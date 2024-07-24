Female Top 3
Place (Overall) Name, City — Time
1. (1) Savannah Berry, Orem, UT — 32:18
2. (2) Angie Nickerson, Flagstaff, AZ — 32:55
3. (3) Jenn Lichter, Missoula, MT — 33:13
Masters: (19) Cynthia Fowler, Farmington, UT — 37:47
Female under 12
Place (Overall) Name, City — Time
1. (303) Mary Gardner, Salt Lake City, UT — 1:07:08
2. (320) Jane Brogdon, Eagle Mountain, UT — 1:08:34
3. (337) Holland Christensen, Farmington, UT — 1:10:56
4. (373) Emelia Call, Sandy, UT — 1:14:34
5. (450) Olivia Vea, West Valley City, UT — 1:36:22
6. (461) Nancyann Vehikite, West Valley City, UT — 1:39:41
7. (462) Kani Vea, West Valley City, UT — 1:39:48
Female 12-14
Place (Overall) Name, City — Time
1. (23) Adaline Dangerfield, Stansbury Park, UT — 38:33
2. (74) Molly Memmott, Layton, UT — 47:28
3. (121) Teaghan Williams, Riverton, UT — 52:18
4. (132) Abigail Johnson, Kaysville, UT — 53:13
5. (160) Norah Allred, Sandy, UT — 56:33
6. (163) Grace Ormsby, Layton, UT — 56:40
7. (300) Tessa Brogdon, Eagle Mountain, UT — 1:06:54
8. (304) Elizabeth Brogdon, Eagle Mountain, UT — 1:07:08
9. (354) Erica Morrey, Highland, UT — 1:12:55
10. (435) Chloe Wright, Perry, UT — 1:30:48
Female 15-18
Place (Overall) Name, City — Time
1. (14) Addy Guymon, Clawson, UT — 36:01
2. (15) Leah Larsen, Lake Point, UT — 37:04
3. (24) Brecklyn Bugnet, Farr West, UT — 38:40
4. (25) Ellie Dangerfield, Stansbury Park, UT — 38:50
5. (28) Indianna Lundell, Farr West, UT — 39:53
6. (30) Isabella Cram, Layton, UT — 40:23
7. (31) Naomi Egnew, Centerville, UT — 40:46
8. (33) Keira Stacey, Centerville, UT — 40:54
9. (35) Katie Ormsby, Layton, UT — 41:53
10. (36) Abbie Baird, Farr West, UT — 41:55
11. (37) Shelby Joy, North Ogden, UT — 42:00
12. (38) Tempe Anderson, Centerville, UT — 42:07
13. (40) Rozlyn Stowe, Helper, UT — 42:18
14. (41) Lily Oneal, Eagle Mountain, UT — 42:27
15. (42) Eliza Rains, South Jordan, UT — 43:37
16. (48) Alexis Toronto, Farmington, UT — 44:31
17. (49) Jordan Rollins, Layton, UT — 44:44
18. (50) Maddie Jordan, Layton, UT — 44:50
19. (52) Eliza Knechtel, Fruit Heights, UT — 45:21
20. (54) Sophie Whitesides, LAYTON, UT — 45:34
21. (55) Hailey Bird, Farmington, UT — 45:38
22. (58) Maylin Lundell, Farr West, UT — 45:46
23. (59) Zarah Wiet, Herriman, UT — 46:07
24. (60) Mara Spigarelli, South Jordan, UT — 46:18
25. (62) Amy Rogers, Eagle Mountain, UT — 46:25
26. (63) Lily Griffith, Sunset, UT — 46:35
27. (76) Camilla Watkins, Providence, UT — 47:55
28. (77) Ciceily Kenworthy, Eagle Mountain, UT — 48:16
29. (79) Brianna Forbes, Fruit Heights, UT — 48:28
30. (89) Lauren Haughton, Eagle Mountain, UT — 49:14
31. (95) Josephine Adema, Sandy, UT — 49:21
32. (96) Avery Vandyke, Layton, UT — 49:34
33. (105) Anne Allred, Sandy, UT — 50:52
34. (110) Lucille Skidmore, Salt Lake City, UT — 51:08
35. (114) Naomi Myres, Holladay, UT — 51:13
36. (115) Mackenzie Dye, South Jordan, UT — 51:31
37. (118) Hallie Oakeson, West Jordan, UT — 52:12
38. (127) Alison Lovell, Stansbury Park, UT — 52:35
39. (130) Katherine Stewart, Salt Lake City, UT — 53:01
40. (144) Alidia Mckenzie Cox, Murry, UT — 54:48
41. (149) Maisey Nalder, Layton, UT — 55:25
42. (153) Phoenix Pearson, Clearfield, UT — 55:57
43. (157) Anna Hirst, Kaysville, UT — 56:15
44. (166) Karis Kopp, Salt Lake City, UT — 56:49
45. (174) Madalyn Gonda, Layton, UT — 57:06
46. (185) Maycie Miller, Taylor, UT — 58:05
47. (199) Julia Torman, Farmington, UT — 58:49
48. (216) Daniela Mendez, Salt Lake, UT — 1:00:09
49. (240) Stella Fonnesbeck, Salt Lake City, UT — 1:01:30
50. (241) Lisa Holdgruen, Eagle Mountain, UT — 1:01:32
51. (259) Kallie Johansen, Hooper, UT — 1:02:43
52. (262) Elle Egan, Lehi, UT — 1:02:49
53. (267) Kenzie Hall, Kaysville, UT — 1:03:22
54. (271) Kate Derrick, Bountiful, UT — 1:03:37
55. (282) Kirsten Degraffenried, Kearns, UT — 1:04:22
56. (333) Kaitlyn Harris, Kaysville, UT — 1:10:11
57. (346) Charlotte Hasleton, Madison, SD — 1:11:49
58. (348) Willa Martin, Madison, SD — 1:12:06
59. (360) Brielle Allman, Layton, UT — 1:13:23
60. (362) Hazel Holt, Millcreek, UT — 1:13:39
61. (402) Victoria Fallis, West Valley City, UT — 1:18:56
62. (403) Patty Jennings, West Valley City, UT — 1:18:56
Female 19-24
Place (Overall) Name, City — Time
1. (9) Lindsie Fausett, Price, UT — 34:46
2. (10) Karli Branch, Draper, UT — 34:48
3. (17) Sarah Humble, Salt Lake City, UT — 37:35
4. (44) Sarah Cahill, Salt Lake City, UT — 43:45
5. (71) Emerald Kehr, Salt Lake City, UT — 47:04
6. (91) Caroline Thorson, South Salt Lake, UT — 49:17
7. (97) Ava Johnson, Holladay, UT — 49:41
8. (98) Kirsten Kendig, Salt Lake City, UT — 49:59
9. (103) Evelyn Henriod, Salt Lake City, UT — 50:38
10. (109) Eyleen Kendall, Herriman, UT — 51:08
11. (112) Thea Spigarelli, South Jordan, UT — 51:11
12. (113) Allie Young, South Jordan, UT — 51:13
13. (117) Keylla Ortega, Provo, UT — 51:59
14. (123) Caroline Torman, Farmington, UT — 52:26
15. (147) Mccall Miller, Taylor, UT — 55:05
16. (152) Katie Todd, Lansdowne, VA — 55:45
17. (159) Hannah Cherrington, Saratoga Springs, UT — 56:24
18. (164) Charity Ormsby, Layton, UT — 56:41
19. (170) Rachel Vander Linden, Salt Lake City, UT — 56:52
20. (173) Gwendolyn Stewart, Salt Lake City, UT — 57:04
21. (227) Mariah Jimenez, Ogden, UT — 1:00:39
22. (232) Jane Gardner, Salt Lake City, UT — 1:01:06
23. (234) Madison Hein, Plano, TX — 1:01:21
24. (235) Grace Todd, Lansdowne, VA — 1:01:22
25. (237) Aubrey Riser, Roosevelt, UT — 1:01:25
26. (238) Kailee Riser, Roosevelt, UT — 1:01:25
27. (245) Avery Barton, Sandy, UT — 1:01:37
28. (250) Gabby Ziemski, Magna, UT — 1:02:07
29. (264) Hannah Holt, Salt Lake City, UT — 1:02:51
30. (283) Adelaide Stewart, Salt Lake City, UT — 1:04:25
31. (287) Ella Spigarelli, Draper, UT — 1:04:33
32. (290) Bailee Bryner, Logan, UT — 1:04:53
33. (296) Bryerly Avina, Tooele, UT — 1:05:44
