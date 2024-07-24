Runners begin the race as they compete in the Deseret News 10K on Wednesday, July 24, 2024. | Scott G Winterton, Deseret News
James Edward

By James Edward

Female Top 3

Place (Overall) Name, City — Time

1. (1) Savannah Berry, Orem, UT — 32:18

2. (2) Angie Nickerson, Flagstaff, AZ — 32:55

3. (3) Jenn Lichter, Missoula, MT — 33:13

Masters: (19) Cynthia Fowler, Farmington, UT — 37:47

Related
Habtamu Cheney, Savannah Berry claim Deseret News 10K titles

Female under 12

Place (Overall) Name, City — Time

1. (303) Mary Gardner, Salt Lake City, UT — 1:07:08

2. (320) Jane Brogdon, Eagle Mountain, UT — 1:08:34

3. (337) Holland Christensen, Farmington, UT — 1:10:56

4. (373) Emelia Call, Sandy, UT — 1:14:34

5. (450) Olivia Vea, West Valley City, UT — 1:36:22

6. (461) Nancyann Vehikite, West Valley City, UT — 1:39:41

7. (462) Kani Vea, West Valley City, UT — 1:39:48

Female 12-14

Place (Overall) Name, City — Time

1. (23) Adaline Dangerfield, Stansbury Park, UT — 38:33

2. (74) Molly Memmott, Layton, UT — 47:28

3. (121) Teaghan Williams, Riverton, UT — 52:18

4. (132) Abigail Johnson, Kaysville, UT — 53:13

5. (160) Norah Allred, Sandy, UT — 56:33

6. (163) Grace Ormsby, Layton, UT — 56:40

7. (300) Tessa Brogdon, Eagle Mountain, UT — 1:06:54

8. (304) Elizabeth Brogdon, Eagle Mountain, UT — 1:07:08

9. (354) Erica Morrey, Highland, UT — 1:12:55

10. (435) Chloe Wright, Perry, UT — 1:30:48

Female 15-18

Place (Overall) Name, City — Time

1. (14) Addy Guymon, Clawson, UT — 36:01

2. (15) Leah Larsen, Lake Point, UT — 37:04

3. (24) Brecklyn Bugnet, Farr West, UT — 38:40

4. (25) Ellie Dangerfield, Stansbury Park, UT — 38:50

5. (28) Indianna Lundell, Farr West, UT — 39:53

6. (30) Isabella Cram, Layton, UT — 40:23

7. (31) Naomi Egnew, Centerville, UT — 40:46

8. (33) Keira Stacey, Centerville, UT — 40:54

9. (35) Katie Ormsby, Layton, UT — 41:53

10. (36) Abbie Baird, Farr West, UT — 41:55

11. (37) Shelby Joy, North Ogden, UT — 42:00

12. (38) Tempe Anderson, Centerville, UT — 42:07

13. (40) Rozlyn Stowe, Helper, UT — 42:18

14. (41) Lily Oneal, Eagle Mountain, UT — 42:27

15. (42) Eliza Rains, South Jordan, UT — 43:37

16. (48) Alexis Toronto, Farmington, UT — 44:31

17. (49) Jordan Rollins, Layton, UT — 44:44

18. (50) Maddie Jordan, Layton, UT — 44:50

19. (52) Eliza Knechtel, Fruit Heights, UT — 45:21

20. (54) Sophie Whitesides, LAYTON, UT — 45:34

21. (55) Hailey Bird, Farmington, UT — 45:38

22. (58) Maylin Lundell, Farr West, UT — 45:46

23. (59) Zarah Wiet, Herriman, UT — 46:07

24. (60) Mara Spigarelli, South Jordan, UT — 46:18

25. (62) Amy Rogers, Eagle Mountain, UT — 46:25

26. (63) Lily Griffith, Sunset, UT — 46:35

27. (76) Camilla Watkins, Providence, UT — 47:55

28. (77) Ciceily Kenworthy, Eagle Mountain, UT — 48:16

29. (79) Brianna Forbes, Fruit Heights, UT — 48:28

30. (89) Lauren Haughton, Eagle Mountain, UT — 49:14

31. (95) Josephine Adema, Sandy, UT — 49:21

32. (96) Avery Vandyke, Layton, UT — 49:34

33. (105) Anne Allred, Sandy, UT — 50:52

34. (110) Lucille Skidmore, Salt Lake City, UT — 51:08

35. (114) Naomi Myres, Holladay, UT — 51:13

36. (115) Mackenzie Dye, South Jordan, UT — 51:31

37. (118) Hallie Oakeson, West Jordan, UT — 52:12

38. (127) Alison Lovell, Stansbury Park, UT — 52:35

39. (130) Katherine Stewart, Salt Lake City, UT — 53:01

40. (144) Alidia Mckenzie Cox, Murry, UT — 54:48

41. (149) Maisey Nalder, Layton, UT — 55:25

42. (153) Phoenix Pearson, Clearfield, UT — 55:57

43. (157) Anna Hirst, Kaysville, UT — 56:15

44. (166) Karis Kopp, Salt Lake City, UT — 56:49

45. (174) Madalyn Gonda, Layton, UT — 57:06

46. (185) Maycie Miller, Taylor, UT — 58:05

47. (199) Julia Torman, Farmington, UT — 58:49

48. (216) Daniela Mendez, Salt Lake, UT — 1:00:09

49. (240) Stella Fonnesbeck, Salt Lake City, UT — 1:01:30

50. (241) Lisa Holdgruen, Eagle Mountain, UT — 1:01:32

51. (259) Kallie Johansen, Hooper, UT — 1:02:43

52. (262) Elle Egan, Lehi, UT — 1:02:49

53. (267) Kenzie Hall, Kaysville, UT — 1:03:22

54. (271) Kate Derrick, Bountiful, UT — 1:03:37

55. (282) Kirsten Degraffenried, Kearns, UT — 1:04:22

56. (333) Kaitlyn Harris, Kaysville, UT — 1:10:11

57. (346) Charlotte Hasleton, Madison, SD — 1:11:49

58. (348) Willa Martin, Madison, SD — 1:12:06

59. (360) Brielle Allman, Layton, UT — 1:13:23

60. (362) Hazel Holt, Millcreek, UT — 1:13:39

61. (402) Victoria Fallis, West Valley City, UT — 1:18:56

62. (403) Patty Jennings, West Valley City, UT — 1:18:56

Female 19-24

Place (Overall) Name, City — Time

1. (9) Lindsie Fausett, Price, UT — 34:46

2. (10) Karli Branch, Draper, UT — 34:48

3. (17) Sarah Humble, Salt Lake City, UT — 37:35

4. (44) Sarah Cahill, Salt Lake City, UT — 43:45

5. (71) Emerald Kehr, Salt Lake City, UT — 47:04

6. (91) Caroline Thorson, South Salt Lake, UT — 49:17

7. (97) Ava Johnson, Holladay, UT — 49:41

8. (98) Kirsten Kendig, Salt Lake City, UT — 49:59

9. (103) Evelyn Henriod, Salt Lake City, UT — 50:38

10. (109) Eyleen Kendall, Herriman, UT — 51:08

11. (112) Thea Spigarelli, South Jordan, UT — 51:11

12. (113) Allie Young, South Jordan, UT — 51:13

13. (117) Keylla Ortega, Provo, UT — 51:59

14. (123) Caroline Torman, Farmington, UT — 52:26

15. (147) Mccall Miller, Taylor, UT — 55:05

16. (152) Katie Todd, Lansdowne, VA — 55:45

17. (159) Hannah Cherrington, Saratoga Springs, UT — 56:24

18. (164) Charity Ormsby, Layton, UT — 56:41

19. (170) Rachel Vander Linden, Salt Lake City, UT — 56:52

20. (173) Gwendolyn Stewart, Salt Lake City, UT — 57:04

21. (227) Mariah Jimenez, Ogden, UT — 1:00:39

22. (232) Jane Gardner, Salt Lake City, UT — 1:01:06

23. (234) Madison Hein, Plano, TX — 1:01:21

24. (235) Grace Todd, Lansdowne, VA — 1:01:22

25. (237) Aubrey Riser, Roosevelt, UT — 1:01:25

26. (238) Kailee Riser, Roosevelt, UT — 1:01:25

27. (245) Avery Barton, Sandy, UT — 1:01:37

28. (250) Gabby Ziemski, Magna, UT — 1:02:07

29. (264) Hannah Holt, Salt Lake City, UT — 1:02:51

30. (283) Adelaide Stewart, Salt Lake City, UT — 1:04:25

31. (287) Ella Spigarelli, Draper, UT — 1:04:33

32. (290) Bailee Bryner, Logan, UT — 1:04:53

33. (296) Bryerly Avina, Tooele, UT — 1:05:44

34. (297) Odalis Vargas, Kearns, UT — 1:06:07

35. (298) Elle Buxton, Draper, UT — 1:06:09

36. (312) Elyse Rollins, Provo, UT — 1:07:51

37. (316) Nathalia Montoya, South Jordan, UT — 1:08:13

38. (317) Zawadi Njogu, Salt Lake City, UT — 1:08:19

39. (327) Tara Jones, Fruit Heights, UT — 1:09:11

40. (338) Miabella Bradley, Salt Lake City, UT — 1:11:04

