277 0.167 0.346 0.463 1-5 28 Timpview 0.253 0.000 0.448 0.517 0-7

Class 4A RPI Rankings

Rank School RPI WP OWP OOWP W-L 1 Bear River 0.729 0.933 0.556 0.593 14-1 2 Desert Hills 0.693 0.941 0.468 0.589 16-1 3 Timpanogos 0.681 0.846 0.545 0.546 11-2 4 Payson 0.679 0.818 0.575 0.523 9-2 5 Uintah 0.643 0.677 0.630 0.551 9-4 6 West Field 0.639 0.714 0.580 0.565 5-2 7 Logan 0.621 0.538 0.728 0.515 7-6 8 Cedar 0.621 0.833 0.422 0.556 15-3 9 Ridgeline 0.561 0.571 0.553 0.550 8-6 10 Orem 0.560 0.588 0.540 0.527 10-7 11 Sky View 0.534 0.417 0.653 0.532 5-7 12 Crimson Cliffs 0.505 0.357 0.645 0.541 5-9 13 Stansbury 0.501 0.500 0.520 0.422 4-4 14 Tooele 0.484 0.417 0.554 0.474 5-7 15 Dixie 0.479 0.300 0.657 0.483 6-12 16 Hurricane 0.467 0.294 0.628 0.522 5-12 17 Snow Canyon 0.462 0.444 0.459 0.552 8-10 18 Green Canyon 0.461 0.357 0.552 0.518 5-9 19 Mountain View 0.455 0.357 0.542 0.502 5-9 20 Mountain Crest 0.439 0.333 0.522 0.546 4-8 21 Pine View 0.410 0.275 0.534 0.459 5-11 22 Hillcrest 0.398 0.333 0.447 0.472 4-8 23 Murray 0.369 0.375 0.341 0.469 3-5 24 Cottonwood 0.338 0.429 0.219 0.462 3-4 25 Provo 0.320 0.233 0.374 0.471 3-9 26 Park City 0.286 0.250 0.293 0.411 2-6 27 Jordan 0.192 0.000 0.333 0.425 0-11

Class 3A RPI Rankings

Rank School RPI WP OWP OOWP W-L 1 Union 0.662 0.821 0.526 0.560 10-4 2 Morgan 0.660 0.825 0.518 0.560 7-3 3 Grantsville 0.635 0.615 0.682 0.514 7-6 4 North Sanpete 0.590 0.708 0.487 0.518 8-4 5 Juan Diego 0.565 0.607 0.536 0.505 8-6 6 Providence Hall 0.558 0.700 0.424 0.528 6-4 7 South Summit 0.544 0.597 0.498 0.516 10-8 8 Emery 0.533 0.550 0.517 0.526 8-7 9 Carbon 0.447 0.375 0.506 0.504 5-9 10 ALA 0.431 0.550 0.312 0.428 5-5 11 Ogden 0.424 0.450 0.384 0.490 4-6 12 Manti 0.408 0.308 0.487 0.504 4-9 13 Richfield 0.395 0.313 0.462 0.468 5-11 14 Canyon View 0.356 0.191 0.484 0.517 3-14 15 Judge Memorial 0.353 0.321 0.364 0.444 2-5 16 Juab 0.299 0.182 0.375 0.486 2-9 17 Ben Lomond 0.298 0.000 0.568 0.430 0-4 18 Delta 0.267 0.077 0.421 0.435 1-12 19 Summit Academy 0.194 0.000 0.352 0.361 0-6

Class 2A RPI Rankings