34. (297) Odalis Vargas, Kearns, UT — 1:06:07
35. (298) Elle Buxton, Draper, UT — 1:06:09
36. (312) Elyse Rollins, Provo, UT — 1:07:51
37. (316) Nathalia Montoya, South Jordan, UT — 1:08:13
38. (317) Zawadi Njogu, Salt Lake City, UT — 1:08:19
39. (327) Tara Jones, Fruit Heights, UT — 1:09:11
40. (338) Miabella Bradley, Salt Lake City, UT — 1:11:04
41. (339) Audrey Blakely, Salt Lake City, UT — 1:11:10
42. (367) Daisie Naranjo Curiel, Taylorsville, UT — 1:14:13
43. (370) Laini Bergthold, Cincinnati, OH — 1:14:25
44. (374) Shaylyn Bragg, Salt Lake City, UT — 1:14:40
45. (375) Emily Fieeiki, South Jordan, UT — 1:14:41
46. (376) Maddie Hile, South Salt Lake, UT — 1:14:48
47. (380) Helen Porta, Salt Lake City, UT — 1:15:48
48. (393) Hannah Lindsey, Kaysville, UT — 1:17:41
49. (401) Diana Tran, West Valley City, UT — 1:18:55
50. (410) Erika Darrow, Magna, UT — 1:20:18
51. (439) Kerighn Gilbert, American Fork, UT — 1:31:38
52. (441) Monica Phim, West Valley City, UT — 1:32:27
53. (442) Amara Phim, West Valley City, UT — 1:32:45
Female 25-29
Place (Overall) Name, City — Time
1. (4) Lindsey Bradley, Heath, TX — 33:13
2. (5) Hannah Branch, Orem, UT — 33:23
3. (6) Lucy Biles, Salt Lake City, UT — 34:10
4. (7) Elizabeth Lagoy, Salt Lake City, UT — 34:24
5. (13) Madeline Francis, Moab, UT — 35:37
6. (16) Mckenzie Nordquist, Lindon, UT — 37:05
7. (18) Jana Jones, Lehi, UT — 37:44
8. (27) Katie Greenwood, Saratoga Springs, UT — 39:17
9. (46) Leah Behrends, Washington, WA — 43:50
10. (47) Ruby Jane Mathewson, Holladay, UT — 44:12
11. (51) Sariah Graham, South Ogden, UT — 45:16
12. (64) Erin Dominguez, West Haven, UT — 46:41
13. (65) Ally Rossell, Draper, UT — 46:50
14. (90) Haven Thorson, South Salt Lake, UT — 49:16
15. (100) Ashlee Flygare, Alpine, UT — 50:13
16. (102) Essie Jane Cobabe, Farmington, UT — 50:29
17. (128) Emily Randall, Salt Lake City, UT — 53:00
18. (137) Collette Batty, Sandy, UT — 54:00
19. (138) Autumn Fuchs, Salt Lake City, UT — 54:02
20. (150) Hannah Kerr, Salt Lake City, UT — 55:27
21. (151) Mary Jane Carpenter, Lansdowne, VA — 55:32
22. (155) Rachel Draper, Murray, UT — 56:03
23. (172) Lauren Smith, Orem, UT — 57:01
24. (176) Tyli Jardine, South Jordan, UT — 57:18
25. (193) Karly Ackley, Millcreek, UT — 58:23
26. (196) Sarah Sargent, Millcreek, UT — 58:40
27. (229) Maricela Reyes, Bluffdale, UT — 1:00:45
28. (231) Gabriela Gaytan Morales, Salt Lake City, UT — 1:01:01
29. (242) Kylie Phillips, Herriman, UT — 1:01:32
30. (247) Kate Stout, Herriman, UT — 1:01:48
31. (277) Paige Mckee, Cottonwood Heights, UT — 1:04:15
32. (278) Jess Woodbury, Provo, UT — 1:04:15
33. (279) Eduarda Rocha, Salt Lake City, UT — 1:04:16
34. (291) Emily Berg, Salt Lake City, UT — 1:04:55
35. (294) Holley Gregory, Logan, UT — 1:05:29
36. (301) Karen Cabrera, Heber City, UT — 1:06:55
37. (313) Abigail Watts, North Salt Lake, UT — 1:07:53
38. (326) Caitlin Johnson, Eagle Mountain, UT — 1:08:57
39. (332) Ariel Harmer, Bountiful, UT — 1:10:05
40. (340) Ashley Barrett, Millcreek, UT — 1:11:15
41. (349) Ana Caballero, West Jordan, UT — 1:12:19
42. (352) Kylee Allred, Salt Lake City, UT — 1:12:29
43. (371) Kaitlynn Landeen, Bluffdale, UT — 1:14:26
44. (389) Ruta Gray, Provo, UT — 1:17
45. (390) Amanda Callahan, Holladay Cottonwood, UT — 1:17:16
46. (395) Norka Nishijima, Sandy, UT — 1:17:47
47. (396) Monet West, Sandy, UT — 1:17:53
48. (399) Elizabeth Fucci, Cottonwood Heights, UT — 1:18:26
49. (400) Sarah Lindsey, Kaysville, UT — 1:18:49
50. (406) Adara Deniro, SALT LAKE CITY, UT — 1:19:55
51. (412) Camille Ellsworth, Salt Lake City, UT — 1:20:55
52. (415) Maile Resta, Salt Lake City, UT — 1:21:53
53. (422) Emmalee Bigelow, Provo, UT — 1:23:48
54. (427) Jasmin Bianca Rato, Salt Lake City, UT — 1:25:16
55. (443) Whitney Matthews, Syracuse, UT — 1:33:50
56. (444) Abigail Cowley, Snyder, TX — 1:34:34
57. (449) Kayla Ellingson, American Fork, UT — 1:36:01
58. (452) Maria Torrellas, Millcreek, UT — 1:36:39
59. (467) Casey Hill, Salt Lake City, UT — 1:45:54
Female 30-34
Place (Overall) Name, City — Time
1. (8) Sylvia Bedford, South Jordan, UT — 34:30
2. (12) Saige Schuller, Riverton, UT — 35:16
3. (22) Melissa Hearst, Salt Lake City, UT — 38:26
4. (29) Kim Urmaza, Salt Lake City, UT — 40:16
5. (56) Maria Ralph, Sandy, UT — 45:40
6. (66) Mele Miles, Orem, UT — 46:56
7. (69) Amanda Mclearn-Montz, Salt Lake City, UT — 47:01
8. (87) Rebecca Pedro, Farmington, UT — 49:10
9. (111) Nidia Carbajal, Magna, UT — 51:10
10. (125) Marissa Watson, West Valley City, UT — 52:30
11. (129) Sara Taggart, Salt Lake City, UT — 53:01
12. (131) Maxine Thomas, Salt Lake City, UT — 53:11
13. (146) Caitlyn Mayfield, Cedar Hills, UT — 55:02
14. (167) Kumi Ryther, Bluffdale, UT — 56:49
15. (171) Maria Sarsagat, Salt Lake City, UT — 56:54
16. (177) Madison Day, West Jordan, UT — 57:35
17. (179) Rachael Costa, Sandy, UT — 57:40
18. (184) Ariana Nash, Fruit Heights, UT — 57:58
19. (206) Ana Brown, Taylorsville, UT — 59:43
20. (210) Justine Kueffner, Taylorsville, UT — 59:56
21. (213) Jess Randall, Layton, UT — 1
22. (215) Terra Soto, North Salt Lake, UT — 1:00:05
23. (222) Nico Van Bloom, Salt Lake City, UT — 1:00:31
24. (224) Oshin Cisneros, Clearfield, UT — 1:00:35
25. (233) Sarah Jensen, Salt Lake City, UT — 1:01:07
26. (249) Kelli Egan, Lehi, UT — 1:02
27. (252) Chrissy Hinton, South Jordan, UT — 1:02:08
28. (254) Ellie Forrest, Salt Lake City, UT — 1:02:21
29. (274) Jeena Byun, Salt Lake City, UT — 1:03:59
30. (292) Arvynne Jane Ng, Salt Lake City, UT — 1:05:11
31. (308) Natalie Nichols, Murray, UT — 1:07:39
32. (334) Kaitlin Bowles, Hyrum, UT — 1:10:11
33. (341) Maygan Lightstone, Sandy, UT — 1:11:18
34. (347) Kelsi Cottrell, Bluffdale, UT — 1:11:53
35. (357) Amelia Stocking, Sandy, UT — 1:13:09
36. (368) Lexus Manis, Salt Lake City, UT — 1:14:16
37. (385) Chanel Fox, Holladay, UT — 1:16:27
38. (414) Fiona Zhang, Murray, UT — 1:21:38
39. (425) Stephanie Waitkevich, Saratoga Springs, UT — 1:24:40