41. (339) Audrey Blakely, Salt Lake City, UT — 1:11:10

42. (367) Daisie Naranjo Curiel, Taylorsville, UT — 1:14:13

43. (370) Laini Bergthold, Cincinnati, OH — 1:14:25

44. (374) Shaylyn Bragg, Salt Lake City, UT — 1:14:40

45. (375) Emily Fieeiki, South Jordan, UT — 1:14:41

46. (376) Maddie Hile, South Salt Lake, UT — 1:14:48

47. (380) Helen Porta, Salt Lake City, UT — 1:15:48

48. (393) Hannah Lindsey, Kaysville, UT — 1:17:41

49. (401) Diana Tran, West Valley City, UT — 1:18:55

50. (410) Erika Darrow, Magna, UT — 1:20:18

51. (439) Kerighn Gilbert, American Fork, UT — 1:31:38

52. (441) Monica Phim, West Valley City, UT — 1:32:27

53. (442) Amara Phim, West Valley City, UT — 1:32:45

Female 25-29

Place (Overall) Name, City — Time

1. (4) Lindsey Bradley, Heath, TX — 33:13

2. (5) Hannah Branch, Orem, UT — 33:23

3. (6) Lucy Biles, Salt Lake City, UT — 34:10

4. (7) Elizabeth Lagoy, Salt Lake City, UT — 34:24

5. (13) Madeline Francis, Moab, UT — 35:37

6. (16) Mckenzie Nordquist, Lindon, UT — 37:05

7. (18) Jana Jones, Lehi, UT — 37:44

8. (27) Katie Greenwood, Saratoga Springs, UT — 39:17

9. (46) Leah Behrends, Washington, WA — 43:50

10. (47) Ruby Jane Mathewson, Holladay, UT — 44:12

11. (51) Sariah Graham, South Ogden, UT — 45:16

12. (64) Erin Dominguez, West Haven, UT — 46:41

13. (65) Ally Rossell, Draper, UT — 46:50

14. (90) Haven Thorson, South Salt Lake, UT — 49:16

15. (100) Ashlee Flygare, Alpine, UT — 50:13

16. (102) Essie Jane Cobabe, Farmington, UT — 50:29

17. (128) Emily Randall, Salt Lake City, UT — 53:00

18. (137) Collette Batty, Sandy, UT — 54:00

19. (138) Autumn Fuchs, Salt Lake City, UT — 54:02

20. (150) Hannah Kerr, Salt Lake City, UT — 55:27

21. (151) Mary Jane Carpenter, Lansdowne, VA — 55:32

22. (155) Rachel Draper, Murray, UT — 56:03

23. (172) Lauren Smith, Orem, UT — 57:01

24. (176) Tyli Jardine, South Jordan, UT — 57:18

25. (193) Karly Ackley, Millcreek, UT — 58:23

26. (196) Sarah Sargent, Millcreek, UT — 58:40

27. (229) Maricela Reyes, Bluffdale, UT — 1:00:45

28. (231) Gabriela Gaytan Morales, Salt Lake City, UT — 1:01:01

29. (242) Kylie Phillips, Herriman, UT — 1:01:32

30. (247) Kate Stout, Herriman, UT — 1:01:48

31. (277) Paige Mckee, Cottonwood Heights, UT — 1:04:15

32. (278) Jess Woodbury, Provo, UT — 1:04:15

33. (279) Eduarda Rocha, Salt Lake City, UT — 1:04:16

34. (291) Emily Berg, Salt Lake City, UT — 1:04:55

35. (294) Holley Gregory, Logan, UT — 1:05:29

36. (301) Karen Cabrera, Heber City, UT — 1:06:55

37. (313) Abigail Watts, North Salt Lake, UT — 1:07:53

38. (326) Caitlin Johnson, Eagle Mountain, UT — 1:08:57

39. (332) Ariel Harmer, Bountiful, UT — 1:10:05

40. (340) Ashley Barrett, Millcreek, UT — 1:11:15

41. (349) Ana Caballero, West Jordan, UT — 1:12:19

42. (352) Kylee Allred, Salt Lake City, UT — 1:12:29

43. (371) Kaitlynn Landeen, Bluffdale, UT — 1:14:26

44. (389) Ruta Gray, Provo, UT — 1:17

45. (390) Amanda Callahan, Holladay Cottonwood, UT — 1:17:16

46. (395) Norka Nishijima, Sandy, UT — 1:17:47

47. (396) Monet West, Sandy, UT — 1:17:53

48. (399) Elizabeth Fucci, Cottonwood Heights, UT — 1:18:26

49. (400) Sarah Lindsey, Kaysville, UT — 1:18:49

50. (406) Adara Deniro, SALT LAKE CITY, UT — 1:19:55

51. (412) Camille Ellsworth, Salt Lake City, UT — 1:20:55

52. (415) Maile Resta, Salt Lake City, UT — 1:21:53

53. (422) Emmalee Bigelow, Provo, UT — 1:23:48

54. (427) Jasmin Bianca Rato, Salt Lake City, UT — 1:25:16

55. (443) Whitney Matthews, Syracuse, UT — 1:33:50

56. (444) Abigail Cowley, Snyder, TX — 1:34:34

57. (449) Kayla Ellingson, American Fork, UT — 1:36:01

58. (452) Maria Torrellas, Millcreek, UT — 1:36:39

59. (467) Casey Hill, Salt Lake City, UT — 1:45:54

Female 30-34

Place (Overall) Name, City — Time

1. (8) Sylvia Bedford, South Jordan, UT — 34:30

2. (12) Saige Schuller, Riverton, UT — 35:16

3. (22) Melissa Hearst, Salt Lake City, UT — 38:26

4. (29) Kim Urmaza, Salt Lake City, UT — 40:16

5. (56) Maria Ralph, Sandy, UT — 45:40

6. (66) Mele Miles, Orem, UT — 46:56

7. (69) Amanda Mclearn-Montz, Salt Lake City, UT — 47:01

8. (87) Rebecca Pedro, Farmington, UT — 49:10

9. (111) Nidia Carbajal, Magna, UT — 51:10

10. (125) Marissa Watson, West Valley City, UT — 52:30

11. (129) Sara Taggart, Salt Lake City, UT — 53:01

12. (131) Maxine Thomas, Salt Lake City, UT — 53:11

13. (146) Caitlyn Mayfield, Cedar Hills, UT — 55:02

14. (167) Kumi Ryther, Bluffdale, UT — 56:49

15. (171) Maria Sarsagat, Salt Lake City, UT — 56:54

16. (177) Madison Day, West Jordan, UT — 57:35

17. (179) Rachael Costa, Sandy, UT — 57:40

18. (184) Ariana Nash, Fruit Heights, UT — 57:58

19. (206) Ana Brown, Taylorsville, UT — 59:43

20. (210) Justine Kueffner, Taylorsville, UT — 59:56

21. (213) Jess Randall, Layton, UT — 1

22. (215) Terra Soto, North Salt Lake, UT — 1:00:05

23. (222) Nico Van Bloom, Salt Lake City, UT — 1:00:31

24. (224) Oshin Cisneros, Clearfield, UT — 1:00:35

25. (233) Sarah Jensen, Salt Lake City, UT — 1:01:07

26. (249) Kelli Egan, Lehi, UT — 1:02

27. (252) Chrissy Hinton, South Jordan, UT — 1:02:08

28. (254) Ellie Forrest, Salt Lake City, UT — 1:02:21

29. (274) Jeena Byun, Salt Lake City, UT — 1:03:59

30. (292) Arvynne Jane Ng, Salt Lake City, UT — 1:05:11

31. (308) Natalie Nichols, Murray, UT — 1:07:39

32. (334) Kaitlin Bowles, Hyrum, UT — 1:10:11

33. (341) Maygan Lightstone, Sandy, UT — 1:11:18

34. (347) Kelsi Cottrell, Bluffdale, UT — 1:11:53

35. (357) Amelia Stocking, Sandy, UT — 1:13:09

36. (368) Lexus Manis, Salt Lake City, UT — 1:14:16

37. (385) Chanel Fox, Holladay, UT — 1:16:27

38. (414) Fiona Zhang, Murray, UT — 1:21:38

39. (425) Stephanie Waitkevich, Saratoga Springs, UT — 1:24:40

40. (426) Veronica Weight, Salt Lake City, UT — 1:24:49

41. (428) Anna Pardee, Salt Lake City, UT — 1:26:02

42. (448) Latai Vehikite, West Valley City, UT — 1:35:50

43. (463) Prasella Matemate, Salt Lake City, UT — 1:41:56

44. (468) Yubin Kang, Eagle Mountain, UT — 1:46:08

45. (473) Lillian Kalekale, Salt Lake City, UT — 1:49:45

46. (477) Sara Breeze, Saratoga Springs, UT — 2:04:32

Female 35-39

Place (Overall) Name, City — Time

1. (11) Tawny Bybee, Alpine, UT — 35:06

2. (20) Janae Baron, Provo, UT — 37:54

3. (21) Amy Jewkes, Alpine, UT — 38:13

4. (26) Tiffany Schwartz, Salt Lake City, UT — 38:59

5. (34) Camille Belcher, West Jordan, UT — 41:21

6. (43) Nicole Williams, Holladay, UT — 43:39

7. (70) Kira Mcnally, Salt Lake City, UT — 47:03

8. (75) Lindsey Flatebo, Salt Lake City, UT — 47:48

9. (82) Jyllian Petrie, American Fork, UT — 48:34

