The UHSAA revealed its debut 2025 RPI rankings for high school softball Thursday morning.
The teams who claimed RPI top billing in their respective classifications at the midway point of the season are Riverton (6A), Salem Hills (5A), Bear River (4A), Union (3A) and South Sevier (2A).
The RPI rankings are used to seed the playoffs and are based 45% on winning percentage, 45% on opponents’ winning percentage and 10% on opponents’ opponents winning percentage. This is the fourth year the formula is using a 45-45-10 calculation.
In the latest Deseret News weekly rankings, the top team in each classification are Riverton (6A), Salem Hills (5A), Desert Hills (4A), Grantsville (3A) and South Sevier (2A).
Here’s a look at the detailed RPI rankings for each classification:
Class 6A RPI Rankings
|Rank
|School
|RPI
|WP
|OWP
|OOWP
|W-L
|1
|Riverton
|0.820
|1.000
|0.692
|0.581
|11-0
|2
|Mountain Ridge
|0.716
|0.909
|0.554
|0.577
|10-1
|3
|Lehi
|0.674
|0.833
|0.529
|0.612
|10-2
|4
|Westlake
|0.658
|0.778
|0.559
|0.559
|7-2
|5
|Farmington
|0.637
|0.667
|0.632
|0.529
|6-3
|6
|Syracuse
|0.629
|0.667
|0.606
|0.561
|8-4
|7
|Pleasant Grove
|0.628
|0.800
|0.467
|0.579
|8-2
|8
|Bingham
|0.550
|0.550
|0.547
|0.569
|5-4
|9
|Herriman
|0.544
|0.500
|0.584
|0.566
|7-7
|10
|American Fork
|0.537
|0.600
|0.487
|0.482
|6-4
|11
|Copper Hills
|0.532
|0.545
|0.504
|0.602
|6-5
|12
|Davis
|0.526
|0.455
|0.590
|0.564
|5-6
|13
|Skyridge
|0.495
|0.429
|0.548
|0.552
|6-8
|14
|Fremont
|0.450
|0.167
|0.711
|0.548
|2-10
|15
|Lone Peak
|0.398
|0.300
|0.471
|0.515
|3-7
|16
|Weber
|0.380
|0.250
|0.469
|0.567
|2-6
|17
|Layton
|0.365
|0.000
|0.690
|0.540
|0-3
|18
|Corner Canyon
|0.347
|0.167
|0.494
|0.496
|2-10
Class 5A RPI Rankings
|Rank
|School
|RPI
|WP
|OWP
|OOWP
|W-L
|1
|Salem Hills
|0.725
|0.900
|0.580
|0.589
|9-1
|2
|Bountiful
|0.693
|0.909
|0.512
|0.531
|10-1
|3
|West Jordan
|0.685
|0.800
|0.589
|0.596
|8-2
|4
|Box Elder
|0.664
|0.908
|0.433
|0.606
|12-1
|5
|Maple Mountain
|0.640
|0.833
|0.460
|0.579
|10-2
|6
|Cedar Valley
|0.609
|0.675
|0.557
|0.543
|11-5
|7
|Taylorsville
|0.602
|0.667
|0.547
|0.559
|8-4
|8
|Springville
|0.598
|0.667
|0.549
|0.505
|8-4
|9
|Olympus
|0.597
|0.800
|0.411
|0.515
|8-2
|10
|Cyprus
|0.590
|0.643
|0.545
|0.551
|9-5
|11
|Clearfield
|0.545
|0.636
|0.464
|0.504
|7-4
|12
|Spanish Fork
|0.533
|0.400
|0.663
|0.546
|4-6
|13
|Viewmont
|0.510
|0.455
|0.563
|0.527
|5-6
|14
|Brighton
|0.500
|0.455
|0.551
|0.474
|5-6
|15
|Northridge
|0.482
|0.400
|0.564
|0.483
|4-6
|16
|Wasatch
|0.471
|0.308
|0.627
|0.504
|4-9
|17
|Hunter
|0.470
|0.375
|0.569
|0.453
|3-5
|18
|Bonneville
|0.413
|0.250
|0.559
|0.485
|3-9
|19
|Highland
|0.401
|0.500
|0.285
|0.472
|2-2
|20
|Woods Cross
|0.400
|0.375
|0.396
|0.533
|3-5
|21
|East
|0.391
|0.300
|0.476
|0.418
|3-7
|22
|Granger
|0.382
|0.250
|0.493
|0.482
|3-9
|23
|Kearns
|0.371
|0.308
|0.410
|0.480
|4-9
|24
|Skyline
|0.356
|0.273
|0.417
|0.457
|3-8
|25
|West
|0.318
|0.111
|0.503
|0.416
|1-8
|26
|Roy
|0.305
|0.000
|0.572
|0.479
|0-7
|27
|Alta
|0.277
|0.167
|0.346
|0.463
|1-5
|28
|Timpview
|0.253
|0.000
|0.448
|0.517
|0-7
Class 4A RPI Rankings
|Rank
|School
|RPI
|WP
|OWP
|OOWP
|W-L
|1
|Bear River
|0.729
|0.933
|0.556
|0.593
|14-1
|2
|Desert Hills
|0.693
|0.941
|0.468