40. (426) Veronica Weight, Salt Lake City, UT — 1:24:49
41. (428) Anna Pardee, Salt Lake City, UT — 1:26:02
42. (448) Latai Vehikite, West Valley City, UT — 1:35:50
43. (463) Prasella Matemate, Salt Lake City, UT — 1:41:56
44. (468) Yubin Kang, Eagle Mountain, UT — 1:46:08
45. (473) Lillian Kalekale, Salt Lake City, UT — 1:49:45
46. (477) Sara Breeze, Saratoga Springs, UT — 2:04:32
Female 35-39
Place (Overall) Name, City — Time
1. (11) Tawny Bybee, Alpine, UT — 35:06
2. (20) Janae Baron, Provo, UT — 37:54
3. (21) Amy Jewkes, Alpine, UT — 38:13
4. (26) Tiffany Schwartz, Salt Lake City, UT — 38:59
5. (34) Camille Belcher, West Jordan, UT — 41:21
6. (43) Nicole Williams, Holladay, UT — 43:39
7. (70) Kira Mcnally, Salt Lake City, UT — 47:03
8. (75) Lindsey Flatebo, Salt Lake City, UT — 47:48
9. (82) Jyllian Petrie, American Fork, UT — 48:34
10. (83) Mary Angelos, London, NA — 48:35
11. (84) Whitney Nielson, South Jordan, UT — 48:54
12. (85) Marcie Mcclement, South Jordan, UT — 48:55
13. (86) Alyssa Craig, Salt Lake City, UT — 49:07
14. (92) Valerie Swensen, Murray, UT — 49:17
15. (93) Megan Buell, Salt Lake City, UT — 49:17
16. (104) Meg Lutz, Sandy, UT — 50:41
17. (116) Taylor Weavil, Salt Lake City, UT — 51:56
18. (119) Emily Randall, Saratoga Springs, UT — 52:12
19. (120) Alexandra Fine, Millcreek, UT — 52:15
20. (145) Whitney Johnson, Sandy, UT — 54:53
21. (168) Sachi Osterloh, Bluffdale, UT — 56:49
22. (183) Amy Buxton, Salt Lake City, UT — 57:54
23. (191) Riana Ria, Sandy, UT — 58:21
24. (195) Kelly Brinkmoeller, Millcreek, UT — 58:27
25. (197) Beth Flint, West Valley City, UT — 58:42
26. (200) Julie Winn, Taylorsville, UT — 59:01
27. (204) Megan Zollinger, Herriman, UT — 59:20
28. (211) Kari Spicer, Farmington, UT — 59:58
29. (218) Erica Colton, Murray, UT — 1:00:12
30. (219) Rebecca Story, Midvale, UT — 1:00:12
31. (220) Heather Kiisel, Sandy, UT — 1:00:16
32. (221) Natasha Adkinson, Saratoga Springs, UT — 1:00:21
33. (223) Eliza Cook, Salt Lake City, UT — 1:00:34
34. (225) Sapphire Miranda, Saratoga Springs, UT — 1:00:35
35. (256) Allison Orton, Roy, UT — 1:02:29
36. (265) Katie Plank, Salt Lake City, UT — 1:02:53
37. (272) Sarah Fedderson, Salt Lake City, UT — 1:03:40
38. (273) Christi Jones, Holladay, UT — 1:03:49
39. (288) Andrea Negrete, Saratoga Springs, UT — 1:04:39
40. (293) Jennifer Atherton, Salt Lake City, UT — 1:05:26
41. (314) Elise Watson, Grantsville, UT — 1:08:04
42. (319) Heather Brogdon, Eagle Mountain, UT — 1:08:32
43. (323) So Eun Shim, Honolulu, HI — 1:08:50
44. (328) Mandy Niles, Sandy, UT — 1:09:35
45. (329) Jessi Rose, Sandy, UT — 1:09:36
46. (330) Katie Krongard, Salt Lake City, UT — 1:09:47
47. (335) Stacey Ford, South Salt Lake, UT — 1:10:34
48. (359) Adrienne Carey, Salt Lake City, UT — 1:13:19
49. (364) Mariana Perez, North Ogden, UT — 1:13:48
50. (366) Erin Vanorden, Herriman, UT — 1:13:54
51. (369) Iris Mendoza, Phoenix, AZ — 1:14:18
52. (372) Kiki Sindad, Murray, UT — 1:14:32
53. (383) Megan Schow, Las Vegas, NV — 1:16:17
54. (404) Derica Valdez, Aneth, UT — 1:19:38
55. (413) Tanya Platt, Ogden, UT — 1:21:34
56. (418) Heather Turner, Ogden, UT — 1:22:19
57. (424) Rebekah Wightman, American Fork, UT — 1:24:39
58. (430) Alex Porpora, Salt Lake City, UT — 1:27:10
59. (447) Soo Ryun Lee, Bluffdale, UT — 1:35:14
60. (459) Ashley Harmon, San Tan Valley, AZ — 1:38:57
61. (479) Brooke Walters, Salt Lake City, UT — 7:29:44
62. (480) Julianne Whitney, Murray, UT — 7:30:05
Female 40-44
Place (Overall) Name, City — Time
1. (32) Lynette Bowers, Riverton, UT — 40:48
2. (39) Jami Caldwell, Kaysville, UT — 42:13
3. (45) Deborah Jacobson, Sandy, UT — 43:49
4. (53) Emily Wegener, Millcreek, UT — 45:30
5. (67) Eva Harris, Layton, UT — 46:56
6. (94) Jenn Schiller, Bluffdale, UT — 49:17
7. (101) Tera Hunter, Millcreek, UT — 50:14
8. (107) Rachelle Nicoll, Bountiful, UT — 51:04
9. (108) Courtney Rich, Highland, UT — 51:05
10. (126) Heather Staley, Draper, UT — 52:33
11. (148) Suzy Miller, Taylor, UT — 55:06
12. (156) Gina Gmeiner, Salt Lake City, UT — 56:06
13. (161) Ann Webb, South Jordan, UT — 56:35
14. (162) Cindy Fedor, Ogden, UT — 56:40
15. (169) Amy Rinearson, Riverton, UT — 56:50
16. (175) Lisa Pearson, North Salt Lake, UT — 57:15
17. (178) Sarah Willardson, Layton, UT — 57:36
18. (182) Michelle Sigaran, ?, UT — 57:52
19. (186) Harmony Mitchell, West Jordan, UT — 58:06
20. (201) Erin Hunter, Millcreek, UT — 59:02
21. (203) Melissa Robinson, Milwaukie, OR — 59:18
22. (212) Jennifer Hoggan, Lehi, UT — 59:58
23. (214) Liz Brown, Salt Lake City, UT — 1:00:03
24. (226) Lindsay Eckersley, Layton, UT — 1:00:36
25. (228) Cassandra Arnell, Stansbury Park, UT — 1:00:41
26. (236) Brooke Frederickson, Millcreek, UT — 1:01:22
27. (239) Anna Gardiner, Salt Lake City, UT — 1:01:27
28. (246) Tiffany Hall, Kaysville, UT — 1:01:43
29. (276) Margie Irvine, Millcreek, UT — 1:04:14
30. (280) Heidi Kershaw, Salt Lake City, UT — 1:04:18
31. (299) Krizia Avina, Tooele, UT — 1:06:51
32. (322) Rebekah Harkness, Draper, UT — 1:08:46
33. (336) Kallie Cornell, West Jordan, UT — 1:10:52
34. (343) Susan Gardner Folau, Salt Lake City, UT — 1:11:28
35. (344) Kimi Christensen, Farmington, UT — 1:11:33
36. (355) Amanda Johnson, West Valley City, UT — 1:12:56
37. (356) Margaret Tew, Farmington, UT — 1:13:07
38. (358) Staci Jones, Kearns, UT — 1:13:19
39. (365) Sarah Roberts, West Jordan, UT — 1:13:51
40. (391) April Lisonbee, Salt Lake City, UT — 1:17:20
41. (407) Erin Saunders, Salt Lake City, UT — 1:20:01
42. (429) Kamille Wardell, South Jordan, UT — 1:26:16
43. (431) Soloi Vakalahi, West Jordan, UT — 1:27:20
44. (432) Melanie Harris, Kaysville, UT — 1:29:13
45. (436) Lyssa Story, Salt Lake City, UT — 1:31:09
46. (446) Jinyoung Logsdon, Orem, NA — 1:35:13
47. (451) Hilary Georgell, Santaquin, UT — 1:36:28
Female 45-49
Place (Overall) Name, City — Time
1. (57) Susan Smith, Sandy, UT — 45:45