10. (83) Mary Angelos, London, NA — 48:35

11. (84) Whitney Nielson, South Jordan, UT — 48:54

12. (85) Marcie Mcclement, South Jordan, UT — 48:55

13. (86) Alyssa Craig, Salt Lake City, UT — 49:07

14. (92) Valerie Swensen, Murray, UT — 49:17

15. (93) Megan Buell, Salt Lake City, UT — 49:17

16. (104) Meg Lutz, Sandy, UT — 50:41

17. (116) Taylor Weavil, Salt Lake City, UT — 51:56

18. (119) Emily Randall, Saratoga Springs, UT — 52:12

19. (120) Alexandra Fine, Millcreek, UT — 52:15

20. (145) Whitney Johnson, Sandy, UT — 54:53

21. (168) Sachi Osterloh, Bluffdale, UT — 56:49

22. (183) Amy Buxton, Salt Lake City, UT — 57:54

23. (191) Riana Ria, Sandy, UT — 58:21

24. (195) Kelly Brinkmoeller, Millcreek, UT — 58:27

25. (197) Beth Flint, West Valley City, UT — 58:42

26. (200) Julie Winn, Taylorsville, UT — 59:01

27. (204) Megan Zollinger, Herriman, UT — 59:20

28. (211) Kari Spicer, Farmington, UT — 59:58

29. (218) Erica Colton, Murray, UT — 1:00:12

30. (219) Rebecca Story, Midvale, UT — 1:00:12

31. (220) Heather Kiisel, Sandy, UT — 1:00:16

32. (221) Natasha Adkinson, Saratoga Springs, UT — 1:00:21

33. (223) Eliza Cook, Salt Lake City, UT — 1:00:34

34. (225) Sapphire Miranda, Saratoga Springs, UT — 1:00:35

35. (256) Allison Orton, Roy, UT — 1:02:29

36. (265) Katie Plank, Salt Lake City, UT — 1:02:53

37. (272) Sarah Fedderson, Salt Lake City, UT — 1:03:40

38. (273) Christi Jones, Holladay, UT — 1:03:49

39. (288) Andrea Negrete, Saratoga Springs, UT — 1:04:39

40. (293) Jennifer Atherton, Salt Lake City, UT — 1:05:26

41. (314) Elise Watson, Grantsville, UT — 1:08:04

42. (319) Heather Brogdon, Eagle Mountain, UT — 1:08:32

43. (323) So Eun Shim, Honolulu, HI — 1:08:50

44. (328) Mandy Niles, Sandy, UT — 1:09:35

45. (329) Jessi Rose, Sandy, UT — 1:09:36

46. (330) Katie Krongard, Salt Lake City, UT — 1:09:47

47. (335) Stacey Ford, South Salt Lake, UT — 1:10:34

48. (359) Adrienne Carey, Salt Lake City, UT — 1:13:19

49. (364) Mariana Perez, North Ogden, UT — 1:13:48

50. (366) Erin Vanorden, Herriman, UT — 1:13:54

51. (369) Iris Mendoza, Phoenix, AZ — 1:14:18

52. (372) Kiki Sindad, Murray, UT — 1:14:32

53. (383) Megan Schow, Las Vegas, NV — 1:16:17

54. (404) Derica Valdez, Aneth, UT — 1:19:38

55. (413) Tanya Platt, Ogden, UT — 1:21:34

56. (418) Heather Turner, Ogden, UT — 1:22:19

57. (424) Rebekah Wightman, American Fork, UT — 1:24:39

58. (430) Alex Porpora, Salt Lake City, UT — 1:27:10

59. (447) Soo Ryun Lee, Bluffdale, UT — 1:35:14

60. (459) Ashley Harmon, San Tan Valley, AZ — 1:38:57

61. (479) Brooke Walters, Salt Lake City, UT — 7:29:44

62. (480) Julianne Whitney, Murray, UT — 7:30:05

Female 40-44

Place (Overall) Name, City — Time

1. (32) Lynette Bowers, Riverton, UT — 40:48

2. (39) Jami Caldwell, Kaysville, UT — 42:13

3. (45) Deborah Jacobson, Sandy, UT — 43:49

4. (53) Emily Wegener, Millcreek, UT — 45:30

5. (67) Eva Harris, Layton, UT — 46:56

6. (94) Jenn Schiller, Bluffdale, UT — 49:17

7. (101) Tera Hunter, Millcreek, UT — 50:14

8. (107) Rachelle Nicoll, Bountiful, UT — 51:04

9. (108) Courtney Rich, Highland, UT — 51:05

10. (126) Heather Staley, Draper, UT — 52:33

11. (148) Suzy Miller, Taylor, UT — 55:06

12. (156) Gina Gmeiner, Salt Lake City, UT — 56:06

13. (161) Ann Webb, South Jordan, UT — 56:35

14. (162) Cindy Fedor, Ogden, UT — 56:40

15. (169) Amy Rinearson, Riverton, UT — 56:50

16. (175) Lisa Pearson, North Salt Lake, UT — 57:15

17. (178) Sarah Willardson, Layton, UT — 57:36

18. (182) Michelle Sigaran, ?, UT — 57:52

19. (186) Harmony Mitchell, West Jordan, UT — 58:06

20. (201) Erin Hunter, Millcreek, UT — 59:02

21. (203) Melissa Robinson, Milwaukie, OR — 59:18

22. (212) Jennifer Hoggan, Lehi, UT — 59:58

23. (214) Liz Brown, Salt Lake City, UT — 1:00:03

24. (226) Lindsay Eckersley, Layton, UT — 1:00:36

25. (228) Cassandra Arnell, Stansbury Park, UT — 1:00:41

26. (236) Brooke Frederickson, Millcreek, UT — 1:01:22

27. (239) Anna Gardiner, Salt Lake City, UT — 1:01:27

28. (246) Tiffany Hall, Kaysville, UT — 1:01:43

29. (276) Margie Irvine, Millcreek, UT — 1:04:14

30. (280) Heidi Kershaw, Salt Lake City, UT — 1:04:18

31. (299) Krizia Avina, Tooele, UT — 1:06:51

32. (322) Rebekah Harkness, Draper, UT — 1:08:46

33. (336) Kallie Cornell, West Jordan, UT — 1:10:52

34. (343) Susan Gardner Folau, Salt Lake City, UT — 1:11:28

35. (344) Kimi Christensen, Farmington, UT — 1:11:33

36. (355) Amanda Johnson, West Valley City, UT — 1:12:56

37. (356) Margaret Tew, Farmington, UT — 1:13:07

38. (358) Staci Jones, Kearns, UT — 1:13:19

39. (365) Sarah Roberts, West Jordan, UT — 1:13:51

40. (391) April Lisonbee, Salt Lake City, UT — 1:17:20

41. (407) Erin Saunders, Salt Lake City, UT — 1:20:01

42. (429) Kamille Wardell, South Jordan, UT — 1:26:16

43. (431) Soloi Vakalahi, West Jordan, UT — 1:27:20

44. (432) Melanie Harris, Kaysville, UT — 1:29:13

45. (436) Lyssa Story, Salt Lake City, UT — 1:31:09

46. (446) Jinyoung Logsdon, Orem, NA — 1:35:13

47. (451) Hilary Georgell, Santaquin, UT — 1:36:28

Female 45-49

Place (Overall) Name, City — Time

1. (57) Susan Smith, Sandy, UT — 45:45

2. (61) Andra Ghent, Salt Lake City, UT — 46:22

3. (72) Kristin Gibson, Saratoga Springs, UT — 47:19

4. (73) Alicia Perry, Salt Lake City, UT — 47:26

5. (78) Katja Preslar, Taylorsville, UT — 48:26

6. (81) Denise Lopez, Bountiful, UT — 48:32

7. (99) Jennifer Adema, Sandy, UT — 50:06

8. (106) Carmen Skidmore, Roy, UT — 51:03

9. (124) Emily Skidmore, Salt Lake, UT — 52:29

10. (140) Summer Kehr, Salt Lake City, UT — 54:23

11. (154) Kathleen George, Bountiful, UT — 55:57

12. (180) Kathryn Ochoa, South Jordan, UT — 57:43

13. (181) Laura Certain, Salt Lake City, UT — 57:50

14. (187) Meredith Harker, Taylorsville, UT — 58:07

15. (189) Rebecca Barton, Sandy, UT — 58:15

16. (209) Mayra Bramall, Herriman, UT — 59:53

17. (217) Laurissa Neuenschwander, Kaysville, UT — 1:00:11

18. (243) April Holzer, Holladay, UT — 1:01:33

19. (248) Darcy Briggs, Draper, UT — 1:01:49

20. (251) Lindsey Ziemski, Magna, UT — 1:02:08

21. (255) Susie Stewart, Farmington, UT — 1:02:22

22. (266) Kristin Ray, West Jordan, UT — 1:03:20

23. (281) Lisa Whittaker, Millcreek, UT — 1:04:19

24. (285) Sarahi Dehesa, Salt Lake City, UT — 1:04:26

25. (286) Adrienne Pugmire, Layton, UT — 1:04:32

26. (289) Jessica Pace, Herriman, UT — 1:04:50

27. (307) Lori Derrick, Bountiful, UT — 1:07:36

28. (324) Mel Lutali, Salt Lake City, UT — 1:08:53

29. (325) Jamie Mathews, Layton, UT — 1:08:54

30. (331) Heather Jensen, Farmington, UT — 1:09:54

31. (342) Kayci Boyack, West Haven, UT — 1:11:21

