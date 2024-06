Bingham Miners' Brecka Larson pitches during the 6A softball state championship against the Riverton Silverwolves at the Miller Park Complex in Provo, on Friday, May 24, 2024.

Note: The Deseret News all-state teams are based exclusively on coaches votes from a list of nominated players from each team.

6A Player of the Year

Brecka Larson, Bingham, P/1B, Jr.

Anchored runner-up Bingham with 240 strikeouts, 2.68 ERA, while batting .402 with 6 HRs and 24 RBIs.

6A Playoff MVP

Tessa Hogue, Riverton, CF, Sr.

6A First Team

Savannah Palmatier, Fremont, SS, Jr. — .588 BA, 29 RBIs, 3 HR, 10 SB.

Brooke Fisher, Pleasant Grove, SS, Sr. — .476 BA. 42 RBIs, 17 HR.

Tanzie Smith, Herriman, DP/C, Jr. — .524 BA, .842 SLG, 48 hits, 6 HR, 46 RBIs.

Anslie Yazzie, Copper Hills, SS, Sr. — .527 BA, .591 OBP.

Tessa Hogue, Riverton, CF, Sr. — .527 BA, 38 SB.

Rian Howland, Bingham, LF, Jr. — .982 fielding %, 264 PO, .480 BA, 47 hits, 39 RBIs, .528 OBP.

Maile Larsen, Pleasant Grove, C/3B, Jr. — .574 BA, 1.809 OPS, 58 hits, 13 2Bs, 15 HRs, 54 RBIs

Maggie Hamblin, Riverton, 1B/3B, So. — .506 BA, 13 HRs, 50 RBIs, 7 3Bs.

Lexi Crowley, Farmington, CF, Sr. — .933 fielding %, .446 BA, .500 OBP, 11 HRs, 30 RBIs.

McKenzie Quintero, Herriman, OF, Jr. — .533 BA, 15 HRs, .570 OBP, 1.228 SLG, 49 hits, 56 RBIs.

Emerson Fuller, Lehi, P, Sr. — 2.62 ERA, 151 strikeouts, .337 BA, 28 hits.

Peyton Sanchez, Riverton, P, So. — 3.331 ERA, .479 BA, 3 HRs.

Serena Roth, Davis, P, So. — .385 BA, 117 strikeouts.

Lily Heitz, Riverton, 2B/P, Sr. — .465 BA, 56 RBIs, 11 HRs.

6A Second Team

Irma Medina, Skyridge, C, Sr.

Brenna Cowley, Bingham, SS, So.

Ryan Pead, Westlake, SS, Jr.

Addi Conder, Westlake, 3B, So.

Keira Rodriguez, Herriman, SS, Jr.

Braylee Shields, Riverton, RF, Sr.

Adi Brooks, Mountain Ridge, P, Jr.

Grace Norman, Pleasant Grove, OF, Jr

Brooke Tacke, Riverton, C, Jr.

Gracelyn Lemke, Bingham, LF, Jr.

Sofia Lancaster, Herriman, P/OF, So.

Kadynce Barnes, Skyridge, P, Sr.

Ivee Johnsen, Fremont, P, Sr.

Brooklyn Van Renselaar, Mountain Ridge, OF, Jr.

6A Honorable Mention

Camryn O’Farrell, Riverton, LF, Jr.

Brooklynn Fogg, Bingham, CF, Jr.

Madison Goose Salisbury, Lehi, CG, Sr.

Sophie Bliss, Lehi, SS, Jr.

Jazmine Prathan, Syracuse, SS, Jr.

Sierra Beratto, Mountain Ridge, 3B, Jr.

Aniston Norton, Pleasant Grove, 2B/3B, Jr.

Baylee Martinez, Riverton, 3B, Jr.

Oakley Clark, Bingham, 1B/3B/C, Sr.

Shyann Banasky, Bingham, 2B/3B, Jr.

Tatyana Toala, Mountain Ridge, OF, Jr.

Logyn Howell, Weber, 3B, Jr.

Jada Chilton, Davis, 2B/3B, Sr.

Maddie Kelker, Farmington, P/1B/2B, Sr.

Ashlyn Baratto, Herriman, P, Fr.

Keslie Draney, Pleasant Grove, P/3B, Jr.

Lauryn Hall, Davis, LF, Sr.