2. (61) Andra Ghent, Salt Lake City, UT — 46:22
3. (72) Kristin Gibson, Saratoga Springs, UT — 47:19
4. (73) Alicia Perry, Salt Lake City, UT — 47:26
5. (78) Katja Preslar, Taylorsville, UT — 48:26
6. (81) Denise Lopez, Bountiful, UT — 48:32
7. (99) Jennifer Adema, Sandy, UT — 50:06
8. (106) Carmen Skidmore, Roy, UT — 51:03
9. (124) Emily Skidmore, Salt Lake, UT — 52:29
10. (140) Summer Kehr, Salt Lake City, UT — 54:23
11. (154) Kathleen George, Bountiful, UT — 55:57
12. (180) Kathryn Ochoa, South Jordan, UT — 57:43
13. (181) Laura Certain, Salt Lake City, UT — 57:50
14. (187) Meredith Harker, Taylorsville, UT — 58:07
15. (189) Rebecca Barton, Sandy, UT — 58:15
16. (209) Mayra Bramall, Herriman, UT — 59:53
17. (217) Laurissa Neuenschwander, Kaysville, UT — 1:00:11
18. (243) April Holzer, Holladay, UT — 1:01:33
19. (248) Darcy Briggs, Draper, UT — 1:01:49
20. (251) Lindsey Ziemski, Magna, UT — 1:02:08
21. (255) Susie Stewart, Farmington, UT — 1:02:22
22. (266) Kristin Ray, West Jordan, UT — 1:03:20
23. (281) Lisa Whittaker, Millcreek, UT — 1:04:19
24. (285) Sarahi Dehesa, Salt Lake City, UT — 1:04:26
25. (286) Adrienne Pugmire, Layton, UT — 1:04:32
26. (289) Jessica Pace, Herriman, UT — 1:04:50
27. (307) Lori Derrick, Bountiful, UT — 1:07:36
28. (324) Mel Lutali, Salt Lake City, UT — 1:08:53
29. (325) Jamie Mathews, Layton, UT — 1:08:54
30. (331) Heather Jensen, Farmington, UT — 1:09:54
31. (342) Kayci Boyack, West Haven, UT — 1:11:21
32. (350) Sela Langi, Magna, UT — 1:12:20
33. (353) Jennifer Camp, Bloomington, IL — 1:12:49
34. (361) Brooke Holt, Salt Lake City, UT — 1:13:38
35. (377) Missy Omer, Millcreek, UT — 1:15:04
36. (379) Jenny Harris, Corinne, UT — 1:15:07
37. (381) Cori Moore, West Valley City, UT — 1:15:56
38. (384) Stephanie Jackson, Bountiful, UT — 1:16:19
39. (386) Starr Wahlen, Cottonwood Heights, UT — 1:16:36
40. (387) Suann Potter, Clearfield, UT — 1:16:47
41. (388) June Smith, Clearfield, UT — 1:16:56
42. (397) Maryellen Brown, Fort Worth, TX — 1:18:14
43. (408) Holly Ashby, El Paso, TX — 1:20:05
44. (411) Heather Morrison, West Haven, UT — 1:20:45
45. (419) Becky Black, Salt Lake City, UT — 1:22:50
46. (420) Rita Sutton, Salt Lake City, UT — 1:22:51
47. (423) Lorelle Hall, Kaysville, UT — 1:24:25
48. (433) Adria Garner, Salt Lake City, UT — 1:30:35
49. (434) Heidi Murdock, Perry, UT — 1:30:48
50. (438) Maryjo Webb, Woods Cross, UT — 1:31:35
51. (440) Cali Wightman, North Salt Lake, UT — 1:32:09
52. (445) Martha Fallis, West Valley City, UT — 1:35
53. (458) Mailyn Banham, Farmington, UT — 1:38:56
54. (464) Elizabeth Heath, Kaysville, UT — 1:42:45
55. (469) Sarah Hill, Salt Lake City, UT — 1:46:10
56. (471) Lafo Tonga, Tooele, UT — 1:48:41
57. (472) Sheri Tupou, Millcreek, UT — 1:48:52
Female 50-54
Place (Overall) Name, City — Time
1. (68) Holly Pack, South Jordan, UT — 47:00
2. (80) Camille Harvey, Taylorsville, UT — 48:28
3. (134) Sheryl Baldwin, Montezuma Creek, UT — 53:39
4. (165) Lisa Jackson, Salt Lake City, UT — 56:42
5. (190) Sheila Olschewski, West Jordan, UT — 58:19
6. (192) Liza Nash, Kaysville, UT — 58:22
7. (198) Mindy Buxton, Draper, UT — 58:45
8. (207) Jennifer Park, Salt Lake City, UT — 59:44
9. (208) Jenny Langston, Layton, UT — 59:45
10. (244) Jerusha Riser, Roosevelt, UT — 1:01:34
11. (253) Tammy Stevenson, Salt Lake City, UT — 1:02:19
12. (260) Jennifer Williams, Kaysville, UT — 1:02:43
13. (269) Karen Summerhays, Kalaheo, HI — 1:03:26
14. (284) Eliza Stewart, Salt Lake City, UT — 1:04:26
15. (306) Stefanie Voigt, Cottonwood Heights, UT — 1:07:15
16. (311) Shonda Morse, Payson, UT — 1:07:50
17. (321) Kelly Peterson, Draper, UT — 1:08:46
18. (345) Kristin Jones, Fruit Heights, UT — 1:11:41
19. (363) Jennifer Burrow-Sanchez, Salt Lake City, UT — 1:13:47
20. (392) Tangikina Brown, Magna, UT — 1:17:32
21. (417) Melissa Jones, Sandy, UT — 1:22:19
22. (421) Rebecca Williams, Tooele, UT — 1:22:59
23. (437) Annoni Larson, Woods Cross, UT — 1:31:34
24. (455) Beti Mounga, Salt Lake City, UT — 1:37:33
25. (456) Loa Kauvaka, Salt Lake City, UT — 1:37:50
26. (460) Teima Lemery, Roosevelt, UT — 1:39:19
27. (465) Liz Howard, West Valley City, UT — 1:42:57
28. (466) Amy Livingston, Millcreek, UT — 1:45
29. (474) Kaniteli Vea, West Valley City, UT — 1:49:46
30. (475) Teresa Carling Jones, South Jordan, UT — 1:52:34
Female 55-59
Place (Overall) Name, City — Time
1. (122) Ellen Gregory, Apple Valley, UT — 52:23
2. (133) Mary Ann Bronson, South Ogden, UT — 53:36
3. (139) Lynette Shupe, Kaysville, UT — 54:12
4. (142) Kirsten Schwartz, Layton, UT — 54:30
5. (143) Elizabeth Sunderman, Salt Lake City, UT — 54:48
6. (158) Rayne Kolloch, Salt Lake City, UT — 56:23
7. (188) Micky Carlson, Bountiful, UT — 58:07
8. (268) Rocio Summers, Millcreek, UT — 1:03:23
9. (305) Amanda Slingerland, Salt Lake City, UT — 1:07:12
10. (318) Pamela Harwood, Clinton, UT — 1:08:20
11. (351) Marysue Floisand, Salt Lake City, UT — 1:12:29
12. (382) Jacqueline Helm, O Fallon, IL — 1:16:06
13. (394) Pilar Cossio, Sandy, UT — 1:17:46
14. (416) Lori Degraffenried, Kearns, UT — 1:22:09
15. (470) Ana Gonzalez, Herriman, UT — 1:47:20
Female 60-64
Place (Overall) Name, City — Time
1. (88) Anita Stika, Pleasant Grove, UT — 49:13
2. (136) Peggy Knudsen, Sandy, UT — 53:59
3. (205) Vicki Bott, Salt Lake City, UT — 59:41
4. (257) Betty Winters, Ogden, UT — 1:02:31
5. (258) Marsha Ash, Riverton, UT — 1:02:32
6. (261) Jill Cox, Salt Lake City, UT — 1:02:47
7. (263) Janet Barton, sandy, UT — 1:02:51
8. (270) Shannon Webster, South Jordan, UT — 1:03:35
9. (275) Towa Lindquist, Bountiful, UT — 1:04:06
10. (295) Loura Olson, Taylorsville, UT — 1:05:43
11. (302) Lena Borisenko, Murray, UT — 1:07
12. (309) Karen Olney, Grantsville, UT — 1:07:40
13. (310) Liz Jensen, Salt Lake City, UT — 1:07:42
14. (315) Christi Snyder, Coalville, UT — 1:08:09
15. (378) Nola Lucke, North Salt Lake, UT — 1:15:04
16. (454) Cathy Phillips, Bountiful, UT — 1:37:23
17. (478) Denise Ward, West Jordan, UT — 2:04:55