32. (350) Sela Langi, Magna, UT — 1:12:20

33. (353) Jennifer Camp, Bloomington, IL — 1:12:49

34. (361) Brooke Holt, Salt Lake City, UT — 1:13:38

35. (377) Missy Omer, Millcreek, UT — 1:15:04

36. (379) Jenny Harris, Corinne, UT — 1:15:07

37. (381) Cori Moore, West Valley City, UT — 1:15:56

38. (384) Stephanie Jackson, Bountiful, UT — 1:16:19

39. (386) Starr Wahlen, Cottonwood Heights, UT — 1:16:36

40. (387) Suann Potter, Clearfield, UT — 1:16:47

41. (388) June Smith, Clearfield, UT — 1:16:56

42. (397) Maryellen Brown, Fort Worth, TX — 1:18:14

43. (408) Holly Ashby, El Paso, TX — 1:20:05

44. (411) Heather Morrison, West Haven, UT — 1:20:45

45. (419) Becky Black, Salt Lake City, UT — 1:22:50

46. (420) Rita Sutton, Salt Lake City, UT — 1:22:51

47. (423) Lorelle Hall, Kaysville, UT — 1:24:25

48. (433) Adria Garner, Salt Lake City, UT — 1:30:35

49. (434) Heidi Murdock, Perry, UT — 1:30:48

50. (438) Maryjo Webb, Woods Cross, UT — 1:31:35

51. (440) Cali Wightman, North Salt Lake, UT — 1:32:09

52. (445) Martha Fallis, West Valley City, UT — 1:35

53. (458) Mailyn Banham, Farmington, UT — 1:38:56

54. (464) Elizabeth Heath, Kaysville, UT — 1:42:45

55. (469) Sarah Hill, Salt Lake City, UT — 1:46:10

56. (471) Lafo Tonga, Tooele, UT — 1:48:41

57. (472) Sheri Tupou, Millcreek, UT — 1:48:52

Female 50-54

Place (Overall) Name, City — Time

1. (68) Holly Pack, South Jordan, UT — 47:00

2. (80) Camille Harvey, Taylorsville, UT — 48:28

3. (134) Sheryl Baldwin, Montezuma Creek, UT — 53:39

4. (165) Lisa Jackson, Salt Lake City, UT — 56:42

5. (190) Sheila Olschewski, West Jordan, UT — 58:19

6. (192) Liza Nash, Kaysville, UT — 58:22

7. (198) Mindy Buxton, Draper, UT — 58:45

8. (207) Jennifer Park, Salt Lake City, UT — 59:44

9. (208) Jenny Langston, Layton, UT — 59:45

10. (244) Jerusha Riser, Roosevelt, UT — 1:01:34

11. (253) Tammy Stevenson, Salt Lake City, UT — 1:02:19

12. (260) Jennifer Williams, Kaysville, UT — 1:02:43

13. (269) Karen Summerhays, Kalaheo, HI — 1:03:26

14. (284) Eliza Stewart, Salt Lake City, UT — 1:04:26

15. (306) Stefanie Voigt, Cottonwood Heights, UT — 1:07:15

16. (311) Shonda Morse, Payson, UT — 1:07:50

17. (321) Kelly Peterson, Draper, UT — 1:08:46

18. (345) Kristin Jones, Fruit Heights, UT — 1:11:41

19. (363) Jennifer Burrow-Sanchez, Salt Lake City, UT — 1:13:47

20. (392) Tangikina Brown, Magna, UT — 1:17:32

21. (417) Melissa Jones, Sandy, UT — 1:22:19

22. (421) Rebecca Williams, Tooele, UT — 1:22:59

23. (437) Annoni Larson, Woods Cross, UT — 1:31:34

24. (455) Beti Mounga, Salt Lake City, UT — 1:37:33

25. (456) Loa Kauvaka, Salt Lake City, UT — 1:37:50

26. (460) Teima Lemery, Roosevelt, UT — 1:39:19

27. (465) Liz Howard, West Valley City, UT — 1:42:57

28. (466) Amy Livingston, Millcreek, UT — 1:45

29. (474) Kaniteli Vea, West Valley City, UT — 1:49:46

30. (475) Teresa Carling Jones, South Jordan, UT — 1:52:34

Female 55-59

Place (Overall) Name, City — Time

1. (122) Ellen Gregory, Apple Valley, UT — 52:23

2. (133) Mary Ann Bronson, South Ogden, UT — 53:36

3. (139) Lynette Shupe, Kaysville, UT — 54:12

4. (142) Kirsten Schwartz, Layton, UT — 54:30

5. (143) Elizabeth Sunderman, Salt Lake City, UT — 54:48

6. (158) Rayne Kolloch, Salt Lake City, UT — 56:23

7. (188) Micky Carlson, Bountiful, UT — 58:07

8. (268) Rocio Summers, Millcreek, UT — 1:03:23

9. (305) Amanda Slingerland, Salt Lake City, UT — 1:07:12

10. (318) Pamela Harwood, Clinton, UT — 1:08:20

11. (351) Marysue Floisand, Salt Lake City, UT — 1:12:29

12. (382) Jacqueline Helm, O Fallon, IL — 1:16:06

13. (394) Pilar Cossio, Sandy, UT — 1:17:46

14. (416) Lori Degraffenried, Kearns, UT — 1:22:09

15. (470) Ana Gonzalez, Herriman, UT — 1:47:20

Female 60-64

Place (Overall) Name, City — Time

1. (88) Anita Stika, Pleasant Grove, UT — 49:13

2. (136) Peggy Knudsen, Sandy, UT — 53:59

3. (205) Vicki Bott, Salt Lake City, UT — 59:41

4. (257) Betty Winters, Ogden, UT — 1:02:31

5. (258) Marsha Ash, Riverton, UT — 1:02:32

6. (261) Jill Cox, Salt Lake City, UT — 1:02:47

7. (263) Janet Barton, sandy, UT — 1:02:51

8. (270) Shannon Webster, South Jordan, UT — 1:03:35

9. (275) Towa Lindquist, Bountiful, UT — 1:04:06

10. (295) Loura Olson, Taylorsville, UT — 1:05:43

11. (302) Lena Borisenko, Murray, UT — 1:07

12. (309) Karen Olney, Grantsville, UT — 1:07:40

13. (310) Liz Jensen, Salt Lake City, UT — 1:07:42

14. (315) Christi Snyder, Coalville, UT — 1:08:09

15. (378) Nola Lucke, North Salt Lake, UT — 1:15:04

16. (454) Cathy Phillips, Bountiful, UT — 1:37:23

17. (478) Denise Ward, West Jordan, UT — 2:04:55

Female 65-69

Place (Overall) Name, City — Time

1. (135) Sylvia Schulter, Layton, UT — 53:56

2. (141) Kandi Rasmussen, Sandy, UT — 54:30

3. (194) Carol Rhoades, Holladay, UT — 58:25

4. (230) Gwen Cannon, Salt Lake City, UT — 1:00:55

5. (398) Suzanne Martin, Draper, UT — 1:18:15

6. (409) Mary Mabey, Salt Lake City, UT — 1:20:14

Female 70-74

Place (Overall) Name, City — Time

1. (457) Jane Walker, South Jordan, UT — 1:38:25

2. (476) Mary Clark, Mesa, AZ — 1:53:43

Female 75-79

Place (Overall) Name, City — Time

1. (202) Gladys Buxton, Salt Lake City, UT — 59:03

2. (405) Lourdes Cooke, Salt Lake City, UT — 1:19:39

Female 80-89

Place (Overall) Name, City — Time

1. (453) Virginia Danieu, Park City, UT — 1:37:09

1 of 51
Habtamu Cheney, 25, wins the 2024 Deseret News men's 10K on Wednesday, July 24, 2024. | Brice Tucker, Deseret News
2 of 51
A T-Rex competes in the Deseret News 10K in Salt Lake City on Wednesday, July 24, 2024. | Laura Seitz, Deseret News
3 of 51
The Hall family cheers on Lorelle Hall as she competes in the Deseret News 10K in Salt Lake City on Wednesday, July 24, 2024. | Laura Seitz, Deseret News
4 of 51
Andrew Pullens cheers on competitors in the Deseret News 10K as he waits to compete in the 5K in Salt Lake City on Wednesday, July 24, 2024. | Laura Seitz, Deseret News
5 of 51
Kirsten Schwartz competes in the Deseret News 10K in Salt Lake City on Wednesday, July 24, 2024. | Laura Seitz, Deseret News
6 of 51
Emelia Call competes in the Deseret News 10K in Salt Lake City on Wednesday, July 24, 2024. | Laura Seitz, Deseret News
7 of 51
Andrew Pullens cheers on competitors in the Deseret News 10K as he waits to compete in the 5K in Salt Lake City on Wednesday, July 24, 2024. | Laura Seitz, Deseret News
8 of 51
Scott Hall competes in the Deseret News 10K in Salt Lake City on Wednesday, July 24, 2024. | Laura Seitz, Deseret News
9 of 51
The Hall family high-fives Lorelle Hall as she competes in the Deseret News 10K in Salt Lake City on Wednesday, July 24, 2024. | Laura Seitz, Deseret News