|0.589
|16-1
|3
|Timpanogos
|0.681
|0.846
|0.545
|0.546
|11-2
|4
|Payson
|0.679
|0.818
|0.575
|0.523
|9-2
|5
|Uintah
|0.643
|0.677
|0.630
|0.551
|9-4
|6
|West Field
|0.639
|0.714
|0.580
|0.565
|5-2
|7
|Logan
|0.621
|0.538
|0.728
|0.515
|7-6
|8
|Cedar
|0.621
|0.833
|0.422
|0.556
|15-3
|9
|Ridgeline
|0.561
|0.571
|0.553
|0.550
|8-6
|10
|Orem
|0.560
|0.588
|0.540
|0.527
|10-7
|11
|Sky View
|0.534
|0.417
|0.653
|0.532
|5-7
|12
|Crimson Cliffs
|0.505
|0.357
|0.645
|0.541
|5-9
|13
|Stansbury
|0.501
|0.500
|0.520
|0.422
|4-4
|14
|Tooele
|0.484
|0.417
|0.554
|0.474
|5-7
|15
|Dixie
|0.479
|0.300
|0.657
|0.483
|6-12
|16
|Hurricane
|0.467
|0.294
|0.628
|0.522
|5-12
|17
|Snow Canyon
|0.462
|0.444
|0.459
|0.552
|8-10
|18
|Green Canyon
|0.461
|0.357
|0.552
|0.518
|5-9
|19
|Mountain View
|0.455
|0.357
|0.542
|0.502
|5-9
|20
|Mountain Crest
|0.439
|0.333
|0.522
|0.546
|4-8
|21
|Pine View
|0.410
|0.275
|0.534
|0.459
|5-11
|22
|Hillcrest
|0.398
|0.333
|0.447
|0.472
|4-8
|23
|Murray
|0.369
|0.375
|0.341
|0.469
|3-5
|24
|Cottonwood
|0.338
|0.429
|0.219
|0.462
|3-4
|25
|Provo
|0.320
|0.233
|0.374
|0.471
|3-9
|26
|Park City
|0.286
|0.250
|0.293
|0.411
|2-6
|27
|Jordan
|0.192
|0.000
|0.333
|0.425
|0-11
Class 3A RPI Rankings
|Rank
|School
|RPI
|WP
|OWP
|OOWP
|W-L
|1
|Union
|0.662
|0.821
|0.526
|0.560
|10-4
|2
|Morgan
|0.660
|0.825
|0.518
|0.560
|7-3
|3
|Grantsville
|0.635
|0.615
|0.682
|0.514
|7-6
|4
|North Sanpete
|0.590
|0.708
|0.487
|0.518
|8-4
|5
|Juan Diego
|0.565
|0.607
|0.536
|0.505
|8-6
|6
|Providence Hall
|0.558
|0.700
|0.424
|0.528
|6-4
|7
|South Summit
|0.544
|0.597
|0.498
|0.516
|10-8
|8
|Emery
|0.533
|0.550
|0.517
|0.526
|8-7
|9
|Carbon
|0.447
|0.375
|0.506
|0.504
|5-9
|10
|ALA
|0.431
|0.550
|0.312
|0.428
|5-5
|11
|Ogden
|0.424
|0.450
|0.384
|0.490
|4-6
|12
|Manti
|0.408
|0.308
|0.487
|0.504
|4-9
|13
|Richfield
|0.395
|0.313
|0.462
|0.468
|5-11
|14
|Canyon View
|0.356
|0.191
|0.484
|0.517
|3-14
|15
|Judge Memorial
|0.353
|0.321
|0.364
|0.444
|2-5
|16
|Juab
|0.299
|0.182
|0.375
|0.486
|2-9
|17
|Ben Lomond
|0.298
|0.000
|0.568
|0.430
|0-4
|18
|Delta
|0.267
|0.077
|0.421
|0.435
|1-12
|19
|Summit Academy
|0.194
|0.000
|0.352
|0.361
|0-6
Class 2A RPI Rankings
|Rank
|School
|RPI
|WP
|OWP
|OOWP
|W-L
|1
|South Sevier
|0.771
|1.018
|0.572
|0.552
|13-1
|2
|Duchesne
|0.751
|0.886
|0.662
|0.538
|9-2
|3
|Enterprise
|0.658
|0.714
|0.633
|0.516
|9-5
|4
|Beaver
|0.631
|0.800
|0.486
|0.526
|15-5
|5
|Grand County
|0.600
|0.703
|0.516
|0.512
|10-6
|6
|Milford
|0.587
|0.800
|0.396
|0.491
|11-4
|7
|Gunnison Valley
|0.580
|0.797
|0.381
|0.500
|12-4
|8
|Panguitch
|0.523
|0.786
|0.284
|0.417
|5-2
|9
|Altamont
|0.513
|0.636
|0.386
|0.528
|7-4
|10
|Millard
|0.492
|0.603
|0.374
|0.519
|10-7
|11
|San Juan
|0.424
|0.319
|0.511
|0.500
|5-13
|12
|North Sevier
|0.406
|0.385
|0.417
|0.452
|5-8
|13
|Wayne
|0.377
|0.273
|0.479
|0.383
|3-8
|14
|Parowan
|0.373
|0.111
|0.616
|0.460
|2-16
|15
|Piute
|0.346
|0.375
|0.293
|0.456
|3-5
|16
|Kanab
|0.344
|0.154
|0.503
|0.481
|2-11
|17
|North Summit
|0.342
|0.250
|0.413
|0.439
|1-3
|18
|Monticello
|0.342
|0.000
|0.667
|0.416
|0-5
|19
|Water Canyon
|0.283
|0.000
|0.542
|0.388
|0-10
|20
|Rowland Hall
|0.270
|0.000
|0.512
|0.392
|0-3
|21
|Pinnacle
|0.138
|0.000
|0.200
|0.479
|0-1