Female 65-69
Place (Overall) Name, City — Time
1. (135) Sylvia Schulter, Layton, UT — 53:56
2. (141) Kandi Rasmussen, Sandy, UT — 54:30
3. (194) Carol Rhoades, Holladay, UT — 58:25
4. (230) Gwen Cannon, Salt Lake City, UT — 1:00:55
5. (398) Suzanne Martin, Draper, UT — 1:18:15
6. (409) Mary Mabey, Salt Lake City, UT — 1:20:14
Female 70-74
Place (Overall) Name, City — Time
1. (457) Jane Walker, South Jordan, UT — 1:38:25
2. (476) Mary Clark, Mesa, AZ — 1:53:43
Female 75-79
Place (Overall) Name, City — Time
1. (202) Gladys Buxton, Salt Lake City, UT — 59:03
2. (405) Lourdes Cooke, Salt Lake City, UT — 1:19:39
Female 80-89
Place (Overall) Name, City — Time
1. (453) Virginia Danieu, Park City, UT — 1:37:09
Male Overall Top 3
Place (Overall) Name, City — Time
1. (1) Habtamu Cheney, Provo, UT — 27:58
2. (2) Joey Nokes, Riverton, UT — 28:09
3. (3) Jacob Heslington, Provo, UT — 28:11
Male Under 12
Place (Overall) Name, City — Time
1. (328) Edgie Arnell, Stansbury Park, UT — 1:00:40
2. (391) Samuel Harris, Kaysville, UT — 1:10:09
3. (422) Martin Frey, Holladay, UT — 1:18:57
4. (435) Vealoloko Vea, West Valley City, UT — 1:23:42
5. (458) Patafalai Hamala, West Valley City, UT — 1:42:22
6. (461) Elikena Vehikite, West Valley City, UT — 1:51:31
Male 12-14
Place (Overall) Name, City — Time
1. (58) Kurt Perry, Riverton, UT — 34:19
2. (89) Parker Harris, Layton, UT — 35:56
3. (90) Christian Wilcox, Layton, UT — 36:05
4. (109) Danny Burton, Layton, UT — 37:05
5. (134) Jack Lund, Farmington, UT — 38:52
6. (135) Duncan Judkins, Plain City, UT — 38:53
7. (137) Jack Phippen, Syracuse, UT — 39:04
8. (139) Micah Hooper, Centerville, UT — 39:22
9. (214) Henry Christensen, Farmington, UT — 48:45
10. (224) Logan Green, Plain City, UT — 50:48
11. (240) Aiden Fedderson, Salt Lake City, UT — 52:13
12. (245) Quintin Barker, Stansbury Park, UT — 52:38
13. (278) Jaxson Pearson, North Salt Lake, UT — 56:02
14. (331) Charles Meyer, Madison, SD — 1:01:25
15. (434) Venisoni Vehikite, West Valley City, UT — 1:23:38
16. (449) Oscar Martin, Madison, SD — 1:29:25
Male 15-18
Place (Overall) Name, City — Time
1. (15) Kaden McGovern, Herriman, UT — 31:21
2. (19) Evan Haughton, Eagle Mountain, UT — 31:45
3. (20) David Anderson, Vernal, UT — 31:50
4. (21) Ethan Lund, Farmington, UT — 31:50
5. (22) Nathaniel Eskelson, Layton, UT — 32:03
6. (23) Landon Sturgeon, Farmington, UT — 32:08
7. (24) TK Munanui, West Jordan, UT — 32:22
8. (28) Aaron Eskelson, Layton, UT — 32:31
9. (29) Graham Judkins, Plain City, UT — 32:35
10. (30) Ashton Pedersen, Herriman, UT — 32:38
11. (34) Jaxon Allen, Stansbury Park, UT — 32:50
12. (35) Garrison Johnson, North Ogden, UT — 32:53
13. (36) Gage Helm, Riverton, UT — 33:00
14. (37) Erik Bryant, North Ogden, UT — 33:00
15. (41) Isaiah Gilbert, South Jordan, UT — 33:18
16. (42) Jake Pugmire, Layton, UT — 33:20
17. (44) Joseph Miller, Farmington, UT — 33:27
18. (45) Hudson Clark, Grantsville, UT — 33:31
19. (46) Corben Low, Layton, UT — 33:35
20. (47) Caleb McDonald, South Jordan, UT — 33:37
21. (51) Joseph Ricks, Stansbury Park, UT — 33:46
22. (52) Evan Reinhart, Stansbury Park, UT — 33:47
23. (53) Rustin Reddish, Ogden, UT — 33:53
24. (54) Wyatt Rich, Pleasant View, UT — 34:03
25. (55) Garrick Bowers, Riverton, UT — 34:07
26. (56) Boston Rindlisbacher, Bluffdale, UT — 34:11
27. (60) Colin Pugmire, Layton, UT — 34:26
28. (61) Evan Criddle, Price, UT — 34:29
29. (64) Cooper Clark, Grantsville, UT — 34:39
30. (66) Sage Humphrey, Ridgefield, CT — 34:48
31. (67) Caleb Deeter, Erda, UT — 34:48
32. (68) Daegan Gold, South Jordan, UT — 34:49
33. (70) Samuel Hooper, Centerville, UT — 34:53
34. (74) Spencer Butler, Price, UT — 35:04
35. (75) Michael Weber, Price, UT — 35:04
36. (76) Isaac Nordgren, Grantsville, UT — 35:17
37. (77) Devin Butterfield, West Jordan, UT — 35:20
38. (79) Koda Hildreth, Farmington, UT — 35:28
39. (81) Ryan Rich, Tooele, UT — 35:32
40. (82) William Evershed, South Jordan, UT — 35:32
41. (83) Ari Wilson, Stansbury Park, UT — 35:40
42. (84) Jared Orton, South Jordan, UT — 35:45
43. (85) Spencer Johns, West Jordan, UT — 35:45
44. (86) Dallin Humes, Price, UT — 35:48
45. (87) Brayden Scoresby, Kaysville, UT — 35:50
46. (92) Carter Sisam, Sandy, UT — 36:13
47. (94) Clifford Richardson, Grantsville, UT — 36:18
48. (95) Joey Burton, Layton, UT — 36:19
49. (97) Treson Swenson, Layton, UT — 36:19
50. (99) Spencer McKell, Washington Terrace, UT — 36:28
51. (101) Hayden Johnson, Stansbury Park, UT — 36:39
52. (103) Lincoln Swan, Layton, UT — 36:46
53. (104) G Perry, Riverton, UT — 36:47
54. (105) Carson Fershtut, Layton, UT — 36:58
55. (106) Zachary Nordgren, Grantsville, UT — 36:59
56. (107) Bryten Christensen, West Jordan, UT — 37:01
57. (117) Keagan Sutton, Layton, UT — 37:32
58. (122) Joshua Jackson, Salt Lake City, UT — 37:59
59. (126) Trey McDonald, South Jordan, UT — 38:21
60. (127) Cannon Christensen, Farmington, UT — 38:26
61. (128) Jayden Dean, Pleasant View, UT — 38:36
62. (129) Briton Wessman, Herriman, UT — 38:39
63. (130) Malachi Peterson, Farmington, UT — 38:44
64. (132) Joshua Tame, Kaysville, UT — 38:48
65. (133) Liam Skinner, Bluffdale, UT — 38:50
66. (141) Tom Allen, South Jordan, UT — 39:36
67. (142) Bracken Hanson, Price, UT — 39:41
68. (144) Brooks Anderton, Morgan, UT — 40:08
69. (146) Tyler Teo, Pleasant View, UT — 40:09
70. (148) Max Christensen, Farmington, UT — 40:21
71. (149) Henry Spigarelli, South Jordan, UT — 40:39
72. (150) Ben Stuart, Clinton, UT — 40:40
73. (152) James Todd, Lansdowne, VA — 40:57
74. (153) Mason Richardson, Kaysville, UT — 40:58
75. (154) Myckle Ashmore, West Valley City, UT — 41:04
76. (155) Thomas Snow, Farmington, UT — 41:15
77. (157) Nathaniel Nelson, Riverton, UT — 41:32
78. (158) Matthew Good, North Ogden, UT — 41:44
79. (159) Samuel Williams, FPO, U. — 42:18
80. (161) Davis Nelson, Layton, UT — 42:58
81. (163) Isaac Platt, North Ogden, UT — 43:16