10 of 51
Kelsi Cottrell competes in the Deseret News 10K in Salt Lake City on Wednesday, July 24, 2024. | Laura Seitz, Deseret News
11 of 51
Lorelei Hall competes in the Deseret News 10K in Salt Lake City on Wednesday, July 24, 2024. | Laura Seitz, Deseret News
12 of 51
Tyler Hall pushes himself to cross the finish line as he finishes the Deseret News Marathon 10K race at Liberty Park in Salt Lake City on Wednesday, July 24, 2024. | Brice Tucker, Deseret News
13 of 51
Donald Brown yells as he finishes the Deseret News Marathon 10K race at Liberty Park in Salt Lake City on Wednesday, July 24, 2024. | Brice Tucker, Deseret News
14 of 51
Maxine Thomas crosses the finish line pushing her child in a stroller during the Deseret News Marathon 10K race at Liberty Park in Salt Lake City on Wednesday, July 24, 2024. | Brice Tucker, Deseret News
15 of 51
Sachi Osterloh, left, races with Kukimm Ryyther crosses the finish line as he finishes the Deseret News Marathon 10K race at Liberty Park in Salt Lake City on Wednesday, July 24, 2024. | Brice Tucker, Deseret News
16 of 51
Anne Alred receives a medal while dressed up like a pioneer at the Deseret News Marathon 10K race at Liberty Park in Salt Lake City on Wednesday, July 24, 2024. | Brice Tucker, Deseret News
17 of 51
Kandi Rasmussen and the finish line as he finishes the Deseret News Marathon 10K race at Liberty Park in Salt Lake City on Wednesday, July 24, 2024. | Brice Tucker, Deseret News
18 of 51
Lindsey Flatebo crosses the finish line as she finishes the Deseret News Marathon 10K race at Liberty Park in Salt Lake City on Wednesday, July 24, 2024. | Brice Tucker, Deseret News
19 of 51
Savannah Berry crosses the finish line in first place in the women’s 10K race during the Deseret News Marathon at Liberty Park in Salt Lake City on Wednesday, July 24, 2024. | Brice Tucker, Deseret News
20 of 51
Hyrum Johnson skips as he crosses the finish line in the Deseret News Marathon 10K race at Liberty Park in Salt Lake City on Wednesday, July 24, 2024. | Brice Tucker, Deseret News
21 of 51
Levi Dennis crosses the finish line as he finishes the Deseret News Marathon 10K race at Liberty Park in Salt Lake City on Wednesday, July 24, 2024. | Brice Tucker, Deseret News
22 of 51
Habtamu Cheney crosses the finish line in first place in the mens 10K race during the Deseret News Marathon at Liberty Park in Salt Lake City on Wednesday, July 24, 2024. | Brice Tucker, Deseret News
23 of 51
Habtamu Cheney, cruises to a win in the Deseret News 10K on Wednesday, July 24, 2024. | Scott G Winterton, Deseret News
24 of 51
Christopher Kennedy, and Holly Ashby head for the finish in the Deseret News 10K on Wednesday, July 24, 2024. | Scott G Winterton, Deseret News
25 of 51
Anna Pardee and others head for the finish in the Deseret News 10K on Wednesday, July 24, 2024. | Scott G Winterton, Deseret News
26 of 51
Habtamu Cheney, cruises to a win in the Deseret News 10K on Wednesday, July 24, 2024. | Scott G Winterton, Deseret News
27 of 51
Habtamu Cheney, wins the Deseret News 10K on Wednesday, July 24, 2024. | Scott G Winterton, Deseret News
28 of 51
Krizia Avina, celebrates as she nears the finish line in the Deseret News 10K on Wednesday, July 24, 2024. | Scott G Winterton, Deseret News
29 of 51
Runners pass the Olympic flame at Rice Eccles Stadium as they compete in the Deseret News 10K on Wednesday, July 24, 2024. | Scott G Winterton, Deseret News
30 of 51
Habtamu Cheney, begins to pull away from the pack as he went on the win the Deseret News 10K on Wednesday, July 24, 2024. | Scott G Winterton, Deseret News
31 of 51
Runners begin the race as they compete in the Deseret News 10K on Wednesday, July 24, 2024. | Scott G Winterton, Deseret News
32 of 51
Savannah Berry, wins the Deseret News 10K on Wednesday, July 24, 2024. | Scott G Winterton, Deseret News
33 of 51
Runners compete in the Deseret News 10K on Wednesday, July 24, 2024. | Scott G Winterton, Deseret News
34 of 51
Habtamu Cheney, begins to pull away from the pack as he went on the win the Deseret News 10K on Wednesday, July 24, 2024. | Scott G Winterton, Deseret News
35 of 51
Habtamu Cheney, begins to pull away from the pack as he went on the win the Deseret News 10K on Wednesday, July 24, 2024. | Scott G Winterton, Deseret News
36 of 51
Shonda Morse, heads for the finish line in the Deseret News 10K on Wednesday, July 24, 2024. | Scott G Winterton, Deseret News
37 of 51
Garrett Corcoran, and others run in the Deseret News 10K on Wednesday, July 24, 2024. | Scott G Winterton, Deseret News
38 of 51
Kandi Rasmussen And Kirsten Schwartz carry American finish the Deseret News 10K on Wednesday, July 24, 2024. | Scott G Winterton, Deseret News
39 of 51
Runners begin their warmups before they compete in the Deseret News 10K on Wednesday, July 24, 2024. | Scott G Winterton, Deseret News
40 of 51
Runners compete in the Deseret News 10K on Wednesday, July 24, 2024. | Scott G Winterton, Deseret News
41 of 51
Runners begin the race as they compete in the Deseret News 10K on Wednesday, July 24, 2024. | Scott G Winterton, Deseret News
42 of 51
Habtamu Cheney, begins to pull away from the pack as he went on the win the Deseret News 10K on Wednesday, July 24, 2024. | Scott G Winterton, Deseret News
43 of 51
Runners compete in the Deseret News 10K on Wednesday, July 24, 2024. | Scott G Winterton, Deseret News
44 of 51
Runners compete in the Deseret News 10K on Wednesday, July 24, 2024. | Scott G Winterton, Deseret News
45 of 51
Daniel Humble, races toward the finish in the Deseret News 10K on Wednesday, July 24, 2024. | Scott G Winterton, Deseret News
46 of 51
McKenzie Nordquist and Leah Larsen, race for the finish in the Deseret News 10K on Wednesday, July 24, 2024. | Scott G Winterton, Deseret News
47 of 51
Isabella Cram, and Kim Urmaza run in the Deseret News 10K on Wednesday, July 24, 2024. | Scott G Winterton, Deseret News
48 of 51
Megan Buell, celebrates as she nears the finish line in the Deseret News 10K on Wednesday, July 24, 2024. | Scott G Winterton, Deseret News
49 of 51
Levi Dennis looks toward the finish line as he runs in the Deseret News 10K on Wednesday, July 24, 2024. | Scott G Winterton, Deseret News
50 of 51
Kandi Rasmussen And Kirsten Schwartz carry American flags as they run in and complete the Deseret News 10K on Wednesday, July 24, 2024. | Scott G Winterton, Deseret News
51 of 51
Jess Woodbury, Eduarda Rocha and Paige McKee laugh and clap as the near the finish line in the Deseret News 10K on Wednesday, July 24, 2024. | Scott G Winterton, Deseret News

