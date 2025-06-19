Grantsville pitcher Hayden Bytheway (18) connects with the ball during the 3A high school softball state championship against Emery held at the Spanish Fork Sports Park in Spanish Fork on Saturday, May 10, 2025. Isaac Hale, Deseret News
James Edward
By James Edward

Note: The Deseret News all-state teams are based exclusively on coaches’ votes from a list of nominated players from each team.

3A Player of the Year

Hayden Bytheway, Grantsville, P/1B, Jr.

.523 BA, 45 hits, 9 2B, 5 HR, 40 RBI, 114 K’s, 1.5 ERA, 15-2 record

3A Playoff MVP

Kira Hart, Grantsville, C, Jr.

1 of 15
Hayden Bytheway, Grantsville | Provided by Grantsville
2 of 15
Lexi Hardman, Morgan | Provided by Morgan
3 of 15
Payten Bytheway, Grantsville | Provided by Grantsville
4 of 15
Alysa Marcek, Providence Hall | Provided by Providence Hall
5 of 15
Haylee Moynier, Union | Provided by Emery
6 of 15
Elli John, Canyon View | Provided by Canyon View
7 of 15
Danica Adams, Carbon | Provided by Carbon
8 of 15
Kira Hart, Grantsville | Provided by Grantsville
9 of 15
Kallee Lake, Emery | Provided by Emery
10 of 15
Shea Rawlinson, North Sanpete | Provided by North Sanpete
11 of 15
Elli Stoker, Emery | Provided by Emery
12 of 15
Eden Russell, Grantsville | Provided by Grantsville
13 of 15
Dusti Draper, Juab | Provided by Juab
14 of 15
Macie Barton, Richfield | Provided by Richfield
15 of 15
Callie Averett, Morgan | Provided by Morgan

3A First Team

Lexi Hardman, Morgan, SS, Sr. — .761 BA, 70 hits, .784 OBP, 32 SB.

Payten Bytheway, Grantsville, P/1B, Jr. — .397 BA, 31 hits, 22 RBI, 56 K’s, 3.1 ERA.

Alysa Marcek, Providence Hall, C, Sr. — .535 BA, 34 runs, 46 RBI, 12 2B, 7 HR

Haylee Moynier, Union, P, Jr. — 277 strikeouts, 18 wins

Elli John, Canyon View, P, Sr. — .493 BA, 121 K’s, 4 HR

Danica Adams, Carbon, P, Sr. — 257 strikeouts, 2.45 ERA, 137 IP

Kira Hart, Grantsville, C, Jr. — .500 BA, 46 hits, 12 2B, 7 HR, 44 RBI

Kallee Lake, Emery, P/IF, Sr. — 173 IP, 2.99 ERA

Shea Rawlinson, North Sanpete, P/OF, Sr. — .424 BA, 7 HR, 26 RBI, 11 wins, 3.16 ERA

Elli Stoker, Emery, C/IF, So. — .441 BA, 45 hits, 3 HR.

Eden Ressel, Grantsville, SS, Jr. — .437 BA, 45 hits, 9 2B, 6 HR, 31 RBI, 15 SB

Dusti Draper, Juab, C, Sr. — .444 BA, .500 OBP, 9 2B, 5 HR, 13 RBI

Callie Averett, Morgan, P/1B, Sr. — 3.54 ERA, 60 K’s

Macie Barton, Richfield, C, Sr. — .455 BA, .577 OBP, 11 HR, 37 RBI, .964 FLD%

1 of 14
Aracely DeLeon, Ogden | Provided by Ogden
2 of 14
Malia Olson, South Summit | Provided by South Summit
3 of 14
Elise Smith, Grantsville | Provided by Grantsville
4 of 14
Mariah Bowen, South Summit | Provided by South Summit
5 of 14
Emma Broadbent, South Summit | Provided by South Summit
6 of 14
Hannah Daniels, Manti | Provided by Manti
7 of 14
Joesi Kelly, Morgan | Provided by Morgan
8 of 14
Jerzy Moon, Richfield | Provided by Richfield
9 of 14
Toshlyn Louder, South Summit | Provided by South Summit
10 of 14
Kennlee Kennedy, Carbon | Provided by Carbon
11 of 14
Brynlee Anderson, Grantsville | Provided by Grantsville
12 of 14
Kali Jensen, Emery | Provided by Emery
13 of 14
Kaiya Peterson, Morgan | Provided by Morgan
14 of 14
Hailey Lenz, Providence Hall | Provided by Providence Hall

3A Second Team

Aracely DeLeon, Ogden, SS, Sr.

Malia Olson, South Summit, CF, Sr.

Elise Smith, Grantsville, 2B, Sr.

Mariah Bowen, South Summit, SS, Sr.

Emma Broadbent, South Summit, 1B, Sr.

Hannah Daniels, Manti, 2B, Sr.

Joesi Kelly, Morgan, CF, Jr.

Jerzy Moon, Richfield, SS, Jr.

Toshlyn Louder, South Summit, P, Sr.

Kennlee Kennedy, Carbon, UT, Jr.

Brynlee Anderson, Grantsville, P/1B, So.

Kali Jensen, Emery, INF, Sr.

Kaiya Peterson, Morgan, 2B, Sr.

Hailey Lenz, Providence Hall, 1B, Sr.

3A Honorable Mention

Danielle Alder, Manti, P/CF, Jr.

Rylie Vigil, Judge Memorial, C/P/SS, Jr.

Rylee Stewart, North Sanpete, C, So.

Payton Huff, Ben Lomond, 3B/LF/C, Fr.

Addison Durfee, Grantsville, LF, So.

Madi Blankenagel, Juab, 1B, Sr.

Sarah Fiore, Juan Diego, UT/C, Jr.

Jill Wood, Ogden, 3B, Jr.

Payzlei Parrish, Union, SS, So.

Kadyn Kettle, Union, 1B, Sr.

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Katelyn Neilson, Emery, OF/IF, Sr.

Aleece Ardohain, Carbon, CF, Jr.

Mariah Garcia, Providence Hall, UT, So.

Kassidy Wardell, Morgan, 3B, So.

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