82. (164) Daniel Shannon, Eagle Mountain, UT — 43:26
83. (168) Landen Taysom, Eagle Mountain, UT — 43:57
84. (180) Robs Barton, Sandy, UT — 45:36
85. (185) Ryan Davis, Cottonwood Heights, UT — 45:50
86. (197) Cade Shannon, Eagle Mountain, UT — 46:47
87. (200) Gavyn Paskins, Layton, UT — 46:59
88. (203) Spencer Todd, Lansdowne, VA — 47:50
89. (205) Jackson DeWaal, Orem, UT — 47:58
90. (207) Tyler Hall, Kaysville, UT — 48:01
91. (209) Tanner Harward, Syracuse, UT — 48:11
92. (241) Aaron Jensen, Farmington, UT — 52:17
93. (247) Tate Myres, Holladay, UT — 52:40
94. (287) Thomas Jones, South Jordan, UT — 57:01
95. (291) Easton Smith, Sandy, UT — 57:20
96. (307) Johan Martinez, Saratoga Springs, UT — 58:11
97. (361) Jacob Martinez, Saratoga Springs, UT — 1:04:39
98. (396) Tanner Christensen, Farmington, UT — 1:11:11
99. (401) Logan Buckner, West Jordan, UT — 1:11:43
100. (413) Sawyer Orgain, Salt Lake City, UT — 1:14:19
Male 19-24
Place (Overall) Name, City — Time
1. (8) Dalton Mortensen, Bountiful, UT — 29:21
2. (10) Abdulsalam Farah, Orem, UT — 30:14
3. (12) Simon Mitchell, Farmington, UT — 30:44
4. (13) Hyrum Johnson, Layton, UT — 30:57
5. (14) Scott Klingonsmith, Saratoga Springs, UT — 31:03
6. (18) Liam Mapes, Provo, UT — 31:43
7. (25) Ethan Pedersen, Murray, UT — 32:23
8. (26) Cole Jamieson, Park City, UT — 32:26
9. (59) Jeddy Bennett, Sandy, UT — 34:22
10. (63) Johnny Mena, Santiago, NA — 34:33
11. (65) Bradly Spindle, Provo, UT — 34:42
12. (91) Aaron Jowers, Magna, UT — 36:13
13. (96) Tyler McDougal, Riverton, UT — 36:19
14. (102) Isaac Neuenschwander, Kaysville, UT — 36:42
15. (112) Koa Shutt, Provo, UT — 37:13
16. (118) Zachary Warner, Provo, UT — 37:32
17. (131) Carson Burian, Tuscaloosa, AL — 38:45
18. (145) Boston Fuhriman, Morgan, UT — 40:08
19. (193) Jordan Watson, Orem, UT — 46:33
20. (201) Nathan Todd, Lansdowne, VA — 47:11
21. (231) Connor Jones, Kaysville, UT — 51:38
22. (259) Jacob Erickson, Springville, UT — 53:40
23. (292) Adam Griffin, Syracuse, UT — 57:21
24. (303) Tate Staley, Draper, UT — 58:01
25. (304) Josue Garcia Ruiz, West Valley City, UT — 58:02
26. (340) peter gardner, Salt Lake City, UT — 1:02:02
27. (342) Valentino Pichardo, Midvale, UT — 1:02:09
28. (355) Kevin Cruz, West Valley City, UT — 1:04:02
29. (368) Daniel Mecham, Millcreek, UT — 1:05:21
30. (375) Joshua Larson, Woods Cross, UT — 1:05:55
31. (376) Ian Grimmer, Draper, UT — 1:06
32. (402) Dakota Buckner, Provo, UT — 1:11:43
33. (440) Keaton Williams, Kaysville, UT — 1:24:21
34. (462) Noah Jones, South Jordan, UT — 1:51:51
Male 25-29
Place (Overall) Name, City — Time
1. (4) JaQuavious Harris, Provo, UT — 28:15
2. (6) Michael Ottesen, Provo, UT — 28:35
3. (7) Mohamed Guled, Orem, UT — 28:50
4. (9) Garrett Corcoran, Salt Lake City, UT — 29:25
5. (11) Adam Wood, Herriman, UT — 30:26
6. (31) Jake Lee, Layton, UT — 32:46
7. (38) Andy Ellingson, American Fork, UT — 33:08
8. (39) Dylan Barks, Salt Lake City, UT — 33:17
9. (40) Jared Murphy, Newburg, PA — 33:17
10. (57) Joshua Frey, Eagle Mountain, UT — 34:12
11. (62) Alex Hedquist, Layton, UT — 34:31
12. (78) Seth Jackson, Salt Lake City, UT — 35:22
13. (80) Christian Schraegle, Salt Lake City, UT — 35:31
14. (93) Zach Ellsworth, Sandy, UT — 36:17
15. (110) Truett Hanes, Plain City, UT — 37:10
16. (115) JK Jones, Salt Lake City, UT — 37:25
17. (120) Daniel Humble, Salt Lake City, UT — 37:41
18. (123) Garrett Barton, Ogden, UT — 38:04
19. (151) Alexander Kirby, REXBURG, ID — 40:46
20. (156) Seth Gregory, Logan, UT — 41:29
21. (173) Zach Stephan, Layton, UT — 44:30
22. (175) Erich Olschewski, Logan, UT — 44:36
23. (182) Jake Raymond, Midvale, UT — 45:38
24. (204) Samuel Britton, South Jordan, UT — 47:57
25. (208) Kent Christensen, Salt Lake City, UT — 48:10
26. (210) Will Trelease, Herriman, UT — 48:28
27. (216) Zak Erickson, Cottonwood Heights, UT — 49:11
28. (232) Jace Callor, Salt Lake City, UT — 51:42
29. (237) Samuel Benson, Provo, UT — 51:59
30. (254) Bryan Bustillos, Stansbury Park, UT — 53:11
31. (262) Daniel Byrne, SYRACUSE, UT — 53:45
32. (269) Esteban Jijon, Salt Lake City, UT — 55:00
33. (274) Max Parkinson, Salt Lake City, UT — 55:34
34. (282) Tyler Richter, Roy, UT — 56:20
35. (290) Clay Shields, Lindon, UT — 57:17
36. (295) Easton Gibson, Saratoga Springs, UT — 57:45
37. (300) Hop Nguyen, South Jordan, UT — 57:55
38. (305) Andrew Langston, Layton, UT — 58:03
39. (309) Colby Brown, Salt Lake City, UT — 58:21
40. (319) Jayden Rasband, Clinton, UT — 59:37
41. (334) Ryan Spencer, Syracuse, UT — 1:01:40
42. (343) Ian Clayton, Salt Lake City, UT — 1:02:13
43. (346) Steven Taylor, Salt Lake City, UT — 1:02:50
44. (351) Solomon Matemate, Salt Lake City, UT — 1:03:19
45. (364) Alberto Morales, West Jordan, UT — 1:04:53
46. (366) Alec Rice, Vineyard, UT — 1:05:18
47. (369) William Fischer, Roy, UT — 1:05:31
48. (371) Thomas Griffin, Salt Lake City, UT — 1:05:32
49. (372) raymond hightower, Layton, UT — 1:05:33
50. (387) Logan Johnson, Eagle Mountain, UT — 1:08:56
51. (394) Eduardo Ortiz, Holladay, UT — 1:10:40
52. (403) Brayden Jones, Fruit Heights, UT — 1:12:06
53. (410) Jordan Erickson, Springville, UT — 1:13:11
54. (414) Chris Hile, South Salt Lake, UT — 1:14:48
55. (418) Ryan Ferree, Holladay, UT — 1:16:25
56. (428) Aaron Leifer, Salt Lake City, UT — 1:20:55
57. (439) Conner Williams, Sunset, UT — 1:24:21
58. (453) Andres Hernandez, West Valley City, UT — 1:36:39
59. (463) Spencer Hall, Ogden, UT — 2:18:37
Male 30-34
Place (Overall) Name, City — Time
1. (16) Braden Perry, Ogden, UT — 31:31
2. (27) Thatcher Olson, Sandy, UT — 32:31
3. (43) Josh Embury, Ogden, UT — 33:24
4. (48) Klodian Mitri, South Jordan, UT — 33:41
5. (49) Kevin Allen, South Salt Lake, UT — 33:42
6. (50) Marcus Dickson, Herriman, UT — 33:43
7. (72) Ricky Symington, Saint George, UT — 35:00
8. (116) Adam Derfler, Riverton, UT — 37:29
9. (124) Micah Wilson, Washington, UT — 38:09
10. (147) Derrick Peatross, Sandy, UT — 40:19