Male Overall Top 3

Place (Overall) Name, City — Time

1. (1) Habtamu Cheney, Provo, UT — 27:58

2. (2) Joey Nokes, Riverton, UT — 28:09

3. (3) Jacob Heslington, Provo, UT — 28:11

Male Under 12

Place (Overall) Name, City — Time

1. (328) Edgie Arnell, Stansbury Park, UT — 1:00:40

2. (391) Samuel Harris, Kaysville, UT — 1:10:09

3. (422) Martin Frey, Holladay, UT — 1:18:57

4. (435) Vealoloko Vea, West Valley City, UT — 1:23:42

5. (458) Patafalai Hamala, West Valley City, UT — 1:42:22

6. (461) Elikena Vehikite, West Valley City, UT — 1:51:31

Male 12-14

Place (Overall) Name, City — Time

1. (58) Kurt Perry, Riverton, UT — 34:19

2. (89) Parker Harris, Layton, UT — 35:56

3. (90) Christian Wilcox, Layton, UT — 36:05

4. (109) Danny Burton, Layton, UT — 37:05

5. (134) Jack Lund, Farmington, UT — 38:52

6. (135) Duncan Judkins, Plain City, UT — 38:53

7. (137) Jack Phippen, Syracuse, UT — 39:04

8. (139) Micah Hooper, Centerville, UT — 39:22

9. (214) Henry Christensen, Farmington, UT — 48:45

10. (224) Logan Green, Plain City, UT — 50:48

11. (240) Aiden Fedderson, Salt Lake City, UT — 52:13

12. (245) Quintin Barker, Stansbury Park, UT — 52:38

13. (278) Jaxson Pearson, North Salt Lake, UT — 56:02

14. (331) Charles Meyer, Madison, SD — 1:01:25

15. (434) Venisoni Vehikite, West Valley City, UT — 1:23:38

16. (449) Oscar Martin, Madison, SD — 1:29:25

Male 15-18

Place (Overall) Name, City — Time

1. (15) Kaden McGovern, Herriman, UT — 31:21

2. (19) Evan Haughton, Eagle Mountain, UT — 31:45

3. (20) David Anderson, Vernal, UT — 31:50

4. (21) Ethan Lund, Farmington, UT — 31:50

5. (22) Nathaniel Eskelson, Layton, UT — 32:03

6. (23) Landon Sturgeon, Farmington, UT — 32:08

7. (24) TK Munanui, West Jordan, UT — 32:22

8. (28) Aaron Eskelson, Layton, UT — 32:31

9. (29) Graham Judkins, Plain City, UT — 32:35

10. (30) Ashton Pedersen, Herriman, UT — 32:38

11. (34) Jaxon Allen, Stansbury Park, UT — 32:50

12. (35) Garrison Johnson, North Ogden, UT — 32:53

13. (36) Gage Helm, Riverton, UT — 33:00

14. (37) Erik Bryant, North Ogden, UT — 33:00

15. (41) Isaiah Gilbert, South Jordan, UT — 33:18

16. (42) Jake Pugmire, Layton, UT — 33:20

17. (44) Joseph Miller, Farmington, UT — 33:27

18. (45) Hudson Clark, Grantsville, UT — 33:31

19. (46) Corben Low, Layton, UT — 33:35

20. (47) Caleb McDonald, South Jordan, UT — 33:37

21. (51) Joseph Ricks, Stansbury Park, UT — 33:46

22. (52) Evan Reinhart, Stansbury Park, UT — 33:47

23. (53) Rustin Reddish, Ogden, UT — 33:53

24. (54) Wyatt Rich, Pleasant View, UT — 34:03

25. (55) Garrick Bowers, Riverton, UT — 34:07

26. (56) Boston Rindlisbacher, Bluffdale, UT — 34:11

27. (60) Colin Pugmire, Layton, UT — 34:26

28. (61) Evan Criddle, Price, UT — 34:29

29. (64) Cooper Clark, Grantsville, UT — 34:39

30. (66) Sage Humphrey, Ridgefield, CT — 34:48

31. (67) Caleb Deeter, Erda, UT — 34:48

32. (68) Daegan Gold, South Jordan, UT — 34:49

33. (70) Samuel Hooper, Centerville, UT — 34:53

34. (74) Spencer Butler, Price, UT — 35:04

35. (75) Michael Weber, Price, UT — 35:04

36. (76) Isaac Nordgren, Grantsville, UT — 35:17

37. (77) Devin Butterfield, West Jordan, UT — 35:20

38. (79) Koda Hildreth, Farmington, UT — 35:28

39. (81) Ryan Rich, Tooele, UT — 35:32

40. (82) William Evershed, South Jordan, UT — 35:32

41. (83) Ari Wilson, Stansbury Park, UT — 35:40

42. (84) Jared Orton, South Jordan, UT — 35:45

43. (85) Spencer Johns, West Jordan, UT — 35:45

44. (86) Dallin Humes, Price, UT — 35:48

45. (87) Brayden Scoresby, Kaysville, UT — 35:50

46. (92) Carter Sisam, Sandy, UT — 36:13

47. (94) Clifford Richardson, Grantsville, UT — 36:18

48. (95) Joey Burton, Layton, UT — 36:19

49. (97) Treson Swenson, Layton, UT — 36:19

50. (99) Spencer McKell, Washington Terrace, UT — 36:28

51. (101) Hayden Johnson, Stansbury Park, UT — 36:39

52. (103) Lincoln Swan, Layton, UT — 36:46

53. (104) G Perry, Riverton, UT — 36:47

54. (105) Carson Fershtut, Layton, UT — 36:58

55. (106) Zachary Nordgren, Grantsville, UT — 36:59

56. (107) Bryten Christensen, West Jordan, UT — 37:01

57. (117) Keagan Sutton, Layton, UT — 37:32

58. (122) Joshua Jackson, Salt Lake City, UT — 37:59

59. (126) Trey McDonald, South Jordan, UT — 38:21

60. (127) Cannon Christensen, Farmington, UT — 38:26

61. (128) Jayden Dean, Pleasant View, UT — 38:36

62. (129) Briton Wessman, Herriman, UT — 38:39

63. (130) Malachi Peterson, Farmington, UT — 38:44

64. (132) Joshua Tame, Kaysville, UT — 38:48

65. (133) Liam Skinner, Bluffdale, UT — 38:50

66. (141) Tom Allen, South Jordan, UT — 39:36

67. (142) Bracken Hanson, Price, UT — 39:41

68. (144) Brooks Anderton, Morgan, UT — 40:08

69. (146) Tyler Teo, Pleasant View, UT — 40:09

70. (148) Max Christensen, Farmington, UT — 40:21

71. (149) Henry Spigarelli, South Jordan, UT — 40:39

72. (150) Ben Stuart, Clinton, UT — 40:40

73. (152) James Todd, Lansdowne, VA — 40:57

74. (153) Mason Richardson, Kaysville, UT — 40:58

75. (154) Myckle Ashmore, West Valley City, UT — 41:04

76. (155) Thomas Snow, Farmington, UT — 41:15

77. (157) Nathaniel Nelson, Riverton, UT — 41:32

78. (158) Matthew Good, North Ogden, UT — 41:44

79. (159) Samuel Williams, FPO, U. — 42:18

80. (161) Davis Nelson, Layton, UT — 42:58

81. (163) Isaac Platt, North Ogden, UT — 43:16

82. (164) Daniel Shannon, Eagle Mountain, UT — 43:26

83. (168) Landen Taysom, Eagle Mountain, UT — 43:57

84. (180) Robs Barton, Sandy, UT — 45:36

85. (185) Ryan Davis, Cottonwood Heights, UT — 45:50

86. (197) Cade Shannon, Eagle Mountain, UT — 46:47

87. (200) Gavyn Paskins, Layton, UT — 46:59

88. (203) Spencer Todd, Lansdowne, VA — 47:50

89. (205) Jackson DeWaal, Orem, UT — 47:58

90. (207) Tyler Hall, Kaysville, UT — 48:01

91. (209) Tanner Harward, Syracuse, UT — 48:11

92. (241) Aaron Jensen, Farmington, UT — 52:17

93. (247) Tate Myres, Holladay, UT — 52:40

94. (287) Thomas Jones, South Jordan, UT — 57:01

95. (291) Easton Smith, Sandy, UT — 57:20

96. (307) Johan Martinez, Saratoga Springs, UT — 58:11

97. (361) Jacob Martinez, Saratoga Springs, UT — 1:04:39

98. (396) Tanner Christensen, Farmington, UT — 1:11:11

99. (401) Logan Buckner, West Jordan, UT — 1:11:43

100. (413) Sawyer Orgain, Salt Lake City, UT — 1:14:19

Male 19-24

Place (Overall) Name, City — Time

1. (8) Dalton Mortensen, Bountiful, UT — 29:21

2. (10) Abdulsalam Farah, Orem, UT — 30:14

3. (12) Simon Mitchell, Farmington, UT — 30:44

4. (13) Hyrum Johnson, Layton, UT — 30:57

5. (14) Scott Klingonsmith, Saratoga Springs, UT — 31:03

6. (18) Liam Mapes, Provo, UT — 31:43

7. (25) Ethan Pedersen, Murray, UT — 32:23

8. (26) Cole Jamieson, Park City, UT — 32:26

9. (59) Jeddy Bennett, Sandy, UT — 34:22

10. (63) Johnny Mena, Santiago, NA — 34:33

11. (65) Bradly Spindle, Provo, UT — 34:42

12. (91) Aaron Jowers, Magna, UT — 36:13

13. (96) Tyler McDougal, Riverton, UT — 36:19

14. (102) Isaac Neuenschwander, Kaysville, UT — 36:42

15. (112) Koa Shutt, Provo, UT — 37:13

16. (118) Zachary Warner, Provo, UT — 37:32

17. (131) Carson Burian, Tuscaloosa, AL — 38:45

18. (145) Boston Fuhriman, Morgan, UT — 40:08

19. (193) Jordan Watson, Orem, UT — 46:33

20. (201) Nathan Todd, Lansdowne, VA — 47:11

21. (231) Connor Jones, Kaysville, UT — 51:38

22. (259) Jacob Erickson, Springville, UT — 53:40

23. (292) Adam Griffin, Syracuse, UT — 57:21

24. (303) Tate Staley, Draper, UT — 58:01

25. (304) Josue Garcia Ruiz, West Valley City, UT — 58:02

26. (340) peter gardner, Salt Lake City, UT — 1:02:02

27. (342) Valentino Pichardo, Midvale, UT — 1:02:09

28. (355) Kevin Cruz, West Valley City, UT — 1:04:02

29. (368) Daniel Mecham, Millcreek, UT — 1:05:21

30. (375) Joshua Larson, Woods Cross, UT — 1:05:55

31. (376) Ian Grimmer, Draper, UT — 1:06

32. (402) Dakota Buckner, Provo, UT — 1:11:43

33. (440) Keaton Williams, Kaysville, UT — 1:24:21

