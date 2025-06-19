Note: The Deseret News all-state teams are based exclusively on coaches’ votes from a list of nominated players from each team.
3A Player of the Year
Hayden Bytheway, Grantsville, P/1B, Jr.
.523 BA, 45 hits, 9 2B, 5 HR, 40 RBI, 114 K’s, 1.5 ERA, 15-2 record
3A Playoff MVP
Kira Hart, Grantsville, C, Jr.
3A First Team
Lexi Hardman, Morgan, SS, Sr. — .761 BA, 70 hits, .784 OBP, 32 SB.
Payten Bytheway, Grantsville, P/1B, Jr. — .397 BA, 31 hits, 22 RBI, 56 K’s, 3.1 ERA.
Alysa Marcek, Providence Hall, C, Sr. — .535 BA, 34 runs, 46 RBI, 12 2B, 7 HR
Haylee Moynier, Union, P, Jr. — 277 strikeouts, 18 wins
Elli John, Canyon View, P, Sr. — .493 BA, 121 K’s, 4 HR
Danica Adams, Carbon, P, Sr. — 257 strikeouts, 2.45 ERA, 137 IP
Kira Hart, Grantsville, C, Jr. — .500 BA, 46 hits, 12 2B, 7 HR, 44 RBI
Kallee Lake, Emery, P/IF, Sr. — 173 IP, 2.99 ERA
Shea Rawlinson, North Sanpete, P/OF, Sr. — .424 BA, 7 HR, 26 RBI, 11 wins, 3.16 ERA
Elli Stoker, Emery, C/IF, So. — .441 BA, 45 hits, 3 HR.
Eden Ressel, Grantsville, SS, Jr. — .437 BA, 45 hits, 9 2B, 6 HR, 31 RBI, 15 SB
Dusti Draper, Juab, C, Sr. — .444 BA, .500 OBP, 9 2B, 5 HR, 13 RBI
Callie Averett, Morgan, P/1B, Sr. — 3.54 ERA, 60 K’s
Macie Barton, Richfield, C, Sr. — .455 BA, .577 OBP, 11 HR, 37 RBI, .964 FLD%
3A Second Team
Aracely DeLeon, Ogden, SS, Sr.
Malia Olson, South Summit, CF, Sr.
Elise Smith, Grantsville, 2B, Sr.
Mariah Bowen, South Summit, SS, Sr.
Emma Broadbent, South Summit, 1B, Sr.
Hannah Daniels, Manti, 2B, Sr.
Joesi Kelly, Morgan, CF, Jr.
Jerzy Moon, Richfield, SS, Jr.
Toshlyn Louder, South Summit, P, Sr.
Kennlee Kennedy, Carbon, UT, Jr.
Brynlee Anderson, Grantsville, P/1B, So.
Kali Jensen, Emery, INF, Sr.
Kaiya Peterson, Morgan, 2B, Sr.
Hailey Lenz, Providence Hall, 1B, Sr.
3A Honorable Mention
Danielle Alder, Manti, P/CF, Jr.
Rylie Vigil, Judge Memorial, C/P/SS, Jr.
Rylee Stewart, North Sanpete, C, So.
Payton Huff, Ben Lomond, 3B/LF/C, Fr.
Addison Durfee, Grantsville, LF, So.
Madi Blankenagel, Juab, 1B, Sr.
Sarah Fiore, Juan Diego, UT/C, Jr.
Jill Wood, Ogden, 3B, Jr.
Payzlei Parrish, Union, SS, So.
Kadyn Kettle, Union, 1B, Sr.
Katelyn Neilson, Emery, OF/IF, Sr.
Aleece Ardohain, Carbon, CF, Jr.
Mariah Garcia, Providence Hall, UT, So.
Kassidy Wardell, Morgan, 3B, So.