11. (160) Jose Ortega, Murray, UT — 42:56
12. (174) Jake Barton, Ogden, UT — 44:32
13. (186) John Hales, Millcreek, UT — 46:02
14. (226) Regan Shupe, Layton, UT — 51:13
15. (228) Niko Amaya, Salt Lake City, UT — 51:22
16. (238) Giovanni Prado, West Jordan, UT — 52:00
17. (246) Samuel Pedro, Farmington, UT — 52:39
18. (255) Ethan Zhou, Salt Lake City, UT — 53:13
19. (264) Joe Skinner, Murray, UT — 53:56
20. (265) Zach Parry, West Jordan, UT — 54:02
21. (267) Marcus Ria, Sandy, UT — 54:28
22. (296) Jesus Sanchez, El paso, TX — 57:46
23. (301) Jose Magana Jr, West Valley City, UT — 57:56
24. (302) Jordan Hernandez, Herriman, UT — 57:57
25. (310) Chris Rowe, Salt Lake City, UT — 58:25
26. (314) YoungJae Shin, Murray, UT — 58:53
27. (317) Mitchell Pettit, Bountiful, UT — 59:30
28. (329) Andrew Dellenbach, Holladay, UT — 1:01:07
29. (336) Joshua Hagemeyer, Farmington, UT — 1:01:45
30. (339) Tyler Burgener, Fruit Heights, UT — 1:02
31. (370) Joshua Arnett, Brigham, UT — 1:05:32
32. (378) Logan Hamling, Midvale, UT — 1:06:47
33. (382) Maziar Rakhsha, Sandy, UT — 1:08:22
34. (398) Kyle Andrews, South Salt Lake, UT — 1:11:15
35. (409) Max Stocking, Sandy, UT — 1:13:10
36. (420) Zachary Cottrell, Lehi, UT — 1:17:44
37. (423) Erik Razo, West Jordan, UT — 1:19:12
38. (442) Alvin Gilbert, Salt Lake City, UT — 1:24:45
39. (459) Hyeonbeom Lee, Eagle Mountain, UT — 1:46:08
Male 35-39
Place (Overall) Name, City — Time
1. (5) Jared Ward, Mapleton, UT — 28:27
2. (32) Andy Schweitzer, West Haven, UT — 32:47
3. (33) Jeff Manning, Orem, UT — 32:49
4. (69) Brian Summers, Sandy, UT — 34:51
5. (98) Brian Monsen, Dublin, OH — 36:23
6. (108) Josh Howard, West Haven, UT — 37:04
7. (111) Neal Johnson, West Bountiful, UT — 37:12
8. (114) Vance Brown, Saratoga Springs, UT — 37:16
9. (119) Benjamin Jacobson, Farmington, UT — 37:40
10. (125) Miles Borcik, Salt Lake City, UT — 38:10
11. (138) Brad Phippen, Syracuse, UT — 39:11
12. (140) Steven Swensen, Murray, UT — 39:30
13. (143) Brett Solberg, West Valley City, UT — 39:44
14. (167) Russell Dibb, Salt Lake City, UT — 43:53
15. (169) Derek Orr, Bluffdale, UT — 44:06
16. (178) Justin Henderson, Sandy, UT — 44:55
17. (179) Bryan Winn, Taylorsville, UT — 45:12
18. (189) Logan Fast, Millcreek, UT — 46:16
19. (199) Joe Sindad, Murray, UT — 46:52
20. (212) Bryant Angelos, London, NA — 48:34
21. (218) Jesse Shepherd, Bluffdale, UT — 49:19
22. (219) Christopher Koopman, West Jordan, UT — 49:47
23. (227) Joshua Day, Layton, UT — 51:20
24. (230) Christopher Sharp, Sandy, UT — 51:31
25. (235) Scott Fisk, Cottonwood Heights, UT — 51:57
26. (243) Christopher Niles, Sandy, UT — 52:29
27. (256) John Tierney, Salt Lake City, UT — 53:18
28. (260) michael ward, North Salt Lake, UT — 53:42
29. (266) Stewart Riding, Biloxi, MS — 54:03
30. (272) Alexander Gardner, Salt Lake City, UT — 55:07
31. (276) John Stephenson, Sandy, UT — 55:57
32. (279) Tyler Ray, Bluffdale, UT — 56:03
33. (283) Griffin Jones, Millcreek, UT — 56:24
34. (298) David Hurst, Holladay, UT — 57:48
35. (318) Mauricio Mora, Taylorsville, UT — 59:36
36. (320) James DeSpain, Millcreek, UT — 59:40
37. (321) Matthew Webb, Salt Lake City, UT — 59:41
38. (323) Matthew Blaser, Cottonwood Heights, UT — 59:53
39. (347) Ryan Barton, Sandy, UT — 1:02:51
40. (348) Logan Malohifoou, Taylorsville, UT — 1:03:04
41. (349) Henry Becker, Salt Lake City, UT — 1:03:07
42. (350) David Phillips, Heber City, UT — 1:03:12
43. (358) Erik Johnson, EAST LAYTON, UT — 1:04:22
44. (363) Christopher Peart, Salt Lake City, UT — 1:04:50
45. (389) Michael Campbell, Taylorsville, UT — 1:09:26
46. (411) Aditya Kulkarni, Salt Lake City, UT — 1:13:18
47. (421) Brandon Callahan, North Salt Lake, UT — 1:17:52
48. (430) Bryce Williams, Salt Lake City, UT — 1:21:44
49. (438) Ryan Taylor, Salt Lake City, UT — 1:24:13
50. (444) Robert Grider, West Jordan, UT — 1:25:50
51. (452) Wally Sarmiento, Bluffdale, UT — 1:36:35
52. (464) Michael McCormick, Sunset, UT — 2:55:07
Male 40-44
Place (Overall) Name, City — Time
1. (71) Scott Gifford, Cottonwood Heights, UT — 34:56
2. (73) Albert Wint, Cottonwood Heights, UT — 35:03
3. (136) Jason Judkins, Plain City, UT — 39:01
4. (166) Steven Price, Layton, UT — 43:29
5. (172) Lars Dorr, Boise, ID — 44:16
6. (183) Mark Moody, Cottonwood Heights, UT — 45:42
7. (196) Robert Williams, South Salt Lake, UT — 46:46
8. (244) Daniel Wallingford, Salt Lake City, UT — 52:33
9. (253) Eric Stokes, North Salt Lake, UT — 53:07
10. (271) Matt Fedderson, Salt Lake City, UT — 55:06
11. (275) Nolan Adams, Salt Lake City, UT — 55:41
12. (277) Stephen Merrigan, Millcreek, UT — 55:59
13. (281) Brian Pearce, Salt Lake City, UT — 56:10
14. (288) Kevin Slack, Midvale, UT — 57:12
15. (308) Jon Newcomb, Eagle Mountain, UT — 58:12
16. (313) Jonathan Sams, Salt Lake City, UT — 58:51
17. (322) Jonathon Zinn, Bluffdale, UT — 59:45
18. (359) Kevin Tame, Kaysville, UT — 1:04:22
19. (362) Justin Lucast, SALT LAKE CITY, UT — 1:04:40
20. (377) Gary Fotheringham, American Fork, UT — 1:06:27
21. (383) Carl Cox, Salt Lake City, UT — 1:08:23
22. (385) Jamison Brogdon, Eagle Mountain, UT — 1:08:36
23. (388) Kevin Garcia, Cottonwood Heights, UT — 1:09:23
24. (404) Kevin Allred, Kearns, UT — 1:12:25
25. (405) Justin Dabb, Salt Lake City, UT — 1:12:36
26. (407) Peter Tew, Farmington, UT — 1:13:06
27. (412) Rob Hall, Kaysville, UT — 1:13:32
28. (419) Steven Harris, Kaysville, UT — 1:16:37
29. (425) JOSHUA HANSEN, South Jordan, UT — 1:19:56
30. (437) Geoffrey Gough, Salt Lake City, UT — 1:24:13
31. (454) Rufo Tolentino, Taylorsville, UT — 1:36:43
Male 45-49
Place (Overall) Name, City — Time
1. (88) Bryan Ferre, West Jordan, UT — 35:54
2. (170) Darrell Phippen, Bountiful, UT — 44:09
3. (171) Jared Richardson, Kaysville, UT — 44:13
4. (177) Dan Dowdle, Riverton, UT — 44:44
5. (190) Alexander Park, Salt Lake City, UT — 46:17
6. (194) Fergus Walsh, Cottonwood Heights, UT — 46:33
7. (206) Sam Larson, Sandy, UT — 48:01