34. (462) Noah Jones, South Jordan, UT — 1:51:51

Male 25-29

Place (Overall) Name, City — Time

1. (4) JaQuavious Harris, Provo, UT — 28:15

2. (6) Michael Ottesen, Provo, UT — 28:35

3. (7) Mohamed Guled, Orem, UT — 28:50

4. (9) Garrett Corcoran, Salt Lake City, UT — 29:25

5. (11) Adam Wood, Herriman, UT — 30:26

6. (31) Jake Lee, Layton, UT — 32:46

7. (38) Andy Ellingson, American Fork, UT — 33:08

8. (39) Dylan Barks, Salt Lake City, UT — 33:17

9. (40) Jared Murphy, Newburg, PA — 33:17

10. (57) Joshua Frey, Eagle Mountain, UT — 34:12

11. (62) Alex Hedquist, Layton, UT — 34:31

12. (78) Seth Jackson, Salt Lake City, UT — 35:22

13. (80) Christian Schraegle, Salt Lake City, UT — 35:31

14. (93) Zach Ellsworth, Sandy, UT — 36:17

15. (110) Truett Hanes, Plain City, UT — 37:10

16. (115) JK Jones, Salt Lake City, UT — 37:25

17. (120) Daniel Humble, Salt Lake City, UT — 37:41

18. (123) Garrett Barton, Ogden, UT — 38:04

19. (151) Alexander Kirby, REXBURG, ID — 40:46

20. (156) Seth Gregory, Logan, UT — 41:29

21. (173) Zach Stephan, Layton, UT — 44:30

22. (175) Erich Olschewski, Logan, UT — 44:36

23. (182) Jake Raymond, Midvale, UT — 45:38

24. (204) Samuel Britton, South Jordan, UT — 47:57

25. (208) Kent Christensen, Salt Lake City, UT — 48:10

26. (210) Will Trelease, Herriman, UT — 48:28

27. (216) Zak Erickson, Cottonwood Heights, UT — 49:11

28. (232) Jace Callor, Salt Lake City, UT — 51:42

29. (237) Samuel Benson, Provo, UT — 51:59

30. (254) Bryan Bustillos, Stansbury Park, UT — 53:11

31. (262) Daniel Byrne, SYRACUSE, UT — 53:45

32. (269) Esteban Jijon, Salt Lake City, UT — 55:00

33. (274) Max Parkinson, Salt Lake City, UT — 55:34

34. (282) Tyler Richter, Roy, UT — 56:20

35. (290) Clay Shields, Lindon, UT — 57:17

36. (295) Easton Gibson, Saratoga Springs, UT — 57:45

37. (300) Hop Nguyen, South Jordan, UT — 57:55

38. (305) Andrew Langston, Layton, UT — 58:03

39. (309) Colby Brown, Salt Lake City, UT — 58:21

40. (319) Jayden Rasband, Clinton, UT — 59:37

41. (334) Ryan Spencer, Syracuse, UT — 1:01:40

42. (343) Ian Clayton, Salt Lake City, UT — 1:02:13

43. (346) Steven Taylor, Salt Lake City, UT — 1:02:50

44. (351) Solomon Matemate, Salt Lake City, UT — 1:03:19

45. (364) Alberto Morales, West Jordan, UT — 1:04:53

46. (366) Alec Rice, Vineyard, UT — 1:05:18

47. (369) William Fischer, Roy, UT — 1:05:31

48. (371) Thomas Griffin, Salt Lake City, UT — 1:05:32

49. (372) raymond hightower, Layton, UT — 1:05:33

50. (387) Logan Johnson, Eagle Mountain, UT — 1:08:56

51. (394) Eduardo Ortiz, Holladay, UT — 1:10:40

52. (403) Brayden Jones, Fruit Heights, UT — 1:12:06

53. (410) Jordan Erickson, Springville, UT — 1:13:11

54. (414) Chris Hile, South Salt Lake, UT — 1:14:48

55. (418) Ryan Ferree, Holladay, UT — 1:16:25

56. (428) Aaron Leifer, Salt Lake City, UT — 1:20:55

57. (439) Conner Williams, Sunset, UT — 1:24:21

58. (453) Andres Hernandez, West Valley City, UT — 1:36:39

59. (463) Spencer Hall, Ogden, UT — 2:18:37

Male 30-34

Place (Overall) Name, City — Time

1. (16) Braden Perry, Ogden, UT — 31:31

2. (27) Thatcher Olson, Sandy, UT — 32:31

3. (43) Josh Embury, Ogden, UT — 33:24

4. (48) Klodian Mitri, South Jordan, UT — 33:41

5. (49) Kevin Allen, South Salt Lake, UT — 33:42

6. (50) Marcus Dickson, Herriman, UT — 33:43

7. (72) Ricky Symington, Saint George, UT — 35:00

8. (116) Adam Derfler, Riverton, UT — 37:29

9. (124) Micah Wilson, Washington, UT — 38:09

10. (147) Derrick Peatross, Sandy, UT — 40:19

11. (160) Jose Ortega, Murray, UT — 42:56

12. (174) Jake Barton, Ogden, UT — 44:32

13. (186) John Hales, Millcreek, UT — 46:02

14. (226) Regan Shupe, Layton, UT — 51:13

15. (228) Niko Amaya, Salt Lake City, UT — 51:22

16. (238) Giovanni Prado, West Jordan, UT — 52:00

17. (246) Samuel Pedro, Farmington, UT — 52:39

18. (255) Ethan Zhou, Salt Lake City, UT — 53:13

19. (264) Joe Skinner, Murray, UT — 53:56

20. (265) Zach Parry, West Jordan, UT — 54:02

21. (267) Marcus Ria, Sandy, UT — 54:28

22. (296) Jesus Sanchez, El paso, TX — 57:46

23. (301) Jose Magana Jr, West Valley City, UT — 57:56

24. (302) Jordan Hernandez, Herriman, UT — 57:57

25. (310) Chris Rowe, Salt Lake City, UT — 58:25

26. (314) YoungJae Shin, Murray, UT — 58:53

27. (317) Mitchell Pettit, Bountiful, UT — 59:30

28. (329) Andrew Dellenbach, Holladay, UT — 1:01:07

29. (336) Joshua Hagemeyer, Farmington, UT — 1:01:45

30. (339) Tyler Burgener, Fruit Heights, UT — 1:02

31. (370) Joshua Arnett, Brigham, UT — 1:05:32

32. (378) Logan Hamling, Midvale, UT — 1:06:47

33. (382) Maziar Rakhsha, Sandy, UT — 1:08:22

34. (398) Kyle Andrews, South Salt Lake, UT — 1:11:15

35. (409) Max Stocking, Sandy, UT — 1:13:10

36. (420) Zachary Cottrell, Lehi, UT — 1:17:44

37. (423) Erik Razo, West Jordan, UT — 1:19:12

38. (442) Alvin Gilbert, Salt Lake City, UT — 1:24:45

39. (459) Hyeonbeom Lee, Eagle Mountain, UT — 1:46:08

Male 35-39

Place (Overall) Name, City — Time

1. (5) Jared Ward, Mapleton, UT — 28:27

2. (32) Andy Schweitzer, West Haven, UT — 32:47

3. (33) Jeff Manning, Orem, UT — 32:49

4. (69) Brian Summers, Sandy, UT — 34:51

5. (98) Brian Monsen, Dublin, OH — 36:23

6. (108) Josh Howard, West Haven, UT — 37:04

7. (111) Neal Johnson, West Bountiful, UT — 37:12

8. (114) Vance Brown, Saratoga Springs, UT — 37:16

9. (119) Benjamin Jacobson, Farmington, UT — 37:40

10. (125) Miles Borcik, Salt Lake City, UT — 38:10

11. (138) Brad Phippen, Syracuse, UT — 39:11

12. (140) Steven Swensen, Murray, UT — 39:30

13. (143) Brett Solberg, West Valley City, UT — 39:44

14. (167) Russell Dibb, Salt Lake City, UT — 43:53

15. (169) Derek Orr, Bluffdale, UT — 44:06

16. (178) Justin Henderson, Sandy, UT — 44:55

17. (179) Bryan Winn, Taylorsville, UT — 45:12

18. (189) Logan Fast, Millcreek, UT — 46:16

19. (199) Joe Sindad, Murray, UT — 46:52

20. (212) Bryant Angelos, London, NA — 48:34

21. (218) Jesse Shepherd, Bluffdale, UT — 49:19

22. (219) Christopher Koopman, West Jordan, UT — 49:47

23. (227) Joshua Day, Layton, UT — 51:20

24. (230) Christopher Sharp, Sandy, UT — 51:31

25. (235) Scott Fisk, Cottonwood Heights, UT — 51:57

26. (243) Christopher Niles, Sandy, UT — 52:29

27. (256) John Tierney, Salt Lake City, UT — 53:18

28. (260) michael ward, North Salt Lake, UT — 53:42

29. (266) Stewart Riding, Biloxi, MS — 54:03

30. (272) Alexander Gardner, Salt Lake City, UT — 55:07

31. (276) John Stephenson, Sandy, UT — 55:57

32. (279) Tyler Ray, Bluffdale, UT — 56:03

33. (283) Griffin Jones, Millcreek, UT — 56:24

34. (298) David Hurst, Holladay, UT — 57:48

35. (318) Mauricio Mora, Taylorsville, UT — 59:36

36. (320) James DeSpain, Millcreek, UT — 59:40

37. (321) Matthew Webb, Salt Lake City, UT — 59:41

38. (323) Matthew Blaser, Cottonwood Heights, UT — 59:53

39. (347) Ryan Barton, Sandy, UT — 1:02:51

40. (348) Logan Malohifoou, Taylorsville, UT — 1:03:04

41. (349) Henry Becker, Salt Lake City, UT — 1:03:07

42. (350) David Phillips, Heber City, UT — 1:03:12

43. (358) Erik Johnson, EAST LAYTON, UT — 1:04:22

44. (363) Christopher Peart, Salt Lake City, UT — 1:04:50

45. (389) Michael Campbell, Taylorsville, UT — 1:09:26

46. (411) Aditya Kulkarni, Salt Lake City, UT — 1:13:18

47. (421) Brandon Callahan, North Salt Lake, UT — 1:17:52

48. (430) Bryce Williams, Salt Lake City, UT — 1:21:44

49. (438) Ryan Taylor, Salt Lake City, UT — 1:24:13

50. (444) Robert Grider, West Jordan, UT — 1:25:50

51. (452) Wally Sarmiento, Bluffdale, UT — 1:36:35

52. (464) Michael McCormick, Sunset, UT — 2:55:07

Male 40-44

Place (Overall) Name, City — Time

1. (71) Scott Gifford, Cottonwood Heights, UT — 34:56

2. (73) Albert Wint, Cottonwood Heights, UT — 35:03

3. (136) Jason Judkins, Plain City, UT — 39:01

4. (166) Steven Price, Layton, UT — 43:29

5. (172) Lars Dorr, Boise, ID — 44:16

