Herriman and Bingham compete in a softball game in South Jordan on Thursday, March 27, 2025. Laura Seitz, Deseret News
James Edward
By James Edward

The UHSAA revealed its debut 2025 RPI rankings for high school softball Thursday morning.

The teams who claimed RPI top billing in their respective classifications at the midway point of the season are Riverton (6A), Salem Hills (5A), Bear River (4A), Union (3A) and South Sevier (2A).

The RPI rankings are used to seed the playoffs and are based 45% on winning percentage, 45% on opponents’ winning percentage and 10% on opponents’ opponents winning percentage. This is the fourth year the formula is using a 45-45-10 calculation.

In the latest Deseret News weekly rankings, the top team in each classification are Riverton (6A), Salem Hills (5A), Desert Hills (4A), Grantsville (3A) and South Sevier (2A).

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Here’s a look at the detailed RPI rankings for each classification:

Class 6A RPI Rankings

RankSchoolRPIWPOWPOOWPW-L
1Riverton0.8201.0000.6920.58111-0
2Mountain Ridge0.7160.9090.5540.57710-1
3Lehi0.6740.8330.5290.61210-2
4Westlake0.6580.7780.5590.5597-2
5Farmington0.6370.6670.6320.5296-3
6Syracuse0.6290.6670.6060.5618-4
7Pleasant Grove0.6280.8000.4670.5798-2
8Bingham0.5500.5500.5470.5695-4
9Herriman0.5440.5000.5840.5667-7
10American Fork0.5370.6000.4870.4826-4
11Copper Hills0.5320.5450.5040.6026-5
12Davis0.5260.4550.5900.5645-6
13Skyridge0.4950.4290.5480.5526-8
14Fremont0.4500.1670.7110.5482-10
15Lone Peak0.3980.3000.4710.5153-7
16Weber0.3800.2500.4690.5672-6
17Layton0.3650.0000.6900.5400-3
18Corner Canyon0.3470.1670.4940.4962-10

Class 5A RPI Rankings

RankSchoolRPIWPOWPOOWPW-L
1Salem Hills0.7250.9000.5800.5899-1
2Bountiful0.6930.9090.5120.53110-1
3West Jordan0.6850.8000.5890.5968-2
4Box Elder0.6640.9080.4330.60612-1
5Maple Mountain0.6400.8330.4600.57910-2
6Cedar Valley0.6090.6750.5570.54311-5
7Taylorsville0.6020.6670.5470.5598-4
8Springville0.5980.6670.5490.5058-4
9Olympus0.5970.8000.4110.5158-2
10Cyprus0.5900.6430.5450.5519-5
11Clearfield0.5450.6360.4640.5047-4
12Spanish Fork0.5330.4000.6630.5464-6
13Viewmont0.5100.4550.5630.5275-6
14Brighton0.5000.4550.5510.4745-6
15Northridge0.4820.4000.5640.4834-6
16Wasatch0.4710.3080.6270.5044-9
17Hunter0.4700.3750.5690.4533-5
18Bonneville0.4130.2500.5590.4853-9
19Highland0.4010.5000.2850.4722-2
20Woods Cross0.4000.3750.3960.5333-5
21East0.3910.3000.4760.4183-7
22Granger0.3820.2500.4930.4823-9
23Kearns0.3710.3080.4100.4804-9
24Skyline0.3560.2730.4170.4573-8
25West0.3180.1110.5030.4161-8
26Roy0.3050.0000.5720.4790-7
27Alta0.2770.1670.3460.4631-5
28Timpview0.2530.0000.4480.5170-7

Class 4A RPI Rankings

RankSchoolRPIWPOWPOOWPW-L
1Bear River0.7290.9330.5560.59314-1
2Desert Hills0.6930.9410.4680.58916-1
3Timpanogos0.6810.8460.5450.54611-2
4Payson0.6790.8180.5750.5239-2
5Uintah0.6430.6770.6300.5519-4
6West Field0.6390.7140.5800.5655-2
7Logan0.6210.5380.7280.5157-6
8Cedar0.6210.8330.4220.55615-3
9Ridgeline0.5610.5710.5530.5508-6
10Orem0.5600.5880.5400.52710-7
11Sky View0.5340.4170.6530.5325-7
12Crimson Cliffs0.5050.3570.6450.5415-9
13Stansbury0.5010.5000.5200.4224-4
14Tooele0.4840.4170.5540.4745-7
15Dixie0.4790.3000.6570.4836-12
16Hurricane0.4670.2940.6280.5225-12
17Snow Canyon0.4620.4440.4590.5528-10
18Green Canyon0.4610.3570.5520.5185-9
19Mountain View0.4550.3570.5420.5025-9
20Mountain Crest0.4390.3330.5220.5464-8
21Pine View0.4100.2750.5340.4595-11
22Hillcrest0.3980.3330.4470.4724-8
23Murray0.3690.3750.3410.4693-5
24Cottonwood0.3380.4290.2190.4623-4
25Provo0.3200.2330.3740.4713-9
26Park City0.2860.2500.2930.4112-6
27Jordan0.1920.0000.3330.4250-11

Class 3A RPI Rankings

RankSchoolRPIWPOWPOOWPW-L
1Union0.6620.8210.5260.56010-4
2Morgan0.6600.8250.5180.5607-3
3Grantsville0.6350.6150.6820.5147-6
4North Sanpete0.5900.7080.4870.5188-4
5Juan Diego0.5650.6070.5360.5058-6
6Providence Hall0.5580.7000.4240.5286-4
7South Summit0.5440.5970.4980.51610-8
8Emery0.5330.5500.5170.5268-7
9Carbon0.4470.3750.5060.5045-9
10ALA0.4310.5500.3120.4285-5
11Ogden0.4240.4500.3840.4904-6
12Manti0.4080.3080.4870.5044-9
13Richfield0.3950.3130.4620.4685-11
14Canyon View0.3560.1910.4840.5173-14
15Judge Memorial0.3530.3210.3640.4442-5
16Juab0.2990.1820.3750.4862-9
17Ben Lomond0.2980.0000.5680.4300-4
18Delta0.2670.0770.4210.4351-12
19Summit Academy0.1940.0000.3520.3610-6

Class 2A RPI Rankings

RankSchoolRPIWPOWPOOWPW-L
1South Sevier0.7711.0180.5720.55213-1
2Duchesne0.7510.8860.6620.5389-2
3Enterprise0.6580.7140.6330.5169-5
4Beaver0.6310.8000.4860.52615-5
5Grand County0.6000.7030.5160.51210-6
6Milford0.5870.8000.3960.49111-4
7Gunnison Valley0.5800.7970.3810.50012-4
8Panguitch0.5230.7860.2840.4175-2
9Altamont0.5130.6360.3860.5287-4
10Millard0.4920.6030.3740.51910-7
11San Juan0.4240.3190.5110.5005-13
12North Sevier0.4060.3850.4170.4525-8
13Wayne0.3770.2730.4790.3833-8
14Parowan0.3730.1110.6160.4602-16
15Piute0.3460.3750.2930.4563-5
16Kanab0.3440.1540.5030.4812-11
17North Summit0.3420.2500.4130.4391-3
18Monticello0.3420.0000.6670.4160-5
19Water Canyon0.2830.0000.5420.3880-10
20Rowland Hall0.2700.0000.5120.3920-3
21Pinnacle0.1380.0000.2000.4790-1
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