8. (211) Todd Riser, West Jordan, UT — 48:30
9. (215) Donald Brown, Salt Lake City, UT — 48:58
10. (217) Thomas Henriod, Salt Lake City, UT — 49:12
11. (220) Ben Johnson, Holladay, UT — 49:47
12. (225) Nate Hill, Plain City, UT — 50:54
13. (233) Jason Briggs, Draper, UT — 51:52
14. (234) Brian Higgins, South Salt Lake, UT — 51:56
15. (239) Troy Madsen, Park City, UT — 52:03
16. (248) Scott Williams, FPO, U. — 52:42
17. (286) Nikki Harris, Centerville, UT — 56:43
18. (293) Randy Rindlisbacher, Bluffdale, UT — 57:21
19. (306) Nathan Orgain, Salt Lake City, UT — 58:09
20. (315) Kongnara Papangkorn, Sandy, UT — 58:53
21. (316) Landon Gardiner, Salt Lake City, UT — 59:08
22. (325) Michael Jensen, Farmington, UT — 59:58
23. (330) Michael Hatch, South Jordan, UT — 1:01:23
24. (341) Bryan Ziemski, Magna, UT — 1:02:05
25. (381) Joe Anderson, South Jordan, UT — 1:07:23
26. (429) Ken Potter, Clearfield, UT — 1:21:06
27. (113) Ed Gomez, Salt Lake City, UT — 37:15
28. (162) Tyler Perry, Riverton, UT — 43:11
Male 50-54
Place (Overall) Name, City — Time
1. (184) T.J. Buxton, Draper, UT — 45:43
2. (191) Robby Duncan, West Jordan, UT — 46:19
3. (192) Josh Stewart, Salt Lake City, UT — 46:20
4. (202) John Hunt, Salt Lake City, UT — 47:22
5. (222) Matt Baldwin, Montezuma Creek, UT — 50:07
6. (223) Jeremy Wood, Taylorsville, UT — 50:35
7. (242) Ronnie Williams, Riverton, UT — 52:20
8. (249) Richard Surber, Millcreek, UT — 52:43
9. (284) Patrick Barton, Sandy, UT — 56:32
10. (285) David Cockerham, Syracuse, UT — 56:36
11. (294) Peter Stewart, Riverton, UT — 57:29
12. (312) Jason Burrow-Sanchez, Salt Lake City, UT — 58:30
13. (327) Scott Hall, Kaysville, UT — 1:00:38
14. (333) Kris Riser, Roosevelt, UT — 1:01:36
15. (356) David Ellingson, Oregon City, OR — 1:04:06
16. (373) Jeremy Williams, Kaysville, UT — 1:05:44
17. (380) christian gardner, Salt Lake City, UT — 1:07:16
18. (390) Blaine Mathison, Salt Lake City, UT — 1:09:34
19. (400) Jeff Jones, Fruit Heights, UT — 1:11:41
20. (443) Dana Morrey, Highland, UT — 1:25:01
Male 55-59
Place (Overall) Name, City — Time
1. (100) Joel Martindale, Boise, ID — 36:34
2. (165) Larry Shaw Salazar, Rexburg, ID — 43:26
3. (181) David Young, South Jordan, UT — 45:38
4. (188) Patrick Clifford, Taylorsville, UT — 46:13
5. (195) Wayne Jensen, West Valley City, UT — 46:44
6. (198) Tim Barnes, Morgan, UT — 46:49
7. (221) Evan Law, West Haven, UT — 50:00
8. (236) Glovany Rocha, Salt Lake City, UT — 51:58
9. (251) JR Lutali, Salt Lake, UT — 52:59
10. (273) Scott Andersen, Cottonwood Heights, UT — 55:10
11. (280) Andrew Draper, Saint George, UT — 56:05
12. (324) Michael Senf, Salt Lake City, UT — 59:57
13. (337) Jim Bartie, Salt Lake City, UT — 1:01:52
14. (352) Louis Hernandez, West Valley City, UT — 1:03:30
15. (360) David Koldewyn, Salt Lake City, UT — 1:04:26
16. (365) kenny rice, safford, AZ — 1:05:16
17. (367) Thomas Mecham, Millcreek, UT — 1:05:21
18. (384) Vince Kanegae, West Jordan, UT — 1:08:27
19. (393) David Dellenbach, Holladay, UT — 1:10:37
20. (417) Michael Helm, O Fallon, IL — 1:16:21
21. (432) Charles DeGraffenried, Kearns, UT — 1:22:12
22. (433) John Jones, Sandy, UT — 1:22:21
23. (441) Stephen Waitkevich, Saratoga Springs, UT — 1:24:41
24. (447) Blake Bird, Millcreek, UT — 1:26:45
25. (450) David Nash, Kaysville, UT — 1:31:34
26. (457) Bob Howard, West Valley City, UT — 1:42:01
Male 60-64
Place (Overall) Name, City — Time
1. (121) Brad Thompson, Saint George, UT — 37:48
2. (176) Kyle Bown, Kaysville, UT — 44:42
3. (187) Ray Colledge, Murray, UT — 46:05
4. (250) Ivan Lach, Teasdale, UT — 52:53
5. (257) David Layton, Centerville, UT — 53:22
6. (289) Roger Johnsen, Holladay, UT — 57:16
7. (297) John Snyder, Coalville, UT — 57:47
8. (311) Keven Rowe, Salt Lake City, UT — 58:26
9. (332) Daniel Goodmann, Salt Lake City, UT — 1:01:33
10. (338) Dave Fischer, Highland, UT — 1:01:57
11. (344) John Gygi, Cottonwood Heights, UT — 1:02:20
12. (345) Chris Day, Herriman, UT — 1:02:46
13. (357) Michael Crudele, West Haven, UT — 1:04:16
14. (386) Steve Draney, Salt Lake City, UT — 1:08:55
15. (395) Terrence Bride, Ogden, UT — 1:10:54
16. (397) Brian Congreve, Harrisville, UT — 1:11:12
17. (406) Delbert Dickson, Aneth, UT — 1:12:47
18. (431) Luigi Resta, Salt Lake City, UT — 1:21:52
19. (446) Bruce Olney, Grantsville, UT — 1:26:12
20. (451) Andy Floisand, Salt Lake City, UT — 1:36:33
21. (456) Randy Jensen, Salt Lake City, UT — 1:39:27
22. (460) Daniel Stober, Herriman, UT — 1:47:23
Male 65-69
Place (Overall) Name, City — Time
1. (229) Keith Barton, Sandy, UT — 51:25
2. (252) Bert Reid, Taylorsville, UT — 53:02
3. (261) Michael Barrus, Mapleton, UT, UT — 53:43
4. (270) Lynn Nichols, Holladay, UT — 55:00
5. (326) Jossy Swain, Sandy, UT — 1:00:04
6. (354) Eric Shields, Lindon, UT — 1:03:58
7. (374) Joe Knudsen, Sandy, UT — 1:05:50
8. (379) LaMar Ewell, Midvale, UT — 1:06:49
9. (392) Bryan Nichols, Millcreek, UT — 1:10:17
10. (424) Van Terry, West Jordan, UT — 1:19:56
11. (426) Christopher Kennedy, Herriman, UT — 1:20:05
12. (427) Scott Stettler, Salt Lake City, UT — 1:20:28
13. (445) Shawn Halladay, Salt Lake City, UT — 1:26:03
Male 70-74
Place (Overall) Name, City — Time
1. (213) John Erickson, Holladay, UT — 48:44
2. (258) Garth Gatrell, Layton, UT — 53:25
3. (263) Don Bigger, Providence, UT — 53:46
4. (268) Nick Keiser, Katy, TX — 54:44
5. (299) Bruce Brereton, Newport, WA — 57:49
6. (335) tom nadsady, Provo, UT — 1:01:42
7. (353) Wayne Cannon, Salt Lake City, UT — 1:03:41
8. (408) Bill Wegener, Sandy, UT — 1:13:10
9. (415) Gilbert Porter, Orem, UT — 1:14:54
10. (436) Steve Killpack, Salt Lake City, UT — 1:24:07
11. (455) Roger Livingston, Millcreek, UT — 1:37:23
Male 75-79
Place (Overall) Name, City — Time
1. (399) David Martinez, Midvale, UT — 1:11:33
2. (416) Bob Bigelow, Salt Lake City, UT — 1:14:57
Male 80-89
Place (Overall) Name, City — Time
1. (448) Stephen Stathis, Holladay, UT — 1:27:29