6. (183) Mark Moody, Cottonwood Heights, UT — 45:42

7. (196) Robert Williams, South Salt Lake, UT — 46:46

8. (244) Daniel Wallingford, Salt Lake City, UT — 52:33

9. (253) Eric Stokes, North Salt Lake, UT — 53:07

10. (271) Matt Fedderson, Salt Lake City, UT — 55:06

11. (275) Nolan Adams, Salt Lake City, UT — 55:41

12. (277) Stephen Merrigan, Millcreek, UT — 55:59

13. (281) Brian Pearce, Salt Lake City, UT — 56:10

14. (288) Kevin Slack, Midvale, UT — 57:12

15. (308) Jon Newcomb, Eagle Mountain, UT — 58:12

16. (313) Jonathan Sams, Salt Lake City, UT — 58:51

17. (322) Jonathon Zinn, Bluffdale, UT — 59:45

18. (359) Kevin Tame, Kaysville, UT — 1:04:22

19. (362) Justin Lucast, SALT LAKE CITY, UT — 1:04:40

20. (377) Gary Fotheringham, American Fork, UT — 1:06:27

21. (383) Carl Cox, Salt Lake City, UT — 1:08:23

22. (385) Jamison Brogdon, Eagle Mountain, UT — 1:08:36

23. (388) Kevin Garcia, Cottonwood Heights, UT — 1:09:23

24. (404) Kevin Allred, Kearns, UT — 1:12:25

25. (405) Justin Dabb, Salt Lake City, UT — 1:12:36

26. (407) Peter Tew, Farmington, UT — 1:13:06

27. (412) Rob Hall, Kaysville, UT — 1:13:32

28. (419) Steven Harris, Kaysville, UT — 1:16:37

29. (425) JOSHUA HANSEN, South Jordan, UT — 1:19:56

30. (437) Geoffrey Gough, Salt Lake City, UT — 1:24:13

31. (454) Rufo Tolentino, Taylorsville, UT — 1:36:43

Male 45-49

Place (Overall) Name, City — Time

1. (88) Bryan Ferre, West Jordan, UT — 35:54

2. (170) Darrell Phippen, Bountiful, UT — 44:09

3. (171) Jared Richardson, Kaysville, UT — 44:13

4. (177) Dan Dowdle, Riverton, UT — 44:44

5. (190) Alexander Park, Salt Lake City, UT — 46:17

6. (194) Fergus Walsh, Cottonwood Heights, UT — 46:33

7. (206) Sam Larson, Sandy, UT — 48:01

8. (211) Todd Riser, West Jordan, UT — 48:30

9. (215) Donald Brown, Salt Lake City, UT — 48:58

10. (217) Thomas Henriod, Salt Lake City, UT — 49:12

11. (220) Ben Johnson, Holladay, UT — 49:47

12. (225) Nate Hill, Plain City, UT — 50:54

13. (233) Jason Briggs, Draper, UT — 51:52

14. (234) Brian Higgins, South Salt Lake, UT — 51:56

15. (239) Troy Madsen, Park City, UT — 52:03

16. (248) Scott Williams, FPO, U. — 52:42

17. (286) Nikki Harris, Centerville, UT — 56:43

18. (293) Randy Rindlisbacher, Bluffdale, UT — 57:21

19. (306) Nathan Orgain, Salt Lake City, UT — 58:09

20. (315) Kongnara Papangkorn, Sandy, UT — 58:53

21. (316) Landon Gardiner, Salt Lake City, UT — 59:08

22. (325) Michael Jensen, Farmington, UT — 59:58

23. (330) Michael Hatch, South Jordan, UT — 1:01:23

24. (341) Bryan Ziemski, Magna, UT — 1:02:05

25. (381) Joe Anderson, South Jordan, UT — 1:07:23

26. (429) Ken Potter, Clearfield, UT — 1:21:06

27. (113) Ed Gomez, Salt Lake City, UT — 37:15

28. (162) Tyler Perry, Riverton, UT — 43:11

Male 50-54

Place (Overall) Name, City — Time

1. (184) T.J. Buxton, Draper, UT — 45:43

2. (191) Robby Duncan, West Jordan, UT — 46:19

3. (192) Josh Stewart, Salt Lake City, UT — 46:20

4. (202) John Hunt, Salt Lake City, UT — 47:22

5. (222) Matt Baldwin, Montezuma Creek, UT — 50:07

6. (223) Jeremy Wood, Taylorsville, UT — 50:35

7. (242) Ronnie Williams, Riverton, UT — 52:20

8. (249) Richard Surber, Millcreek, UT — 52:43

9. (284) Patrick Barton, Sandy, UT — 56:32

10. (285) David Cockerham, Syracuse, UT — 56:36

11. (294) Peter Stewart, Riverton, UT — 57:29

12. (312) Jason Burrow-Sanchez, Salt Lake City, UT — 58:30

13. (327) Scott Hall, Kaysville, UT — 1:00:38

14. (333) Kris Riser, Roosevelt, UT — 1:01:36

15. (356) David Ellingson, Oregon City, OR — 1:04:06

16. (373) Jeremy Williams, Kaysville, UT — 1:05:44

17. (380) christian gardner, Salt Lake City, UT — 1:07:16

18. (390) Blaine Mathison, Salt Lake City, UT — 1:09:34

19. (400) Jeff Jones, Fruit Heights, UT — 1:11:41

20. (443) Dana Morrey, Highland, UT — 1:25:01

Male 55-59

Place (Overall) Name, City — Time

1. (100) Joel Martindale, Boise, ID — 36:34

2. (165) Larry Shaw Salazar, Rexburg, ID — 43:26

3. (181) David Young, South Jordan, UT — 45:38

4. (188) Patrick Clifford, Taylorsville, UT — 46:13

5. (195) Wayne Jensen, West Valley City, UT — 46:44

6. (198) Tim Barnes, Morgan, UT — 46:49

7. (221) Evan Law, West Haven, UT — 50:00

8. (236) Glovany Rocha, Salt Lake City, UT — 51:58

9. (251) JR Lutali, Salt Lake, UT — 52:59

10. (273) Scott Andersen, Cottonwood Heights, UT — 55:10

11. (280) Andrew Draper, Saint George, UT — 56:05

12. (324) Michael Senf, Salt Lake City, UT — 59:57

13. (337) Jim Bartie, Salt Lake City, UT — 1:01:52

14. (352) Louis Hernandez, West Valley City, UT — 1:03:30

15. (360) David Koldewyn, Salt Lake City, UT — 1:04:26

16. (365) kenny rice, safford, AZ — 1:05:16

17. (367) Thomas Mecham, Millcreek, UT — 1:05:21

18. (384) Vince Kanegae, West Jordan, UT — 1:08:27

19. (393) David Dellenbach, Holladay, UT — 1:10:37

20. (417) Michael Helm, O Fallon, IL — 1:16:21

21. (432) Charles DeGraffenried, Kearns, UT — 1:22:12

22. (433) John Jones, Sandy, UT — 1:22:21

23. (441) Stephen Waitkevich, Saratoga Springs, UT — 1:24:41

24. (447) Blake Bird, Millcreek, UT — 1:26:45

25. (450) David Nash, Kaysville, UT — 1:31:34

26. (457) Bob Howard, West Valley City, UT — 1:42:01

Male 60-64

Place (Overall) Name, City — Time

1. (121) Brad Thompson, Saint George, UT — 37:48

2. (176) Kyle Bown, Kaysville, UT — 44:42

3. (187) Ray Colledge, Murray, UT — 46:05

4. (250) Ivan Lach, Teasdale, UT — 52:53

5. (257) David Layton, Centerville, UT — 53:22

6. (289) Roger Johnsen, Holladay, UT — 57:16

7. (297) John Snyder, Coalville, UT — 57:47

8. (311) Keven Rowe, Salt Lake City, UT — 58:26

9. (332) Daniel Goodmann, Salt Lake City, UT — 1:01:33

10. (338) Dave Fischer, Highland, UT — 1:01:57

11. (344) John Gygi, Cottonwood Heights, UT — 1:02:20

12. (345) Chris Day, Herriman, UT — 1:02:46

13. (357) Michael Crudele, West Haven, UT — 1:04:16

14. (386) Steve Draney, Salt Lake City, UT — 1:08:55

15. (395) Terrence Bride, Ogden, UT — 1:10:54

16. (397) Brian Congreve, Harrisville, UT — 1:11:12

17. (406) Delbert Dickson, Aneth, UT — 1:12:47

18. (431) Luigi Resta, Salt Lake City, UT — 1:21:52

19. (446) Bruce Olney, Grantsville, UT — 1:26:12

20. (451) Andy Floisand, Salt Lake City, UT — 1:36:33

21. (456) Randy Jensen, Salt Lake City, UT — 1:39:27

22. (460) Daniel Stober, Herriman, UT — 1:47:23

Male 65-69

Place (Overall) Name, City — Time

1. (229) Keith Barton, Sandy, UT — 51:25

2. (252) Bert Reid, Taylorsville, UT — 53:02

3. (261) Michael Barrus, Mapleton, UT, UT — 53:43

4. (270) Lynn Nichols, Holladay, UT — 55:00

5. (326) Jossy Swain, Sandy, UT — 1:00:04

6. (354) Eric Shields, Lindon, UT — 1:03:58

7. (374) Joe Knudsen, Sandy, UT — 1:05:50

8. (379) LaMar Ewell, Midvale, UT — 1:06:49

9. (392) Bryan Nichols, Millcreek, UT — 1:10:17

10. (424) Van Terry, West Jordan, UT — 1:19:56

11. (426) Christopher Kennedy, Herriman, UT — 1:20:05

12. (427) Scott Stettler, Salt Lake City, UT — 1:20:28

13. (445) Shawn Halladay, Salt Lake City, UT — 1:26:03

Male 70-74

Place (Overall) Name, City — Time

1. (213) John Erickson, Holladay, UT — 48:44

2. (258) Garth Gatrell, Layton, UT — 53:25

3. (263) Don Bigger, Providence, UT — 53:46

4. (268) Nick Keiser, Katy, TX — 54:44

5. (299) Bruce Brereton, Newport, WA — 57:49

6. (335) tom nadsady, Provo, UT — 1:01:42

7. (353) Wayne Cannon, Salt Lake City, UT — 1:03:41

8. (408) Bill Wegener, Sandy, UT — 1:13:10

9. (415) Gilbert Porter, Orem, UT — 1:14:54

10. (436) Steve Killpack, Salt Lake City, UT — 1:24:07

11. (455) Roger Livingston, Millcreek, UT — 1:37:23

Male 75-79

Place (Overall) Name, City — Time

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1. (399) David Martinez, Midvale, UT — 1:11:33

2. (416) Bob Bigelow, Salt Lake City, UT — 1:14:57

Male 80-89

Place (Overall) Name, City — Time

1. (448) Stephen Stathis, Holladay, UT — 1:27:29

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